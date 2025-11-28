Pro Trader Panel Advanced MT5 Trade Assistant

Trade Panel MT5 - Trading con un clic - Gestor de riesgos - Cobertura inteligente

Un panel de operaciones MT5 todo en uno diseñado para operadores que necesitan velocidad, precisión y control de nivel profesional.

Perfecto para Scalpers, Day Traders, Swing Traders y usuarios de Grid/Martingale que quieren ejecutar y gestionar operaciones al instante con eficiencia institucional.


Por qué Pro Trade Panel es diferente

La mayoría de los paneles sólo ofrecen simples botones de entrada.
Este te ofrece un sistema de trading completo.


1. Ejecución turbo (motor ultrarrápido)

  • Cierre cientos de posiciones al instante

  • Elimine todas las órdenes pendientes en milisegundos

  • Cero retrasos, cero desorden

  • Perfecto para scalpers y traders manuales de alta frecuencia


🛡️ 2. Cobertura automática inteligente (bloqueo, parcial y conmutación)

Un sistema de cobertura dinámico con tres modos:

  • Bloqueo (1,0x) - neutraliza la exposición al instante

  • Cobertura parcial (<1,0x): reduce el riesgo sin un bloqueo total.

  • Conmutación(>1,0x ) - invierte el dominio de la posición para seguir la tendencia

Una potente herramienta de recuperación para mercados de alta volatilidad.


🧠 3. Estratificación de modo dual

Modo Rejilla

Divida su volumen en múltiples capas con un solo clic.

Martingala inteligente

Promedio basado en la última posición con lógica de paso inteligente.


4. Smart Anchor Trailing Stop

Un algoritmo de arrastre híbrido:

  • Trailing porcentual

  • Trailing proporcional

  • Seguimiento de cestas (seguimiento del precio medio de todas las posiciones abiertas)

Gestión avanzada para mercados en tendencia.


Características principales

Gestión del riesgo

  • Sistema de protección de beneficio diario / pérdida máxima

  • Cálculo automático de lotes en función del % de riesgo o dinero

  • Validaciones automáticas (margen, estado de negociación de algo, configuración de símbolos)

Herramientas avanzadas de entrada

  • Shift + Click = Colocar Rejilla de Pullback

  • Clic Normal = Órdenes Breakout

  • Modificación rápida de órdenes

  • Mercado y órdenes pendientes

🔹 UI/UX profesional

  • Diseño limpio y adaptable

  • 3 temas: Oscuro, Claro, Azul

  • Información sobre herramientas para cada función

  • Optimizado para todos los tamaños de gráficos


Cómo utilizarlo

  1. Adjuntar a cualquier gráfico MT5

  2. Seleccione el modo de riesgo (fijo o % de riesgo)

  3. Establecer protección diaria (opcional)

  4. Ejecutar operaciones con un solo clic


📌 Por qué los operadores eligen este panel

  • Más rápido que los típicos paneles de utilidades

  • Diseñado para el trading manual de alta velocidad

  • Seguro para principiantes, potente para expertos

  • Sin lógica oculta - total transparencia

  • Ligero y de bajo uso de la CPU


Actualizaciones y Cambios

  • Nueva función de trailing stop inteligente

  • Corrección de errores

La ejecución de órdenes pendientes y el cierre masivo de órdenes con cientos de capas ahora funcionan en un abrir y cerrar de ojos: se ejecutan de forma instantánea y fiable.


📥 Pruebe la demo

Descarga la demo y prueba la velocidad tú mismo.


Productos recomendados
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
Utilidades
XP Trade Manager 1. Visión general XP Trade Manager es un panel de negociación visual profesional diseñado para operadores manuales en MetaTrader 5. Simplifica la ejecución y proporciona herramientas avanzadas de gestión de riesgos como cierres masivos, cobertura y reversión de posiciones directamente desde el gráfico. 2. Interfaz y controles A. Sección de Entrada Comercial LOTE: Entrada de volumen de operación. Utilice las flechas para ajustar por el Paso de Caja de Lote . TP / SL: Entradas d
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
Candle EA MT5
Mansour Babasafary
4.14 (22)
Asesores Expertos
Este experto se basa en patrones Los patrones principales de este especialista son patrones de velas Detecta tendencias con patrones de velas Tiene un límite de ganancias y un límite de pérdidas, por lo que tiene un riesgo bajo El mejor marco de tiempo para usar este experto es el marco de tiempo M30 Los mejores pares de divisas para usar con este experto son los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD Atributos: Se puede utilizar en los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Un Asesor Experto potente y fiable basado en la lógica de trading de una de las estrategias con mejor rendimiento de Darwinex: SYO . Con más de 10 millones de dólares bajo gestión y un historial público de más de 10 años, este sistema ha demostrado su solidez con el tiempo — y ahora puedes automatizarlo en tu terminal MetaTrader. El sistema fue compartido durante una conferencia privada, revelando el código que utiliza el fondo que gestiona esos 10 millones. Es un EA de breakout que opera índice
Binance Futures Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
5 (1)
Utilidades
Puede ver los datos de Binance Futures al instante en Metatrader 5 y le permite utilizar todas las características que Metatrader le ha proporcionado. Puedes acceder a los datos de todos los símbolos listados en Binance Futures. No olvides configurar la zona horaria. En Binance es 00:00 UTC. Necesitas arreglarlo de acuerdo a tu propio país. Necesitas preinstalar el plugin gratuito Binance Future Symbol List. https://www.mql5.com/tr/market/product/82891 Después de cargar, descarga automáticamen
Trade Assistant EA
Andras Bessenyei
Utilidades
Más información sobre ATR : www.atr-trading.com Presentamos el Trade Assistant EA, una completa herramienta diseñada para operadores que buscan un control avanzado. Con este gestor, puede establecer sin esfuerzo stop loss y take profit a las distancias preferidas en Puntos o ATR (Average True Range), y determinar convenientemente los tamaños de Breakeven y Trailing. Disfrute de la flexibilidad de hacer trailing al cierre de la vela o en tiempo real, utilizando distancias de trailing basadas e
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Binary Trade Panel MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Binary Trade Panel es una herramienta muy útil para operar con opciones binarias en la plataforma MT4/MT5. Ya no es necesario configurar complementos fuera de MT4/MT5. Este es un panel simple y conveniente directamente en el gráfico MT4/MT5. El Panel de comercio binario es una herramienta útil para los comerciantes que utilizan la plataforma MT4/MT5 para operar con opciones binarias. Es un panel simple y conveniente que permite a los operadores realizar transacciones de opciones binarias direct
Local Trad Copie5
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
No dude en ponerse en contacto conmigo para cualquier características adicionales :) [VER VERSIÓN MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/128848] El EA Copiador Local es un Asesor Experto (EA) diseñado para sincronizar posiciones de trading entre una cuenta maestra y una cuenta esclava, operando en modo Maestro o Esclavo . Características principales: Modo Maestro : En el modo Maestro , el EA monitoriza las posiciones abiertas y almacena los detalles relevantes de la operación. Estos detalles
Grid Close System
Mr Adisorn Mayang
Asesores Expertos
ZAB Grid EA - Herramienta de Trading Automatizado para Mercados de Alta Volatilidad Descripción del producto ZAB Grid EA es un programa de trading automatizado desarrollado para varios mercados financieros con volatilidad de precios. Este EA es adecuado para operar con instrumentos como el oro (XAUUSD), el petróleo (USOIL), índices como el S&P500, e incluso acciones. Emplea una estrategia de cuadrícula de precios que le ayuda a operar con un enfoque sistemático y una gestión eficaz del riesgo. P
Intraday Bull for Boom 300 by Market Instruments
Michal Kuc
Asesores Expertos
El sistema de comercio automatizado ejecuta sólo órdenes de compra en el índice sintético Boom 300. El depósito mínimo de la cuenta es de 2500 $. Los parámetros están optimizados para el marco de tiempo de 1 HORA. Toda la historia de la prueba está en la sección de capturas de pantalla. Entradas: Apalancamiento de la cuenta `Leverage (1:N)`, Stop loss en porcentaje (valores mayores que cero), Take profit en porcentaje (valores mayores que cero), Longitud del marco de evaluación, Nivel de activ
Tarnix
Dian Mayang Sari
Asesores Expertos
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 95 . Presentamos Tarnix – Asesor Experto Avanzado Controlado por Riesgo  Tarnix es un Asesor Experto robusto diseñado para gestores de riesgos inteligentes y traders de empresas de prop. Funciona completamente automatizado en EURCHF y utiliza M30 como gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión se encargue de todo. “Equipado con lógica de stop de seguimiento
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Hot Zones MT5
Innovicient Limited
Indicadores
Este indicador simplifica sus zonas de entrada mostrando las áreas en las que puede planificar su entrada que potencialmente podrían ofrecerle una alta relación riesgo/recompensa. Además de elegir los puntos de entrada más óptimos, el indicador Hot Zone puede actuar como el típico indicador de soporte/resistencia para retrocesos en todos los plazos. Puede utilizar este indicador como el único indicador de trading o utilizarlo con otro indicador con fines de reentrada. Además, al utilizar Hot Zo
Auto stops trailer
Abdulsalim Usman
Utilidades
Presentamos nuestra herramienta Trailing Stop, una potente solución diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante el seguimiento de sus operaciones en función de un número seleccionado de velas. Esta herramienta proporciona una función avanzada que le permite ajustar dinámicamente su nivel de stop loss a medida que el mercado se mueve a su favor, con el objetivo de bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas potenciales. Con la herramienta Trailing Stop, tiene la flexibilidad
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
Manual del Indicador Gatilho Swing Visión General Gatilho Swing   es un indicador visual avanzado para MetaTrader 5 que combina múltiples herramientas de análisis técnico en un solo panel. Identifica niveles significativos, dibuja rectángulos de sesión, marca máximos/mínimos del día anterior y señala tops y fondos con flechas de colores. Funcionalidades Principales 1. Líneas de Máximo y Mínimo del Día Anterior Dibuja líneas horizontales en los niveles de máximo y mínimo del día anterior Texto d
Professional management and graphic tool
Mohsen Bin Abdul Rahman Bin Yahya Akrimi
Utilidades
Calculadora Profesional de P/L y Herramienta de Riesgo-Recompensa **¡La solución completa de gestión de trading que combina dos potentes herramientas en una!**. Lo que obtienes : Calculadora P/L avanzada - Seguimiento de pérdidas y ganancias en tiempo real con porcentaje - Cálculo automático del precio de equilibrio - Niveles de riesgo: -10%, -20% líneas de pérdida mostradas en el gráfico - Objetivos de ganancia: +10%, +20% líneas de ganancia - Desglose completo de la posición (lotes d
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Asesores Expertos
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control for MT5 El control Trade Manager oneclick es una utilidad de gestión de operaciones potente pero ligera, creada para operadores manuales que desean un control preciso sobre sus posiciones abiertas, directamente desde el gráfico de MT5. Este EA no abre o cierra operaciones automáticamente basándose en ninguna estrategia. Simplemente proporciona herramientas de gest
FREE
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA
Kulvinder Singh
Utilidades
RR Ratio KS Calculadora Visual EA Basada en Cantidades Domine la gestión de riesgos basada en dólares como nunca antes con el EA RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based, una utilidad de MetaTrader 5 que cambia el juego y automatiza configuraciones precisas de riesgo/recompensa en dólares fijos en su gráfico. Perfecto para los traders cansados de la volatilidad en el tamaño de los lotes o de los cálculos manuales, este EA fija riesgos exactos en dólares (por ejemplo, 50 $ por operación) y reco
Bybit Charts
Issam Kadhi
Utilidades
Descripción del producto Bybit Charts Utility para MetaTrader 5 - una herramienta simplificada diseñada para los operadores que utilizan Bybit. Esta utilidad le proporciona la comodidad de dibujar automáticamente todos los gráficos de Bybit dentro de MetaTrader 5, lo que permite el cambio de marco de tiempo sin problemas y la visualización eficiente del mercado. MQL5 Características principales Dibuja automáticamente todos los plazos (a partir de M1) para los gráficos de Bybit. MQL5 Permite una
Hon PropDesk Manager
Christopher Adie
Utilidades
Hon PropDesk Manager - Sistema profesional de control de operaciones de Prop Firm El Problema: Los operadores de Prop pierden cuentas financiadas debido a infracciones de las normas, mala gestión del riesgo y decisiones de trading emocionales. La solución: Hon PropDesk Manager protege su cuenta financiada con un control de cumplimiento automatizado, ejecución de operaciones con un solo clic y salvaguardas psicológicas integradas. Ventajas clave: No vuelva a infringir las normas de las empresas d
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Si desea trazar líneas de soporte y resistencia, consulte: la apertura diaria del mercado, los niveles de pivote clásicos, los niveles de pivote de Fibonacci, las líneas de tendencia, los niveles de Fibonacci, el tiempo restante hasta el cierre de la vela y el diferencial actual. Si busca colocar sus órdenes con el lote exacto que cumpla con el riesgo de stop loss deseado. Si desea hacer todo esto y más con un solo clic, entonces esta es la herramienta perfecta para utilizar. Esta herramienta le
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
Utilidades
Introducción Nuestro sistema es más que una herramienta: es su guía personal en el dinámico panorama del trading. Desarrollado por expertos y optimizado mediante estrategias avanzadas, este innovador predictor proporciona a los operadores una poderosa ventaja. No se trata sólo de las características; se trata de un viaje comercial que se destaca de la multitud. Prepárese para una experiencia de trading mejorada como nunca antes. Qué hace Predicción de la próxima vela: Imagine obtener información
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
Premium Risk
Batuhan Bozoklu
Utilidades
Premium Risk es una herramienta inteligente de gestión de riesgo y ejecución de operaciones, diseñada especialmente para scalpers. Calcula automáticamente tu relación riesgo-beneficio (R:R) y el monto del riesgo basado en capital , ayudándote a determinar el tamaño exacto del lote y de la posición. Con el módulo POS , puedes monitorear y gestionar tus operaciones automáticamente. La función magnet detecta el precio de mercado al instante, permitiendo una ejecución rápida y precisa. En resumen, P
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Asesores Expertos
Rosaline es un EA que opera con un refinamiento de una estrategia simple basada en RSI + bandas de bollinger + ATR principalmente en Oro, EU y OJ. El EA está diseñado con un ajuste manual de "protección de capital" que protege el capital de las caídas. ¿Qué significa esto? Si estás pensando en usarlo para pasar un reto puedes hacerlo porque gracias a esta 'característica' estás cubierto por la regla clásica de DD diario. Ejemplo: en una cuenta de 100k puedes establecer una cobertura del -4%.
MT5 to MT4 Two Way Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
Copiador de MT5 a MT4: ¡Aumente su éxito comercial con una precisión perfecta! Desbloquee el poder de la replicación automatizada de operaciones con This Copier, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta, llena de características asegura que sus operaciones se copian con la precisión de la
Aurifer Precision 100
Issam Kadhi
Asesores Expertos
Aurifer Precision 100 - Asesor Experto para MT5 Libere el poder del comercio de oro con un algoritmo finamente afinado construido para la consistencia, no sólo picos. Aurifer Precision 100 está diseñado exclusivamente para el mercado XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5, con el objetivo de obtener hasta un 100% de rentabilidad anual , manteniendo la reducción máxima en torno al 10% . Características principales: Dedicado al oro: operando sólo en XAUUSD M15 , beneficiándose de las caracterí
My Pivot
Ashok Kumar Singha
Indicadores
Mi Pivote es un indicador basado en líneas de pivote y zonas de soporte-resistencia. Este indicador trazará 11 zonas SR incluyendo la línea de pivote que sin duda le ayudará a entender las zonas exactas SR del mercado. Pasos para configurar el indicador: Instale el indicador personalizado; Establecer todas las líneas de color, ancho y estilos; Establecer la visualización de todos los plazos, y HECHO Se puede utilizar para: Todos los Pares: Forex, Criptodivisas, Metales, Acciones, Índices. To
AIS Order Machine
AIRAT SAFIN
Utilidades
INFORMACION MAS IMPORTANTE <1> Exactamente este programa fue usado para establecer el Récord Mundial en Trading 2020 La Equidad de la Cuenta fue incrementada de $1,000,000 a $100,000,000 en 16 días Detalles => www.mql5.com/en/users/AIS <2> En los últimos días de este récord la posición fue creada por 1000-2000 órdenes Fue usado el computador con 1 núcleo Pentium 4 CPU a 2.8 GHz y 1 GB de memoria En los últimos dos días el beneficio diario fue de $ 40.000.000 cada día <3> Fue 100% de comercio ma
Los compradores de este producto también adquieren
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Partial Close Expert   es una herramienta que combina numerosas funciones en un único sistema automatizado. Este EA ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones de forma más eficaz, ofreciendo múltiples opciones para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Con Partial Close Expert, los operadores pueden establecer un       cierre parcial       nivel para fijar ganancias, una       stop dinámico       nivel para proteger las ganancias y limitar las pérdidas, un       punt
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilidades
Esta utilidad de copia de operaciones le permite replicar y sincronizar al instante y sin problemas un número ilimitado de órdenes desde múltiples cuentas maestras a múltiples cuentas esclavas en su máquina local. Puede crear canales personalizados (o carteras) con funciones avanzadas de filtrado para copiar desde varias cuentas maestras a varias cuentas esclavas. Además, puede personalizar estos canales con una serie de opciones de tamaño de lote y condiciones de operación para garantizar que
Smart Position Sizer
Michael Musco
Utilidades
Sizer de posición inteligente (MT5) Dos clics para asignar el riesgo, auto-tamaño, y ejecutar con SL / TP pre-llenado-rápido, visual, broker-aware. Diseñado para funcionar perfectamente en Forex, Futuros, Índices, Metales y símbolos CFD . Por qué gusta a los operadores (por mercado) Divisas Dimensionamiento en función del diferencial (opcional): incluye el diferencial actual en el riesgo para que el tamaño del lote se ajuste al riesgo neto . Precisión en pips y 5 dígitos: cálculo correcto de lo
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilidades
Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado e
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilidades
Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones remotamente a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTradfer en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor puede incluso
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilidades
¿Qué es exactamente una herramienta de negociación inteligente? Smart Trading Tool fue desarrollado para el comercio rápido y cómodo de los mercados financieros, especialmente para ORDER BLOCKS TRADERS . Proporciona funcionalidades de los comerciantes, tales como: Una herramienta de dibujo Panel de operaciones con un solo clic Cálculo automático del tamaño de los lotes en función de su apetito de riesgo y gestión monetaria (vea este vídeo sobre cómo esta herramienta puede ayudarle a gestionar me
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilidades
¡ Opere con criptodivisas en MT5! GRat_Crypto es una herramienta para el trading manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptodivisa en las criptobolsas más populares en el familiar entorno MT5 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos de las 9 bolsas de criptomonedas más populares están disponibles: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC y OKX . 2. La capacidad de colocar CUALQUIER tipo de orden disponible en MT5, tanto de mercado co
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
Otros productos de este autor
TwinTP PRO
Yadi Supriadi
Asesores Expertos
¡Aprovecha las ganancias de cada oscilación del oro con TwinTP Pro! Cansado de esperar una dirección clara del mercado? Quieres un EA que se nutra de la volatilidad de alto octanaje del XAUUSD ? Presentamos TwinTP Pro , el revolucionario Asesor Experto que no se basa en el análisis de mercado convencional . Su poder reside en su capacidad única para sacar provecho de cada fluctuación del precio del oro , generando beneficios tanto si el mercado está subiendo como si está bajando. ¿Qué hace
Daily SR Navigator
Yadi Supriadi
Indicadores
## Daily SR Navigator: Su mapa diario de operaciones ¡Navegue por el mercado con precisión utilizando el poder del Precio de Apertura Diario! ¿Está cansado de trazar manualmente líneas de soporte y resistencia (SR) cada día, sólo para descubrir que son inexactas? Daily SR Navigator es la solución inteligente para automatizar su análisis técnico, proporcionando niveles clave que son relevantes y respetados por el mercado, especialmente para XAUUSD (Oro) . Este indicador nació de un descubrimiento
FREE
Pro Scaler Panel
Yadi Supriadi
Utilidades
¿Ha experimentado esto alguna vez? Has hecho el análisis perfecto. Su entrada es impecable. Su posición está mostrando un beneficio significativo... y luego, en un instante, el mercado invierte y todas sus ganancias duramente ganadas se desvanecen. La frustración de "devolver beneficios al mercado" es uno de los mayores retos del trading. No se trata de un análisis erróneo, sino de la falta de una gestión óptima posterior a la entrada. Presentamos Pro Scaler Panel : un panel de trading diseñado
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario