External Range Liquidity MT5

Liquidität im Außenbereich - Marktstrukturabbildung

Das objektive Lesen der Marktstruktur ist die Grundlage jeder erfolgreichen Handelsstrategie. Die manuelle Identifizierung von Swing Highs/Lows, Higher Highs (HH) oder Lower Lows (LL) ist jedoch oft subjektiv und verwirrend, insbesondere für angehende Trader.

Der External Range Liquidity-Indikator ist Ihre Komplettlösung. Dieses Tool erkennt und kennzeichnet automatisch diese entscheidenden Marktstrukturpunkte direkt auf Ihrem MT5-Chart. Es bietet Ihnen eine klare visuelle Karte, um den Trend zu lesen, Gewinnziele zu identifizieren und potenzielle Liquiditätsbereiche mit hoher Präzision zu finden.

Hauptmerkmale & Vorteile

  • Automatisiertes Marktstruktur-Mapping: Beseitigen Sie Zweifel bei Ihrer Analyse. Dieser Indikator kennzeichnet auf intelligente Weise jede Kursbewegung als Hoch (H), Tief (L), höheres Hoch (HH), höheres Tief (HL), niedrigeres Hoch (LH) und niedrigeres Tief (LL). Dies hilft Ihnen, den Markttrend (Aufwärtstrend/Abwärtstrend) objektiv zu bestätigen.

  • Identifizierung von Liquiditätszielen für externe Bereiche: Jedes eingezeichnete Swing High und Swing Low stellt einen Bereich der External Range Liquidity dar, der oft als Kursmagnet wirkt. Verwenden Sie diese Niveaus als logische Referenzpunkte für die Festlegung Ihres Take-Profits.

  • Analysieren Sie potenzielle Sweeps und Reversals: Wenn Sie wissen, wo sich die Liquidität befindet, können Sie leicht erkennen, wann der Preis wahrscheinlich einen Liquiditäts-Sweep (Stop-Hunt) über ein vorheriges Hoch oder unter ein vorheriges Tief durchführen wird - oft ein frühes Signal für eine Umkehr.

  • Objektivität in der Analyse: Entfernen Sie Voreingenommenheit und Emotionen aus Ihrem Handel. Dieser Indikator verwendet eine konsistente algorithmische Logik, um die Marktstruktur zu definieren, so dass Sie eine klare und eindeutige Sicht auf den Markt erhalten.

  • Vollständig anpassbar: Passen Sie das Erscheinungsbild des Indikators an Ihren Handelsstil an. Ändern Sie die Farben und Beschriftungsgrößen für jeden Strukturtyp (Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Neutral) für maximale Sichtbarkeit.

--- MT4 Version ist hier ---

https://www.mql5.com/en/market/product/146635


