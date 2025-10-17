Cumulative Delta Volume Indicator for MT5
- Indikatoren
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 23 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
Cumulative Delta Volume Indikator für MT5 (CDV Indikator für MT5)
Volumenbasierter Marktstimmungs- und Trendstärke-Indikator
Der Cumulative Delta Volume (CDV) -Indikator analysiert das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen, um die zugrunde liegende Marktstimmung zu ermitteln.
Indem er die Differenz zwischen Aufwärts- und Abwärtsvolumen kumuliert, zeigt er an, ob Käufer oder Verkäufer die Kontrolle haben und hilft Händlern, die Stärke oder Schwäche eines Trends zu bestätigen.
Dieses Tool bietet sowohl eine kerzenbasierte Visualisierung als auch ein linienbasiertes kumulatives Delta-Diagramm, das es Händlern ermöglicht, Verschiebungen im Auftragsfluss klar und deutlich zu erkennen. Es kann optional Heikin Ashi-Kerzen zur besseren Interpretation verwenden und enthält SMA- und EMA-Overlays zur Trendbestätigung.
Wie es funktioniert
-
Volumen-Delta-Berechnung
-
Für jeden Balken schätzt der Indikator, wie viel des Volumens zu den Kauf- oder Verkaufsaktivitäten gehört.
-
Das Delta ist die Differenz zwischen bullischen und bearischen Volumenanteilen.
-
-
Kumulative Aufsummierung
-
Diese Deltas werden im Laufe der Zeit kumuliert, um ein kontinuierliches Maß für den Kauf- oder Verkaufsdruck anzuzeigen.
-
Eine steigende CDV-Linie weist auf dominante Käufe hin, eine fallende CDV-Linie auf dominante Verkäufe.
-
-
Visualisierungsoptionen
-
Wählen Sie zwischen den Anzeigemodi Kerze oder Linie.
-
Aktivieren Sie die Heikin-Ashi-Glättung, um das Rauschen zu reduzieren und klarere Signale zu erhalten.
-
Fügen Sie gleitende Durchschnitte (SMA/EMA) für die Trendrichtung und den dynamischen Unterstützungs-/Widerstandskontext hinzu.
-
Hauptmerkmale
-
Zwei Anzeigemodi: Kerzen- oder Linienansicht
-
Optionale Heikin Ashi-Glättung für klare Trends
-
Konfigurierbare SMA- und EMA-Überlagerungen
-
Vollständig anpassbare Farbschemata für Kerzen und Linien
-
Funktioniert für alle Märkte und Zeitrahmen
Richtlinien für die Verwendung
-
Ein steigender CDV deutet auf starkes Kaufinteresse und eine mögliche Fortsetzung eines Aufwärtstrends hin.
-
Ein fallendes CDV deutet auf eine Verkaufsdominanz und eine mögliche Trendumkehr oder Fortsetzung des Abwärtstrends hin.
-
Verwenden Sie das CDV zusammen mit der Analyse von Preisbewegungen und Volumenprofilen, um institutionelle Aktivitäten oder Divergenzsignale zu bestätigen.
Überblick über die Eingaben
-
Stil: Wählen Sie zwischen Kerzen- oder Linienmodus
-
Heikin Ashi-Kerzen: Optionale Glättung von CDV-Kerzen
-
SMA/EMA-Einstellungen: Einstellbare Zeiträume und Farben für Overlay-Trendindikatoren
-
Farbeinstellungen: Anpassen von Kerzenkörper-, Rand- und Dochtfarben
Zusammenfassung
Der Indikator Cumulative Delta Volume (CDV) bietet einen umfassenden Überblick über die Dynamik des Marktvolumens, indem er die kumulative Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsdruck verfolgt.
Er hilft Händlern, Verschiebungen in der Marktkontrolle zu identifizieren, Trends zu bestätigen und frühe Divergenzen zwischen Preis- und Volumenverhalten zu erkennen.
Excellent job! This is the very first CDV that I can use not only for manual trading, but also for algo. And as a bonus, Mohammad is a very responsive creator who is willing to implement your idea when it makes sense. And at lightning speed. I give 6 stars !