Professional Trading Analytics Suite

5

Professional Trading Analytics Suite v6.00 El Cuadro de Mando definitivo de MT5 para la Gestión del Rendimiento y del Riesgo

Transforme sus operaciones con análisis de nivel institucional, supervisión en tiempo real y sofisticadas herramientas de gestión de riesgos utilizadas por operadores profesionales y gestores de fondos.

Características principales

Más de 17 visualizaciones avanzadas

  • 7 Curvas de beneficios profesionales: Ganancias y pérdidas brutas, Ganancias y pérdidas netas, Balance, Drawdown, Ajustado al riesgo, Rendimiento móvil, Multivista
  • Análisis de indicadores (¡NOVEDAD!): Visualice la correlación del rendimiento con ADX, RSI, ATR, media móvil e índice de asimetría.
  • Análisis de la hora de apertura: Analice las operaciones por hora de entrada (desglose de 24 horas).
  • Análisis de Hora de Cierre: Análisis de operaciones por patrones de horas de salida
  • Cronología de operaciones: Historial cronológico interactivo de operaciones
  • Análisis de compra vs venta: Comparación del rendimiento en función de la dirección
  • Análisis de duración: Rentabilidad por tiempo de tenencia
  • Gráficos temporales: análisis por hora/semana/mes
  • Cuadro de mandos en tiempo real: Seguimiento de la cuenta en tiempo real

📈 Métricas de riesgo institucional

  • Ratios de Sharpe, Sortino y Calmar
  • Valor en riesgo (95%)
  • Análisis de Reducción Máxima
  • Factor de recuperación y puntuación de consistencia
  • Criterio de Kelly para el dimensionamiento de posiciones

NUEVO: Análisis avanzado de indicadores

  • ADX (Índice Direccional Medio): Fuerza de la tendencia en la entrada/salida de la operación
  • RSI (Índice de fuerza relativa): Correlación del análisis del momento
  • ATR (Average True Range): Impacto de la medición de la volatilidad
  • Media móvil: Confirmación de la dirección de la tendencia
  • Índice de Choppiness: Identificación del estado del mercado
  • Comparación de apertura y cierre: Vea los valores de los indicadores a la entrada y a la salida de la operación
  • Rendimiento por rangos de indicadores: Identifique las condiciones óptimas de negociación

🔍 Sistema de filtrado avanzado

  • 5 Modos de Filtrado (Número Mágico, Listas de Símbolos, Comentarios, Combinado)
  • Filtrado por hora del día y día de la semana
  • Soporte multisímbolo
  • Rangos de fechas personalizados
  • Filtro de duración de la operación
  • Filtro de tipo de orden (compra/venta)

Importación/exportación de datos mejorada

  • Importación de CSV con indicadores: Importación de datos históricos incluyendo valores ADX, RSI, ATR, MA y Choppiness.
  • Integración con TradeDataLogger: Analice sin problemas los datos de TradeDataLogger con soporte completo de indicadores
  • Exportación completa: Todas las métricas, análisis y datos de indicadores a CSV
  • Exportación de cronología de operaciones: Historial cronológico completo con valores de indicadores
  • Formato flexible: Soporte para formatos CSV personalizados con/sin cabeceras

⚡ Supervisión en tiempo real

  • Actualizaciones en directo cada 10 segundos
  • Alertas inteligentes de drawdown y pérdidas
  • Seguimiento del nivel de margen
  • Seguimiento de la exposición de la posición
  • Identificación de la mejor/peor hora

Análisis exhaustivos

Métricas de rendimiento:

  • Tasa de ganancias, factor de beneficio, expectativa
  • Seguimiento de pérdidas y ganancias netas/brutas
  • Análisis de comisiones, swaps y honorarios
  • Análisis de rachas (victorias/derrotas)

Análisis temporal:

  • Rendimiento por hora, día, mes
  • Comparación entre la hora de apertura y la hora de cierre
  • Rentabilidad de la sesión de mercado
  • Horarios óptimos de negociación
  • Optimización de la duración

Gestión del riesgo:

  • Sistema de alerta proactivo
  • Límites de pérdidas diarias
  • Prevención del ajuste de márgenes
  • Clasificación del nivel de riesgo

🎯 Perfecto para:

✅ Traders profesionales y gestores de fondos
✅ Desarrolladores de EA y optimización de estrategias
✅ Prop traders que se reúnen para evaluar
✅ Gestores de riesgo y educadores
✅ Traders algorítmicos que analizan la correlación de indicadores
✅ Traders minoristas serios

💎 ¿Por qué elegir esta suite?

  • Calidad institucional: Métricas y análisis de nivel profesional
  • Inteligencia de indicadores: Correlacione el rendimiento con indicadores técnicos
  • Inteligencia en tiempo real: Supervisión en directo con alertas inteligentes
  • Completo: más de 17 tipos de visualización para una visión completa
  • Datos flexibles: Importe CSV con datos de indicadores o analice el historial de la cuenta en directo
  • Preparado para TradeDataLogger: Perfecta integración para una completa recopilación de datos
  • Protección contra riesgos: Evite pérdidas con alertas proactivas
  • Fácil instalación: Instalar en cualquier gráfico, configurar y empezar a analizar

Qué incluye:

  • Los más de 17 tipos de gráficos y visualizaciones
  • 7 análisis avanzados de curvas de beneficios
  • 5 análisis de indicadores técnicos (ADX, RSI, ATR, MA, Choppiness)
  • Análisis de tiempo de apertura y cierre
  • Cálculos estadísticos completos
  • Sistema de seguimiento en tiempo real
  • Importación/exportación CSV mejorada con soporte de indicadores
  • Sistema de alerta inteligente
  • Filtrado de hora y día de la semana
  • Filtrado de la duración de las operaciones
  • Análisis multisímbolo
  • Interfaz profesional

🔧 Detalles técnicos:

  • Versión: 6.00
  • Compatible: Todos los builds y tipos de cuenta de MT5
  • Soporta: Divisas, Acciones, Materias Primas, Criptomonedas
  • Plataforma: Windows/Mac/Linux Windows/Mac/Linux
  • Indicadores: ADX, RSI, ATR, Media Móvil, Índice de Choppiness
  • Fuentes de datos: Historial de la cuenta en tiempo real o importación CSV
  • Actualizaciones: Actualizaciones gratuitas de por vida
  • Soporte: Documentación profesional incluida

🆕 Novedades en v6.00:

  • Visualización de Análisis de Indicadores - ver cómo los indicadores técnicos se correlacionan con su rendimiento.
  • Análisis de tiempo de apertura - análisis separado de los tiempos de entrada de operaciones
  • Importación CSV mejorada que admite datos de indicadores
  • Integración total con TradeDataLogger
  • Motor de visualización mejorado
  • Mejores opciones de filtrado

💰 Compra única - ¡Sin suscripciones!

Transforme su análisis comercial hoy con la suite de análisis más completa disponible para MetaTrader 5.

Comentarios 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.09.26 07:27 
 

good indicator and good support.

Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.09.26 07:27 
 

good indicator and good support.

Atanas Kolev
304
Respuesta del desarrollador Atanas Kolev 2025.09.26 20:59
Thank you Tanapon!
