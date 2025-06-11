Professional Trading Analytics Suite
Actualizado: 3 enero 2026
Professional Trading Analytics Suite v6.00 El Cuadro de Mando definitivo de MT5 para la Gestión del Rendimiento y del Riesgo
Transforme sus operaciones con análisis de nivel institucional, supervisión en tiempo real y sofisticadas herramientas de gestión de riesgos utilizadas por operadores profesionales y gestores de fondos.
Características principales
Más de 17 visualizaciones avanzadas
- 7 Curvas de beneficios profesionales: Ganancias y pérdidas brutas, Ganancias y pérdidas netas, Balance, Drawdown, Ajustado al riesgo, Rendimiento móvil, Multivista
- Análisis de indicadores (¡NOVEDAD!): Visualice la correlación del rendimiento con ADX, RSI, ATR, media móvil e índice de asimetría.
- Análisis de la hora de apertura: Analice las operaciones por hora de entrada (desglose de 24 horas).
- Análisis de Hora de Cierre: Análisis de operaciones por patrones de horas de salida
- Cronología de operaciones: Historial cronológico interactivo de operaciones
- Análisis de compra vs venta: Comparación del rendimiento en función de la dirección
- Análisis de duración: Rentabilidad por tiempo de tenencia
- Gráficos temporales: análisis por hora/semana/mes
- Cuadro de mandos en tiempo real: Seguimiento de la cuenta en tiempo real
📈 Métricas de riesgo institucional
- Ratios de Sharpe, Sortino y Calmar
- Valor en riesgo (95%)
- Análisis de Reducción Máxima
- Factor de recuperación y puntuación de consistencia
- Criterio de Kelly para el dimensionamiento de posiciones
NUEVO: Análisis avanzado de indicadores
- ADX (Índice Direccional Medio): Fuerza de la tendencia en la entrada/salida de la operación
- RSI (Índice de fuerza relativa): Correlación del análisis del momento
- ATR (Average True Range): Impacto de la medición de la volatilidad
- Media móvil: Confirmación de la dirección de la tendencia
- Índice de Choppiness: Identificación del estado del mercado
- Comparación de apertura y cierre: Vea los valores de los indicadores a la entrada y a la salida de la operación
- Rendimiento por rangos de indicadores: Identifique las condiciones óptimas de negociación
🔍 Sistema de filtrado avanzado
- 5 Modos de Filtrado (Número Mágico, Listas de Símbolos, Comentarios, Combinado)
- Filtrado por hora del día y día de la semana
- Soporte multisímbolo
- Rangos de fechas personalizados
- Filtro de duración de la operación
- Filtro de tipo de orden (compra/venta)
Importación/exportación de datos mejorada
- Importación de CSV con indicadores: Importación de datos históricos incluyendo valores ADX, RSI, ATR, MA y Choppiness.
- Integración con TradeDataLogger: Analice sin problemas los datos de TradeDataLogger con soporte completo de indicadores
- Exportación completa: Todas las métricas, análisis y datos de indicadores a CSV
- Exportación de cronología de operaciones: Historial cronológico completo con valores de indicadores
- Formato flexible: Soporte para formatos CSV personalizados con/sin cabeceras
⚡ Supervisión en tiempo real
- Actualizaciones en directo cada 10 segundos
- Alertas inteligentes de drawdown y pérdidas
- Seguimiento del nivel de margen
- Seguimiento de la exposición de la posición
- Identificación de la mejor/peor hora
Análisis exhaustivos
Métricas de rendimiento:
- Tasa de ganancias, factor de beneficio, expectativa
- Seguimiento de pérdidas y ganancias netas/brutas
- Análisis de comisiones, swaps y honorarios
- Análisis de rachas (victorias/derrotas)
Análisis temporal:
- Rendimiento por hora, día, mes
- Comparación entre la hora de apertura y la hora de cierre
- Rentabilidad de la sesión de mercado
- Horarios óptimos de negociación
- Optimización de la duración
Gestión del riesgo:
- Sistema de alerta proactivo
- Límites de pérdidas diarias
- Prevención del ajuste de márgenes
- Clasificación del nivel de riesgo
🎯 Perfecto para:
✅ Traders profesionales y gestores de fondos
✅ Desarrolladores de EA y optimización de estrategias
✅ Prop traders que se reúnen para evaluar
✅ Gestores de riesgo y educadores
✅ Traders algorítmicos que analizan la correlación de indicadores
✅ Traders minoristas serios
💎 ¿Por qué elegir esta suite?
- Calidad institucional: Métricas y análisis de nivel profesional
- Inteligencia de indicadores: Correlacione el rendimiento con indicadores técnicos
- Inteligencia en tiempo real: Supervisión en directo con alertas inteligentes
- Completo: más de 17 tipos de visualización para una visión completa
- Datos flexibles: Importe CSV con datos de indicadores o analice el historial de la cuenta en directo
- Preparado para TradeDataLogger: Perfecta integración para una completa recopilación de datos
- Protección contra riesgos: Evite pérdidas con alertas proactivas
- Fácil instalación: Instalar en cualquier gráfico, configurar y empezar a analizar
Qué incluye:
- Los más de 17 tipos de gráficos y visualizaciones
- 7 análisis avanzados de curvas de beneficios
- 5 análisis de indicadores técnicos (ADX, RSI, ATR, MA, Choppiness)
- Análisis de tiempo de apertura y cierre
- Cálculos estadísticos completos
- Sistema de seguimiento en tiempo real
- Importación/exportación CSV mejorada con soporte de indicadores
- Sistema de alerta inteligente
- Filtrado de hora y día de la semana
- Filtrado de la duración de las operaciones
- Análisis multisímbolo
- Interfaz profesional
🔧 Detalles técnicos:
- Versión: 6.00
- Compatible: Todos los builds y tipos de cuenta de MT5
- Soporta: Divisas, Acciones, Materias Primas, Criptomonedas
- Plataforma: Windows/Mac/Linux Windows/Mac/Linux
- Indicadores: ADX, RSI, ATR, Media Móvil, Índice de Choppiness
- Fuentes de datos: Historial de la cuenta en tiempo real o importación CSV
- Actualizaciones: Actualizaciones gratuitas de por vida
- Soporte: Documentación profesional incluida
🆕 Novedades en v6.00:
- Visualización de Análisis de Indicadores - ver cómo los indicadores técnicos se correlacionan con su rendimiento.
- Análisis de tiempo de apertura - análisis separado de los tiempos de entrada de operaciones
- Importación CSV mejorada que admite datos de indicadores
- Integración total con TradeDataLogger
- Motor de visualización mejorado
- Mejores opciones de filtrado
💰 Compra única - ¡Sin suscripciones!
Transforme su análisis comercial hoy con la suite de análisis más completa disponible para MetaTrader 5.
