Pro Trader Panel Advanced MT5 Trade Assistant

Trade Panel MT5 - Trading con un clic - Gestor de riesgos - Cobertura inteligente

Un panel de operaciones MT5 todo en uno diseñado para operadores que necesitan velocidad, precisión y control de nivel profesional.

Perfecto para Scalpers, Day Traders, Swing Traders y usuarios de Grid/Martingale que quieren ejecutar y gestionar operaciones al instante con eficiencia institucional.

La mayoría de los paneles sólo ofrecen simples botones de entrada.

Este te ofrece un sistema de trading completo.

Cierre cientos de posiciones al instante

Elimine todas las órdenes pendientes en milisegundos

Cero retrasos, cero desorden

Perfecto para scalpers y traders manuales de alta frecuencia

🛡️

Un sistema de cobertura dinámico con tres modos:

Bloqueo (1,0x) - neutraliza la exposición al instante

Cobertura parcial (<1,0x) : reduce el riesgo sin un bloqueo total.

Conmutación(>1,0x ) - invierte el dominio de la posición para seguir la tendencia

Una potente herramienta de recuperación para mercados de alta volatilidad.

Modo Rejilla

Divida su volumen en múltiples capas con un solo clic.

Martingala inteligente

Promedio basado en la última posición con lógica de paso inteligente.

Un algoritmo de arrastre híbrido:

Trailing porcentual

Trailing proporcional

Seguimiento de cestas (seguimiento del precio medio de todas las posiciones abiertas)

Gestión avanzada para mercados en tendencia.

Gestión del riesgo

Sistema de protección de beneficio diario / pérdida máxima

Cálculo automático de lotes en función del % de riesgo o dinero

Validaciones automáticas (margen, estado de negociación de algo, configuración de símbolos)

Herramientas avanzadas de entrada

Shift + Click = Colocar Rejilla de Pullback

Clic Normal = Órdenes Breakout

Modificación rápida de órdenes

Mercado y órdenes pendientes

🔹 UI/UX profesional

Diseño limpio y adaptable

3 temas: Oscuro, Claro, Azul

Información sobre herramientas para cada función

Optimizado para todos los tamaños de gráficos

Adjuntar a cualquier gráfico MT5 Seleccione el modo de riesgo (fijo o % de riesgo) Establecer protección diaria (opcional) Ejecutar operaciones con un solo clic

Más rápido que los típicos paneles de utilidades

Diseñado para el trading manual de alta velocidad

Seguro para principiantes, potente para expertos

Sin lógica oculta - total transparencia

Ligero y de bajo uso de la CPU

Nueva función de trailing stop inteligente

Corrección de errores

La ejecución de órdenes pendientes y el cierre masivo de órdenes con cientos de capas ahora funcionan en un abrir y cerrar de ojos: se ejecutan de forma instantánea y fiable.

Descarga la demo y prueba la velocidad tú mismo.