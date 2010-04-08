LongTerm SupplyDemand

Indicador de Oferta y Demanda a Largo Plazo - Descripción

El Indicador de Oferta y Demanda a Largo Plazo es una herramienta profesional de MT4 diseñada para los operadores que desean realizar un seguimiento de las zonas de soporte y resistencia de los marcos temporales superiores en los marcos temporales inferiores. Identifica las zonas de oferta y demanda formadas en el marco temporal H4 y las muestra claramente en los gráficos M15, M5 y M1, ofreciendo a los operadores una visión precisa de las zonas clave del mercado en múltiples marcos temporales.

El indicador emite alertas cuando se forma una nueva zona de oferta o demanda, lo que permite a los operadores actuar sobre niveles significativos en tiempo real. Las zonas rotas o invalidadas se eliminan automáticamente, lo que garantiza que el gráfico permanezca limpio y centrado en las zonas activas y relevantes.

Características principales

Detecta las zonas de oferta y demanda a largo plazo formadas en el marco temporal H4 .

Muestra estas zonas en marcos temporales inferiores: M15, M5 y M1

Envía alertas cuando se crea una nueva zona

Elimina automáticamente las zonas no válidas o rotas para mantener un gráfico claro .

Ideal para operadores profesionales que utilizan el análisis multitrama

Ayuda a identificar zonas de negociación de alta probabilidad y niveles clave del mercado

El indicador de oferta y demanda a largo plazo ofrece a los operadores profesionales una visión clara y dinámica de las zonas importantes del mercado, lo que mejora la toma de decisiones y la sincronización de las entradas y salidas.

Contacto para el código fuente: meryysabir@gmail.com

