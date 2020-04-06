FVG Profile EA MT5
- Experten
- Aleksey Usachev
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 5
Fair Value Gap Strategie. Die Einträge werden anhand des Marktprofils und der Spanne nach dem Mindestwert der ATR multipliziert mit einem Wert aus den Parametern gefiltert.
Parameter:
MinATRX - ATR-Multiplikator. Wenn der Bereich kleiner als ATR * MinATRX ist, wird das Signal übersprungen.
MPRange - Anzahl der Bars zur Bildung des Marktprofils.
MPPips - ein Schritt des Marktprofils in Pips.
EntryPercentage - eine minimale Stufe des Profils, um einen Handel einzugehen.
Magic - magische Zahl.
MaxBars - maximale Anzahl von Bars, die im höheren Zeitrahmen zurückgeblickt werden.
FVGPeriod - höherer Zeitrahmen für die Suche nach FVG.
TradePeriod - niedrigerer Zeitrahmen für den Einstieg in den Handel (beim Testen) und die Berechnung des Profils.
SL - Stop Loss in Pips.
TP - Gewinnmitnahme in Pips.
Alle Fragen oder Vorschläge bitte in den Kommentaren.
Es gibt einen Telegrammkanal mit Signalen, um die Leistung zu überprüfen (kann Einstellungen für jedes Instrument teilen).