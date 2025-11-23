BinLucaFx Breakout EA
- Asesores Expertos
- Luca Schuenemann
- Versión: 1.0
- Activaciones: 12
Símbolo: NAS100 / US100 / NQ
Marcos temporales: H1 - M15
Cuentas minoristas compatibles: Sí
Depósito mínimo: 100 USD (o equivalente)
Compatibilidad con brokers: Todos los brokers (precios de 2 ó 3 dígitos, cualquier nombre de símbolo, cualquier GMT)
Preset required: No
Visión general
El EA Breakout NAS100 opera con el índice NASDAQ 100 utilizando una estrategia basada en rupturas en el marco temporal diario (D1).
Identifica zonas de precios clave como:
-
Máximo diario
-
mínimos diarios
-
Zonas de consolidación
En lugar de entradas en el mercado, el EA coloca órdenes Buy Limit y Sell Limit alrededor de estas zonas para lograr entradas más precisas y reducir el deslizamiento.
Este enfoque tiene como objetivo reducir las falsas rupturas y mejorar la estabilidad durante las fases de tendencia en condiciones de alta volatilidad.
Características principales
1. Estrategia de ruptura basada en límites
-
Sin persecución del mercado
-
Entradas tras rupturas confirmadas
-
Reducción del impacto de la volatilidad durante la apertura de la sesión en EE.UU.
2. Filtros inteligentes
-
Filtro de tendencia EMA
-
Distancia mínima de las zonas de máximos y mínimos
-
Filtro de diferencial antes de colocar la orden
-
Filtro de volumen y rango
-
Filtro de negociación en función del tiempo
3. Gestión monetaria flexible
-
Lote fijo o modo de porcentaje de riesgo
-
Cálculo automático de lotes
-
SL/TP fijo o Riesgo-Recompensa (por ejemplo, 1:2)
-
Trailing stop opcional con punto de equilibrio
4. Seguridad y estabilidad
-
Límite diario de reducción
-
Límite diario de operaciones
-
Sin rejilla
-
Sin martingala
-
Sin sistemas de recuperación
5. Personalización y facilidad de uso
-
Parámetros de entrada totalmente ajustables
-
Lógica Backtest amigable
-
Etiquetas gráficas para Entrada, SL y TP
-
Registro limpio
Objetivo del proyecto
Este EA se centra en:
-
Estabilidad
-
Control de riesgos
-
Sostenibilidad a largo plazo
No tiene como objetivo el crecimiento irreal de la cuenta.
La estrategia está diseñada para operadores que prefieren operaciones estructuradas, transparentes y basadas en la lógica.
Ajustes iniciales recomendados
Estos ajustes son un punto de partida y deben ser optimizados por el usuario:
-
Riesgo/Recompensa / TP: 1:2 o Multi-TP
-
ModoLote: Porcentaje de riesgo al 1%.
-
Trailing stop: Activado
-
Símbolo: NAS100 (compruebe el nombre del símbolo del broker)
Recomendaciones de broker y entorno
-
Broker ECN/STP con spreads NAS100 ajustados
-
Se recomienda VPS de baja latencia
-
Apalancamiento: 1:50 a 1:200
-
Depósito mínimo: a partir de 100 USD (dependiendo de la configuración de riesgo)
-
Compruebe el tamaño de tick específico del broker para los índices
Transparencia
El EA sigue estrictos principios de calidad:
-
Sin rejilla ni martingala
-
Sin backtests ajustados a curvas
-
Sin resultados manipulados
-
Sin declaraciones de beneficios engañosas
-
Comportamiento realista en mercados volátiles
Las actualizaciones están documentadas y se agradecen los comentarios de los usuarios para una mejora continua.
Descargo de responsabilidad
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de toda su inversión.
Utilice este EA sólo con fondos que pueda permitirse perder.
Los usuarios son responsables de realizar las pruebas adecuadas, incluyendo backtesting y forward testing.
El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas comerciales.
Habe den EA seit letzter Woche... der EA läuft super und ich konnte schon sehr saubere Trades mitnehmen. Der Support ist super, egal was für anliegend man hat es wird einem schnell und gut geholfen. Meinerseits eine klare weiterempfehlung.