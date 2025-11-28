Pro Trader Panel Advanced MT5 Trade Assistant
- Utilidades
- Yadi Supriadi
- Versión: 1.3
- Actualizado: 4 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Trade Panel MT5 - Trading con un clic - Gestor de riesgos - Cobertura inteligente
Un panel de operaciones MT5 todo en uno diseñado para operadores que necesitan velocidad, precisión y control de nivel profesional.
Perfecto para Scalpers, Day Traders, Swing Traders y usuarios de Grid/Martingale que quieren ejecutar y gestionar operaciones al instante con eficiencia institucional.
Por qué Pro Trade Panel es diferente
La mayoría de los paneles sólo ofrecen simples botones de entrada.
Este te ofrece un sistema de trading completo.
⚡ 1. Ejecución turbo (motor ultrarrápido)
-
Cierre cientos de posiciones al instante
-
Elimine todas las órdenes pendientes en milisegundos
-
Cero retrasos, cero desorden
-
Perfecto para scalpers y traders manuales de alta frecuencia
🛡️ 2. Cobertura automática inteligente (bloqueo, parcial y conmutación)
Un sistema de cobertura dinámico con tres modos:
-
Bloqueo (1,0x) - neutraliza la exposición al instante
-
Cobertura parcial (<1,0x): reduce el riesgo sin un bloqueo total.
-
Conmutación(>1,0x ) - invierte el dominio de la posición para seguir la tendencia
Una potente herramienta de recuperación para mercados de alta volatilidad.
🧠 3. Estratificación de modo dual
Modo Rejilla
Divida su volumen en múltiples capas con un solo clic.
Martingala inteligente
Promedio basado en la última posición con lógica de paso inteligente.
⚓ 4. Smart Anchor Trailing Stop
Un algoritmo de arrastre híbrido:
-
Trailing porcentual
-
Trailing proporcional
-
Seguimiento de cestas (seguimiento del precio medio de todas las posiciones abiertas)
Gestión avanzada para mercados en tendencia.
Características principales
Gestión del riesgo
-
Sistema de protección de beneficio diario / pérdida máxima
-
Cálculo automático de lotes en función del % de riesgo o dinero
-
Validaciones automáticas (margen, estado de negociación de algo, configuración de símbolos)
Herramientas avanzadas de entrada
-
Shift + Click = Colocar Rejilla de Pullback
-
Clic Normal = Órdenes Breakout
-
Modificación rápida de órdenes
-
Mercado y órdenes pendientes
🔹 UI/UX profesional
-
Diseño limpio y adaptable
-
3 temas: Oscuro, Claro, Azul
-
Información sobre herramientas para cada función
-
Optimizado para todos los tamaños de gráficos
Cómo utilizarlo
-
Adjuntar a cualquier gráfico MT5
-
Seleccione el modo de riesgo (fijo o % de riesgo)
-
Establecer protección diaria (opcional)
-
Ejecutar operaciones con un solo clic
📌 Por qué los operadores eligen este panel
-
Más rápido que los típicos paneles de utilidades
-
Diseñado para el trading manual de alta velocidad
-
Seguro para principiantes, potente para expertos
-
Sin lógica oculta - total transparencia
-
Ligero y de bajo uso de la CPU
Actualizaciones y Cambios
-
Nueva función de trailing stop inteligente
-
Corrección de errores
La ejecución de órdenes pendientes y el cierre masivo de órdenes con cientos de capas ahora funcionan en un abrir y cerrar de ojos: se ejecutan de forma instantánea y fiable.
📥 Pruebe la demo
Descarga la demo y prueba la velocidad tú mismo.