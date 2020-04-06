Tat Capital Trading Bot

Der Bot hat 280% seit dem 1. Januar 2025 bis zum 20. November 2025 gemacht, insgesamt 47 Trades mit einem Gewinnfaktor von 6,43, der Bot muss auf Daily Timeframe verwendet werden, Sie setzen es und vergessen es.

Es hat mich 3 Jahre gekostet, diesen Bot fertig zu stellen, er läuft mit sehr geringer Losgröße und hohem RR, wenigen und qualitativ hochwertigen Trades.

Probieren Sie es aus und danken Sie mir später.

Jetzt läuft ein 20% Rabatt als Geschenk für Weihnachten!

PS. Erfolg in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Gewinne!

Empfohlene Produkte
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experten
Dies ist ein selten funktionierender EA. Ich empfehle diesen EA für institutionelle Fonds. Ich empfehle ihn nur für das Paar EURUSD. Arbeits-Zeitrahmen M1 . Orders 1-3 Serien pro Monat - ist optimal. Öffentliche Überwachung https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategie EA verkauft, wenn teuer ist und kauft, wenn billig. Wenn % Bullen in einem Moment <x EA sucht nach Käufen. Wenn % Bullen im Moment >y ist EA auf der Suche nach Verkäufen. Für die Eröffnung von EA-Aufträgen wird die Marktstru
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Experten
Alle Benutzer müssen eine eigene Einstellung haben. Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte sofort. Wir stellen Ihnen die USDJPY-Strategie vor - ein revolutionäres Handelssystem, das fortschrittliche Indikatoren und ausgefeilte Techniken für ein umfassendes und leistungsstarkes Handelserlebnis kombiniert. Es wird kein Martingale hinzugefügt - einfach kontrolliert skalieren! Risiko-Management Wir wissen, dass das Risikomanage
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Standard Oscilators
Mars Safin
Experten
Standard-Oszillatoren Roboter verwendet eine breite Palette von Standard-MT4-Indikatoren in seiner Arbeit . Die Handelsentscheidungen werden auf der Grundlage einer komplexen Analyse der Indikatorwerte getroffen. Keine Martingale. Kein Orderraster - es kann immer nur ein Handel eröffnet werden. Der Roboter ist ausschließlich für das EurUsd-Paar und den H1-Zeitrahmen konzipiert . Um den unvermeidlichen Drawdown unter bestimmten Bedingungen und die Erholung davon zu minimieren, verfügt der Robote
Hedging Forex TOP
Samir Arman
Experten
Hallo der Experte arbeitet in Oszillationsbereichen Der Anfang ist die Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften Wenn ein Geschäft mit Gewinn geschlossen wird werden zwei weitere Geschäfte eröffnet Mit einer Differenz in der Kontraktgröße Wenn er weiterhin nur in eine Richtung arbeitet Eröffnet weiterhin Geschäfte mit dem Trend in der gleichen Größe wie der erste Kontrakt Und eröffnet Geschäfte gegen den Trend Mit einem Vielfachen der Kontraktgröße Wenn sich der Trend umkehrt Schließt die Gewin
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Experten
Risikohinweis: Der Devisenmarkt ist einer der unberechenbarsten Märkte im Universum. Backtest , die Autor zur Verfügung gestellt könnte nicht garantieren, dass sie ein ausgezeichnetes Ergebnis in den Handel haben. Wie die oben genannten Grund, bitte bewusst sein, wenn Sie diese EA mit großen Betrag Finanzierung, die Sie nicht bemühen könnte, zu verlieren. Live-Ergebnisse !! Live Signal 1 -> Bitte PM für Link Zusammenfassung: The Collector, wie der Name schon sagt, ist dieser EA ein halb-autom
Robot Bitcoin Ai
Luong Quang Nguyen
Experten
Bitcoin AI Robot - Einweg-DCA-Strategie mit intelligentem Trailing Stop Der Bitcoin-Markt ist immer sehr volatil - manchmal steigt er schnell, und manchmal erlebt er tiefe Korrekturen. Anstatt zu versuchen, die Höhen und Tiefen zu erraten, hilft der Bitcoin AI Robot den Anlegern, von den Preisbewegungen in eine einzige, konsistente und kontrollierte Richtung zu profitieren. Was ist eine DCA-Strategie in eine Richtung? DCA (Dollar-Cost Averaging) ist eine Methode, bei der das Kapital auf
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experten
Dieser EA verwendet Indikatoren, um die Level-Linie zu bewegen, die Regeln sind, wenn der Preis unterhalb der Level-Linie, dann ist es ein Kaufsignal, und wenn der Preis oberhalb der Ebene dann ein Verkaufssignal, Trailing-Stop ist, um den Stop-Loss zu ändern, oder um einen Stop-Loss zu bringen, wenn zuvor sl = 0, dieser EA kann manuelle Aufträge über Android oder zu Hause PC akzeptieren. wenn die Bedingung schwimmend ist, können Sie diese ea mit manuellen Aufträgen helfen, die Sie denken, sind
BlueWhale
Jia Jie Tian
Experten
Ich habe viel Zeit und Mühe darauf verwendet, diese Software komplex zu machen, mit hohen potenziellen Renditemöglichkeiten, während ich das Retracement unter 20% gehalten habe (Standard-Lotgröße) Die Blue Whale EA imitiert Grid-Operationen auf der rechten Auslöser und tut dies auf einem einzigen Volumen ausgewogenen Basis gewährleistet Renditen und Ausgleich Risiko. Auf der Grundlage des Gleichgewichts der maximalen Retracement, so viel wie möglich, um die Umsatzerlöse zu erhöhen, so dass die G
Destiny Master
Victor Adhitya
Experten
Ihr Schicksal liegt in Ihrer Hand, Diese EA-Design, um Ihr RISIKO PRO HANDEL zu kontrollieren, so dass auch Sie mit dem Martingal-System können Sie Ihre Drawdown kontrollieren. Jedes Scheitern Ihres Eintrags wird teilweise Absicherung mit diesem ea, so dass die schwimmenden Verlust zu reduzieren und die Drawdown kontrolliert werden kann. Sie brauchen Broker mit dieser Anforderung spesification: - Hedging-Konto (verwenden Sie kein Netting-Konto) - Große Hebelwirkung - KEIN SWAP - KEINE KOMMISSI
Prototype 2
Sergey Rozhnov
5 (5)
Experten
Prototyp 2 ist ein automatisiertes No-Martingale-System, das in einer 15-jährigen Historie gut getestet wurde und gute Ergebnisse im realen Handel zeigt. Die Standardeinstellungen sind für EURUSD M15 geeignet, jedoch ist der EA für alle Währungspaare und Zeitrahmen durch seine Eingabeparameter gut anpassbar. Der Expert Advisor eignet sich sowohl für Anfänger, da er nur an einen Chart angehängt werden muss, als auch für erfahrene Trader, da der EA neben dem automatischen Modus auch Optionen für m
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experten
. .. *** Signal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Arbeitsprozess berechnet Unterstützung und Widerstand einschließlich des höchsten und niedrigsten Preises jeder Kerze Der EA berechnet schwebende Aufträge zum höchsten oder niedrigsten Preis nach dem Unterstützungs-/Widerstandsniveau und schließt den schwebenden Auftrag am nächsten Tag, wenn er nicht verwendet wird. -EA verw
SunnyScalp
Xiao Hong Bian
Experten
EA hat eine Signalüberwachung MT5 Signal: https://www.mql5.com/zh/signals/1438233?source=Site+Signale+Meines (normales Risiko) Effektives Scalping-System mit hoher Stabilität und geringem Risiko.EA läuft in einem bestimmten Zeitraum, bestimmt automatisch TP und SL, und braucht nicht, um Parameter anzupassen, und arbeitet mit mehreren Währungspaaren. Empfohlene Währungspaare: GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURGBP Zeitrahmen: M5 MT5 EA Version :https://www.mql5.com/zh/market/product/79030?source
AutoSmartPro MT4
Alexandru Chirila
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader5 Version | Auto Smart Pro MT4 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt | So installieren Sie das MT4 Produkt Skal
Razor MT 4
Anton Kondratev
5 (1)
Experten
Razor EA       ist ein vollautomatisches und       Offen       System mit       Drawdown-Schutz       Und       Fest       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 445$  Next Price 1990 $   Signale Führung Rückerstattung der Provision Aktualisierung Mein Blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  Dies ist eine Mehrwährungsstrategie für drei Währungspaare AUDCAD, A
FIFO Beater
Pejman Alanjari
Experten
Dies ist ein vollständig FIFO-konformer EA, der sowohl Geldmanagement als auch Risikomanagement betreibt. Er ist ideal für in den USA ansässige Händler, die mit FIFO-Beschränkungen und einem niedrigen Hebel von 1:50 zu kämpfen haben. Der EA-Einstiegspunkt ist vollständig anpassbar und Händler können die Eingaben bequem modifizieren, um ihre eigene Risikoneigung zu bedienen. Hier ist das Signal, das ich erstellt habe, um den Fortschritt dieses EAs live zu verfolgen: https://www.mql5.com/en/signal
Optimus Prime Pro Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (4)
Experten
Optimus Prime Pro, Ihr Verbündeter in der aufregenden Welt des Devisenhandels! Optimus Prime ist ein sorgfältig entwickelter Expert Advisor für die MT4-Plattform, der sich auf das Währungspaar EUR/USD im H1-Zeitrahmen spezialisiert hat. Dieser automatisierte Handelsroboter wurde mit Präzision und Effizienz entwickelt, um Ihnen zu helfen, das Beste aus den Marktchancen zu machen und Ihre Handelserfahrung auf die nächste Stufe zu heben. Optimus Prime Höhepunkte: Fortgeschrittene Optimierung: Optim
FREE
OriGamiGrimm
David Joseph Sidney Jonasson
Experten
Willkommen bei OriGamiGrimm, einem dynamischen und vielseitigen EA. Wenn Sie die Option Stops (True) verwenden, zieht OriGamiGrimm BuyStops und SellStops in Position, basierend auf den von der ATR bestimmten Abständen. Er wird dann versuchen, alle offenen Trades als einen Korb zu schließen, um einen Gesamtgewinn zu erzielen, der durch den Exit-Prozentsatz festgelegt wird. Bei Verwendung von Trail(true) und digitalTrail(False) und mehreren Aufträgen wird der Trailing-Stop nur aktiviert, wenn der
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experten
Bevor Sie einen Nachtscaler kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Profitabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber geben daher keine realistische Vorhersage der zukünftigen Rentabilität. Jede Mean Reversion kann aufgrund von unerwarteten Nachrichten oder Flash Crashs
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Experten
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Fangen Sie Trends, nicht Rauschen. Ein professioneller Grid-on-Trend-Roboter, der die Volatilität dem Zeitrahmen zuordnet und das Risiko mit einem eingebauten Daily P&L Guard unter Kontrolle hält. Wenn der Trend umschlägt, löscht er die Hängepartien auf der falschen Seite, bewahrt die Live-Positionen (optional, wenn D1 ausgerichtet ist) und setzt nur die fehlenden Levels - kein Durcheinander, keine durchdrehenden Grids. Warum Händler es wählen Trendbewusstes Ra
Midnight Queen
Kenji Ito
Experten
Midnight Queen MT4 - Die stille Königin der asiatischen Session Midnight Queen MT4 ist ein professioneller Nacht-Scalping EA , der entwickelt wurde , um leise und präzise während der asiatischen Session zu handeln. Er kombiniert hohe Genauigkeit , Risikokontrolle und beständiges Gewinnwachstum - die perfekte Balance, die der "Königin der Nacht" würdig ist. Hauptmerkmale Paar: EURGBP (optimiert für den M5-Zeitrahmen) Handelszeiten: 21 :00-07:00 (Broker-Zeit) Logik: Bollinger Bands + RSI-Mi
EaMaster
Hai Chuan Su
Experten
eaMaster (Expert Advisor) Einführung 1. Überblick Dieser EA ist ein auf technischer Analyse basierendes automatisiertes Handelssystem, das Händlern helfen soll, automatisierte Handelsentscheidungen auf dem Markt zu treffen. Es folgt dem Bollinger Bands-Indikator in Kombination mit Candlestick-Mustern und führt präzise Trades in bestimmten Zeitrahmen aus. Der EA ist auf mehrere Finanzinstrumente anwendbar und unterstützt sowohl kurzfristige als auch langfristige Handelsstrategien, um unterschi
EZ Smart Trend
Pengfei Zhang
Experten
EZ.Smart Trend Dieser EA verwendet eine Vielzahl von Strategien und Funktionen, wie z.B. neuronales Netzwerk-Grid-Scalping, mobiler Stop-Loss, automatische Lot-Nummern-Einstellung, etc. Verwenden Sie revolutionäre Preismodell Algorithmen, Preis Verhalten Handel, und Unterschrift kollaborative Arbeit mit künstlicher Intelligenz adaptive Verarbeitungseinheiten. Das System nimmt eine Art von Reverse-Sampling-Entwicklungsmethode, die das System zeigen einen sehr erheblichen Vorteil in der 13-jährig
Binary Hedger FV
Ayman Magdy
Experten
Einführung: Hallo, Ich präsentiere Ihnen die fortgeschrittene und endgültige Version des "Binary Hedger FV" Expert Advisor. Ich werde nicht in ausführliche Details über das Konzept des EAs gehen, da ich alle Informationen in der ursprünglichen Version oder in der so genannten Testversion des EAs, die über den folgenden Link zugänglich ist, behandelt habe: https://www.mql5.com/en/market/product/93688?source=Site+Market+My+Products+Page In der hier vorgestellten Version verfügen Sie über eine umfa
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experten
Zum Test Aktivieren Sie Power von False auf True. Automatischer und halbautomatischer Handelsroboter Ohne Gitter Ohne Martingal Niedrige Verwaltung Langfristige Perspektive Unsere Priorität ist es, das Kapital mit einem langfristigen Geldmanagementplan zu erhalten Halbautomatische und automatische Steuerung des täglichen Trendhandels mit Swing-Trading und Price Action. InfinX bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und überlebt problemlos in allen Marktsituationen - auch in den kritis
Phoenix Gold EA MT4
Nuttapol Chantrasmi
Experten
"Phoenix Gold ist eine gute Wahl für Anleger, die eine langfristige Investition in Gold planen. #Non-Martingale #Always SL #Robust #Adaptive #Fully Automated #AI #XAUUSD Phoenix Gold ist ein Non-Martingale-Expertenberater , der von unserer KI-gesteuerten Pipeline generiert wird, die diversifizierte Handelsstrategien aus 10-jährigen historischen Daten des Goldmarktes erlernt. Das Projekt Phoenix Gold zielt darauf ab, ein robustes adaptives Handelssystem bereitzustellen, das mit der Dynamik des M
MarketFollower
Cristian Mihai
Experten
Dieser Expert Advisor handelt nur entsprechend der Marktrichtung. Wenn der Markt also nach Norden geht, werden Kaufpositionen hinzugefügt, und wenn der Markt nach Süden geht, werden Verkaufspositionen bis zu einer bestimmten Anzahl von Pips ab dem letzten Einstieg hinzugefügt. Wenn eine Marktspanne festgelegt ist, eröffnet der Experte keine weitere Position, sondern wartet auf den Ausbruch. Die offenen Positionen werden verwaltet, bis sie mit Gewinn geschlossen werden. Sie können die Anzahl der
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experten
Der Meat EA ist ein vollautomatisches, 24-Stunden-Handelssystem. Es handelt auf der Grundlage der Analyse der Marktbewegung auf der Basis eines eingebauten Indikators und des Trendindikators Gleitender Durchschnitt. Das System ist für die Arbeit mit dem Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M30 optimiert. Es wird empfohlen, einen ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread, niedriger Kommission und schneller Ausführung zu verwenden. Signal-Überwachung Arbeitendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD M30. V
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW HEDGE V1.12 EA ist in erster Linie eine Hedging-Strategie. Expert Unterstützung ist es, jede Gelegenheit in jede Richtung zu ergreifen. Er eröffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines Experten mit einem Paar von hoher Volatilität für die Währung, wie z. B. GBPAUD, AUDCAD Beim Testen des Experten im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 09.12.2016 verdoppelte si
Forebot
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter verwendet einen benutzerdefinierten versteckten oszillierenden Indikator und analysiert auch die Reaktion des Marktes. Er handelte meist zu Zeiten höherer Volatilität. Er arbeitet mit mehreren schwebenden Aufträgen mit unterschiedlicher Größe des Volumens und ihre Position aktiv ändert. Er verwendet ein fortschrittliches Geldmanagement. Die TradingMode-Einstellung kann auch die Bedingungen FIFO erfüllen. Er ist auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Weitere Produkte dieses Autors
TAT Capital Hedge
Ady Tataru
Experten
Dies ist mein zweiter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um stetige monatliche Renditen im Bereich von 2-3% zu erzielen, mit einer glatten Aktienkurve und einem sehr geringen Drawdown . Er wurde über mehrere Jahre backgetestet, wobei jedes getestete Jahr konsistente Rentabilität zeigte. Der EA ist für EURUSD bei Brokern gedacht, die sehr niedrige Spreads anbieten, idealerweise ein ECN-Konto , und ist für den H1-Zeitrahmen optimiert. Die Strategie hinter diesem EA basiert auf einem Handelsansa
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension