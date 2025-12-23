Nova KC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Keltner-Kanals - ein volatilitätsbasiertes Werkzeug, das dynamische obere, mittlere und untere Kursniveaus definiert, um Trend-, Ausbruchs- und Umkehrmöglichkeiten zu identifizieren. Dieser EA interpretiert die Kursbewegung relativ zum Kanal und führt nur dann Trades aus, wenn die Bewegung eine sinnvolle Interaktion mit den Grenzen bestätigt.

Anstatt auf jede kleine Schwankung zu reagieren, wartet Nova KC Trader auf strukturierte Setups: Trades werden ausgeführt, wenn der Preis den Kanal mit Bestätigung respektiert oder durchbricht, wobei Rauschen und schwache Signale herausgefiltert werden.

Es ist ein klarer, regelbasierter Ansatz - Handel mit Disziplin, Struktur und Timing.

Warum Händler Nova KC Trader wählen

Keltner-Kanal, vollautomatisch:

Nutzt obere, mittlere und untere Kanalebenen, um präzise Ein- und Ausstiegsregeln zu definieren.

Kanal-basierte Signale:

Handelt nur, wenn der Preis sinnvoll mit dem dynamischen Kanal interagiert.

Eingebautes Risikomanagement:

Jeder Handel hat einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

Marktübergreifende Flexibilität:

Funktioniert auf Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - geeignet für H1- bis Tages-Charts.

Klar, effizient, transparent:

Schnelle Ausführung, einfache Logik und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova KC Trader bietet ein strukturiertes, kanalorientiertes System für diszipliniertes Handeln.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.