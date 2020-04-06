FVG Profile EA MT5

Fair Value Gap Strategie. Die Einträge werden anhand des Marktprofils und der Spanne nach dem Mindestwert der ATR multipliziert mit einem Wert aus den Parametern gefiltert.

Parameter:

MinATRX - ATR-Multiplikator. Wenn der Bereich kleiner als ATR * MinATRX ist, wird das Signal übersprungen.

MPRange - Anzahl der Bars zur Bildung des Marktprofils.

MPPips - ein Schritt des Marktprofils in Pips.

EntryPercentage - eine minimale Stufe des Profils, um einen Handel einzugehen.

Magic - magische Zahl.

MaxBars - maximale Anzahl von Bars, die im höheren Zeitrahmen zurückgeblickt werden.

FVGPeriod - höherer Zeitrahmen für die Suche nach FVG.

TradePeriod - niedrigerer Zeitrahmen für den Einstieg in den Handel (beim Testen) und die Berechnung des Profils.

SL - Stop Loss in Pips.

TP - Gewinnmitnahme in Pips.

Alle Fragen oder Vorschläge bitte in den Kommentaren.

Es gibt einen Telegrammkanal mit Signalen, um die Leistung zu überprüfen (kann Einstellungen für jedes Instrument teilen).