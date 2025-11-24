Golden PainX and GainX Spike Indicator
- Indikatoren
- Edmore Masina
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 24 November 2025
- Aktivierungen: 5
Der Golden PainX und GainX Spike Indicator ist ein hochmodernes, KI-gestütztes Handelsinstrument, das ausschließlich für den Markt der synthetischen Indizes entwickelt wurde. Er kombiniert auf meisterhafte Weise firmeneigene Algorithmen zur Spike-Erkennung mit der Analyse von Preisbewegungen in Echtzeit, um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit und außergewöhnlicher Genauigkeit zu generieren, die sich nicht wiederholen.
- Wichtig( Nur für PainX 400 und GainX 400 verwenden (M1, einminütiger Zeitrahmen)
- Identifiziert hochwahrscheinliche Spikes mit sich nicht wiederholenden Kauf-/Verkaufspfeilen.
- Setzt automatisch Gewinnziele und Stop Losses.
- Sendet Benachrichtigungen an Telefon und Computer
- Zeigt Trendinformationen an
- Funktioniert bei Weltrade-Brokern
- Mindesteinlage $30
- Funktioniert perfekt mit den Standardeinstellungen
- Erfahren Siehier, wie der Indikator funktioniert
- Wie man Benachrichtigungen einrichtet hier
