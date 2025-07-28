Golden Boom and Crash Spike Detector MT5

¿Está preparado para dominar el volátil mundo del trading con índices sintéticos?El indicador Golden Boom and Crash Spike es el revolucionario indicador MT5 diseñado exclusivamente para operadores de alto riesgo que buscan picos explosivos enBoom 300 y Crash 300. Optimizado para elmarco temporal M1 (un minuto), esta herramienta avanzada aprovecha la detección de picos impulsada por IA patentada y el análisis preciso de la acción del precio para generarflechas de compra/venta sin repintado con una precisión sin precedentes. Tanto si realiza scalping enDeriv como en Jp Markets, este indicador proporcionaseñales comerciales de alta probabilidad que pueden transformar sus resultados comerciales.
  • Funciona en Crash 300 y Boom 300 (M1 marco de tiempo de un minuto).
  • Identifica picos de alta probabilidad con flechas claras de compra/venta
  • Objetivos de beneficios y stop losses automáticos
  • Notificaciones en tiempo real al teléfono y al ordenador
  • Visión de tendencias para operaciones más inteligentes
  • Funciona perfectamente con la configuración predeterminada
  • Depósito mínimo: R200 (Jp Markets), $30 (Deriv)
  • Aprenda cómo funciona el indicadoraquí.
  • Cómo configurar las notificaciones aquí
  • Únete a nuestro canal oficial enmql5.com.


paulo3391
66
paulo3391 2025.09.06 23:11 
 

I bought this indicator expecting consistency, but the experience was very uneven. Sometimes it gets it right and other times it fails without any clear logic, which makes it unprofitable in the long run. It works more as a visual tool than as an actual trading strategy. I do not recommend purchasing it if you are looking for stable results, as it does not offer sufficient statistical advantage or reliability to trade with real money.

Edmore Masina
1066
Respuesta del desarrollador Edmore Masina 2025.09.23 10:25
Thank you for the feedback. The indicator has been performing well. However, the reviews seem suspicious to me. I checked your review history, and all the past reviews were posted on the same day with the same comment for multiple products. You can see it here:https://c.mql5.com/6/980/1109744257620.png
kudzaichi
30
kudzaichi 2025.08.02 17:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario