EV Adaptative Stack Trader

RSI Weighted Scaler Pro 2.8 es un sistema de trading multientrada controlado diseñado para explotar los puntos de reversión y agotamiento basados en RSI con un escalado estable y de lote fijo. El EA añade posiciones sólo cuando las condiciones del mercado siguen siendo favorables, sin aumentar el tamaño de los lotes ni aplicar modelos de riesgo agresivos.

La estrategia utiliza los niveles de sobrecompra y sobreventa del RSI para generar zonas de entrada de alta probabilidad. Los operadores pueden activar la confirmación de nueva barra para reducir el ruido y limitar las entradas mediante un número máximo configurable de posiciones por dirección.

El EA incluye un completo marco de gestión de riesgos: un sistema de toma de beneficios de la cesta basado en un porcentaje flotante, protección contra el drawdown diario que detiene automáticamente la negociación cuando se alcanzan los límites, filtrado de diferenciales, restricciones de negociación basadas en el tiempo, comprobaciones de márgenes y compatibilidad con los modos de compensación y cobertura.

La ejecución de órdenes se gestiona mediante un sistema adaptativo de fallback que detecta los modos de ejecución admitidos por el broker y garantiza una colocación fiable de las órdenes.

Todos los parámetros son totalmente personalizables, incluidos los ajustes del RSI, los límites de escala, el objetivo de la cesta, la reducción diaria, el tamaño del lote, las horas de negociación y el control de la desviación.

RSI Weighted Scaler Pro 2.8 es ideal para los operadores que buscan un enfoque disciplinado y controlado de creación de posiciones basado en la dinámica del RSI, adecuado para los principales pares de divisas y adaptable a múltiples marcos temporales.