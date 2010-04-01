Grid Matrix

🧠 Grid Matrix — 智能网格EA，真实资本保护

一个智能、全自动的网格交易系统，具备通用资金管理和内置资金保护功能


💡 为什么选择 Grid Matrix？

专为想要稳定增长、资本保护和灵活账户类型的交易者设计。支持 美分账户标准账户

结合经典的 一目均衡表趋势策略 与高级的 网格+马丁格尔系统，具备以下功能：

  • ✅ 通用资金管理

  • ✅ 内置资金保护

  • ✅ 支持美分和标准账户

  • ✅ 专业清晰的可视化仪表盘

起步仅需 $100 美元（10,000 美分账户），如果设置得当，潜力无限。


主要特点

🏦 小资金起步，稳健成长

仅需 $100（10,000 美分）即可运行。
建议使用 $500（50,000 美分）起，以确保更安全的层级和保证金水平。

📊 通用资金管理

设定每 $10,000 资金对应的交易手数。
例如：1.0 = 每 $100 交易 0.01 手
系统将自动识别您账户类型并正确应用。

🛡 智能资金保护

24小时监控账户余额：

  • 利润目标：设置 CutProfitMoneyPercent = 10 ，当账户盈利10%时平仓

  • 最大亏损：设置 CutLossMoneyPercent = 15 ，亏损达到15%时自动止损并停止交易

🔁 灵活网格与马丁策略

可自定义每组的层数与手数倍数，让风险控制更加智能化。

🏃 单一进场模式（可选）

关闭网格功能，以单一进场 + 移动止盈的方式操作，适用于趋势行情。

📈 一目均衡表确认信号

只有在趋势强烈时才进场，避免低概率交易。

📋 专业仪表盘

实时显示关键数据：

  • 总盈亏 / 每日盈亏

  • 当前持仓

  • 入场均价

  • 系统状态（网格、资金锁定等）


⚙️ 运作方式

  1. 根据一目均衡信号判断趋势

  2. 固定或风险比例开仓

  3. 开启网格时，按设定距离加仓

  4. 关闭网格时，单一交易 + 止盈止损

  5. 实时监控账户资金，按设置自动止盈止损


🛠 推荐设置

  • 初始资金：美分账户 $500（50,000 美分）

  • 推荐货币对：EURUSD、GBPUSD

  • 时间周期：M1（快速）或 M5（平稳）

  • VPS建议：是，确保不中断的执行与保护机制


🚀 掌控你的交易之路

摆脱盲目操作，使用 Grid Matrix，享受智能自动化、专业级风险控制与长期稳定的交易体验。

  • ✅ 安全

  • ✅ 可扩展

  • ✅ 智能


🔗 EA下载地址
点击下载

📩 联系我（Telegram）
@vondereich


推荐产品
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
专家
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
专家
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
专家
一木3D 该Ea交易基于Ichimoku指标，使用3个老屏幕的原理。 此Ea交易有4种类型的开仓交易: 1是当有相同的买入或卖出信号3时间帧 2-这是2个时间框架具有相同的买入信号，1个时间框架具有相同的卖出信号，反之亦然 3-这是当1时间框架是买入信号，2时间框架是卖出信号，反之亦然 4-这是当1时间帧信号买入平均时间帧卖出和3时间帧买入 魔法=2021 "Ichimoku"指标设置 Tenkan=9; 客君=26; Senkou=52; 经典退出=真; "设置资金管理"; 固定百分比=1; 1选项=true; SL=100; TP=450; 2选项=true; SL=150; TP=450; 3选项=true; SL=150; TP=450; 4选项=true; SL=150; TP=450; 平均时间周期=240; 较高时间段的周期=1440;
One Punch GBPUSD
Didit Haryadi Saputra
专家
This Expert Advisor is the legend of EA.   The Expert Advisor only opens one high precision entry. This EA can make you a nice profit.   Works on GBPUSD on M30   Features: Very easy to use and, if necessary, customize to your own requirements. Consistent Profit EA The EA uses the adaptive trade management algorithm.   PRICE WILL INCREASE..  BUY TODAY AT LESS PRICE !!   One Punch GBPUSD was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real mar
Forest
Vadim Podoprigora
专家
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Alexandrit
Florian Riedrich
5 (1)
专家
Launch Promo: $50 This is just a start. So the price is low. As soon I have time to improve the EA, the price will rise. This is my own developed EA "Alexandrit" The basic idea behind it is trading the Trend. It trades currency pairs only (no metals or indices). My personal profit-goal: 8% per month. More is possible, but it  comes with risks of course. Max DD should not exceed 50%. You can chose to cut all positions when a DD exceeds a certain amount. No AI, neural network, ChatGPT is used
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
专家
RiskGuardian Pro (MT4 版) - 专为 Prop Firm 考核打造 您是否厌倦了因为一次情绪失控或一次风控失误而浪费宝贵的考试报名费？RiskGuardian Pro 不仅仅是一个工具，它是您通过考核和保护资金账户的 强制纪律系统 。 核心痛点解决： 强制风控锁 (Anti-Tilt Lock)： 自动平仓并锁定交易终端，一旦触及您设置的日内最大亏损（例如 4%）。彻底杜绝报复性交易。 一键算仓： 无需手动计算 Lot Size。只需设定您愿意承受的金额风险，系统自动适配手数，确保每笔交易都在风控规则内。 资金账户保护： 确保您不会因为日内/最大回撤违规而被 Prop Firm 封号。 购买逻辑： 投资 RiskGuardian Pro 的成本，远低于您重新报名一次 Prop Firm 考核的费用。它是您持续稳定交易的最佳保险。
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Reef Scalper
Charles Crete
专家
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT5 version ->  HERE   / Problem solving ->  HERE 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一
Grid stability plus semi automatic
Oleg Papkov
专家
The Grid stability plus semi automatic expert Advisor trades on the signals of the RSI indicator. Trades are made in different directions when the indicator reaches values of 30 or 70 . If the indicator is greater than 70 , the Short direction is selected for initial trades, and if the indicator is less than 30 , the Long direction is selected. Profitable trades are closed by take profit. Unprofitable ones are processed by the expert Advisor using the averaging method, a network of transactions
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
专家
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
专家
新增了更改手数大小的功能，并使EA达到最低价格。如果您购买，将获得支持和未来的更新。请支持其发展。 该EA即装即用。 AussiePrecision   是一款适用于 MetaTrader 5 的时间敏感型智能交易系统（EA），专为 AUD/USD 货币对设计。 它可在预设的、可控的时间点执行交易，非常适合希望根据时间自动精确入场的交易者使用。 所有基于时间的操作均与用户指定的 UTC 时区偏差同步，以实现稳定而精准的调度。 该EA无需持续监控，完全自动运行。 如有任何设置问题或需要定制功能，欢迎随时与我联系。 由于这是一个免费的EA，如果您下载了它，请加我为好友，这样我可以提供必要的支持与帮助。 For any setup questions or customization requests, feel free to contact me directly. As this is a free EA, if you download it, please send me a friend request. This way I can offer support and moni
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
专家
How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
专家
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Noirtier Scalper
Anvar Gadadov
专家
Noirtier Scalper is a ready trading solution for your account. This robot can be of interest to those who are at the beginning of their journey in trading, as well as for more advanced traders who wish to diversify their risks. This Expert Advisor performs trading operation at the end of the New York session. Trades are opened and closed based on a special algorithm, which provides the maximum accuracy of entries. Also the Expert Advisor includes the smart Money Management system which is calcul
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
BiBoosterix
Andrey Kozak
专家
BiBoosterix 是一款适用于 MetaTrader 4 的强大交易机器人，专为金融市场自动交易而设计。它结合了自适应资金管理算法和先进的市场分析策略，是初学者和专业交易者的理想工具。 主要优势 自适应算法 ：根据账户余额自动管理手数。 多货币支持 ：可同时交易多个货币对。 高效的风险管理 ：支持止损、追踪止损以及限制最大开单数量。 现代化逻辑 ：利用价格动态分析、随机指标信号和价格通道方向做出决策。 灵活性 ：参数设置简单，可根据用户需求个性化调整。 技术规格 平台 ：MetaTrader 4 推荐存款 ：$500 交易工具 ： XAUUSD 时间周期 ：M1 — H1 风险水平 ：用户可自行设置 主要参数 Lots ：初始手数（默认值：0.05）。 Total Orders ：最大同时开单数量（默认值：7）。 TrailingStop ：追踪止损点数（默认值：35）。 StopLoss ：每笔交易的最大亏损点数（默认值：2500）。 Magic Number ：唯一订单标识符（默认值：987）。 工作原理 BiBoosterix 分析市场条件，包括： 价格动态 ：识别短期价格
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
专家
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
专家
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
专家
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TRUE 时，买卖信号将被反转 适用于不同市场结构的适配测试 MaxConsecutiveTrades
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
专家
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
专家
TREND FOLLOWING PRO EA 1. OVERVIEW The Trend-Following EA is an automated trading system designed to capitalize on market trends using moving averages. By analyzing price momentum, this EA identifies optimal trade entries and exits, ensuring effective trend-based trading. It is suitable for traders who prefer a systematic approach to following market movements without manual intervention. 2. Trading Strategy The EA identifies trend direction based on the crossover of Fast and Slow Moving Averag
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
专家
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
专家
Alles klar Ich mache jetzt alle Sprachen identisch , gleicher Inhalt , gleiche Struktur , MQL5-ready , ohne zusätzliche Überschriften , nur Text . Zwischen den Sprachen sage ich auf Deutsch , dass die nächste Sprache kommt. Russisch – fertig, jetzt kommt Chinesisch MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD) , торговля XAUUSD M1 , скальпинг золота , микротрендовый скальпинг , тик-моментум , стратегия входа по откату
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
专家
GridSync专业版   是一个   精密的网格交易 EA     设计用于     MetaTrader 4     结合   全自动执行   和   手动交易灵活性 。这   智能电网企业自动化   实现了   非鞅、高级网格策略   和   精确的风险管理控制 ，包括   每日盈利目标、亏损限额和追踪止损   保护资本   市场波动 。系统维持   连续的预定间隔挂单网格     （停止或限制）双向   无边界 ，系统地填充   价格差距   在两者期间   范围和趋势条件 。 EA 构建了一个   可定制的网格网络   和   可调整步长（3+点）     和   订单密度（每边 2+ 个订单）   ，允许交易者选择   止损单、限价单或混合方式 。其   先进的风险管理   当价格反转时自动平仓获利     50% 的趋势运动 ，无需   完全回撤 。其他功能包括   时间会话过滤器     避免   高影响力新闻事件   并支持   多对交易     （黄金、BTC、外汇主要货币）     个人神奇数字追踪 。 主要特点 灵活的电网配置：     调整     Firs
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
作者的更多信息
Neo Prescience
Mohd Hakim Johari
指标
NeoPrescience AI: The Ultimate All-in-One Trading Dashboard & Scanner Main Dashboard on a clean chart. A Buy/Sell signal with TP/SL projection zones. Scanner Panel showing multiple high-confidence setups. A non-Forex chart (e.g., XAUUSD or BTCUSD) to highlight versatility. Stop Guessing. Start Trading with Data-Driven Confidence. Cluttered charts. Dozens of conflicting indicators. Missed opportunities. NeoPrescience AI changes everything. This is not just another indicator — it is your complet
Vondereich MT5
Mohd Hakim Johari
专家
[MT5] Vondereich EA – Adaptive Averaging with Selectable Signal Systems Unleash the next evolution of automated trading. Vondereich EA for MetaTrader 5 combines precision, flexibility, and adaptive intelligence in one powerful system. Designed for traders who demand both control and automation, it merges a robust averaging engine with an Adaptive Layering System and Selectable Signal Modules , putting you fully in command of your trading strategy. Key Features Fully Automated Logic – Execut
FREE
Arrogante EA
Mohd Hakim Johari
专家
Introducing   Arrogante EA , an Expert Advisor designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform. This EA utilizes a trend-following strategy combined with specific reentry signals derived from a blend of technical indicators. It also features a configurable Martingale system for position management and recovery. Arrogante EA is suitable for traders looking for Forex trading automation and who are comfortable with strategies involving Martingale as a recovery method. Key Features: Entry Strategy: Use
FREE
VondereichFX EA
Mohd Hakim Johari
4.14 (7)
专家
[MT4] Upgrade Your Trading with Vondereich v1.3 – Powerful MT4 Expert Advisor Take your trading performance to the next level with Vondereich v1.3 , a fully automated MetaTrader 4 Expert Advisor designed for serious traders who want control, safety, and consistent growth. Key Features : • Auto Compounding based on percentage • Customizable trading session • RSI indicator integration for smart entries • Semi-Hedging (Auto) System • Adjustable Pipstep and Lot Exponent • Supports all major pa
FREE
Zielspierre EA
Mohd Hakim Johari
专家
Zielspierre EA – Best Automated Forex Robot for Cent & Micro Accounts | Vondereich FX Zielspierre EA by Vondereich FX is a powerful and fully automated forex trading Expert Advisor (EA) specifically designed for cent and micro accounts . This EA offers consistent monthly ROI with low risk , making it an ideal solution for both beginner and experienced traders seeking reliable performance. Key Features of Zielspierre EA Group Layering Martingale Strategy Uses a smart group-based martingale
Vondereich MTF Strenght
Mohd Hakim Johari
指标
Vondereich MTF Strength System – The Ultimate BBMA Dashboard for MT4 Overview Stop wasting time scanning dozens of charts manually! The Vondereich MTF Strength System is a professional dashboard designed for traders who follow the BBMA (Bollinger Bands & Moving Averages) methodology. It automatically scans multiple pairs and timeframes, highlighting high-probability setups such as Re-entry, CSM, MHV, and Extreme . With a clean and responsive interface, you’ll instantly see market momentum
MarketReact EA
Mohd Hakim Johari
专家
MarketReact EA: The Multi-Strategy Trading Engine Why settle for a fixed, one-dimensional EA? Most automated systems lock you into a single, rigid strategy. In a market that constantly changes, you need a tool that adapts with it. MarketReact EA is a professional-grade trading system built for ultimate flexibility. It allows you to build your own custom trading signal by combining three of the most trusted technical indicators. Whether you are an aggressive grid trader or a disciplined single-e
筛选:
无评论
回复评论