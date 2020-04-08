Double Price Tap

Double Price Tap — индикатор MT4, который реально показывает лимитные уровни крупных игроков, точки разворота и места предполагаемого пробоя

Коротко о сути Double Price Tap фиксирует реальные «держания» цены: когда два бара подряд бьют в одну и ту же цену pip‑to‑pip и не пробивают её — это действительная ценовая граница. Индикатор отмечает такие места на графике и подсказывает, где вероятен отбой или скорый пробой.

Как читаются сигналы

  • Стрелка вверх — два подряд бара попадали в один и тот же хай (pip‑to‑pip) и не пробили его. Это настоящий уровень сопротивления, защита со стороны продавцов и подготовка к возможному сильному движению вверх при последующем пробое.
  • Стрелка вниз — два подряд бара касались одного и того же лоя (pip‑to‑pip) и не пробили его. Это реальная поддержка и сигнал о возможном движении вниз при пробое.

Принцип работы (коротко и понятно)

  • Поиск «двойного удара»: анализ последовательностей баров на совпадение цен по пипсу.
  • Маркировка уровня на графике (стрелки и визуальные метки).
  • Подсказка входа: сигнал усиливается при подтверждённом пробое отмеченного уровня; также работает как индикатор для отбоя.

Кому подходит

  • Скальперам и внутридневным трейдерам (M1–M5) для быстрых точек входа.
  • Трейдерам на старших таймфреймах (H1+) для определения ключевых лимитных зон и уровней смены структуры.
  • Всем, кто торгует по уровням, использует order flow‑подход или комбинирует индикаторы с анализом структуры рынка.
  • Новичкам — благодаря простой и понятной визуализации.

Преимущества

  • Фокус на реальном поведении рынка — индикатор ищет не абстрактные линии, а фактические «удары» цены.
  • Чёткие сигналы: стрелки и пометки прямо в месте уровня.
  • Меньше шумов: фильтрация «pip‑to‑pip» ситуаций даёт более качественные точки, чем простые паттерны.
  • Настраиваемая чувствительность, выбор таймфрейма, цвета и уведомления (звуковые/пуш).
  • Универсален: можно использовать как самостоятельный инструмент входа или как фильтр для существующей системы.

Практические рекомендации

  • Для входа ждите подтверждения: пробой уровня свечой или формация отбоя + снижение объёма/замедление.
  • Стоп‑лосс ставьте за уровнем (за последним хай/лоу), тейк‑профит по уровню риска/вознаграждения или по ближайшим структурам.
  • Комбинируйте с трендом/OB/volume для повышения качества сигналов.
  • Тестируйте на демо и подбирайте чувствительность под ваш стиль и таймфрейм.

Установка и совместимость Работает в MetaTrader 4, проста в установке и настройке; поддерживает уведомления для мобильных/десктопа.

Готовы видеть реальные уровни и торговать с уверенностью? Установите Double Price Tap в MT4, протестируйте на демо и начните фиксировать качественные точки разворота и предполагаемых пробоев.


