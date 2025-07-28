Golden Boom and Crash Spike Detector MT5
24 November 2025
Sind Sie bereit, die volatile Welt des Handels mit synthetischen Indizes zu beherrschen? DerGolden Boom and Crash Spike Indicator ist ein revolutionärer MT5-Indikator, der ausschließlich für Trader mit hohem Risiko entwickelt wurde, die auf explosive Spikes inBoom 300 und Crash 300 setzen. Dieses fortschrittliche Tool, das für denM1-Zeitrahmen (eine Minute) optimiert ist, nutzt eine proprietäre KI-gesteuerte Spike-Erkennung und eine präzise Preisaktionsanalyse, umKauf-/Verkaufspfeile mit unvergleichlicher Genauigkeit zu generieren, die sich nicht wiederholen.Egal, ob Sie auf Deriv- oder Jp Markets-Brokernscalpen, dieser Indikator lieferthochwahrscheinliche Handelssignale, die Ihre Handelsergebnisse verändern können.
- Funktioniert auf Crash 300 und Boom 300 (M1 einminütiger Zeitrahmen).
- Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Spikes mit klaren Kauf-/Verkaufspfeilen
- Automatische Gewinnziele und Stop-Losses
- Echtzeit-Benachrichtigungen auf Telefon und Computer
- Trendeinblicke für intelligentere Trades
- Funktioniert nahtlos mit den Standardeinstellungen
- Mindesteinlage: R200 (Jp Markets), $30 (Deriv)
- Erfahren Siehier, wie der Indikator funktioniert.
- Wie man Benachrichtigungen einrichtet hier
- Werden Sie Mitglied in unserem offiziellen Kanal aufmql5.com.
I bought this indicator expecting consistency, but the experience was very uneven. Sometimes it gets it right and other times it fails without any clear logic, which makes it unprofitable in the long run. It works more as a visual tool than as an actual trading strategy. I do not recommend purchasing it if you are looking for stable results, as it does not offer sufficient statistical advantage or reliability to trade with real money.