NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence

Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie den Handel mit BTC mit KI-gestützter Präzision.



NeuralBTC AI ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein komplettes KI-Handelsökosystem, das speziell für Bitcoin entwickelt wurde. Unser proprietäres neuronales Netzwerk verarbeitet BTCUSD-Marktdaten in Echtzeit rund um die Uhr und liefert umsetzbare Handelssignale mit berechneten Vertrauenswerten.

⬢ LIVE-KI-SERVER INKLUSIVE

Ihre Lizenz beinhaltet den vollen Zugang zu unserer Cloud-basierten KI-Infrastruktur:

✅ Dediziertes neuronales Netzwerk, das die Bitcoin-Märkte rund um die Uhr analysiert ✅ Datenverarbeitung und Signalerzeugung in Echtzeit ✅ Keine zusätzlichen Serverkosten oder Einrichtung erforderlich ✅ Sofortige Verbindung - einfach Ihren Lizenzschlüssel eingeben und handeln

Der KI-Server ist immer in Betrieb, immer am Analysieren, immer bereit.

◆ Live AI Dashboard

Sehen Sie die KI in Aktion, bevor Sie kaufen! Besuchen Sie unser Live AI Dashboard, um NeuralBTC bei der Analyse der Bitcoin-Märkte in Echtzeit zu beobachten.

Das Dashboard zeigt an:

Live BTC-Preis - Echtzeit-Bitcoin-Preisverfolgung

AI Signal - Aktuelle BUY/SELL/HOLD Empfehlung

Confidence Score - Wie sicher ist die KI (0-100%)

AI Reasoning - Warum die AI ihre Entscheidung getroffen hat

Multi-Timeframe Analyse - Tages-, 4H- und 1H-Perspektive

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - Identifizierung wichtiger Kursniveaus

Technische Indikatoren - RSI, MACD, und Momentum-Daten

➔ dashboard.neuralbtc.ai - Testen Sie es jetzt, keine Anmeldung erforderlich!

⬢ KI-gestützte Trading-Engine So funktioniert es

Unsere Cloud-basierte KI überwacht BTCUSD kontinuierlich über mehrere Zeitrahmen und verarbeitet:

Mustererkennung und Strukturanalyse in Echtzeit H1, H4 und Daily Zusammenfluss für hochwahrscheinliche Setups KI-identifizierte Schlüsselniveaus, die tatsächlich wichtig sind MACD, RSI und proprietäre Momentum-Bewertung ATR-basierte Marktzustandsanalyse Jedes Signal wird mit einem berechneten Konfidenzniveau geliefert

Konfidenzschwelle - Handelt nur, wenn die KI-Konfidenz Ihre Kriterien erfüllt

Pending Orders - Limit-Orders zu optimalen S/R-Levels für bessere Einstiegsmöglichkeiten

Stop Orders - Ausbruchserfassung bei Momentum-Bestätigung

KI-berechnetes Risiko - Dynamischer Stop Loss und Take Profit basierend auf den Marktbedingungen

⬢ Intelligente Ausführung⬢ INTELLIGENTES CONFIDENCE SCORING SYSTEM Wie die KI entscheidet, wann gehandelt werden soll

Die KI von NeuralBTC analysiert nicht nur den Markt, sondern bewertet die Stärke jeder Handelsmöglichkeit mithilfe eines ausgeklügelten Multi-Faktor-Bewertungssystems. Jedes Signal wird mit einem berechneten Vertrauensniveau versehen, das bestimmt, ob es ausgeführt werden soll.

Konfidenzniveau Aktion Bedeutung ≥68% ● Handel ausführen Mindestschwelle - klare Gelegenheit erkannt ≥78% ✦ Starkes Signal Hochwahrscheinliches Setup mit mehreren Bestätigungen <68% ○ HALTEN Unzureichendes Vertrauen - auf eine bessere Gelegenheit warten

Schwellenwerte für die Signalausführung

Die KI trifft die KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN-Entscheidung - das Vertrauenssystem prüft, ob die Bedingungen stark genug sind, um zu handeln.

Was das Vertrauen in das Signal stärkt

Die KI analysiert Dutzende von Faktoren und wendet ein positives Verstärkungsscoring an, wenn die Marktbedingungen übereinstimmen:

Trend- und Momentum-Bestätigungen

Starker Trend (ADX >45): +0-6 Punkte je nach Trendstärke

Explosiver Trend (ADX >75): +8 Kontext, +4 Konsens

Trendausrichtung: +5 Punkte, wenn die AI-Entscheidung dem Markttrend entspricht

Momentum-Bestätigung: +2 Punkte, wenn das Momentum mit der Handelsrichtung übereinstimmt

◉ Multi-Timeframe-Intelligenz

2 von 3 Timeframes stimmen überein: +3-5 Punkte

3 von 3 Timeframes stimmen überein: +8 Punkte (selten, aber stark)

Zusammentreffen von H1, H4 und Daily für maximale Wahrscheinlichkeit

◉ Unterstützung & Widerstand Exzellenz

Starke Konfluenzzone: +6 Punkte auf den Schlüsselebenen

Berühmte Muster (Cup & Handle, Head & Shoulders): +6 S/R, +4 technisch

RSI Extreme bei S/R: +4 technisch, +3 S/R

Bestätigter Ausbruch mit Volumen: +6 S/R, +4 technisch

⧗ Marktsitzung & Volumen

NY Session Aktiv + Trend: +2 Punkte während hochliquider US Stunden

Hohes/Extremes Volumen: +3 Punkte für starke Beteiligung

Disziplinierte Ausführung - Kein emotionaler Handel, kein Rätselraten

Qualität vor Quantität - Wartet auf echte Gelegenheiten

Transparente Logik - Sie sehen genau, warum die KI jede Entscheidung trifft

Adaptive Intelligenz - Die Ergebnisse passen sich an veränderte Marktbedingungen an

Merkmal NeuralBTC KI Typische EAs Marktanalyse Echtzeit-KI Statische Regeln Anpassung Kontinuierlich Keine Bitcoin Fokus ✅ Zweckgebunden Allgemein Live AI-Server ✅ Enthalten Nicht verfügbar Risiko-Management AI-berechnet Feste Werte Transparenz Live-Dashboard Blackbox

BTCUSD optimiert - KI speziell auf Bitcoin-Marktverhalten trainiert

24/7-Analyse - Entspricht dem Bitcoin-Handel rund um die Uhr

Angepasste Volatilität - Entwickelt für die einzigartige Preisdynamik von BTC

Margin-Schutz - Überprüfung der Margin vor dem Handel verhindert eine übermäßige Verschuldung

Positionslimits - Konfigurierbare maximale gleichzeitige Positionen

Trade Cooldowns - Verhindert Overtrading und schnelle Ausführung

Direktionale Kontrolle - Eine Position pro Richtung verhindert Stacking

Live AI-Entscheidungen - Sehen Sie KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN-Empfehlungen in Echtzeit

Konfidenzanzeige - Aktueller Prozentsatz der Signalkonfidenz

Marktanalyse - RSI, MACD, Trendrichtung, Volatilitätsregime

S/R Levels - KI-identifizierte Unterstützungs- und Widerstandszonen

Warum dies wichtig ist⬢ WARUM HÄNDLER NEURALBTC WÄHLEN⬢ PROFESSIONAL-GRADE-FEATURES 🪙 Entwickelt für Bitcoin🛡️ Intelligente Risikokontrollen📺 Echtzeit-Dashboard⚠️ WICHTIG: HINWEIS ZUM BACKTESTING

Dieser EA kann nicht im MT5 Strategy Tester backgetestet werden.

Hier ist der Grund dafür:

Live AI erforderlich Signale kommen in Echtzeit von unserem Cloud-Server Keine historischen Daten Die KI analysiert die aktuellen Marktbedingungen, nicht vergangene Daten Dynamische Entscheidungen Jedes Signal wird auf der Grundlage der aktuellen Marktlage neu berechnet

Dies ist beabsichtigt. Im Gegensatz zu regelbasierten EAs, die historische Trades wiederholen können, trifft die NeuralBTC-KI ihre Entscheidungen auf der Grundlage einer neuronalen Netzwerkanalyse in Echtzeit. Die KI reagiert auf die Marktbedingungen, während sie sich entwickeln - etwas, das nicht historisch simuliert werden kann.

Wir glauben an Transparenz - deshalb zeigt Ihnen das Dashboard genau, was die KI analysiert und warum sie jede Entscheidung trifft.

LosGröße Handelsvolumen pro Position (Standardwert: 0,01) MaxGleichzeitigePositionen Maximal offene Positionen (1-10) EnableAutoTrading Aktivieren Sie die KI-gestützte Ausführung LizenzSchlüssel Ihr Schlüssel von neuralbtc.ai

Installieren Sie den EA auf Ihrem MT5-Terminal URL hinzufügen - Whitelist https://neuralbtc.ai in Tools → Optionen → Expert Advisors Lizenzschlüssel eingeben - Ihr Schlüssel von neuralbtc.ai Anhängen an BTCUSD-Chart Enable AutoTrading - Lassen Sie die KI für Sie arbeiten

⚙️ KONFIGURATION🚀 SCHNELLSTART💰 WAS SIE HABEN

Eine Lizenz beinhaltet:

✅ NeuralBTC AI Expert Advisor ✅ Voller Zugang zum Live AI Server (keine zusätzlichen Gebühren) ✅ Bitcoin-Analyse in Echtzeit 24/7 ✅ Professionelles Echtzeit-Dashboard ✅ Regelmäßige Updates & Verbesserungen ✅ Kundensupport über neuralbtc.ai

📈 OPTIMIERT FÜR BTCUSD

Dieser EA ist speziell für den Bitcoin-Handel entwickelt worden.

Unsere KI wurde speziell auf die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin trainiert:

🕐 24/7 Marktdynamik

📊 Hohe Volatilitätsmuster

📍 Krypto-spezifisches Unterstützungs-/Widerstandsverhalten

📈 Bitcoin-Momentum und Trendzyklen

⚖️ RISIKOHINWEIS

Der Handel mit Bitcoin und anderen Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Die Entwickler sind nicht verantwortlich für Verluste, die bei der Nutzung dieser Software entstehen.

Website: neuralbtc.ai

Dokumentation: Auf der Website verfügbar

Aktualisierungen: Regelmäßige Verbesserungen

Unterstützung: Professionelle Unterstützung

🌐 UNTERSTÜTZUNG

NeuralBTC AI v5.0 - Die Bitcoin Handels-KI. Intelligenz. Präzision. Ergebnisse.

© 2025 NeuralBTC.ai | Alle Rechte vorbehalten