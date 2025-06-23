Grid Matrix
🧠 Grid Matrix - Smart Grid EA mit echtem Kapitalschutz
Ein professionelles Handelssystem, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde - es kombiniert Ichimoku-Trendlogik mit einer raffinierten Grid-Engine, fortschrittlichem Geldmanagement und vollem Kapitalschutz.
💡 Warum Grid Matrix wählen?
Gebaut für diejenigen, die verlangen:
-
🔒 Kapitalschutz
-
⚙️ Vollständig automatisierte Logik
-
💹 Flexible Skalierung für Cent- oder Standardkonten
Grid Matrix ist optimiert, um kleine Konten unter Beibehaltung einer strikten Risikokontrolle zu vergrößern - perfekt für den langfristigen Einsatz oder den passiven Aufbau eines Portfolios.
🔑 Hauptmerkmale
🏦 Klein anfangen, groß wachsen
-
Minimum: $100 (10.000 Cents)
-
Empfohlen: $500+ (50.000 Cents)
-
Entwickelt, um sowohl auf Cent- als auch auf Standardkonten einwandfrei zu funktionieren
📊 Universelle Geldverwaltung
-
Geben Sie Ihr Lot-Risiko als LotPer10K = 1.0 ein
-
Das System erkennt automatisch den Kontotyp und passt die Losgröße an.
-
Beispiel: 1,0 = 0,01 Lot pro $100 Eigenkapital
🛡 E ingebauter Kapitalschutz
Schützen Sie Ihr Kapital - sogar während Sie schlafen:
-
CutProfitMoneyPercent = 10 : Automatisches Schließen aller Trades bei 10% Aktienwachstum
-
CutLossMoneyPercent = 15 : Automatisches Schließen aller Trades bei 15% Kapitalverlust
🔁 Smart Grid & Martingale-Logik
-
Layered entries mit einstellbarem Pipstep
-
Benutzerdefinierte Multiplikatoren für intelligentere Skalierung
-
Optionaler Single-Entry-Modus für risikoarme Trendmärkte
📈 Verifizierte Ichimoku-Strategie
-
Verwendet Ichimoku Kinko Hyo für Trendfilterung
-
Vermeidet schwache Setups und Rauscheingänge
🧾 Übersichtliches & informatives Dashboard
-
Live Handelsstatistiken
-
Täglicher/Gesamtgewinn
-
Systemzustand (Netzstatus, Aktiensperren usw.)
-
⚙️ Wie es funktioniert
-
Trend-Erkennung: Ichimoku-Wolke + Preisbestätigung
-
Einstieg: Festes oder dynamisches Lot pro Aktie
-
Grid-Modus: Mehrschichtiges System mit TP-Synchronisation
-
Einzel-Einstiegsmodus: Für Scalper oder Trendfolger
-
Aktien-Monitor: Cutloss / Take Profit Logik wird automatisch ausgeführt
🛠 E mpfohlenes Setup
|Parameter
|Wert
|Kapital (Min)
|$100 Cent / $1.000 Standard
|Kapital (Ideal)
|$500+ Cent / $5.000+ Standard
|Paare
|EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (mit Vorsicht)
|Zeitrahmen
|M1 (schnell) oder M5 (ausgeglichen)
|VPS
|Erforderlich (24/7 Betriebszeit empfohlen)
🚀 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel
Verabschieden Sie sich von inkonsistenten Strategien.
Mit Grid Matrix Pro erhalten Sie:
✅ Sichere Bereitstellung
✅ Skalierbares Design
✅ Intelligente Ausführung
Ein echter Plug-and-Play-EA für disziplinierte, kapitalbewusste Trader.
📩 Telegram Support: @vondereich