SupportResistancePro

Support Resistance Pro - Indikator Beschreibung

Support Resistance Pro ist ein leistungsfähiger MT4-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sich auf Unterstützungs-Widerstands-Strategien verlassen. Der Indikator wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und identifiziert automatisch sowohl neu gebildete als auch historische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit hoher Genauigkeit.

Der Indikator scannt kontinuierlich die Marktstruktur, um die relevantesten Zonen anzuzeigen. Wenn ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbrochen wird, entfernt Support Resistance Pro das ungültig gewordene (durchbrochene) Niveau sofort aus dem Diagramm, so dass Ihre Analyse sauber, aktuell und leicht zu lesen ist.

Hauptmerkmale

  • Gibt eine Warnung aus, wenn ein neues Unterstützungs-/Widerstandsniveau gebildet wird

  • Erkennt automatisch neue Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

  • Zeigt historische Niveaus an, die weiterhin gültig sind

  • Löscht unterbrochene/überschrittene Niveaus sofort, um ein unübersichtliches Diagramm zu vermeiden

  • Hilft Händlern, wichtige Reaktionszonen und potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren

  • Geeignet für alle Instrumente und Zeitrahmen

  • Entwickelt für professionelle Trader, die S/R-basierte Strategien verwenden

Support Resistance Pro bietet einen klaren und dynamischen Blick auf die Marktstruktur und hilft Händlern, sichere und präzise Handelsentscheidungen zu treffen.


Empfohlene Produkte
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
Dies ist eine neue Strategie für SUPPLY DEMAND Bereiche Sie basiert auf einer Berechnung, bei der das Tick-Volumen verwendet wird, um die große Preisaktion auf dem Markt sowohl für Bären- als auch für Bullenaktionen zu erkennen. diese intelligenten Volumenkerzen werden verwendet, um die Angebots- und Nachfragebereiche zu bestimmen Preise zwischen den Hauptangebots- und -nachfragelinien zeigen einen Seitwärtsmarkt an Aufwärtspfeile werden angezeigt, wenn sich die Preise oberhalb der Hauptangebots
Edge Finder 10
Hassan Al-banna Ahmed Mohamed Ahmed Abdullah
Indikatoren
(Auffallend einfach, kraftvoll profitabel) Edge Finder ist Ihr umfassender visueller Handelsassistent, der das Marktrauschen durchbricht und auf einen Blick hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten aufzeigt. Wie es funktioniert (Der Kerngedanke): Anstatt Ihr Diagramm mit komplexen Zahlen zu überfrachten, verwendet Edge Finder ein einzigartiges, farbkodiertes System, um das Marktbild klar darzustellen. Trend- und Momentum-Visualisierung : Der Indikator analysiert den Markt und färbt die Kursbalke
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Real Pro Signal
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der Indikator Real Pro Signal ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird auch nicht neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht. Ei
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Pro Magic Signal
Harun Celik
Indikatoren
Der Indikator Pro Magic Signal ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein komplettes Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird auch nicht neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht. Dank der A
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Rattling Signal Point
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Dieser Rattling Signal Point Indikator ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um diese Signale zu erzeugen. Er versucht, Signale von den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu erzeugen. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird nie neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht. Wenn da
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Ultimate Supply Demand
Ramon Sobrevals Arce
5 (3)
Indikatoren
In monatelanger Arbeit haben wir mit Hilfe von Neuronalen Netzen das ultimative Tool entwickelt, das Sie zur Identifizierung von wichtigen Kursniveaus (Unterstützungen und Widerstände) sowie von Angebots- und Nachfragezonen benötigen. Perfekt geeignet, um Ihre Trades auszulösen, Ihre zukünftigen Aktionen festzulegen, Ihre Take Profit- und Stop Loss-Niveaus zu bestimmen und die Marktrichtung zu bestätigen. Der Preis wird sich immer zwischen diesen Niveaus bewegen, abprallen oder brechen; von eine
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Night Ghost - Pfeilanzeige für binäre Optionen. Dies ist ein zuverlässiger Assistent für Sie in der Zukunft! - Kein Neuzeichnen auf dem Diagramm -Funktioniert hervorragend bei allen Währungspaaren! - Anzeigegenauigkeit bis zu 90 % (besonders nachts) -Keine lange Einrichtung erforderlich (perfekt für binäre Optionen eingerichtet) - Keine späten Signale - Das Erscheinen eines Signals auf der aktuellen Kerze -Perfekt für die M1-Periode (nicht mehr!) - Augenfreundliche Kerzenfarbe (Rot un
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indikatoren
Der Gvs Undefeated Trend Indikator ist für den Trend- und Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bilds
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indikatoren
Dies ist ein MTF-Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf den   Extremwerten des Advanced ZigZag Dynamic   und/oder   Extended Fractal   Indikators mit Preisetiketten (kann deaktiviert werden). Für den MTF-Modus können höhere TFs ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Ebenen basierend auf ZigZag-Indikatorpunkten generiert. Fraktale Indikatorpunkte können auch zusammen mit ZigZag oder stattdessen verwendet werden. Um die Verwendung zu vereinfachen und CPU-Zeit zu sp
Automatic Support and Resistance for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Automatischer Unterstützungs- und Widerstandsindikator für MetaTrader 4 Der Automatic Support & Resistance Indicator for MT4 ist ein spezielles Analysetool für die MetaTrader 4-Plattform. Er identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen über mehrere Zeitrahmen hinweg, indem er das historische Kursverhalten analysiert. Unterstützungsbereiche werden in grüner Farbe hervorgehoben, während Widerstandsbereiche in brauner Farbe angezeigt werden, so dass Händler die Marktstruk
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Force Index mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Force Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauftransaktionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung. - Dynamische Überkauft-Zone – über der gelben Linie
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indikatoren
Trend Bilio - ein Pfeilindikator ohne Umzeichnung zeigt potenzielle Markteinstiegspunkte in Form von Pfeilen der entsprechenden Farbe an: nach oben gerichtete rote Pfeile deuten auf die Eröffnung eines Kaufs hin, grüne nach unten gerichtete Pfeile auf einen Verkauf. Der Einstieg soll beim nächsten Balken nach dem Zeiger erfolgen. Der Pfeilindikator Trend Bilio "entlastet" das Kursdiagramm visuell und spart Zeit für die Analyse: kein Signal - kein Geschäft, wenn ein gegenteiliges Signal erschei
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der True Magic Oscillator Indikator ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um diese Signale zu erzeugen. Er versucht, Signale von den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu erzeugen. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird nie neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht. Eigensc
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Indikatoren
Long-Term Supply Demand Indicator - Beschreibung Der Long-Term Supply Demand Indicator ist ein professionelles MT4-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Unterstützungs- und Widerstandszonen in höheren Zeitrahmen auf niedrigeren Zeitrahmen verfolgen möchten. Er identifiziert Angebots- und Nachfragebereiche, die sich auf dem H4-Zeitrahmen gebildet haben, und zeigt sie übersichtlich auf M15-, M5- und M1-Charts an, so dass Händler einen präzisen Überblick über die wichtigsten Marktzonen auf
FREE
OrderBlockRetest
Meryem Sabir
Indikatoren
OrderBlock Retest Alert - Indikator Beschreibung OrderBlock Retest Alert ist ein fortschrittlicher MT4-Indikator, der historische Unterstützungs- und Widerstandszonen identifiziert und Händler warnt, wenn diese Levels erneut getestet werden. Der Indikator ermöglicht es dem Benutzer, auf hochwahrscheinliche Retest-Gelegenheiten zu reagieren, sobald sie eintreten. Der Indikator zeigt automatisch alle gültigen historischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart an. Jedes Niveau, das d
BOSS Scalper Propfirm
Meryem Sabir
Experten
Datei für die empfohlenen optimalen Einstellungen festlegen: Hier BOSS Scalper EA ist ein leistungsstarker und vollautomatischer MT4 Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die präzises Scalping auf EURUSD H1 Charts suchen. Dieser EA wurde mit einer speziellen Scalping-Strategie entwickelt und ist sowohl für die Herausforderungen des Prop Firm als auch für den täglichen Handel optimiert. Der EA arbeitet effizient mit STP- und ECN-Brokern zusammen und ist für Konten mit einem Hebel v
TrendFlower
Meryem Sabir
Indikatoren
Trend Flower MT4 Indikator Trend Flower ist ein professioneller Indikator für Kauf- und Verkaufssignale , der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er generiert präzise Einstiegssignale mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die es Händlern ermöglichen, mit Klarheit, Disziplin und Vertrauen zu handeln. Hauptmerkmale Echte Non-Repaint-Signale Alle Kauf- und Verkaufssignale werden bei Kerzenschluss bestätigt und ändern sich nicht, werden nicht neu gezeichnet und
FiboArrows
Meryem Sabir
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert Ausbrüche aus der Marktstruktur mithilfe von ZigZag-basierten Swing-Punkten und Bestätigungsblöcken. Wenn der Kurs über einen bullischen Block oder unter einen bärischen Block ausbricht, generiert er ein KAUF-/VERKAUF-Signal und zeichnet automatisch Fibonacci-Levels für Einstieg, Stop-Loss und Ziele. Eingebaute Warnungen benachrichtigen Sie sofort, wenn sich ein gültiger Ausbruch bildet, was es sowohl als eigenständiges Tool als auch als leistungsstarke Ergänzung
Between Australia and Canada
Meryem Sabir
Experten
Erleben Sie automatisierten Handel auf höchstem Niveau mit unserem AUDUSD M15 Grid Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Präzision, Sicherheit und beständiges Wachstum verlangen. Der EA verwendet eine extrem sichere Strategie, die jährliche Gewinne zwischen 20 % und 50 % einbringt und sicherstellt, dass Ihr Geld nicht vergeudet wird. Angetrieben von einem verbesserten Grid-Entry-Algorithmus erfasst dieser EA die bestmöglichen Marktchancen mit außergewöhnlicher Genauigkeit - selbs
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension