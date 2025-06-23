Grid Matrix

Grid Matrix - Der ultimative Grid & Martingale EA für MT4/MT5 mit eingebautem Aktienschutz. Intelligente Automatisierung, Ichimoku-Trendfilter & echte Kapitalsicherheit. Perfekt für Cent- und Standard-Konten. Jetzt ausprobieren!

🧠 Grid Matrix - Smart Grid EA mit echtem Kapitalschutz

Ein professionelles Handelssystem, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde - es kombiniert Ichimoku-Trendlogik mit einer raffinierten Grid-Engine, fortschrittlichem Geldmanagement und vollem Kapitalschutz.


💡 Warum Grid Matrix wählen?

Gebaut für diejenigen, die verlangen:

  • 🔒 Kapitalschutz

  • ⚙️ Vollständig automatisierte Logik

  • 💹 Flexible Skalierung für Cent- oder Standardkonten

Grid Matrix ist optimiert, um kleine Konten unter Beibehaltung einer strikten Risikokontrolle zu vergrößern - perfekt für den langfristigen Einsatz oder den passiven Aufbau eines Portfolios.

🔑 Hauptmerkmale

🏦 Klein anfangen, groß wachsen

  • Minimum: $100 (10.000 Cents)

  • Empfohlen: $500+ (50.000 Cents)

  • Entwickelt, um sowohl auf Cent- als auch auf Standardkonten einwandfrei zu funktionieren

📊 Universelle Geldverwaltung

  • Geben Sie Ihr Lot-Risiko als LotPer10K = 1.0 ein

  • Das System erkennt automatisch den Kontotyp und passt die Losgröße an.

  • Beispiel: 1,0 = 0,01 Lot pro $100 Eigenkapital

🛡 E ingebauter Kapitalschutz

Schützen Sie Ihr Kapital - sogar während Sie schlafen:

  • CutProfitMoneyPercent = 10 : Automatisches Schließen aller Trades bei 10% Aktienwachstum

  • CutLossMoneyPercent = 15 : Automatisches Schließen aller Trades bei 15% Kapitalverlust

🔁 Smart Grid & Martingale-Logik

  • Layered entries mit einstellbarem Pipstep

  • Benutzerdefinierte Multiplikatoren für intelligentere Skalierung

  • Optionaler Single-Entry-Modus für risikoarme Trendmärkte

📈 Verifizierte Ichimoku-Strategie

  • Verwendet Ichimoku Kinko Hyo für Trendfilterung

  • Vermeidet schwache Setups und Rauscheingänge

🧾 Übersichtliches & informatives Dashboard

  • Live Handelsstatistiken

  • Täglicher/Gesamtgewinn

  • Systemzustand (Netzstatus, Aktiensperren usw.)



⚙️ Wie es funktioniert

  • Trend-Erkennung: Ichimoku-Wolke + Preisbestätigung

  • Einstieg: Festes oder dynamisches Lot pro Aktie

  • Grid-Modus: Mehrschichtiges System mit TP-Synchronisation

  • Einzel-Einstiegsmodus: Für Scalper oder Trendfolger

  • Aktien-Monitor: Cutloss / Take Profit Logik wird automatisch ausgeführt


🛠 E mpfohlenes Setup

Parameter Wert
Kapital (Min) $100 Cent / $1.000 Standard
Kapital (Ideal) $500+ Cent / $5.000+ Standard
Paare EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (mit Vorsicht)
Zeitrahmen M1 (schnell) oder M5 (ausgeglichen)
VPS Erforderlich (24/7 Betriebszeit empfohlen)


🚀 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel

Verabschieden Sie sich von inkonsistenten Strategien.
Mit Grid Matrix Pro erhalten Sie:

✅ Sichere Bereitstellung
✅ Skalierbares Design
✅ Intelligente Ausführung

Ein echter Plug-and-Play-EA für disziplinierte, kapitalbewusste Trader.


📩 Telegram Support: @vondereich



