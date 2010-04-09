Fibonacci Sessions MT5
- 지표
- Nikhil T K
- 버전: 1.14
Fibonacci Sessions 지표는 정밀한 스캘핑 및 단기 전략을 위해 설계된 강력한 트레이딩 도구입니다. 뉴욕, 런던, 아시아 세션의 주요 피보나치 레벨を 자동으로 표시하여 트레이더들에게 주요 시장 세션에서의 가격 움직임을 명확하게 보여줍니다. 각 세션에서는 가격 반응이 가장 많은 고유한 "골든 존"이 강조됩니다. 이를 통해 되돌림, 돌파, 추세 지속 전략을 위한 매우 신뢰할 수 있는 영역이 생성됩니다. 이 지표는 가격이 한 골든 존에서 다른 골든 존으로 자주 이동하는 모습을 시각적으로 보여주며, 트레이더가 일관된 기회를 포착하도록 돕습니다. XAUUSD M5 시간 프레임에 최적화되어 있으며, 다른 외환쌍 및 글로벌 지수에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 금, 통화쌍 또는 지수를 거래하든, 이 세션 기반 피보나치 맵핑은 높은 확률의 거래 구역을 식별하는 데 추가적인 이점을 제공합니다. 빨간 선: 극한 이익 목표 수준. 노란 선: 골든 존 (고확률 반응 영역). 그 밖의 색상 선: 세션 기반 피보나치 레벨. 주요 기능: 아시아, 런던, 뉴욕 세션의 자동 피보나치 레벨; 각 세션의 골든 존 명확한 시각화; 골든 존 간 반복되는 가격 이동 식별; XAUUSD M5 최적화; 외환쌍 및 글로벌 지수 적용; 스캘퍼 및 단기 트레이더에게 적합.