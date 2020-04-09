Breakeven CloseAll Manager
- Utilitys
- Sebastian Oltean
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 20
Der Breakeven + Close All Manager ist ein leichtes, aber leistungsstarkes MT5-Handelsmanagement-Tool, das für manuelle Händler entwickelt wurde, die eine schnelle, präzise und automatisierte Risikokontrolle wünschen.
Dieses Dienstprogramm fügt bewegliche Schaltflächen auf dem Chart hinzu, mit denen Sie Positionen sofort bis zum Breakeven verschieben oder alle Trades auf einmal schließen können - plus eine vollautomatische Auto-Breakeven-Engine, die Gewinne schützt, ohne dass Sie die Charts überwachen müssen.
Perfekt für Scalper, Daytrader, Swingtrader, Prop-Firm-Händler und alle, die eine schnelle Ausführung ohne Verzögerung benötigen.✅ Hauptmerkmale
✔ Bewegliche On-Chart-Schaltflächen (Drag & Drop)
Zwei saubere, minimale Schaltflächen werden zu Ihrem Chart hinzugefügt:
-
BREAKEVEN - verschiebt SL sofort auf BE ± Ihren Offset
-
CLOSE ALL - schließt sofort alle offenen Trades
Die Schaltflächen können für Ihren bevorzugten Arbeitsablauf beliebig auf dem Chart verschoben werden.🔒 Breakeven-Kontrolle
✔ Manueller Breakeven
Bewegen Sie alle Trades mit einem einzigen Klick zum Breakeven.
✔ Breakeven-Offset (in Pips)
Fügen Sie einen zusätzlichen Puffer über den Einstiegskurs hinaus hinzu (z.B. +2 Pips zur Deckung von Provisionen/Slippage).
✔ Auto Breakeven (vollautomatisch)
Bewegt den SL automatisch zum Breakeven, wenn der Kurs eine bestimmte Anzahl von Gewinnpunkten erreicht.
Sie handeln - der EA schützt Ihre Position automatisch.🔄 Alle Trades schließen
Notausstieg mit einem Klick:
-
Schließen Sie alle BUY & SELL Positionen
-
Optional: Aktion nur auf das aktuelle Chart-Symbol beschränken
-
Sofortige Ausführung mit der schnellen CTrade-Engine von MT5
Ideal bei Nachrichtenvolatilität oder in Risk-Off-Situationen.🌍 Symbol-Filterung
Wählen Sie zwischen:
-
Nur aktuelles Symbol (empfohlen für paarbezogenen Handel)
-
Alle Symbole des Kontos (für Portfolio- oder Basket-Handel)
-
Breakeven-Offset (Pips)
-
Auf alle Symbole anwenden?
-
Auto Breakeven EIN/AUS
-
Auto Breakeven Gewinnauslöser (Pips)
Klar, einfach, traderfreundlich.🚀 Warum dieses Tool?
Im Gegensatz zu schweren Handelsmanager, ist dieses Dienstprogramm:
-
Leichtgewichtig und sofort ausführbar
-
Einfach zu bedienen
-
Einsteigerfreundlich
-
Stützenfest und sicher
-
So konstruiert, dass es niemals in Ihre offenen Positionen eingreift, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert
Funktioniert perfekt für:
-
Scalping
-
Prop-Firmen-Herausforderungen (FTMO, MFF, TFT...)
-
Nachrichtenhandel
-
Swing-Handel
-
Basket-Handel
-
Manueller diskretionärer Handel
✔ MT5 (MetaTrader 5)
✔ Hedging-Modus
✔ Alle Broker
✔ Alle Zeitrahmen
✔ Alle Asset-Typen (FX, Indizes, Metalle, Krypto, Aktien)
Sicherer, sauberer, vollständig nativer MQL5-Code.⭐ Zusammenfassung
Dieses Dienstprogramm bietet Ihnen:
-
Schneller Breakeven-Schutz
-
Automatische Breakeven-Ausführung
-
Alles mit einem Knopfdruck schließen
-
Saubere, bewegliche Oberfläche im Diagramm
-
Sicheres, stabiles, professionelles Risikomanagement
Leistungsstark genug für Profis - einfach genug für Anfänger.
Ein unverzichtbares Tool für jeden manuellen MT5-Händler.