LongTerm SupplyDemand

Long-Term Supply Demand Indicator - Beschreibung





Der Long-Term Supply Demand Indicator ist ein professionelles MT4-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Unterstützungs- und Widerstandszonen in höheren Zeitrahmen auf niedrigeren Zeitrahmen verfolgen möchten. Er identifiziert Angebots- und Nachfragebereiche, die sich auf dem H4-Zeitrahmen gebildet haben, und zeigt sie übersichtlich auf M15-, M5- und M1-Charts an, so dass Händler einen präzisen Überblick über die wichtigsten Marktzonen auf mehreren Zeitrahmen erhalten.





Der Indikator gibt Warnungen aus, wenn sich eine neue Angebots- oder Nachfragezone bildet, so dass Händler bei wichtigen Niveaus in Echtzeit handeln können. Alle durchbrochenen oder ungültig gewordenen Zonen werden automatisch entfernt, damit Ihr Chart sauber bleibt und sich auf aktive, relevante Bereiche konzentriert.





Wichtigste Merkmale





Erkennt langfristige Angebots- und Nachfragezonen, die auf dem H4-Zeitrahmen gebildet werden





Zeigt diese Zonen auf niedrigeren Zeitrahmen an: M15, M5, und M1





Sendet Warnungen, wenn eine neue Zone gebildet wird





Entfernt automatisch ungültige oder durchbrochene Zonen, um ein klares Diagramm zu erhalten





Ideal für professionelle Trader, die Multi-Timeframe-Analysen verwenden





Hilft bei der Identifizierung wahrscheinlicher Handelsbereiche und wichtiger Marktniveaus



