Breakeven CloseAll Manager

Der Breakeven + Close All Manager ist ein leichtes, aber leistungsstarkes MT5-Handelsmanagement-Tool, das für manuelle Händler entwickelt wurde, die eine schnelle, präzise und automatisierte Risikokontrolle wünschen.

Dieses Dienstprogramm fügt bewegliche Schaltflächen auf dem Chart hinzu, mit denen Sie Positionen sofort bis zum Breakeven verschieben oder alle Trades auf einmal schließen können - plus eine vollautomatische Auto-Breakeven-Engine, die Gewinne schützt, ohne dass Sie die Charts überwachen müssen.

Perfekt für Scalper, Daytrader, Swingtrader, Prop-Firm-Händler und alle, die eine schnelle Ausführung ohne Verzögerung benötigen.

✔ Bewegliche On-Chart-Schaltflächen (Drag & Drop)

Zwei saubere, minimale Schaltflächen werden zu Ihrem Chart hinzugefügt:

BREAKEVEN - verschiebt SL sofort auf BE ± Ihren Offset

CLOSE ALL - schließt sofort alle offenen Trades

Die Schaltflächen können für Ihren bevorzugten Arbeitsablauf beliebig auf dem Chart verschoben werden.

✔ Manueller Breakeven

Bewegen Sie alle Trades mit einem einzigen Klick zum Breakeven.

✔ Breakeven-Offset (in Pips)

Fügen Sie einen zusätzlichen Puffer über den Einstiegskurs hinaus hinzu (z.B. +2 Pips zur Deckung von Provisionen/Slippage).

✔ Auto Breakeven (vollautomatisch)

Bewegt den SL automatisch zum Breakeven, wenn der Kurs eine bestimmte Anzahl von Gewinnpunkten erreicht.

Sie handeln - der EA schützt Ihre Position automatisch.

Notausstieg mit einem Klick:

Schließen Sie alle BUY & SELL Positionen

Optional: Aktion nur auf das aktuelle Chart-Symbol beschränken

Sofortige Ausführung mit der schnellen CTrade-Engine von MT5

Ideal bei Nachrichtenvolatilität oder in Risk-Off-Situationen.

Wählen Sie zwischen:

Nur aktuelles Symbol (empfohlen für paarbezogenen Handel)

Alle Symbole des Kontos (für Portfolio- oder Basket-Handel)

Breakeven-Offset (Pips)

Auf alle Symbole anwenden?

Auto Breakeven EIN/AUS

Auto Breakeven Gewinnauslöser (Pips)

⚙️

Klar, einfach, traderfreundlich.

Im Gegensatz zu schweren Handelsmanager, ist dieses Dienstprogramm:

Leichtgewichtig und sofort ausführbar

Einfach zu bedienen

Einsteigerfreundlich

Stützenfest und sicher

So konstruiert, dass es niemals in Ihre offenen Positionen eingreift, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert

Funktioniert perfekt für:

Scalping

Prop-Firmen-Herausforderungen (FTMO, MFF, TFT...)

Nachrichtenhandel

Swing-Handel

Basket-Handel

Manueller diskretionärer Handel

✔ MT5 (MetaTrader 5)

✔ Hedging-Modus

✔ Alle Broker

✔ Alle Zeitrahmen

✔ Alle Asset-Typen (FX, Indizes, Metalle, Krypto, Aktien)

Sicherer, sauberer, vollständig nativer MQL5-Code.

Dieses Dienstprogramm bietet Ihnen:

Schneller Breakeven-Schutz

Automatische Breakeven-Ausführung

Alles mit einem Knopfdruck schließen

Saubere, bewegliche Oberfläche im Diagramm

Sicheres, stabiles, professionelles Risikomanagement

Leistungsstark genug für Profis - einfach genug für Anfänger.

Ein unverzichtbares Tool für jeden manuellen MT5-Händler.