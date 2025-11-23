BinLucaFx Breakout EA
- Experten
- Luca Schuenemann
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 12
|FÜR TRACKRECORD DM ME
Symbol
|NAS100 / US100 / NQ
|Zeitraum (Timeframe)
|(beliebig)
|Unterstützung für Einzelhandel
|JA
|Mindesteinzahlung
|100 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung)
|Kompatibel mit allen Brokern
|JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit)
|Funktioniert ohne Voreinstellung
|JA
SIGNAL 🔍 Was macht der EA? — Überblick
Der Breakout NAS100 EA arbeitet auf Tagesbasis (D1) und nutzt Breakout-Zonen wie:
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Konsolidierungsbereiche
Statt direkter Marktorders setzt der EA präzise Buy-Limit und Sell-Limit Orders rund um diese Zonen.
Das sorgt für:
✅ bessere Einstiege
✅ weniger Slippage
✅ weniger falsche Breakouts
✅ stabilere Performance in Trendphasen
Diese Methode kombiniert Breakout-Logik, Re-Entry-Techniken und Filtermechanismen, die speziell für den volatilen NAS100 entwickelt wurden.⭐ Hauptmerkmale
1. Limit-basierte Breakout-Strategie
-
Kein Market-Chasing
-
Fängt die Bewegung nach dem echten Ausbruch
-
Reduziert Volatilitäts-Spitzen bei der US-Markteröffnung
2. Intelligente Filterlogik
-
EMA-Trendfilter
-
Mindestabstand zu Hoch/Tief
-
Spread-Filter vor Orderplatzierung
-
Volumen-/Range-Filter
-
Zeitfilter (z. B. keine Trades während unsicherer Marktphasen)
3. Flexibles Money-Management
-
Fixed Lot oder RiskPercent
-
Automatische Lot-Berechnung
-
Fester SL/TP oder Risk-to-Reward (z. B. 1:2)
-
Optionaler Trailing Stop mit Break-Even Start
4. Sicherheit & Stabilität
-
Maximaler Tagesverlust (Daily DD Cut)
-
Tages-Trade-Limit
-
Kein Grid
-
Kein Martingale
-
Keine gefährlichen Strategien
5. Entwicklerfreundlich
-
Voll konfigurierbare Inputs
-
Backtest-freundlich (realistische Spread-/Slippage-Simulation)
-
Trade-Labels im Chart (Entry/SL/TP)
-
Sauberes Logging
Das Mad-Turtle-Projekt verfolgt keine extremen Multiplikationsversprechen.
Stattdessen fokussiert es sich auf:
-
Stabilität
-
Sicherheit
-
ein kontrolliertes Chance-Risiko-Verhältnis
-
langfristige Nutzbarkeit
Der EA ist ein Werkzeug für Trader, die:
✓ Geduld haben
✓ mit strukturiertem Risiko handeln wollen
✓ und eine nachvollziehbare Strategie bevorzugen
Die Community kann aktiv an der Weiterentwicklung teilnehmen — gute Ideen werden geprüft und umgesetzt.🛠 Empfohlene Einstellungen (Startwerte)
-
RR/TP: 1:2 oder Multi-TP
-
LotMode: RiskPercent 1 %
-
Trailing: an
-
Symbol: NAS100 / Broker-Ticker prüfen
Diese Werte sind eine solide Basis — Nutzer sollten eigene Optimierungen testen.💡 Broker & Performance-Empfehlungen
-
ECN/STP-Broker mit gutem NAS100 Spread
-
VPS mit niedriger Latenz empfohlen
-
Hebel 1:50–1:200
-
Mindesteinzahlung ab 100 USD (je nach Risiko)
-
Tick-Scaling je nach Broker beachten
Der EA erfüllt klare Qualitätsrichtlinien:
✔ keine Grid- oder Martingale-Algorithmen
✔ keine künstlich verschönerten Backtests
✔ keine manipulierten Equity-Kurven
✔ keine falschen Versprechen
✔ echtes Verhalten unter realer Volatilität
Jede Anpassung wird dokumentiert. Nutzer können Feedback geben — das Projekt lebt von der Community.⚠️ Rechtlicher Hinweis (MQL5-Konform)
Frühere Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Handel an Finanzmärkten birgt Risiko, einschließlich des vollständigen Kapitalverlustes.
Verwenden Sie den EA nur mit Kapital, das Sie bereit sind zu riskieren.
Der Entwickler übernimmt keine Haftung für Verluste.
Nutzer sind verpflichtet, eigene Tests (Backtest & Forward-Test) durchzuführen.
Habe den EA seit letzter Woche... der EA läuft super und ich konnte schon sehr saubere Trades mitnehmen. Der Support ist super, egal was für anliegend man hat es wird einem schnell und gut geholfen. Meinerseits eine klare weiterempfehlung.