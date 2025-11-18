SupportResistancePro
- Indikatoren
- Meryem Sabir
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 18 November 2025
- Aktivierungen: 10
Support Resistance Pro - Indikator Beschreibung
Support Resistance Pro ist ein leistungsfähiger MT4-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sich auf Unterstützungs-Widerstands-Strategien verlassen. Der Indikator wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und identifiziert automatisch sowohl neu gebildete als auch historische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit hoher Genauigkeit.
Der Indikator scannt kontinuierlich die Marktstruktur, um die relevantesten Zonen anzuzeigen. Wenn ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbrochen wird, entfernt Support Resistance Pro das ungültig gewordene (durchbrochene) Niveau sofort aus dem Diagramm, so dass Ihre Analyse sauber, aktuell und leicht zu lesen ist.
Hauptmerkmale
-
Gibt eine Warnung aus, wenn ein neues Unterstützungs-/Widerstandsniveau gebildet wird
-
Erkennt automatisch neue Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
-
Zeigt historische Niveaus an, die weiterhin gültig sind
-
Löscht unterbrochene/überschrittene Niveaus sofort, um ein unübersichtliches Diagramm zu vermeiden
-
Hilft Händlern, wichtige Reaktionszonen und potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren
-
Geeignet für alle Instrumente und Zeitrahmen
-
Entwickelt für professionelle Trader, die S/R-basierte Strategien verwenden
Support Resistance Pro bietet einen klaren und dynamischen Blick auf die Marktstruktur und hilft Händlern, sichere und präzise Handelsentscheidungen zu treffen.