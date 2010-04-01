Grid Matrix

Grid Matrix - Lo último en Grid & Martingale EA para MT4/MT5 con protección de capital incorporada. Automatización inteligente, filtro de tendencia Ichimoku y seguridad de capital real. Perfecto para cuentas Cent y Standard. ¡Pruébalo ahora!

🧠 Grid Matrix - EA de Martingala Inteligente con Protección de Capital Real.

Un sistema de trading profesional construido para traders serios - que combina la lógica de tendencia Ichimoku con un refinado motor de rejilla, gestión avanzada del dinero y protección total del capital.


💡 ¿Por qué elegir Grid Matrix?

Construido para aquellos que exigen:

  • 🔒 Protección del capital

  • ⚙️ Lógica totalmente automatizada

  • 💹 Escalado flexible para cuentas cent o estándar

Grid Matrix está optimizado para hacer crecer cuentas pequeñas manteniendo un estricto control del riesgo - perfecto para el despliegue a largo plazo o la construcción de carteras pasivas.

🔑 Características principales

🏦 Empieza pequeño, crece grande

  • Mínimo 100 $ (10.000 céntimos)

  • Recomendado: $500+ (50,000 centavos)

  • Diseñado para funcionar a la perfección tanto en cuentas de céntimos como estándar

Gestión universal del dinero

  • Introduzca su riesgo de lote como LotPer10K = 1.0

  • El sistema detecta automáticamente el tipo de cuenta y ajusta el tamaño del lote

  • Ejemplo: 1.0 = 0.01 lote por $100 de equidad

🛡 Protección de capital incorporada

Proteja su capital - incluso mientras duerme:

  • CutProfitMoneyPercent = 10 : Cierre automático de todas las operaciones al 10% de crecimiento de la equidad.

  • CutLossMoneyPercent = 15 : Auto-cortar todas las operaciones en el 15% de pérdida de equidad

🔁 Red inteligente y lógica de Martingala

  • Entradas en capas con pipstep ajustables

  • Multiplicadores personalizados para un escalado más inteligente

  • Modo de entrada única opcional para mercados de tendencia de bajo riesgo

📈 Estrategia Ichimoku verificada

  • Utiliza Ichimoku Kinko Hyo para filtrar la tendencia

  • Evita las configuraciones débiles y las entradas de ruido

🧾 Panel limpio e informativo

  • Estadísticas en vivo

  • Ganancias diarias/totales

  • Estado del sistema (estado de la parrilla, bloqueos de capital, etc.)



⚙️ Cómo funciona

  • Detección de tendencia: Nube Ichimoku + confirmación del precio

  • Entrada: Lote fijo o dinámico por acción

  • Modo rejilla: Sistema multicapa con sincronización TP

  • Modo deentrada única: Para scalpers o seguidores de tendencias

  • Monitor de renta variable: La lógica de cutloss / take profit se autoejecuta


Configuración recomendada

Parámetro Valor
Capital (Mín) $100 cent / $1,000 estándar
Capital (ideal) $500+ cent / $5,000+ estándar
Pares EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (con cuidado)
Marco temporal M1 (rápido) o M5 (equilibrado)
VPS Requerido (tiempo de actividad 24/7 recomendado)


🚀 Toma el control de tus operaciones

Diga adiós a las estrategias inconsistentes.
Con Grid Matrix Pro, usted obtiene:

✅ Despliegue seguro
✅ Diseño escalable
✅ Ejecución inteligente.

Un verdadero EA plug-and-play para traders disciplinados y conscientes de su capital.


📩 So porte en Telegram: @vondereich



