Grid Matrix
- Asesores Expertos
- Mohd Hakim Johari
- Versión: 3.9
- Actualizado: 23 junio 2025
- Activaciones: 5
Grid Matrix - Lo último en Grid & Martingale EA para MT4/MT5 con protección de capital incorporada. Automatización inteligente, filtro de tendencia Ichimoku y seguridad de capital real. Perfecto para cuentas Cent y Standard. ¡Pruébalo ahora!
🧠 Grid Matrix - EA de Martingala Inteligente con Protección de Capital Real.
Un sistema de trading profesional construido para traders serios - que combina la lógica de tendencia Ichimoku con un refinado motor de rejilla, gestión avanzada del dinero y protección total del capital.
💡 ¿Por qué elegir Grid Matrix?
Construido para aquellos que exigen:
-
🔒 Protección del capital
-
⚙️ Lógica totalmente automatizada
-
💹 Escalado flexible para cuentas cent o estándar
Grid Matrix está optimizado para hacer crecer cuentas pequeñas manteniendo un estricto control del riesgo - perfecto para el despliegue a largo plazo o la construcción de carteras pasivas.
🔑 Características principales
🏦 Empieza pequeño, crece grande
-
Mínimo 100 $ (10.000 céntimos)
-
Recomendado: $500+ (50,000 centavos)
-
Diseñado para funcionar a la perfección tanto en cuentas de céntimos como estándar
Gestión universal del dinero
-
Introduzca su riesgo de lote como LotPer10K = 1.0
-
El sistema detecta automáticamente el tipo de cuenta y ajusta el tamaño del lote
-
Ejemplo: 1.0 = 0.01 lote por $100 de equidad
🛡 Protección de capital incorporada
Proteja su capital - incluso mientras duerme:
-
CutProfitMoneyPercent = 10 : Cierre automático de todas las operaciones al 10% de crecimiento de la equidad.
-
CutLossMoneyPercent = 15 : Auto-cortar todas las operaciones en el 15% de pérdida de equidad
🔁 Red inteligente y lógica de Martingala
-
Entradas en capas con pipstep ajustables
-
Multiplicadores personalizados para un escalado más inteligente
-
Modo de entrada única opcional para mercados de tendencia de bajo riesgo
📈 Estrategia Ichimoku verificada
-
Utiliza Ichimoku Kinko Hyo para filtrar la tendencia
-
Evita las configuraciones débiles y las entradas de ruido
🧾 Panel limpio e informativo
-
Estadísticas en vivo
-
Ganancias diarias/totales
-
Estado del sistema (estado de la parrilla, bloqueos de capital, etc.)
-
⚙️ Cómo funciona
-
Detección de tendencia: Nube Ichimoku + confirmación del precio
-
Entrada: Lote fijo o dinámico por acción
-
Modo rejilla: Sistema multicapa con sincronización TP
-
Modo deentrada única: Para scalpers o seguidores de tendencias
-
Monitor de renta variable: La lógica de cutloss / take profit se autoejecuta
Configuración recomendada
|Parámetro
|Valor
|Capital (Mín)
|$100 cent / $1,000 estándar
|Capital (ideal)
|$500+ cent / $5,000+ estándar
|Pares
|EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (con cuidado)
|Marco temporal
|M1 (rápido) o M5 (equilibrado)
|VPS
|Requerido (tiempo de actividad 24/7 recomendado)
🚀 Toma el control de tus operaciones
Diga adiós a las estrategias inconsistentes.
Con Grid Matrix Pro, usted obtiene:
✅ Despliegue seguro
✅ Diseño escalable
✅ Ejecución inteligente.
Un verdadero EA plug-and-play para traders disciplinados y conscientes de su capital.
📩 So porte en Telegram: @vondereich