NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence

- Salman Khan
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie den Handel mit BTC mit KI-gestützter Präzision.
NeuralBTC AI ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein komplettes KI-Handelsökosystem, das speziell für Bitcoin entwickelt wurde. Unser proprietäres neuronales Netzwerk verarbeitet BTCUSD-Marktdaten in Echtzeit rund um die Uhr und liefert umsetzbare Handelssignale mit berechneten Vertrauenswerten.⬢ LIVE-KI-SERVER INKLUSIVE
Ihre Lizenz beinhaltet den vollen Zugang zu unserer Cloud-basierten KI-Infrastruktur:
|✅ Dediziertes neuronales Netzwerk, das die Bitcoin-Märkte rund um die Uhr analysiert
|✅ Datenverarbeitung und Signalerzeugung in Echtzeit
|✅ Keine zusätzlichen Serverkosten oder Einrichtung erforderlich
|✅ Sofortige Verbindung - einfach Ihren Lizenzschlüssel eingeben und handeln
Der KI-Server ist immer in Betrieb, immer am Analysieren, immer bereit.◆ Live AI Dashboard
Sehen Sie die KI in Aktion, bevor Sie kaufen! Besuchen Sie unser Live AI Dashboard, um NeuralBTC bei der Analyse der Bitcoin-Märkte in Echtzeit zu beobachten.
Das Dashboard zeigt an:
- Live BTC-Preis - Echtzeit-Bitcoin-Preisverfolgung
- AI Signal - Aktuelle BUY/SELL/HOLD Empfehlung
- Confidence Score - Wie sicher ist die KI (0-100%)
- AI Reasoning - Warum die AI ihre Entscheidung getroffen hat
- Multi-Timeframe Analyse - Tages-, 4H- und 1H-Perspektive
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - Identifizierung wichtiger Kursniveaus
- Technische Indikatoren - RSI, MACD, und Momentum-Daten
➔ dashboard.neuralbtc.ai - Testen Sie es jetzt, keine Anmeldung erforderlich!⬢ KI-gestützte Trading-Engine So funktioniert es
Unsere Cloud-basierte KI überwacht BTCUSD kontinuierlich über mehrere Zeitrahmen und verarbeitet:
|Mustererkennung und Strukturanalyse in Echtzeit
|H1, H4 und Daily Zusammenfluss für hochwahrscheinliche Setups
|KI-identifizierte Schlüsselniveaus, die tatsächlich wichtig sind
|MACD, RSI und proprietäre Momentum-Bewertung
|ATR-basierte Marktzustandsanalyse
|Jedes Signal wird mit einem berechneten Konfidenzniveau geliefert
⬢ Intelligente Ausführung
- Konfidenzschwelle - Handelt nur, wenn die KI-Konfidenz Ihre Kriterien erfüllt
- Pending Orders - Limit-Orders zu optimalen S/R-Levels für bessere Einstiegsmöglichkeiten
- Stop Orders - Ausbruchserfassung bei Momentum-Bestätigung
- KI-berechnetes Risiko - Dynamischer Stop Loss und Take Profit basierend auf den Marktbedingungen
Die KI von NeuralBTC analysiert nicht nur den Markt, sondern bewertet die Stärke jeder Handelsmöglichkeit mithilfe eines ausgeklügelten Multi-Faktor-Bewertungssystems. Jedes Signal wird mit einem berechneten Vertrauensniveau versehen, das bestimmt, ob es ausgeführt werden soll.Schwellenwerte für die Signalausführung
|Konfidenzniveau
|Aktion
|Bedeutung
|≥68%
|● Handel ausführen
|Mindestschwelle - klare Gelegenheit erkannt
|≥78%
|✦ Starkes Signal
|Hochwahrscheinliches Setup mit mehreren Bestätigungen
|<68%
|○ HALTEN
|Unzureichendes Vertrauen - auf eine bessere Gelegenheit warten
Die KI trifft die KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN-Entscheidung - das Vertrauenssystem prüft, ob die Bedingungen stark genug sind, um zu handeln.Was das Vertrauen in das Signal stärkt
Die KI analysiert Dutzende von Faktoren und wendet ein positives Verstärkungsscoring an, wenn die Marktbedingungen übereinstimmen:
Trend- und Momentum-Bestätigungen
- Starker Trend (ADX >45): +0-6 Punkte je nach Trendstärke
- Explosiver Trend (ADX >75): +8 Kontext, +4 Konsens
- Trendausrichtung: +5 Punkte, wenn die AI-Entscheidung dem Markttrend entspricht
- Momentum-Bestätigung: +2 Punkte, wenn das Momentum mit der Handelsrichtung übereinstimmt
◉ Multi-Timeframe-Intelligenz
- 2 von 3 Timeframes stimmen überein: +3-5 Punkte
- 3 von 3 Timeframes stimmen überein: +8 Punkte (selten, aber stark)
- Zusammentreffen von H1, H4 und Daily für maximale Wahrscheinlichkeit
◉ Unterstützung & Widerstand Exzellenz
- Starke Konfluenzzone: +6 Punkte auf den Schlüsselebenen
- Berühmte Muster (Cup & Handle, Head & Shoulders): +6 S/R, +4 technisch
- RSI Extreme bei S/R: +4 technisch, +3 S/R
- Bestätigter Ausbruch mit Volumen: +6 S/R, +4 technisch
⧗ Marktsitzung & Volumen
- NY Session Aktiv + Trend: +2 Punkte während hochliquider US Stunden
- Hohes/Extremes Volumen: +3 Punkte für starke Beteiligung
- Disziplinierte Ausführung - Kein emotionaler Handel, kein Rätselraten
- Qualität vor Quantität - Wartet auf echte Gelegenheiten
- Transparente Logik - Sie sehen genau, warum die KI jede Entscheidung trifft
- Adaptive Intelligenz - Die Ergebnisse passen sich an veränderte Marktbedingungen an
|Merkmal
|NeuralBTC KI
|Typische EAs
|Marktanalyse
|Echtzeit-KI
|Statische Regeln
|Anpassung
|Kontinuierlich
|Keine
|Bitcoin Fokus
|✅ Zweckgebunden
|Allgemein
|Live AI-Server
|✅ Enthalten
|Nicht verfügbar
|Risiko-Management
|AI-berechnet
|Feste Werte
|Transparenz
|Live-Dashboard
|Blackbox
⬢ PROFESSIONAL-GRADE-FEATURES 🪙 Entwickelt für Bitcoin
- BTCUSD optimiert - KI speziell auf Bitcoin-Marktverhalten trainiert
- 24/7-Analyse - Entspricht dem Bitcoin-Handel rund um die Uhr
- Angepasste Volatilität - Entwickelt für die einzigartige Preisdynamik von BTC
- Margin-Schutz - Überprüfung der Margin vor dem Handel verhindert eine übermäßige Verschuldung
- Positionslimits - Konfigurierbare maximale gleichzeitige Positionen
- Trade Cooldowns - Verhindert Overtrading und schnelle Ausführung
- Direktionale Kontrolle - Eine Position pro Richtung verhindert Stacking
- Live AI-Entscheidungen - Sehen Sie KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN-Empfehlungen in Echtzeit
- Konfidenzanzeige - Aktueller Prozentsatz der Signalkonfidenz
- Marktanalyse - RSI, MACD, Trendrichtung, Volatilitätsregime
- S/R Levels - KI-identifizierte Unterstützungs- und Widerstandszonen
Dieser EA kann nicht im MT5 Strategy Tester backgetestet werden.
Hier ist der Grund dafür:
|Live AI erforderlich
|Signale kommen in Echtzeit von unserem Cloud-Server
|Keine historischen Daten
|Die KI analysiert die aktuellen Marktbedingungen, nicht vergangene Daten
|Dynamische Entscheidungen
|Jedes Signal wird auf der Grundlage der aktuellen Marktlage neu berechnet
Dies ist beabsichtigt. Im Gegensatz zu regelbasierten EAs, die historische Trades wiederholen können, trifft die NeuralBTC-KI ihre Entscheidungen auf der Grundlage einer neuronalen Netzwerkanalyse in Echtzeit. Die KI reagiert auf die Marktbedingungen, während sie sich entwickeln - etwas, das nicht historisch simuliert werden kann.
Wir glauben an Transparenz - deshalb zeigt Ihnen das Dashboard genau, was die KI analysiert und warum sie jede Entscheidung trifft.⚙️ KONFIGURATION
|LosGröße
|Handelsvolumen pro Position (Standardwert: 0,01)
|MaxGleichzeitigePositionen
|Maximal offene Positionen (1-10)
|EnableAutoTrading
|Aktivieren Sie die KI-gestützte Ausführung
|LizenzSchlüssel
|Ihr Schlüssel von neuralbtc.ai
🚀 SCHNELLSTART
- Installieren Sie den EA auf Ihrem MT5-Terminal
- URL hinzufügen - Whitelist https://neuralbtc.ai in Tools → Optionen → Expert Advisors
- Lizenzschlüssel eingeben - Ihr Schlüssel von neuralbtc.ai
- Anhängen an BTCUSD-Chart
- Enable AutoTrading - Lassen Sie die KI für Sie arbeiten
Eine Lizenz beinhaltet:
|✅ NeuralBTC AI Expert Advisor
|✅ Voller Zugang zum Live AI Server (keine zusätzlichen Gebühren)
|✅ Bitcoin-Analyse in Echtzeit 24/7
|✅ Professionelles Echtzeit-Dashboard
|✅ Regelmäßige Updates & Verbesserungen
|✅ Kundensupport über neuralbtc.ai
Dieser EA ist speziell für den Bitcoin-Handel entwickelt worden.
Unsere KI wurde speziell auf die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin trainiert:
- 🕐 24/7 Marktdynamik
- 📊 Hohe Volatilitätsmuster
- 📍 Krypto-spezifisches Unterstützungs-/Widerstandsverhalten
- 📈 Bitcoin-Momentum und Trendzyklen
Der Handel mit Bitcoin und anderen Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Die Entwickler sind nicht verantwortlich für Verluste, die bei der Nutzung dieser Software entstehen.🌐 UNTERSTÜTZUNG
- Website: neuralbtc.ai
- Dokumentation: Auf der Website verfügbar
- Aktualisierungen: Regelmäßige Verbesserungen
- Unterstützung: Professionelle Unterstützung
NeuralBTC AI v5.0 - Die Bitcoin Handels-KI. Intelligenz. Präzision. Ergebnisse.
