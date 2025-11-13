Beherrschen Sie den Markt mit dem Laguerre Edge Signal Indicator!

Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln! Unser Laguerre Edge-Indikator ist Ihr ultimatives Werkzeug, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Dieser Indikator kombiniert die Stärke zweier klassischer Analysemethoden - gleitendeDurchschnitte für die Trendrichtung und den Laguerre RSI für das Aufspüren von Umkehrpunkten - die alle durch die solide EMA 200 Trendlinie gefiltert werden. Er wurde entwickelt, um Ihnen klare, objektive Signale direkt auf Ihrem Chart zu geben.

Hauptmerkmale und Vorteile:

Gefilterte, hochqualitative Signale: Das System verwendet einen leistungsstarken dreiteiligen Filter (Fast EMA, Slow EMA und EMA 200), um sicherzustellen, dass Sie nur Alarme erhalten, die mit dem Haupttrend übereinstimmen. Dadurch werden Fehlsignale und Rauschen reduziert.

Punktgenaue Umkehrungen mit Laguerre: Die Laguerre RSI-Komponente erkennt überverkaufte (KAUFEN) und überkaufte (VERKAUFEN) Zustände mit äußerster Präzision und signalisiert genau den Moment, in dem Sie in den Markt einsteigen sollten, sobald sich das Momentum ändert.

Visuelle Klarheit: Sie erhalten sofortige, sich nicht wiederholende Kauf- (weiß) und Verkaufspfeile (rot) direkt auf Ihrem Hauptchart. Sie müssen nicht mehrere Fenster überwachen; das Signal kommt zu Ihnen.

Umfassende Trendeinsicht: Das Informationsfeld auf dem Chart bietet eine schnelle, farbkodierte Zusammenfassung des Marktstatus: EMA-Filter-Status, Laguerre-Wert und Gesamttrend (bullish/bearish) . Kennen Sie die Marktbedingungen auf einen Blick!

Verpassen Sie niemals einen Handel: Zu den anpassbaren Benachrichtigungsoptionen gehören Pop-up-Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen (SendApp) und E-Mail, damit Sie auch dann über Gelegenheiten benachrichtigt werden können, wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen.

Anpassbare Parameter

Passen Sie den Indikator an Ihren spezifischen Handelsstil und die Volatilität des Währungspaares an.

FastEMA (Standard: 16): Zeitraum für den schnellen Exponential Moving Average.

SlowEMA (Voreinstellung: 48): Periode für den langsamen Exponential Moving Average (das Hauptsignalkreuz).

LaguerreGamma (Voreinstellung: 0,7): Empfindlichkeitseinstellung für die Laguerre RSI-Komponente.

UseEMAFilter (Voreinstellung: True): Aktiviert/Deaktiviert den leistungsstarken EMA 200-Filter zur Trendbestätigung.

EMAPeriod (Voreinstellung: 200): Periode des langfristigen Trendfilters EMA.

EMAAppliedPrice (Voreinstellung: PRICE_CLOSE): Der Preistyp, der für die Berechnung des EMA 200 verwendet wird.

AktivierenBenachrichtigen: Hauptschalter zur Steuerung aller Alarmbenachrichtigungen.

SendAlert, SendApp, SendEmail: Individuelle Steuerelemente für Popup-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen.

AlertDelaySeconds (Voreinstellung: 60): Verhindert Spam-Benachrichtigungen, indem eine Verzögerung zwischen den Benachrichtigungen festgelegt wird.

ArrowOffset (Standardwert: 10): Stellt ein, wie weit die Signalpfeile vom Hoch/Tief des Balkens entfernt erscheinen.

Verschiebung (Voreinstellung: 0): Verschiebt die Indikatorgrafik in horizontaler Richtung.

Sind Sie bereit, Ihr Trading zu verbessern?

Jagen Sie nicht länger dem Markt hinterher. Lassen Sie den Laguerre Edge Indicator die Signale direkt zu Ihnen bringen, unterstützt durch robuste Trend- und Momentum-Filterung.

Laden Sie dieses unverzichtbare Tool jetzt herunter und beginnen Sie, intelligenter zu handeln, nicht härter!

Erweitern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Nutzen Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.:

Fibonacci Auto-Trend-Erkennung Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/146143

Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Support Resistance Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/133662

Scalp Master Pro Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/134211

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.