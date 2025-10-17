Cumulative Delta Volume Indicator for MT5

Cumulative Delta Volume Indikator für MT5 (CDV Indikator für MT5)

Volumenbasierter Marktstimmungs- und Trendstärke-Indikator

Der Cumulative Delta Volume (CDV) -Indikator analysiert das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen, um die zugrunde liegende Marktstimmung zu ermitteln.

Indem er die Differenz zwischen Aufwärts- und Abwärtsvolumen kumuliert, zeigt er an, ob Käufer oder Verkäufer die Kontrolle haben und hilft Händlern, die Stärke oder Schwäche eines Trends zu bestätigen.

Dieses Tool bietet sowohl eine kerzenbasierte Visualisierung als auch ein linienbasiertes kumulatives Delta-Diagramm, das es Händlern ermöglicht, Verschiebungen im Auftragsfluss klar und deutlich zu erkennen. Es kann optional Heikin Ashi-Kerzen zur besseren Interpretation verwenden und enthält SMA- und EMA-Overlays zur Trendbestätigung.

Wie es funktioniert

Volumen-Delta-Berechnung Für jeden Balken schätzt der Indikator, wie viel des Volumens zu den Kauf- oder Verkaufsaktivitäten gehört.

Das Delta ist die Differenz zwischen bullischen und bearischen Volumenanteilen. Kumulative Aufsummierung Diese Deltas werden im Laufe der Zeit kumuliert, um ein kontinuierliches Maß für den Kauf- oder Verkaufsdruck anzuzeigen.

Eine steigende CDV-Linie weist auf dominante Käufe hin, eine fallende CDV-Linie auf dominante Verkäufe. Visualisierungsoptionen Wählen Sie zwischen den Anzeigemodi Kerze oder Linie .

Aktivieren Sie die Heikin-Ashi-Glättung , um das Rauschen zu reduzieren und klarere Signale zu erhalten.

Fügen Sie gleitende Durchschnitte (SMA/EMA) für die Trendrichtung und den dynamischen Unterstützungs-/Widerstandskontext hinzu.

Hauptmerkmale

Zwei Anzeigemodi: Kerzen- oder Linienansicht

Optionale Heikin Ashi-Glättung für klare Trends

Konfigurierbare SMA- und EMA-Überlagerungen

Vollständig anpassbare Farbschemata für Kerzen und Linien

Funktioniert für alle Märkte und Zeitrahmen

Richtlinien für die Verwendung

Ein steigender CDV deutet auf starkes Kaufinteresse und eine mögliche Fortsetzung eines Aufwärtstrends hin.

Ein fallendes CDV deutet auf eine Verkaufsdominanz und eine mögliche Trendumkehr oder Fortsetzung des Abwärtstrends hin.

Verwenden Sie das CDV zusammen mit der Analyse von Preisbewegungen und Volumenprofilen, um institutionelle Aktivitäten oder Divergenzsignale zu bestätigen.

Überblick über die Eingaben

Stil: Wählen Sie zwischen Kerzen- oder Linienmodus

Heikin Ashi-Kerzen: Optionale Glättung von CDV-Kerzen

SMA/EMA-Einstellungen: Einstellbare Zeiträume und Farben für Overlay-Trendindikatoren

Farbeinstellungen: Anpassen von Kerzenkörper-, Rand- und Dochtfarben

Zusammenfassung

Der Indikator Cumulative Delta Volume (CDV) bietet einen umfassenden Überblick über die Dynamik des Marktvolumens, indem er die kumulative Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsdruck verfolgt.

Er hilft Händlern, Verschiebungen in der Marktkontrolle zu identifizieren, Trends zu bestätigen und frühe Divergenzen zwischen Preis- und Volumenverhalten zu erkennen.