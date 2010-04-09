Fibonacci Sessions MT5
- インディケータ
- Nikhil T K
- バージョン: 1.14
Fibonacci Sessions インジケーターは、精密なスキャルピングと日中取引戦略のために設計された強力なトレーディングツールです。 ニューヨーク、ロンドン、アジアの各セッションの主要なフィボナッチレベルを自動的にプロットし、トレーダーに主要市場セッションにおける価格変動の明確なビューを提供します。 各セッションでは、価格が最も反応するユニークな「ゴールデンゾーン」が強調表示されます。 これにより、反転、ブレイクアウト、継続パターンのための非常に信頼性の高いゾーンが作成されます。 インジケーターは、価格がどのように一つのゴールデンゾーンから別のゴールデンゾーンへと頻繁に移動するかを視覚的に示し、トレーダーが安定したチャンスを捉えるのに役立ちます。 XAUUSDのM5タイムフレームに最適化されており、他の通貨ペアや世界の指数でも優れたパフォーマンスを発揮します。 ゴールド、通貨ペア、または株価指数を取引する場合でも、このセッションベースのフィボナッチマッピングは、高確率の取引ゾーンを特定する上で追加の優位性を提供します。 赤い線: 極限利益ターゲットレベル。 黄色い線: ゴールデンゾーン（高確率反応エリア）。 その他の色付き線: セッションベースのフィボナッチレベル。 主な特徴: アジア、ロンドン、ニューヨークセッションの自動フィボナッチレベル; 各セッションのゴールデンゾーンを明確に表示; ゴールデンゾーン間で繰り返される価格の動きを識別; XAUUSD M5タイムフレーム用に最適化; 通貨ペアおよび世界の指数で動作; スキャルパーおよび日中取引トレーダーに最適。