Professional Trading Analytics Suite

5

Professional Trading Analytics Suite v6.00 Das ultimative MT5 Performance & Risiko Management Dashboard

Transformieren Sie Ihren Handel mit Analysen in institutioneller Qualität, Echtzeitüberwachung und hochentwickelten Risikomanagement-Tools, die von professionellen Händlern und Fondsmanagern verwendet werden.

🚀 Hauptmerkmale

📊 17+ erweiterte Visualisierungen

  • 7 professionelle Gewinnkurven: Roh-GuV, Netto-GuV, Balance, Drawdown, risikoadjustierte, rollierende Performance, Multi-View
  • Indikator-Analyse (NEU!): Visualisierung der Performance-Korrelation mit ADX, RSI, ATR, gleitendem Durchschnitt und Choppiness Index
  • Analyse der Eröffnungszeit: Analysieren Sie Trades nach Einstiegsstunde (24-Stunden-Aufschlüsselung)
  • Analyse der Schlusszeit: Analysieren Sie Trades nach Ausstiegsstunden-Mustern
  • Handels-Zeitleiste: Interaktiver chronologischer Handelsverlauf
  • Kauf-/Verkaufsanalyse: Richtungsbasierter Performance-Vergleich
  • Dauer-Analyse: Rentabilität nach Haltedauer
  • Zeitbasierte Charts: Analyse auf Stunden-/Wochentags-/Monatsbasis
  • Live-Dashboard: Kontoüberwachung in Echtzeit

📈 Institutionelle Risikokennzahlen

  • Sharpe-, Sortino- und Calmar-Kennzahlen
  • Wert im Risiko (95%)
  • Analyse des maximalen Drawdowns
  • Erholungsfaktor & Konsistenz-Score
  • Kelly-Kriterium für die Positionsgrößenbestimmung

🎯 NEU: Erweiterte Indikatoranalyse

  • ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index): Trendstärke bei Handelseinstieg/-ausstieg
  • RSI (Relative Stärke Index): Momentum-Analyse-Korrelation
  • ATR (Average True Range): Einfluss der Volatilitätsmessung
  • Gleitender Durchschnitt: Bestätigung der Trendrichtung
  • Choppiness-Index: Identifizierung von Marktbedingungen
  • Vergleich von Eröffnungs- und Schlusskursen: Sehen Sie die Indikatorwerte bei Handelseinstieg und -ausstieg
  • Performance nach Indikatorspannen: Identifizieren Sie optimale Handelsbedingungen

🔍 Fortgeschrittenes Filtersystem

  • 5 Filtermodi (Magische Zahl, Symbollisten, Kommentare, Kombiniert)
  • Filterung nach Tageszeit und Wochentag
  • Multi-Symbol-Unterstützung
  • Benutzerdefinierte Datumsbereiche
  • Handelsdauer-Filterung
  • Ordertyp-Filterung (Kauf/Verkauf)

📁 Erweiterter Datenimport/-export

  • CSV-Import mit Indikatoren: Import von historischen Daten einschließlich ADX, RSI, ATR, MA und Choppiness-Werten
  • TradeDataLogger-Integration: Nahtlose Analyse von Daten aus TradeDataLogger mit vollständiger Indikatorunterstützung
  • Vollständiger Export: Alle Metriken, Analysen und Indikatordaten in CSV
  • Export der Handelszeitachse: Vollständige chronologische Historie mit Indikatorwerten
  • Flexibles Format: Unterstützung für benutzerdefinierte CSV-Formate mit/ohne Kopfzeilen

⚡ Echtzeit-Überwachung

  • Live-Updates alle 10 Sekunden
  • Intelligente Drawdown- und Verlustwarnungen
  • Überwachung des Margin-Levels
  • Verfolgung des Positionsrisikos
  • Identifizierung der besten/schlechtesten Stunde

📊 Umfassende Analysen

Leistungsmetriken:

  • Gewinnrate, Gewinnfaktor, Erwartung
  • Verfolgung von Netto-/Bruttogewinn und -verlust
  • Analyse von Provisionen, Swaps und Gebühren
  • Streak-Analyse (Gewinnen/Verlieren)

Zeit-Analyse:

  • Performance nach Stunde, Tag, Monat
  • Vergleich Eröffnungszeit vs. Schlusszeit
  • Rentabilität der Marktsitzung
  • Optimale Handelszeiten
  • Optimierung der Laufzeit

Risikomanagement:

  • Proaktives Warnsystem
  • Tägliche Verlustlimits
  • Verhinderung von Margin Calls
  • Klassifizierung der Risikostufe

🎯 Perfekt für:

✅ Professionelle Händler & Fondsmanager
✅ EA-Entwickler & Strategie-Optimierung
✅ Prop-Trader, die Auswertungen treffen
✅ Risikomanager & Ausbilder
✅ Algorithmische Händler, die Indikator-Korrelation analysieren
✅ Seriöse Retail-Trader

💎 Warum diese Suite wählen?

  • Institutionelle Qualität: Metriken und Analysen auf professionellem Niveau
  • Intelligente Indikatoren: Korrelieren Sie die Performance mit technischen Indikatoren
  • Intelligenz in Echtzeit: Live-Überwachung mit intelligenten Warnmeldungen
  • Umfassend: 17+ Visualisierungstypen für umfassende Einblicke
  • Flexible Daten: Importieren Sie CSV mit Indikatordaten oder analysieren Sie den Live-Kontoverlauf
  • TradeDataLogger bereit: Perfekte Integration für umfassende Datenerfassung
  • Risiko-Schutz: Verhindern Sie Verluste mit proaktiven Warnungen
  • Einfache Einrichtung: Auf jedem Chart installieren, konfigurieren und mit der Analyse beginnen

📋 Was enthalten ist:

  • Alle 17+ Charttypen und Visualisierungen
  • 7 erweiterte Gewinnkurven-Analysen
  • 5 technische Indikatoranalysen (ADX, RSI, ATR, MA, Choppiness)
  • Analyse der Eröffnungs- und Schlusszeit
  • Vollständige statistische Berechnungen
  • Echtzeit-Überwachungssystem
  • Verbesserter CSV-Import/Export mit Indikatorunterstützung
  • Intelligentes Warnsystem
  • Zeit- und Wochentagsfilterung
  • Filterung der Handelsdauer
  • Multi-Symbol-Analyse
  • Professionelle Dashboard-Oberfläche

🔧 Technische Details:

  • Version: 6.00
  • Kompatibel: Alle MT5 Builds & Kontotypen
  • Unterstützt: Forex, Aktien, Rohstoffe, Krypto
  • Plattform: Windows/Mac/Linux
  • Indikatoren: ADX, RSI, ATR, Gleitender Durchschnitt, Choppiness Index
  • Daten-Quellen: Live-Kontoverlauf oder CSV-Import
  • Aktualisierungen: Lebenslange kostenlose Updates
  • Unterstützung: Inklusive professioneller Dokumentation

🆕 Was ist neu in v6.00:

  • Visualisierung der Indikatoranalyse - sehen Sie, wie technische Indikatoren mit Ihrer Performance korrelieren
  • Open Time Analysis - separate Analyse der Handelseintrittszeiten
  • Verbesserter CSV-Import zur Unterstützung von Indikatordaten
  • Vollständige TradeDataLogger-Integration
  • Verbesserte Visualisierungs-Engine
  • Bessere Filterungsoptionen

💰 Einmaliger Kauf - keine Abonnements!

Transformieren Sie Ihre Handelsanalyse noch heute mit der umfassendsten Analyse-Suite, die für MetaTrader 5 verfügbar ist.

Bewertungen 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.09.26 07:27 
 

good indicator and good support.

