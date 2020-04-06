BOSS Scalper Propfirm

BOSS Scalper EA ist ein leistungsstarker und vollautomatischer MT4 Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die präzises Scalping auf EURUSD H1 Charts suchen. Dieser EA wurde mit einer speziellen Scalping-Strategie entwickelt und ist sowohl für die Herausforderungen des Prop Firm als auch für den täglichen Handel optimiert.

Der EA arbeitet effizient mit STP- und ECN-Brokern zusammen und ist für Konten mit einem Hebel von 1:100 oder höher konzipiert, wobei nur ein Startkapital von 50 $ erforderlich ist. Er passt sich an die Marktbedingungen an und verwaltet die Trades mit Präzision, während er das Risiko unter Kontrolle hält.

Wichtigste Merkmale

Spezialisierte Scalping-Strategie für EURUSD H1

Entwickelt, um die Herausforderungen von Prop Firms zu bestehen

Geeignet für den täglichen Handel

Kompatibel mit STP- und ECN-Brokern

Funktioniert mit einem Leverage von 1:100 und mehr

Erfordert minimales Startkapital (ab $50)

Automatisiertes Handelsmanagement und optimierte Risikokontrolle

VPS mit geringer Verzögerung wird immer empfohlen

BOSS Scalper EA bietet Händlern ein professionelles, zuverlässiges und effizientes Werkzeug, um kurzfristige Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.
