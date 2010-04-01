Grid Matrix
- 专家
- Mohd Hakim Johari
- 版本: 3.9
- 更新: 23 六月 2025
🧠 Grid Matrix — 智能网格EA，真实资本保护
一个智能、全自动的网格交易系统，具备通用资金管理和内置资金保护功能
💡 为什么选择 Grid Matrix？
专为想要稳定增长、资本保护和灵活账户类型的交易者设计。支持 美分账户 和 标准账户。
结合经典的 一目均衡表趋势策略 与高级的 网格+马丁格尔系统，具备以下功能：
-
✅ 通用资金管理
-
✅ 内置资金保护
-
✅ 支持美分和标准账户
-
✅ 专业清晰的可视化仪表盘
起步仅需 $100 美元（10,000 美分账户），如果设置得当，潜力无限。
✅ 主要特点
🏦 小资金起步，稳健成长
仅需 $100（10,000 美分）即可运行。
建议使用 $500（50,000 美分）起，以确保更安全的层级和保证金水平。
📊 通用资金管理
设定每 $10,000 资金对应的交易手数。
例如：1.0 = 每 $100 交易 0.01 手
系统将自动识别您账户类型并正确应用。
🛡 智能资金保护
24小时监控账户余额：
-
利润目标：设置 CutProfitMoneyPercent = 10 ，当账户盈利10%时平仓
-
最大亏损：设置 CutLossMoneyPercent = 15 ，亏损达到15%时自动止损并停止交易
🔁 灵活网格与马丁策略
可自定义每组的层数与手数倍数，让风险控制更加智能化。
🏃 单一进场模式（可选）
关闭网格功能，以单一进场 + 移动止盈的方式操作，适用于趋势行情。
📈 一目均衡表确认信号
只有在趋势强烈时才进场，避免低概率交易。
📋 专业仪表盘
实时显示关键数据：
-
总盈亏 / 每日盈亏
-
当前持仓
-
入场均价
-
系统状态（网格、资金锁定等）
⚙️ 运作方式
-
根据一目均衡信号判断趋势
-
固定或风险比例开仓
-
开启网格时，按设定距离加仓
-
关闭网格时，单一交易 + 止盈止损
-
实时监控账户资金，按设置自动止盈止损
🛠 推荐设置
-
初始资金：美分账户 $500（50,000 美分）
-
推荐货币对：EURUSD、GBPUSD
-
时间周期：M1（快速）或 M5（平稳）
-
VPS建议：是，确保不中断的执行与保护机制
🚀 掌控你的交易之路
摆脱盲目操作，使用 Grid Matrix，享受智能自动化、专业级风险控制与长期稳定的交易体验。
-
✅ 安全
-
✅ 可扩展
-
✅ 智能
🔗 EA下载地址：
