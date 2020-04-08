Double Price Tap
- Индикаторы
- Vitalii Krasil'nikov
- Версия: 1.3
- Обновлено: 15 сентября 2025
- Активации: 5
Double Price Tap — индикатор MT4, который реально показывает лимитные уровни крупных игроков, точки разворота и места предполагаемого пробоя
Коротко о сути Double Price Tap фиксирует реальные «держания» цены: когда два бара подряд бьют в одну и ту же цену pip‑to‑pip и не пробивают её — это действительная ценовая граница. Индикатор отмечает такие места на графике и подсказывает, где вероятен отбой или скорый пробой.
Как читаются сигналы
- Стрелка вверх — два подряд бара попадали в один и тот же хай (pip‑to‑pip) и не пробили его. Это настоящий уровень сопротивления, защита со стороны продавцов и подготовка к возможному сильному движению вверх при последующем пробое.
- Стрелка вниз — два подряд бара касались одного и того же лоя (pip‑to‑pip) и не пробили его. Это реальная поддержка и сигнал о возможном движении вниз при пробое.
Принцип работы (коротко и понятно)
- Поиск «двойного удара»: анализ последовательностей баров на совпадение цен по пипсу.
- Маркировка уровня на графике (стрелки и визуальные метки).
- Подсказка входа: сигнал усиливается при подтверждённом пробое отмеченного уровня; также работает как индикатор для отбоя.
Кому подходит
- Скальперам и внутридневным трейдерам (M1–M5) для быстрых точек входа.
- Трейдерам на старших таймфреймах (H1+) для определения ключевых лимитных зон и уровней смены структуры.
- Всем, кто торгует по уровням, использует order flow‑подход или комбинирует индикаторы с анализом структуры рынка.
- Новичкам — благодаря простой и понятной визуализации.
Преимущества
- Фокус на реальном поведении рынка — индикатор ищет не абстрактные линии, а фактические «удары» цены.
- Чёткие сигналы: стрелки и пометки прямо в месте уровня.
- Меньше шумов: фильтрация «pip‑to‑pip» ситуаций даёт более качественные точки, чем простые паттерны.
- Настраиваемая чувствительность, выбор таймфрейма, цвета и уведомления (звуковые/пуш).
- Универсален: можно использовать как самостоятельный инструмент входа или как фильтр для существующей системы.
Практические рекомендации
- Для входа ждите подтверждения: пробой уровня свечой или формация отбоя + снижение объёма/замедление.
- Стоп‑лосс ставьте за уровнем (за последним хай/лоу), тейк‑профит по уровню риска/вознаграждения или по ближайшим структурам.
- Комбинируйте с трендом/OB/volume для повышения качества сигналов.
- Тестируйте на демо и подбирайте чувствительность под ваш стиль и таймфрейм.
Установка и совместимость Работает в MetaTrader 4, проста в установке и настройке; поддерживает уведомления для мобильных/десктопа.
Готовы видеть реальные уровни и торговать с уверенностью? Установите Double Price Tap в MT4, протестируйте на демо и начните фиксировать качественные точки разворота и предполагаемых пробоев.