SupportResistancePro

Support Resistance Pro - Indikator Beschreibung

Support Resistance Pro ist ein leistungsfähiger MT4-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sich auf Unterstützungs-Widerstands-Strategien verlassen. Der Indikator wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und identifiziert automatisch sowohl neu gebildete als auch historische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit hoher Genauigkeit.

Der Indikator scannt kontinuierlich die Marktstruktur, um die relevantesten Zonen anzuzeigen. Wenn ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbrochen wird, entfernt Support Resistance Pro das ungültig gewordene (durchbrochene) Niveau sofort aus dem Diagramm, so dass Ihre Analyse sauber, aktuell und leicht zu lesen ist.

Hauptmerkmale

Gibt eine Warnung aus, wenn ein neues Unterstützungs-/Widerstandsniveau gebildet wird

Erkennt automatisch neue Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Zeigt historische Niveaus an, die weiterhin gültig sind

Löscht unterbrochene/überschrittene Niveaus sofort, um ein unübersichtliches Diagramm zu vermeiden

Hilft Händlern, wichtige Reaktionszonen und potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren

Geeignet für alle Instrumente und Zeitrahmen

Entwickelt für professionelle Trader, die S/R-basierte Strategien verwenden

Support Resistance Pro bietet einen klaren und dynamischen Blick auf die Marktstruktur und hilft Händlern, sichere und präzise Handelsentscheidungen zu treffen.