Professional Trading Analytics Suite
- Utilitys
- Atanas Kolev
- Version: 6.55
- Aktualisiert: 3 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
Professional Trading Analytics Suite v6.00 Das ultimative MT5 Performance & Risiko Management Dashboard
Transformieren Sie Ihren Handel mit Analysen in institutioneller Qualität, Echtzeitüberwachung und hochentwickelten Risikomanagement-Tools, die von professionellen Händlern und Fondsmanagern verwendet werden.
🚀 Hauptmerkmale
📊 17+ erweiterte Visualisierungen
- 7 professionelle Gewinnkurven: Roh-GuV, Netto-GuV, Balance, Drawdown, risikoadjustierte, rollierende Performance, Multi-View
- Indikator-Analyse (NEU!): Visualisierung der Performance-Korrelation mit ADX, RSI, ATR, gleitendem Durchschnitt und Choppiness Index
- Analyse der Eröffnungszeit: Analysieren Sie Trades nach Einstiegsstunde (24-Stunden-Aufschlüsselung)
- Analyse der Schlusszeit: Analysieren Sie Trades nach Ausstiegsstunden-Mustern
- Handels-Zeitleiste: Interaktiver chronologischer Handelsverlauf
- Kauf-/Verkaufsanalyse: Richtungsbasierter Performance-Vergleich
- Dauer-Analyse: Rentabilität nach Haltedauer
- Zeitbasierte Charts: Analyse auf Stunden-/Wochentags-/Monatsbasis
- Live-Dashboard: Kontoüberwachung in Echtzeit
📈 Institutionelle Risikokennzahlen
- Sharpe-, Sortino- und Calmar-Kennzahlen
- Wert im Risiko (95%)
- Analyse des maximalen Drawdowns
- Erholungsfaktor & Konsistenz-Score
- Kelly-Kriterium für die Positionsgrößenbestimmung
🎯 NEU: Erweiterte Indikatoranalyse
- ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index): Trendstärke bei Handelseinstieg/-ausstieg
- RSI (Relative Stärke Index): Momentum-Analyse-Korrelation
- ATR (Average True Range): Einfluss der Volatilitätsmessung
- Gleitender Durchschnitt: Bestätigung der Trendrichtung
- Choppiness-Index: Identifizierung von Marktbedingungen
- Vergleich von Eröffnungs- und Schlusskursen: Sehen Sie die Indikatorwerte bei Handelseinstieg und -ausstieg
- Performance nach Indikatorspannen: Identifizieren Sie optimale Handelsbedingungen
🔍 Fortgeschrittenes Filtersystem
- 5 Filtermodi (Magische Zahl, Symbollisten, Kommentare, Kombiniert)
- Filterung nach Tageszeit und Wochentag
- Multi-Symbol-Unterstützung
- Benutzerdefinierte Datumsbereiche
- Handelsdauer-Filterung
- Ordertyp-Filterung (Kauf/Verkauf)
📁 Erweiterter Datenimport/-export
- CSV-Import mit Indikatoren: Import von historischen Daten einschließlich ADX, RSI, ATR, MA und Choppiness-Werten
- TradeDataLogger-Integration: Nahtlose Analyse von Daten aus TradeDataLogger mit vollständiger Indikatorunterstützung
- Vollständiger Export: Alle Metriken, Analysen und Indikatordaten in CSV
- Export der Handelszeitachse: Vollständige chronologische Historie mit Indikatorwerten
- Flexibles Format: Unterstützung für benutzerdefinierte CSV-Formate mit/ohne Kopfzeilen
⚡ Echtzeit-Überwachung
- Live-Updates alle 10 Sekunden
- Intelligente Drawdown- und Verlustwarnungen
- Überwachung des Margin-Levels
- Verfolgung des Positionsrisikos
- Identifizierung der besten/schlechtesten Stunde
📊 Umfassende Analysen
Leistungsmetriken:
- Gewinnrate, Gewinnfaktor, Erwartung
- Verfolgung von Netto-/Bruttogewinn und -verlust
- Analyse von Provisionen, Swaps und Gebühren
- Streak-Analyse (Gewinnen/Verlieren)
Zeit-Analyse:
- Performance nach Stunde, Tag, Monat
- Vergleich Eröffnungszeit vs. Schlusszeit
- Rentabilität der Marktsitzung
- Optimale Handelszeiten
- Optimierung der Laufzeit
Risikomanagement:
- Proaktives Warnsystem
- Tägliche Verlustlimits
- Verhinderung von Margin Calls
- Klassifizierung der Risikostufe
🎯 Perfekt für:
✅ Professionelle Händler & Fondsmanager
✅ EA-Entwickler & Strategie-Optimierung
✅ Prop-Trader, die Auswertungen treffen
✅ Risikomanager & Ausbilder
✅ Algorithmische Händler, die Indikator-Korrelation analysieren
✅ Seriöse Retail-Trader
💎 Warum diese Suite wählen?
- Institutionelle Qualität: Metriken und Analysen auf professionellem Niveau
- Intelligente Indikatoren: Korrelieren Sie die Performance mit technischen Indikatoren
- Intelligenz in Echtzeit: Live-Überwachung mit intelligenten Warnmeldungen
- Umfassend: 17+ Visualisierungstypen für umfassende Einblicke
- Flexible Daten: Importieren Sie CSV mit Indikatordaten oder analysieren Sie den Live-Kontoverlauf
- TradeDataLogger bereit: Perfekte Integration für umfassende Datenerfassung
- Risiko-Schutz: Verhindern Sie Verluste mit proaktiven Warnungen
- Einfache Einrichtung: Auf jedem Chart installieren, konfigurieren und mit der Analyse beginnen
📋 Was enthalten ist:
- Alle 17+ Charttypen und Visualisierungen
- 7 erweiterte Gewinnkurven-Analysen
- 5 technische Indikatoranalysen (ADX, RSI, ATR, MA, Choppiness)
- Analyse der Eröffnungs- und Schlusszeit
- Vollständige statistische Berechnungen
- Echtzeit-Überwachungssystem
- Verbesserter CSV-Import/Export mit Indikatorunterstützung
- Intelligentes Warnsystem
- Zeit- und Wochentagsfilterung
- Filterung der Handelsdauer
- Multi-Symbol-Analyse
- Professionelle Dashboard-Oberfläche
🔧 Technische Details:
- Version: 6.00
- Kompatibel: Alle MT5 Builds & Kontotypen
- Unterstützt: Forex, Aktien, Rohstoffe, Krypto
- Plattform: Windows/Mac/Linux
- Indikatoren: ADX, RSI, ATR, Gleitender Durchschnitt, Choppiness Index
- Daten-Quellen: Live-Kontoverlauf oder CSV-Import
- Aktualisierungen: Lebenslange kostenlose Updates
- Unterstützung: Inklusive professioneller Dokumentation
🆕 Was ist neu in v6.00:
- Visualisierung der Indikatoranalyse - sehen Sie, wie technische Indikatoren mit Ihrer Performance korrelieren
- Open Time Analysis - separate Analyse der Handelseintrittszeiten
- Verbesserter CSV-Import zur Unterstützung von Indikatordaten
- Vollständige TradeDataLogger-Integration
- Verbesserte Visualisierungs-Engine
- Bessere Filterungsoptionen
💰 Einmaliger Kauf - keine Abonnements!
Transformieren Sie Ihre Handelsanalyse noch heute mit der umfassendsten Analyse-Suite, die für MetaTrader 5 verfügbar ist.
good indicator and good support.