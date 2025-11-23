BinLucaFx Breakout EA

Símbolo: NAS100 / US100 / NQ

Marcos temporales: H1 - M15

Cuentas minoristas compatibles: Sí

Depósito mínimo: 100 USD (o equivalente)

Compatibilidad con brokers: Todos los brokers (precios de 2 ó 3 dígitos, cualquier nombre de símbolo, cualquier GMT)

Preset required: No

Visión general

El EA Breakout NAS100 opera con el índice NASDAQ 100 utilizando una estrategia basada en rupturas en el marco temporal diario (D1).

Identifica zonas de precios clave como:

Máximo diario

mínimos diarios

Zonas de consolidación

En lugar de entradas en el mercado, el EA coloca órdenes Buy Limit y Sell Limit alrededor de estas zonas para lograr entradas más precisas y reducir el deslizamiento.

Este enfoque tiene como objetivo reducir las falsas rupturas y mejorar la estabilidad durante las fases de tendencia en condiciones de alta volatilidad.

Características principales

1. Estrategia de ruptura basada en límites

Sin persecución del mercado

Entradas tras rupturas confirmadas

Reducción del impacto de la volatilidad durante la apertura de la sesión en EE.UU.

2. Filtros inteligentes

Filtro de tendencia EMA

Distancia mínima de las zonas de máximos y mínimos

Filtro de diferencial antes de colocar la orden

Filtro de volumen y rango

Filtro de negociación en función del tiempo

3. Gestión monetaria flexible

Lote fijo o modo de porcentaje de riesgo

Cálculo automático de lotes

SL/TP fijo o Riesgo-Recompensa (por ejemplo, 1:2)

Trailing stop opcional con punto de equilibrio

4. Seguridad y estabilidad

Límite diario de reducción

Límite diario de operaciones

Sin rejilla

Sin martingala

Sin sistemas de recuperación

5. Personalización y facilidad de uso

Parámetros de entrada totalmente ajustables

Lógica Backtest amigable

Etiquetas gráficas para Entrada, SL y TP

Registro limpio

Objetivo del proyecto

Este EA se centra en:

Estabilidad

Control de riesgos

Sostenibilidad a largo plazo

No tiene como objetivo el crecimiento irreal de la cuenta.

La estrategia está diseñada para operadores que prefieren operaciones estructuradas, transparentes y basadas en la lógica.

Ajustes iniciales recomendados

Estos ajustes son un punto de partida y deben ser optimizados por el usuario:

Riesgo/Recompensa / TP: 1:2 o Multi-TP

ModoLote: Porcentaje de riesgo al 1%.

Trailing stop: Activado

Símbolo: NAS100 (compruebe el nombre del símbolo del broker)

Recomendaciones de broker y entorno

Broker ECN/STP con spreads NAS100 ajustados

Se recomienda VPS de baja latencia

Apalancamiento: 1:50 a 1:200

Depósito mínimo: a partir de 100 USD (dependiendo de la configuración de riesgo)

Compruebe el tamaño de tick específico del broker para los índices

Transparencia

El EA sigue estrictos principios de calidad:

Sin rejilla ni martingala

Sin backtests ajustados a curvas

Sin resultados manipulados

Sin declaraciones de beneficios engañosas

Comportamiento realista en mercados volátiles

Las actualizaciones están documentadas y se agradecen los comentarios de los usuarios para una mejora continua.

Descargo de responsabilidad

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de toda su inversión.

Utilice este EA sólo con fondos que pueda permitirse perder.

Los usuarios son responsables de realizar las pruebas adecuadas, incluyendo backtesting y forward testing.

El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas comerciales.