Fibonacci Sessions MT5

Master Calendar Osw William Oswaldo Mayorga Urduy 지표

OSW 마스터 캘린더 이 지표는 처음에는 개인적인 용도로 만들어졌지만 조금씩 개선해 나가고 있으며 일상적인 거래에 도움이 되는 기능을 구현하고 있으며 유용하다면 계속해서 기능을 구현할 예정입니다. 달력 세부정보. > 날짜, 국가, 통화, 뉴스 분야, 뉴스 이름, 이전, 예측 및 현재 데이터와 같은 데이터가 포함된 현재 날짜에 가까운 뉴스의 모바일 및 상세 캘린더입니다. >캘린더는 5분마다 자동으로 업데이트됩니다. > 메뉴에서 색상, 거래 세션 및 시작 시간을 구성하여 중요도에 따라 보고 싶은 뉴스를 선택할 수 있습니다. 색상 변경 >캘린더에는 색상을 변경하는 내부 기능이 있습니다. 현재 값이 이전 값보다 크면 파란색으로 변하고, 그렇지 않으면 빨간색으로 변하고, 중립은 회색으로 변합니다. >뉴스의 색상과 중요도에 따라 뉴스 설명 텍스트의 색상을 메뉴에서 구성할 수 있습니다. > 뉴스로 인해 통화가 강화되면 통화 이름과 국가가 파란색으로 설정되고, 그렇지 않으면 빨간색