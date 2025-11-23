BinLucaFx Breakout EA

FÜR TRACKRECORD DM ME

Symbol

NAS100 / US100 / NQ Zeitraum (Timeframe) (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 100 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA

SIGNAL



Der Breakout NAS100 EA arbeitet auf Tagesbasis (D1) und nutzt Breakout-Zonen wie:

Tageshoch

Tagestief

Konsolidierungsbereiche

Statt direkter Marktorders setzt der EA präzise Buy-Limit und Sell-Limit Orders rund um diese Zonen.

Das sorgt für:

✅ bessere Einstiege

✅ weniger Slippage

✅ weniger falsche Breakouts

✅ stabilere Performance in Trendphasen

Diese Methode kombiniert Breakout-Logik, Re-Entry-Techniken und Filtermechanismen, die speziell für den volatilen NAS100 entwickelt wurden.

1. Limit-basierte Breakout-Strategie

Kein Market-Chasing

Fängt die Bewegung nach dem echten Ausbruch

Reduziert Volatilitäts-Spitzen bei der US-Markteröffnung

2. Intelligente Filterlogik

EMA-Trendfilter

Mindestabstand zu Hoch/Tief

Spread-Filter vor Orderplatzierung

Volumen-/Range-Filter

Zeitfilter (z. B. keine Trades während unsicherer Marktphasen)

3. Flexibles Money-Management

Fixed Lot oder RiskPercent

Automatische Lot-Berechnung

Fester SL/TP oder Risk-to-Reward (z. B. 1:2)

Optionaler Trailing Stop mit Break-Even Start

4. Sicherheit & Stabilität

Maximaler Tagesverlust (Daily DD Cut)

Tages-Trade-Limit

Kein Grid

Kein Martingale

Keine gefährlichen Strategien

5. Entwicklerfreundlich

Voll konfigurierbare Inputs

Backtest-freundlich (realistische Spread-/Slippage-Simulation)

Trade-Labels im Chart (Entry/SL/TP)

Sauberes Logging

Das Mad-Turtle-Projekt verfolgt keine extremen Multiplikationsversprechen.

Stattdessen fokussiert es sich auf:

Stabilität

Sicherheit

ein kontrolliertes Chance-Risiko-Verhältnis

langfristige Nutzbarkeit

Der EA ist ein Werkzeug für Trader, die:

✓ Geduld haben

✓ mit strukturiertem Risiko handeln wollen

✓ und eine nachvollziehbare Strategie bevorzugen

Die Community kann aktiv an der Weiterentwicklung teilnehmen — gute Ideen werden geprüft und umgesetzt.

RR/TP: 1:2 oder Multi-TP

LotMode: RiskPercent 1 %

Trailing: an

Symbol: NAS100 / Broker-Ticker prüfen

Diese Werte sind eine solide Basis — Nutzer sollten eigene Optimierungen testen.

ECN/STP-Broker mit gutem NAS100 Spread

VPS mit niedriger Latenz empfohlen

Hebel 1:50–1:200

Mindesteinzahlung ab 100 USD (je nach Risiko)

Tick-Scaling je nach Broker beachten

Der EA erfüllt klare Qualitätsrichtlinien:

✔ keine Grid- oder Martingale-Algorithmen

✔ keine künstlich verschönerten Backtests

✔ keine manipulierten Equity-Kurven

✔ keine falschen Versprechen

✔ echtes Verhalten unter realer Volatilität

Jede Anpassung wird dokumentiert. Nutzer können Feedback geben — das Projekt lebt von der Community.