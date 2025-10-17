Cumulative Delta Volume Indicator for MT5

Indicador de Volumen Delta Acumulativo para MT5 (Indicador CDV para MT5)

Indicador del sentimiento del mercado basado en el volumen y la fuerza de la tendencia

El indicador de Volumen Delta Acumulativo (CDV) analiza el equilibrio entre el volumen de compra y de venta para revelar el sentimiento subyacente del mercado.

Al acumular la diferencia entre el volumen al alza y a la baja, muestra si los compradores o los vendedores tienen el control y ayuda a los operadores a confirmar la fortaleza o debilidad de una tendencia.

Esta herramienta ofrece tanto una visualización basada en velas como un gráfico delta acumulativo basado en líneas, lo que permite a los operadores ver con claridad los cambios en el flujo de órdenes. Opcionalmente, puede utilizar velas Heikin Ashi para una interpretación más suave e incluye superposiciones de SMA y EMA para la confirmación de la tendencia.

Cómo funciona

Cálculo del Delta de Volumen Para cada barra, el indicador estima cuánto del volumen pertenece a la actividad de compra o de venta.

El delta es la diferencia entre los componentes alcistas y bajistas del volumen. Suma acumulada Estos deltas se acumulan a lo largo del tiempo para mostrar una medida continua de la presión compradora o vendedora.

Una línea CDV ascendente indica un predominio de las compras; una línea CDV descendente muestra un predominio de las ventas. Opciones de visualización Elija entre los modos de visualización Vela o Línea .

Active el suavizado Heikin Ashi para reducir el ruido y limpiar las señales.

Añada medias móviles (SMA/EMA) para la dirección de la tendencia y el contexto dinámico de soporte/resistencia.

Características principales

Dos modos de visualización: Vista de vela o de línea

Suavizado Heikin Ashi opcional para mayor claridad de la tendencia

Superposición configurable de SMA y EMA

Esquemas de color de velas y líneas totalmente ajustables

Funciona en todos los mercados y plazos

Pautas de uso

Un CDV al alza sugiere un fuerte interés de compra y una posible continuación de la tendencia alcista.

Un CDV a la baja indica un predominio de las ventas y un posible cambio de tendencia o continuación a la baja.

Utilice el CDV junto con la acción del precio y el análisis del perfil de volumen para confirmar la actividad institucional o las señales de divergencia.

Resumen de Entradas

Estilo: Elija entre el modo Vela o Línea

Velas Heikin Ashi: Suavizado opcional de las velas CDV

Ajustes SMA/EMA: Períodos y colores ajustables para los indicadores de tendencia superpuestos

Configuración de color: Personalización de los colores del cuerpo, borde y mecha de las velas

Resumen

El indicador de Volumen Delta Acumulado (CDV) proporciona una visión completa de la dinámica del volumen del mercado mediante el seguimiento de la diferencia acumulada entre la presión de compra y de venta.

Ayuda a los operadores a identificar cambios en el control del mercado, validar tendencias y detectar divergencias tempranas entre el comportamiento del precio y del volumen.