Algo Smart Flow Structure Indicator 4


🎯 ALGO Smart Flow Structure Indicator

El estándar institucional para la estructura de mercado.

Diseñado para traders serios de SMC y Acción del Precio, este indicador elimina el ruido de los fractales convencionales. Olvídate de las señales repintadas y la ambigüedad; obtén una visión cristalina de la estructura real, validada por reglas algorítmicas estrictas.

📊 El Panel de Sesgo (Dashboard)

Toma decisiones informadas monitoreando 3 variables críticas en 8 temporalidades simultáneas (MN1, W1, D1, H4, H1, M15, M5, M1):

  • BO (Breakout): Identifica quién tiene el control (BULL alcista / BEAR bajista) basándose en el último rompimiento validado.

  • ST (Estado del Ciclo): ¿Es momento de operar? Distingue entre EX (Expansión/Impulso) y CR (Corrección/Retroceso) en tiempo real.

  • EFS (Eficiencia): Filtra tus entradas.

    • IPA: Ineficiente (Riesgo de retroceso).

    • EPA: Eficiente (El precio ya mitigó el nivel de rompimiento y está listo para continuar).

✨ Ventajas y Tecnología Exclusiva

  • Validación Estructural Estricta: Los Swing Highs y Lows (Puntos Amarillos) solo se confirman con el cierre de vela opuesta, filtrando el ruido de la estructura interna.

  • 🛡️ Tecnología Smart Pivot Shift: A diferencia de otros indicadores, si el precio barre un nivel recién confirmado pero cierra en contra (toma de liquidez/sweep), el algoritmo actualiza dinámicamente el punto estructural al nuevo extremo. Cero puntos fantasma.

  • Rastreo de BOS (Puntos Rojos): Marca el nivel exacto donde la estructura fue rota, facilitando la identificación de zonas de soporte/resistencia (FBOS/IDM).

  • Visión de Rayos X (Overlay): Visualiza los puntos estructurales de temporalidades superiores (HTF) superpuestos en tu gráfico actual para una alineación fractal perfecta.

⚙️ Configuración

Totalmente personalizable: colores, tamaño de puntos, ubicación del panel y selección de temporalidades visibles.

Simplifica tu trading. Opera con la lógica del algoritmo.

ALGO Smart Flow Structure Indicator es la herramienta definitiva para integrar el análisis institucional en tu rutina diaria.

