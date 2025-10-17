Cumulative Delta Volume Indicator for MT5

5

Indicador de Volumen Delta Acumulativo para MT5 (Indicador CDV para MT5)

Indicador del sentimiento del mercado basado en el volumen y la fuerza de la tendencia

El indicador de Volumen Delta Acumulativo (CDV) analiza el equilibrio entre el volumen de compra y de venta para revelar el sentimiento subyacente del mercado.
Al acumular la diferencia entre el volumen al alza y a la baja, muestra si los compradores o los vendedores tienen el control y ayuda a los operadores a confirmar la fortaleza o debilidad de una tendencia.

Esta herramienta ofrece tanto una visualización basada en velas como un gráfico delta acumulativo basado en líneas, lo que permite a los operadores ver con claridad los cambios en el flujo de órdenes. Opcionalmente, puede utilizar velas Heikin Ashi para una interpretación más suave e incluye superposiciones de SMA y EMA para la confirmación de la tendencia.

Cómo funciona

  1. Cálculo del Delta de Volumen

    • Para cada barra, el indicador estima cuánto del volumen pertenece a la actividad de compra o de venta.

    • El delta es la diferencia entre los componentes alcistas y bajistas del volumen.

  2. Suma acumulada

    • Estos deltas se acumulan a lo largo del tiempo para mostrar una medida continua de la presión compradora o vendedora.

    • Una línea CDV ascendente indica un predominio de las compras; una línea CDV descendente muestra un predominio de las ventas.

  3. Opciones de visualización

    • Elija entre los modos de visualización Vela o Línea.

    • Active el suavizado Heikin Ashi para reducir el ruido y limpiar las señales.

    • Añada medias móviles (SMA/EMA) para la dirección de la tendencia y el contexto dinámico de soporte/resistencia.

Características principales

  • Dos modos de visualización: Vista de vela o de línea

  • Suavizado Heikin Ashi opcional para mayor claridad de la tendencia

  • Superposición configurable de SMA y EMA

  • Esquemas de color de velas y líneas totalmente ajustables

  • Funciona en todos los mercados y plazos

Pautas de uso

  • Un CDV al alza sugiere un fuerte interés de compra y una posible continuación de la tendencia alcista.

  • Un CDV a la baja indica un predominio de las ventas y un posible cambio de tendencia o continuación a la baja.

  • Utilice el CDV junto con la acción del precio y el análisis del perfil de volumen para confirmar la actividad institucional o las señales de divergencia.

Resumen de Entradas

  • Estilo: Elija entre el modo Vela o Línea

  • Velas Heikin Ashi: Suavizado opcional de las velas CDV

  • Ajustes SMA/EMA: Períodos y colores ajustables para los indicadores de tendencia superpuestos

  • Configuración de color: Personalización de los colores del cuerpo, borde y mecha de las velas

Resumen

El indicador de Volumen Delta Acumulado (CDV) proporciona una visión completa de la dinámica del volumen del mercado mediante el seguimiento de la diferencia acumulada entre la presión de compra y de venta.
Ayuda a los operadores a identificar cambios en el control del mercado, validar tendencias y detectar divergencias tempranas entre el comportamiento del precio y del volumen.


Comentarios 2
MatyasK2
584
MatyasK2 2025.10.18 19:35 
 

Excellent job! This is the very first CDV that I can use not only for manual trading, but also for algo. And as a bonus, Mohammad is a very responsive creator who is willing to implement your idea when it makes sense. And at lightning speed. I give 6 stars !

Productos recomendados
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
4 (1)
Indicadores
El indicador de Sesiones y Tiempo de Barra es una herramienta profesional diseñada para mejorar su conocimiento de las operaciones y la precisión de los tiempos en cualquier gráfico. Combina dos características clave que todo operador necesita - visualización de la sesión de mercado y cuenta atrás de barras en tiempo real - en una pantalla limpia y eficiente. Características principales: Cuenta atrás de velas - Muestra el tiempo restante antes del cierre de la vela actual, ayudándole a anticipar
FREE
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Presentamos PivotWave : su compañero de trading definitivo que redefine la precisión y el análisis de mercado. Diseñado pensando en los operadores, PivotWave es más que un indicador: es una potente herramienta que capta el pulso del mercado, identificando los puntos de inflexión y las tendencias clave con una precisión milimétrica. PivotWave aprovecha algoritmos avanzados para proporcionar señales visuales claras de los puntos óptimos de entrada y salida, facilitando a los operadores la navegaci
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) y (Wyckoff Academy Price and Volume). El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 se creó para facilitar la visualización del movimiento del volumen en el gráfico de forma intuitiva. Con ella podrás observar los momentos de pico de volumen y momentos en los que el mercado no tiene interés profesional Identificar momentos en los que el mercado se mueve por inercia y no por movimie
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicadores
La Herramienta Indicadora de Rectángulo de Oferta y Demanda Inteligente es tu compañero definitivo para MT5, diseñada para visualizar instantáneamente datos clave de oferta y demanda justo donde los necesitas: en tus zonas, en tiempo real. Esta herramienta superpone automáticamente datos ricos y accionables sobre tus zonas, como la clasificación de la zona, la distancia en pips, la fuerza y el tamaño de la zona, posicionados de manera clara dentro de cada zona. Sin desorden, sin suposiciones,
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador Acumulación/Distribución se diseñó básicamente para medir la oferta y la demanda subyacentes. Para ello, trata de determinar si los operadores están realmente acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo). Este indicador debería ser más preciso que otros indicadores AD por defecto de MT5 para medir la presión de compra/venta por volumen, identificar el cambio de tendencia a través de la divergencia y calcular el nivel de Acumulación/Distribución (A/D). Aplicación: - Presión de
Delta Aggression Volume PRO
JETINVEST
Indicadores
Delta Aggression Volume PRO es un indicador desarrollado para monitorizar la fuerza y continuidad del volumen de agresión de las negociaciones de compra y venta. Nota: Este indicador NO FUNCIONA para Brokers y/o Mercados SIN el tipo de agresión (COMPRA o VENTA). Cryptocurrencies y Forex no proporcionan este tipo de datos, es decir, no funciona con ellos. O Delta Agrression Volume PRO tiene características que le permiten ver más allá del volumen delta del día. Operación Multi símbolos (los que
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
Indicador de perfil de volumen del mercado + oscilador inteligente. Funciona en prácticamente todos los instrumentos: pares de divisas, acciones, futuros, criptomonedas, tanto con volúmenes reales como de ticks. Es posible configurar la definición automática del rango de construcción del perfil (por ejemplo, por una semana o un mes, etc.), así como establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales: roja y azul). Se muestra en forma de histograma. El ancho del histograma
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicadores
Desarrollado por Smart Trader - Smart Reversion Pattern es un indicador capaz de identificar patrones de reversión , tanto alcistas como bajistas. Está diseñado para proporcionar un conocimiento rápido y en tiempo real de los patrones. También hemos pensado en la parte de la interfaz, creando un aspecto limpio y agradable para identificar patrones de formación en el gráfico. Nota: Si algún patrón que necesita no aparece en la lista, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros y solicitar
PZ Cup and Handle MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
El patrón de copa y asa es una formación técnica de precios que se asemeja a una copa y un asa, donde la copa tiene la forma de una "U" y el asa tiene una ligera deriva hacia abajo. El lado derecho del patrón -el mango- es más pequeño que el lado izquierdo -cup-, y no retrocede más del 50% desde la parte superior. Puede ser tanto una continuación como un patrón de inversión. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Señales comerciales cl
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicadores
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Estrategia Pro Confirma la dirección de la tendencia utilizando la lógica inteligente del impulso y el comportamiento clave del precio C ómo funciona DoctorEdge V-LINE es un indicador visual inteligente diseñado para detectar impulsos de tendencia y confirmar su fuerza basándose en cómo reacciona el precio alrededor de ciertas zonas dinámicas. Tendencia de compra: Cuando el precio alcanza el nivel -20 , la línea se vuelve verde , señalando una pote
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicadores
Con Renko Plus puede utilizar las características de la funcionalidad del indicador, sólo tiene que añadirlo al gráfico de Metatrader5. El gráfico Renko es un tipo de gráfico, desarrollado por los japoneses, que se construye utilizando el movimiento de los precios en lugar de precios estandarizados e intervalos de tiempo como la mayoría de los gráficos. Se cree que debe su nombre a la palabra japonesa para ladrillos, "renga", ya que el gráfico parece una serie de ladrillos. Se crea un nuevo l
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador delta acumulativo Como cree la mayoría de los operadores, el precio se mueve bajo la presión de la compra o la venta en el mercado. Cuando alguien rescata una oferta situada en la taza, la operación es de "compra". Si alguien vierte en la oferta de pie en la taza - el acuerdo va con la dirección de "venta". El delta es la diferencia entre compras y ventas. El delta acumulativo es la diferencia entre la suma acumulativa de compras y ventas durante un determinado periodo de tiempo. Permi
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador visual de la velocidad del tigre: Libere el poder de la velocidad del mercado Por sólo un pago único de $30, obtenga una ventaja de por vida en la identificación de movimientos explosivos del mercado antes de que ocurran. ¿Está cansado de los indicadores rezagados que sólo le muestran lo que ya ha ocurrido? El Visual Tiger Speed Indicator es una herramienta de última generación diseñada para medir la velocidad real y sin filtros de la acción de los precios, lo que le proporciona una v
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indicadores
Descripción El indicador utiliza la teoría del perfil de mercado para mostrar diariamente las zonas de negociación más relevantes. Las zonas que se muestran son LVN (nodos de bajo volumen) y POC (punto de control). Una zona LVN es aquella que representa las áreas de precios con menos tiempo o volumen a lo largo del día. Normalmente, estas zonas indican una iniciativa de oferta o demanda y, en el futuro, pueden convertirse en importantes zonas de ruptura o retroceso. Una zona POC es aquella que r
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicadores
Velas Delta de Volumen: Una Herramienta Integral para el Análisis en Profundidad de las Operaciones Desbloquee una manera perfecta de interpretar la experiencia de trading dentro de cada vela. Con las Velas Delta de Volumen, no hay necesidad de indicadores de volumen adicionales, todo lo que necesita está incorporado. Esta herramienta avanzada utiliza plazos inferiores o datos de mercado en directo para presentar el porcentaje de volumen de compra frente al de venta en cada vela como una intuiti
Forex mastery X marks the spot
Nardus Van Staden
Indicadores
Presentamos "X Marks the Spot" - ¡Tu indicador definitivo de MetaTrader 5 para operaciones perfectas! Está cansado de las conjeturas en el comercio? Listo para tomar su experiencia MetaTrader 5 a un nivel completamente nuevo? ¡No busque más - "X Marks the Spot" está aquí para revolucionar su estrategia de trading! ¿Qué es "X Marks the Spot"? "X Marks the Spot" no es sólo otro indicador - es su brújula personal que funciona a la perfección en todos los marcos de tiempo . Tanto si es un p
True Weis Wave
Atila Goncalves Firmino
Indicadores
Una versión basada en la descripción de David Waves en su libro 'Trade About to Happen' de su adaptación del gráfico de ondas de Wyckoff. El indicador acumula direccionalmente volumen, añadiendo a cada ladrillo o cierre de vela, con indicación de color para arriba y abajo. Puede ser usado con tick o volumen real, también cambia de color cuando el valor acumulado de la onda anterior es excedido, siendo la señal de trade. El color amarillo se utiliza para la vela doji, continuará con la acumulaci
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Indicadores
El indicador de patrones de velas AW es una combinación de un indicador de tendencia avanzado combinado con un potente escáner de patrones de velas. Es una herramienta útil para reconocer y resaltar los treinta patrones de velas más fiables. Además, es un analizador de tendencias actual basado en barras de colores con un       panel de tendencias de múltiples marcos de tiempo que se puede cambiar de tamaño y posicionar. Una capacidad única para ajustar la visualización de patrones según el filtr
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indicadores
Your Pointer no es un canal Forex cualquiera. Este corredor se construye sobre la base del análisis de varias velas, empezando por la última, como resultado de lo cual se determinan los extremos del intervalo estudiado. Son ellos los que crean las líneas del canal. Como todos los canales, tiene una línea media, así como una línea de máximos y mínimos. Merece la pena observar este canal por su comportamiento inusual. El uso del indicador Your Pointer permite al operador reaccionar a tiempo cuand
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona mejor en marcos de tiempo bajos, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuert
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Otros productos de este autor
UT Bot Alerts MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (2)
Indicadores
Este indicador se convierte de UT Bot alertas indicador por @QuantNomad de Trading View a MT5. su teniendo en cuenta ATR y la creación de nuevas velas en el gráfico y también está dando buenos puntos de entrada basado en sus velas. todos los búferes de nuevas velas y también las señales de entrada se incluyen como búfer para que pueda ser utilizado fácilmente en cualquier EA. también hay algunas estrategias diferentes en Internet que se pueden utilizar o póngase en contacto conmigo para crear pa
Optimized Trend Tracker OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Optimized Trend Tracker (OTT) El Optimized Trend Tracker ( OTT) es un indicador personalizado diseñado para visualizar la dirección de la tendencia y los posibles cambios basados en una media móvil configurable y en niveles dinámicos de soporte/resistencia. Ofrece múltiples opciones de visualización y señalización, lo que lo hace adecuado para el análisis discrecional o la integración en sistemas automatizados. Características principales Tipos de medias móviles configurables Admite S
Two Pole Oscilator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador Oscilador Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de Entrada Timeframes: Todos Estilos de Trader: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción El Oscilador Bipolar es una herramienta analítica basada en cálculos de desviación y un filtro de suavizado bipolar. Está diseñado para resaltar las condiciones de impulso y las posibles señales de trading, al tiempo que filtra el ruido a corto plazo. Características principales: Filtrado bipola
CandleSticks Patterns Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
CandleStick Patterns Indicator para MT5 - Escáner profesional de patrones Incorpore el análisis probado de velas a su flujo de trabajo. Este indicador escanea automáticamente su gráfico y destaca los patrones de reversión y continuación de alta calidad, para que pueda reaccionar más rápido y con más confianza. Consulte la sección "Más de autor" en la página Mercado para ver nuestra gama completa de indicadores. Qué hace Escanea velas históricas y reales desde un rango de retroceso definido por e
Heiken Ashi Smoothed MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Heiken Ashi Suavizado - El Indicador de Filtrado de Tendencias definitivo para MT5 ¡ Mejore sus operaciones con tendencias más suaves! El indicador Heiken Ashi Smoothed es una poderosa herramienta diseñada para los traders que quieren señales de tendencia más claras mientras eliminan el ruido del mercado. A diferencia de las velas Heiken Ashi tradicionales, esta versión suavizada proporciona una acción del precio fluida y sin retrasos , lo que lo hace perfecto para el swing trading, el seguimien
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilidades
Este es el mejor generador de gráficos Renko en el mercado puedes establecer el tamaño de las cajas basado en ATR o Tamaño Fijo: 1. 1. Tamaño de Caja Fijo 2. Tamaño ATR actual 3. Tamaño ATR de la Hora de Inicio del Gráfico. también puede establecer el corte del gráfico renko de fecha y hora de inicio como referencia de creación de gráficos renko. usted necesita adjuntar a un gráfico de símbolo que desea que el gráfico renko de la misma, a continuación, inmediatamente se abrirá un nuevo gráfico q
Binance Chart
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Utilidades
Descripción del producto: Sin esfuerzo cerrar la brecha entre Binance y MetaTrader 5 con esta herramienta de integración elegante. Diseñado para los comerciantes que exigen precisión y datos en tiempo real, este producto obtiene información en vivo Binance gráfico directamente en MT5, lo que permite el análisis técnico sin fisuras y ejecución de la estrategia. Ya sea que esté rastreando patrones de velas o refinando sus indicadores de divisas, esta herramienta asegura que su entorno MT5 se mante
FREE
Support and Resistance Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador de niveles de soporte y resistencia para MT5 El indicador de niveles de soporte y resistencia para MetaTrader 5 es una de las herramientas más avanzadas y fiables para identificar zonas clave de precios en el mercado. A diferencia de los indicadores tradicionales, no sólo detecta los niveles de soporte y resistencia, sino que también los combina con el análisis de volumen para generar señales de trading precisas y de alta probabilidad. Tipo: Indicador Nivel: Intermedio Conceptos: SMC
Madrid Ribbon
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de nivel Plazos: Todos Estilos de negociación: Scalping, Day Trading, Swing Trading Mercados: Todos Descripción El Madrid Ribbon es una herramienta de visualización de tendencias basada en medias móviles. Combina múltiples medias móviles exponenciales o simples en una estructura de cinta que se adapta a los cambios del mercado. El indicador destaca la dirección de la tendencia, las posibles zonas de reentrada y las áreas
Magic Moving Indicator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este es un indicador muy potente que es muy útil en la detección de tendencias la forma en que se utiliza es similar a la media móvil, pero dando resultados muy fiables. el principio es muy sencillo, que representa un soporte móvil y la línea de resistencia cuando el precio está por debajo de la línea naranja de la tendencia es bajista y la línea de actuar como resistencia y tan pronto como la resistencia se rompe y el precio está por encima de la línea, entonces la tendencia se convierte en alc
ATR Stops
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
ATR Stops es un indicador que muestra líneas dinámicas de soporte y resistencia considerando el valor de ATR y también un multiplicador. es muy eficaz para averiguar la dirección de la tendencia y también es útil para usar como niveles de stop loss. se puede utilizar de diferentes maneras una forma habitual es comprar cuando la línea se vuelve verde y vender cuando se convierte en rojo. cuando se combina con reglas de gestión monetaria y consideraciones de riesgo-recompensa se obtienen buenos re
PP Super Trend MT4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Pivot Point Super Trend es otro tipo de indicador de tendencia super famoso que está equipado con puntos de pivote de manera diferente. este indicador solía estar disponible en la vista de Trading y esto se convierte a partir de ahí a la lengua MT4. MT5 versión del indicador también está disponible y se puede encontrar en mis productos. también hay señales de compra / venta que se muestran en la pantalla.
SuperTrend Kivanc Ozbilgic
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Aquí hay otra versión de los famosos indicadores Super Trend que es modificado por Kivanc Ozbilgic. He conseguido el código de Trading View y lo he convertido a lenguaje MT4. esta es una gran oportunidad para los usuarios de Trading View que quieren migrar a MT4 para que puedan probar este indicador y también hacer sus EAs personalizados basados en él. hay mucho mas entradas que super trend estandar tambien hay flechas arriba/abajo con alarmas tambien.
QQE MOD of Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador QQE es un indicador basado en el impulso que se utiliza para identificar tendencias y movimientos laterales. El indicador QQE (Qualitative Quantitative Estimate) funciona como una versión suavizada del popular indicador RSI (Relative Strength Index). QQE amplía el RSI añadiendo dos trailing stops basados en la volatilidad. Este indicador se convierte de Trading View QQE MOD por Mihkel00 para ser utilizado en MT4 Versión.
Super Trend Trading View 4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador SuperTrend es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para identificar tendencias en el precio de un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Se utiliza principalmente en el análisis de gráficos para ayudar a los operadores a tomar decisiones sobre la entrada o salida de posiciones en el mercado. esta versión del indicador super trend está convertida exactamente de la vista de trading para ser utilizad
Angel Algo MT4
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador "Angel Algo", diseñado para la plataforma TradingView, es una potente herramienta de análisis técnico que ayuda a los operadores a identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia en tiempo real. Proporciona información valiosa sobre posibles puntos de ruptura y regímenes de mercado. En esencia, el indicador "Angel Algo" utiliza una ventana móvil de datos de precios para calcular los niveles de precios máximos y mínimos. A continuación, identifica dinámicamente los niveles de
ATR Stops MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
ATR Stops es un indicador que muestra líneas dinámicas de soporte y resistencia considerando el valor de ATR y también un multiplicador. es muy eficaz para averiguar la dirección de la tendencia y también es útil para usar como niveles de stop loss. se puede utilizar de diferentes maneras una forma habitual es comprar cuando la línea se vuelve verde y vender cuando se convierte en rojo. cuando se combina con reglas de gestión monetaria y consideraciones de riesgo-recompensa se obtienen buenos re
PP Super Trend MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Pivot Point Super Trend es otro tipo de indicador de tendencia super famoso que está equipado con puntos de pivote de manera diferente. este indicador solía estar disponible en la vista de Trading y esto se convierte a partir de ahí a la lengua MT5. MT4 versión del indicador también está disponible y se puede encontrar en mis productos. también hay señales de compra / venta que se muestran en la pantalla.
Schaff Trend Cycle STC
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador Schaff Trend Cycle es el resultado de combinar el estocástico lento y la media móvil de convergencia/divergencia (MACD). El MACD tiene fama de ser un indicador de tendencia, pero también es notorio su retraso debido a su línea de señal de respuesta lenta. La línea de señal mejorada confiere al STC su relevancia como señal de alerta temprana para detectar tendencias de divisas. este indicador se convierte de Trading Ver código de STC Indicador - Un mejor MACD [SHK]
HIGH and LOW OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este producto se convierte forma Trading View de Kivanc Ozbilgic para ser utilizado en MT5 y por debajo de las descripciones de desarrollador en Trading View: El último desarrollo de Anıl Özekşi en su precioso OTT - Optimized Trend Tracker: En esta versión, hay dos líneas de OTT que se derivan de los valores de precios más altos (HOTT) y los valores de precios más queridos (LOTT) que se originaron a los valores de cierre en OTT por defecto. Otra diferencia significativa es que no hay Línea de
Stock Trend Navigator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
En el vertiginoso y siempre cambiante mundo del comercio bursátil, disponer de una brújula fiable es esencial para navegar por las complejidades de los mercados financieros. Conozca al Stock Trade Navigator, su socio de confianza en la búsqueda de inversiones. Libere el poder de los datos: Nuestro Stock Trade Navigator no es sólo una herramienta; es su copiloto basado en datos. Aprovechando algoritmos de vanguardia y datos de mercado en tiempo real, le ofrece una visión completa del panorama fin
QQE MOD of Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador QQE es un indicador basado en el impulso que se utiliza para identificar tendencias y movimientos laterales. El indicador QQE (Qualitative Quantitative Estimate) funciona como una versión suavizada del popular indicador RSI (Relative Strength Index). QQE amplía el RSI añadiendo dos trailing stops basados en la volatilidad. Este indicador se convierte Qfrom Trading View QQE MOD por Mihkel00 para ser utilizado en MT5 Versión.
Super Trend Trading View 5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador SuperTrend es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para identificar tendencias en el precio de un instrumento financiero, como una acción, un par de divisas o una materia prima. Se utiliza principalmente en el análisis de gráficos para ayudar a los operadores a tomar decisiones sobre la entrada o salida de posiciones en el mercado. esta versión del indicador super trend está convertida exactamente de la vista de trading para ser utilizad
MT5 Trades To Telegram
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Utilidades
Trades To Telegram es un asistente comercial potente y personalizable diseñado para tender un puente entre la plataforma MetaTrader 5 y la popular aplicación de mensajería Telegram. Este bot sirve como una herramienta crucial para los comerciantes, proporcionándoles señales de comercio oportunas y precisas, alertas y actualizaciones directamente a sus cuentas de Telegram. Características principales: Señales en tiempo real: El bot monitoriza la plataforma MetaTrader 5 continuamente, detectando
Angel Algo MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
El indicador "Angel Algo", diseñado para la plataforma TradingView, es una potente herramienta de análisis técnico que ayuda a los operadores a identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia en tiempo real. Proporciona información valiosa sobre posibles puntos de ruptura y regímenes de mercado. En esencia, el indicador "Angel Algo" utiliza una ventana móvil de datos de precios para calcular los niveles de precios máximos y mínimos. A continuación, identifica dinámicamente los niveles de
Linear Regression Line
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
¿Qué es la regresión lineal? La regresión lineal es un método estadístico utilizado para modelar la relación entre el precio y el tiempo. En el mercado de divisas, ayuda a los operadores a identificar tendencias, posibles retrocesos y zonas de soporte y resistencia. Usos de la regresión lineal en el mercado de divisas Identificación de tendencias La línea de regresión actúa como una línea de tendencia dinámica, mostrando si el mercado tiene una tendencia alcista o bajista. Los operadores pueden
Range Detector by LuxAlgo
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Este indicador se convierte de Pinescript a MQL5 y que consta de búferes para las líneas de rango, así, su no sólo objeto. El indicador Range Detector tiene como objetivo detectar y resaltar los intervalos en los que los precios están oscilando. Los extremos de los rangos se destacan en tiempo real, con rupturas que se indica por los cambios de color de los extremos. USO Los precios en rango se definen por un periodo de estacionariedad, es decir, cuando los precios se mueven dentro de un r
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 Categoría Plataforma Nivel Tipo Marcos temporales Estilo de negociación mercado ICT Indicador SMC Meta Trader 5 Indicador de nivel Indicador de nivel Todos los plazos Scalpers Day Traders Swing Traders Position Traders Todo tipo de mercados Introducción El Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 es una poderosa herramienta de trading diseñada para ayudarle a identificar los Fair Value Gaps (FVGs) automáticamente en sus gráficos. Tan
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de entrada Plazos: Todos Estilos de Operador: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción Este indicador es una versión mejorada del Índice de Fuerza Relativa (RSI) con características adicionales de claridad visual y detección de ciclos. Está diseñado para proporcionar a los operadores una visión más clara de las condiciones de impulso y los posibles puntos de inflexión. Caracterís
Slope MA with Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Descripción Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de nivel Plazos: Todos Estilos de Operador: Scalping, Day Trading, Swing Trading Mercados: Todos Descripción El Slope MA With Tester es un indicador técnico que evalúa la pendiente de una media móvil relativa a la volatilidad (ATR). Destaca el sesgo direccional a través de una línea de pendiente codificada por colores y traza flechas de entrada cuando cambian las condiciones de pendiente. Características princ
Filtro:
syedsalman144
147
syedsalman144 2025.12.31 11:51 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohammad Taher Halimi Tabrizi
37939
Respuesta del desarrollador Mohammad Taher Halimi Tabrizi 2025.12.31 11:54
thank you very much for your interest. let me know if you need anything.
MatyasK2
584
MatyasK2 2025.10.18 19:35 
 

Excellent job! This is the very first CDV that I can use not only for manual trading, but also for algo. And as a bonus, Mohammad is a very responsive creator who is willing to implement your idea when it makes sense. And at lightning speed. I give 6 stars !

Mohammad Taher Halimi Tabrizi
37939
Respuesta del desarrollador Mohammad Taher Halimi Tabrizi 2025.10.18 19:36
Thank you very much for your purchase and interest.
if you want it to convert it to algo I can do it for you as well.
Respuesta al comentario