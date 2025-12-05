NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence

Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie den Handel mit BTC mit KI-gestützter Präzision.

NeuralBTC AI ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein komplettes KI-Handelsökosystem, das speziell für Bitcoin entwickelt wurde. Unser proprietäres neuronales Netzwerk verarbeitet BTCUSD-Marktdaten in Echtzeit rund um die Uhr und liefert umsetzbare Handelssignale mit berechneten Vertrauenswerten.

⬢ LIVE-KI-SERVER INKLUSIVE

Ihre Lizenz beinhaltet den vollen Zugang zu unserer Cloud-basierten KI-Infrastruktur:

✅ Dediziertes neuronales Netzwerk, das die Bitcoin-Märkte rund um die Uhr analysiert
✅ Datenverarbeitung und Signalerzeugung in Echtzeit
✅ Keine zusätzlichen Serverkosten oder Einrichtung erforderlich
✅ Sofortige Verbindung - einfach Ihren Lizenzschlüssel eingeben und handeln

Der KI-Server ist immer in Betrieb, immer am Analysieren, immer bereit.

◆ Live AI Dashboard

Sehen Sie die KI in Aktion, bevor Sie kaufen! Besuchen Sie unser Live AI Dashboard, um NeuralBTC bei der Analyse der Bitcoin-Märkte in Echtzeit zu beobachten.

Das Dashboard zeigt an:

  • Live BTC-Preis - Echtzeit-Bitcoin-Preisverfolgung
  • AI Signal - Aktuelle BUY/SELL/HOLD Empfehlung
  • Confidence Score - Wie sicher ist die KI (0-100%)
  • AI Reasoning - Warum die AI ihre Entscheidung getroffen hat
  • Multi-Timeframe Analyse - Tages-, 4H- und 1H-Perspektive
  • Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - Identifizierung wichtiger Kursniveaus
  • Technische Indikatoren - RSI, MACD, und Momentum-Daten

dashboard.neuralbtc.ai - Testen Sie es jetzt, keine Anmeldung erforderlich!

⬢ KI-gestützte Trading-Engine So funktioniert es

Unsere Cloud-basierte KI überwacht BTCUSD kontinuierlich über mehrere Zeitrahmen und verarbeitet:

Mustererkennung und Strukturanalyse in Echtzeit
H1, H4 und Daily Zusammenfluss für hochwahrscheinliche Setups
KI-identifizierte Schlüsselniveaus, die tatsächlich wichtig sind
MACD, RSI und proprietäre Momentum-Bewertung
ATR-basierte Marktzustandsanalyse
Jedes Signal wird mit einem berechneten Konfidenzniveau geliefert

⬢ Intelligente Ausführung
  • Konfidenzschwelle - Handelt nur, wenn die KI-Konfidenz Ihre Kriterien erfüllt
  • Pending Orders - Limit-Orders zu optimalen S/R-Levels für bessere Einstiegsmöglichkeiten
  • Stop Orders - Ausbruchserfassung bei Momentum-Bestätigung
  • KI-berechnetes Risiko - Dynamischer Stop Loss und Take Profit basierend auf den Marktbedingungen
⬢ INTELLIGENTES CONFIDENCE SCORING SYSTEM Wie die KI entscheidet, wann gehandelt werden soll

Die KI von NeuralBTC analysiert nicht nur den Markt, sondern bewertet die Stärke jeder Handelsmöglichkeit mithilfe eines ausgeklügelten Multi-Faktor-Bewertungssystems. Jedes Signal wird mit einem berechneten Vertrauensniveau versehen, das bestimmt, ob es ausgeführt werden soll.

Schwellenwerte für die Signalausführung
Konfidenzniveau Aktion Bedeutung
≥68% ● Handel ausführen Mindestschwelle - klare Gelegenheit erkannt
≥78% ✦ Starkes Signal Hochwahrscheinliches Setup mit mehreren Bestätigungen
<68% ○ HALTEN Unzureichendes Vertrauen - auf eine bessere Gelegenheit warten

Die KI trifft die KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN-Entscheidung - das Vertrauenssystem prüft, ob die Bedingungen stark genug sind, um zu handeln.

Was das Vertrauen in das Signal stärkt

Die KI analysiert Dutzende von Faktoren und wendet ein positives Verstärkungsscoring an, wenn die Marktbedingungen übereinstimmen:

Trend- und Momentum-Bestätigungen

  • Starker Trend (ADX >45): +0-6 Punkte je nach Trendstärke
  • Explosiver Trend (ADX >75): +8 Kontext, +4 Konsens
  • Trendausrichtung: +5 Punkte, wenn die AI-Entscheidung dem Markttrend entspricht
  • Momentum-Bestätigung: +2 Punkte, wenn das Momentum mit der Handelsrichtung übereinstimmt

◉ Multi-Timeframe-Intelligenz

  • 2 von 3 Timeframes stimmen überein: +3-5 Punkte
  • 3 von 3 Timeframes stimmen überein: +8 Punkte (selten, aber stark)
  • Zusammentreffen von H1, H4 und Daily für maximale Wahrscheinlichkeit

◉ Unterstützung & Widerstand Exzellenz

  • Starke Konfluenzzone: +6 Punkte auf den Schlüsselebenen
  • Berühmte Muster (Cup & Handle, Head & Shoulders): +6 S/R, +4 technisch
  • RSI Extreme bei S/R: +4 technisch, +3 S/R
  • Bestätigter Ausbruch mit Volumen: +6 S/R, +4 technisch

⧗ Marktsitzung & Volumen

  • NY Session Aktiv + Trend: +2 Punkte während hochliquider US Stunden
  • Hohes/Extremes Volumen: +3 Punkte für starke Beteiligung
Warum dies wichtig ist
  • Disziplinierte Ausführung - Kein emotionaler Handel, kein Rätselraten
  • Qualität vor Quantität - Wartet auf echte Gelegenheiten
  • Transparente Logik - Sie sehen genau, warum die KI jede Entscheidung trifft
  • Adaptive Intelligenz - Die Ergebnisse passen sich an veränderte Marktbedingungen an
⬢ WARUM HÄNDLER NEURALBTC WÄHLEN
Merkmal NeuralBTC KI Typische EAs
Marktanalyse Echtzeit-KI Statische Regeln
Anpassung Kontinuierlich Keine
Bitcoin Fokus ✅ Zweckgebunden Allgemein
Live AI-Server ✅ Enthalten Nicht verfügbar
Risiko-Management AI-berechnet Feste Werte
Transparenz Live-Dashboard Blackbox

⬢ PROFESSIONAL-GRADE-FEATURES 🪙 Entwickelt für Bitcoin
  • BTCUSD optimiert - KI speziell auf Bitcoin-Marktverhalten trainiert
  • 24/7-Analyse - Entspricht dem Bitcoin-Handel rund um die Uhr
  • Angepasste Volatilität - Entwickelt für die einzigartige Preisdynamik von BTC
🛡️ Intelligente Risikokontrollen
  • Margin-Schutz - Überprüfung der Margin vor dem Handel verhindert eine übermäßige Verschuldung
  • Positionslimits - Konfigurierbare maximale gleichzeitige Positionen
  • Trade Cooldowns - Verhindert Overtrading und schnelle Ausführung
  • Direktionale Kontrolle - Eine Position pro Richtung verhindert Stacking
📺 Echtzeit-Dashboard
  • Live AI-Entscheidungen - Sehen Sie KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN-Empfehlungen in Echtzeit
  • Konfidenzanzeige - Aktueller Prozentsatz der Signalkonfidenz
  • Marktanalyse - RSI, MACD, Trendrichtung, Volatilitätsregime
  • S/R Levels - KI-identifizierte Unterstützungs- und Widerstandszonen
⚠️ WICHTIG: HINWEIS ZUM BACKTESTING

Dieser EA kann nicht im MT5 Strategy Tester backgetestet werden.

Hier ist der Grund dafür:

Live AI erforderlich Signale kommen in Echtzeit von unserem Cloud-Server
Keine historischen Daten Die KI analysiert die aktuellen Marktbedingungen, nicht vergangene Daten
Dynamische Entscheidungen Jedes Signal wird auf der Grundlage der aktuellen Marktlage neu berechnet

Dies ist beabsichtigt. Im Gegensatz zu regelbasierten EAs, die historische Trades wiederholen können, trifft die NeuralBTC-KI ihre Entscheidungen auf der Grundlage einer neuronalen Netzwerkanalyse in Echtzeit. Die KI reagiert auf die Marktbedingungen, während sie sich entwickeln - etwas, das nicht historisch simuliert werden kann.

    Wir glauben an Transparenz - deshalb zeigt Ihnen das Dashboard genau, was die KI analysiert und warum sie jede Entscheidung trifft.

    ⚙️ KONFIGURATION
    LosGröße Handelsvolumen pro Position (Standardwert: 0,01)
    MaxGleichzeitigePositionen Maximal offene Positionen (1-10)
    EnableAutoTrading Aktivieren Sie die KI-gestützte Ausführung
    LizenzSchlüssel Ihr Schlüssel von neuralbtc.ai

    🚀 SCHNELLSTART
    1. Installieren Sie den EA auf Ihrem MT5-Terminal
    2. URL hinzufügen - Whitelist https://neuralbtc.ai in Tools → Optionen → Expert Advisors
    3. Lizenzschlüssel eingeben - Ihr Schlüssel von neuralbtc.ai
    4. Anhängen an BTCUSD-Chart
    5. Enable AutoTrading - Lassen Sie die KI für Sie arbeiten
    💰 WAS SIE HABEN

    Eine Lizenz beinhaltet:

    ✅ NeuralBTC AI Expert Advisor
    ✅ Voller Zugang zum Live AI Server (keine zusätzlichen Gebühren)
    ✅ Bitcoin-Analyse in Echtzeit 24/7
    ✅ Professionelles Echtzeit-Dashboard
    ✅ Regelmäßige Updates & Verbesserungen
    ✅ Kundensupport über neuralbtc.ai
    📈 OPTIMIERT FÜR BTCUSD

    Dieser EA ist speziell für den Bitcoin-Handel entwickelt worden.

    Unsere KI wurde speziell auf die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin trainiert:

    • 🕐 24/7 Marktdynamik
    • 📊 Hohe Volatilitätsmuster
    • 📍 Krypto-spezifisches Unterstützungs-/Widerstandsverhalten
    • 📈 Bitcoin-Momentum und Trendzyklen
    ⚖️ RISIKOHINWEIS

    Der Handel mit Bitcoin und anderen Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Die Entwickler sind nicht verantwortlich für Verluste, die bei der Nutzung dieser Software entstehen.

    🌐 UNTERSTÜTZUNG
    • Website: neuralbtc.ai
    • Dokumentation: Auf der Website verfügbar
    • Aktualisierungen: Regelmäßige Verbesserungen
    • Unterstützung: Professionelle Unterstützung

    NeuralBTC AI v5.0 - Die Bitcoin Handels-KI. Intelligenz. Präzision. Ergebnisse.

    © 2025 NeuralBTC.ai | Alle Rechte vorbehalten

    Empfohlene Produkte
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    ThanosAlgotrade
    Irina Manikeeva
    1 (1)
    Experten
    ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
    Fibo Trader ULTRA MT5
    Grzegorz Korycki
    Experten
    Fibo Trader ist ein Expert Advisor, mit dem Sie automatisierte Voreinstellungen für Oszillationsmuster in Bezug auf Fibonacci-Retracements erstellen können, indem Sie ein vollautomatisches und dynamisch erstelltes Raster verwenden. Der Prozess wird erreicht, indem der EA zunächst optimiert und dann im automatischen Modus ausgeführt wird. Der EA erlaubt es Ihnen, zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln. Im manuellen Modus wird der Benutzer ein grafisches Panel verwenden, da
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    Experten
    Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Experten
    ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Experten
    Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
    Ultra KZM
    Nattapat Jiaranaikarn
    Experten
    Ultra KZM ist ein Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsoperation verwendet. Seine Strategie basiert auf der Kombination von Raster- und Korrelationssystem, einer neuen Methode, die ich erfunden und lange Zeit entwickelt habe. Sie können Live-Signal von diesen Links sehen: (Leerzeichen löschen) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Beachten Sie, dass dieser EA auf einem ECN-Konto
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Experten
    Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
    Supply Demand Brake Out
    Domantas Juodenis
    Experten
    Angebot-Nachfrage-Breakout EA - Professionelle Ausgabe Automatisiertes Supply & Demand Zone Trading System mit fortschrittlichem Risikomanagement und Schutz vor False Breakout WAS IST DIESES EA? Der Supply Demand Breakout EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen identifiziert und mit Hilfe von institutionellen Handelskonzepten handelt. Er kombiniert CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Erkennung mit intelligentem Risiko
    Nasdaq Scalper V1 MT5
    Benrashi Sagev Jacobson
    Experten
    PROP FIRM READY! -> Set-Datei anfordern | Preis erhöht sich um 100$ nach jedem Kauf | Endpreis 999$ | Darwinex Zero Live Account - Link 100 Tausend Gewinn Firma Zuordnung Kontakt für weitere Informationen. Hauptmerkmale: Forward-Optimierung, Monte Carlo, Sequencial-Optimierung und Walk Forward Matrix Stresstest Verwendet Trailing-Stop und keinen festen TP, so dass der Gewinn nicht gedeckelt ist Symbol: NASDAQ M15 CFD oder Futures Kein Martingal & gridbasierter Handel. Kontaktieren Sie mich, um
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Experten
    Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
    Aussie Precision
    Kaloyan Ivanov
    Experten
    Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
    FabTradeX GJ
    Raffaele Romano
    Experten
    Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
    Missy Fab MT5
    Natalyia Nikitina
    Experten
    Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
    SAWA Netting Grid EA
    Alejandro Funes
    Experten
    Dieser Algorithmus basiert auf der Grid-Strategie und führt ein dynamisches Positionsmanagement durch, damit er auf Netting-Konten funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Robotern basiert dieses Grid-System seine Eingaben auf dem Gewinn über die Zeit des Vermögenswerts, anstatt Pips zu verwenden. Dieser Parameter ist derjenige, der dem "durchschnittlichen Abstand" entspricht. Sie können mit allen 28 Hauptwährungen gleichzeitig handeln. Parameter: +-------------------------------------------------
    R1 Deep Seek EA
    Canberk Dogan Denizli
    Experten
    R1 Deep Seek EA – Die ultimative Präzisionshandelslösung! Wenn Sie nach einem hocheffizienten, konsistenten und nachhaltigen Handelsansatz auf dem Forex-Markt suchen, kombiniert mit einem fortschrittlichen, mathematisch gesteuerten Durchschnittssystem, dann ist R1 Deep Seek EA die perfekte Lösung für Sie! Was macht R1 Deep Seek EA einzigartig? R1 Deep Seek EA wurde mit einer intelligenten Strategie entwickelt, die präzise und kalkulierte Trades ausführt. Es platziert mehrere Kauf- und Verkauf
    Majd Qatuni exp
    Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
    Experten
    MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
    Grid ATR Bands Bounce EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Experten
    Raster ATR Bands Bounce EA Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor wird in seiner Basiskonfiguration zur Verfügung gestellt und muss für Ihre spezifischen Handelspräferenzen und Marktbedingungen optimiert werden. Der EA dient als Rahmen für Ihre persönliche Handelsstrategieentwicklung. Beschreibung: Der Grid ATR Bands Bounce EA kombiniert die technische Analyse mit der Grid-Trading-Methodik, um Kursausschläge von dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und zu nutzen
    Nova MFI Scalper
    Anita Monus
    Experten
    Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
    Seaguard
    QuanticX
    Experten
    Ankündigung: Alle EAs (Expert Advisors) von QuanticX sind derzeit kostenlos verfügbar, aber nur für eine begrenzte Zeit! Um einen lebenslangen QuanticX-Support zu genießen und weiterhin kostenlose EAs zu erhalten, bitten wir Sie, eine Bewertung zu hinterlassen und die Performance unserer EAs auf Myfxbook zu verfolgen. Zögern Sie nicht, uns für exklusive Boni auf EAs und persönlichen Support zu kontaktieren. Seaguard von QuanticX Treten Sie ein in die bahnbrechende Domäne von QuanticX , einem fü
    Yen Master EA
    Yibeltal Beyabel Eneyew
    Experten
    Yen Master ist ein leistungsstarker und profitabler Expert Advisor, der eine Kombination von Techniken verwendet, um die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte für den Handel zu ermitteln. Er wurde mit hochgenauen Daten im Backtesting getestet und für den Handel mit geringem Risiko optimiert. Im Folgenden finden Sie einige der Funktionen und Ergebnisse von Yen Master: Hohe Leistung : Yen Master hat einen sehr hohen Return on Investment. Der Expert Advisor kann ein kleines Konto von $200 auf $248.
    Super Rebate Mix System
    Mr Punnatorn Tunbee
    Experten
    Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
    Golden Harvest MT5
    Miss Preeyanut Budsarakham
    Experten
    Golden Harvest MT5 automatisiertes Handelssystem ist ein Handelssystem für den Handel mit Gold. standardmäßig der Variablen für den Goldhandel durch die Verwendung der Funktion des Indikators Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 unter Verwendung der Martingale Handelsmethode. Gekoppelt mit der Verwendung des neuronalen Netzes, ist der Hauptteil der Suche nach guten Handelspositionen vor allem mit bb auf zwanzig Jahre Backtesting basiert. Holen Sie sich zufriedenstellende Handelsergebnisse,
    RSI Master PRO EA
    Luis Corso
    Experten
    RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experten
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    PSAR Expert Extended MT5
    Alexander Fedosov
    Experten
    Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (40)
    Experten
    AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (12)
    Experten
    X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experten
    S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.25 (4)
    Experten
    Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experten
    Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Weitere Produkte dieses Autors
    NeuralGold XAU AI
    Salman Khan
    Experten
    NeuralGold XAU-AI ist ein vollautomatisches Goldhandelssystem im institutionellen Stil, das speziell für XAUUSD auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf die Kombination von strenger Risikokontrolle mit adaptiver Signalgenerierung, so dass es die Volatilität von Gold handeln kann, ohne auf extreme Hebelwirkung oder Martingale-Tricks zurückzugreifen. Zentrale Handelslogik (auf hohem Niveau) NeuralGold liest bei jedem neuen Balken und bei Tick-Updates kontinuierlich einen Korb t
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension