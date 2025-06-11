Professional Trading Analytics Suite v6.00 El Cuadro de Mando definitivo de MT5 para la Gestión del Rendimiento y del Riesgo

Transforme sus operaciones con análisis de nivel institucional, supervisión en tiempo real y sofisticadas herramientas de gestión de riesgos utilizadas por operadores profesionales y gestores de fondos.

Características principales

Más de 17 visualizaciones avanzadas

7 Curvas de beneficios profesionales: Ganancias y pérdidas brutas, Ganancias y pérdidas netas, Balance, Drawdown, Ajustado al riesgo, Rendimiento móvil, Multivista

Ganancias y pérdidas brutas, Ganancias y pérdidas netas, Balance, Drawdown, Ajustado al riesgo, Rendimiento móvil, Multivista Análisis de indicadores (¡NOVEDAD!): Visualice la correlación del rendimiento con ADX, RSI, ATR, media móvil e índice de asimetría.

Visualice la correlación del rendimiento con ADX, RSI, ATR, media móvil e índice de asimetría. Análisis de la hora de apertura: Analice las operaciones por hora de entrada (desglose de 24 horas).

Analice las operaciones por hora de entrada (desglose de 24 horas). Análisis de Hora de Cierre: Análisis de operaciones por patrones de horas de salida

Análisis de operaciones por patrones de horas de salida Cronología de operaciones: Historial cronológico interactivo de operaciones

Historial cronológico interactivo de operaciones Análisis de compra vs venta: Comparación del rendimiento en función de la dirección

Comparación del rendimiento en función de la dirección Análisis de duración: Rentabilidad por tiempo de tenencia

Rentabilidad por tiempo de tenencia Gráficos temporales: análisis por hora/semana/mes

análisis por hora/semana/mes Cuadro de mandos en tiempo real: Seguimiento de la cuenta en tiempo real

📈 Métricas de riesgo institucional

Ratios de Sharpe, Sortino y Calmar

Valor en riesgo (95%)

Análisis de Reducción Máxima

Factor de recuperación y puntuación de consistencia

Criterio de Kelly para el dimensionamiento de posiciones

NUEVO: Análisis avanzado de indicadores

ADX (Índice Direccional Medio): Fuerza de la tendencia en la entrada/salida de la operación

Fuerza de la tendencia en la entrada/salida de la operación RSI (Índice de fuerza relativa): Correlación del análisis del momento

Correlación del análisis del momento ATR (Average True Range): Impacto de la medición de la volatilidad

Impacto de la medición de la volatilidad Media móvil: Confirmación de la dirección de la tendencia

Confirmación de la dirección de la tendencia Índice de Choppiness: Identificación del estado del mercado

Identificación del estado del mercado Comparación de apertura y cierre: Vea los valores de los indicadores a la entrada y a la salida de la operación

Vea los valores de los indicadores a la entrada y a la salida de la operación Rendimiento por rangos de indicadores: Identifique las condiciones óptimas de negociación

🔍 Sistema de filtrado avanzado

5 Modos de Filtrado (Número Mágico, Listas de Símbolos, Comentarios, Combinado)

Filtrado por hora del día y día de la semana

Soporte multisímbolo

Rangos de fechas personalizados

Filtro de duración de la operación

Filtro de tipo de orden (compra/venta)

Importación/exportación de datos mejorada

Importación de CSV con indicadores: Importación de datos históricos incluyendo valores ADX, RSI, ATR, MA y Choppiness.

Importación de datos históricos incluyendo valores ADX, RSI, ATR, MA y Choppiness. Integración con TradeDataLogger: Analice sin problemas los datos de TradeDataLogger con soporte completo de indicadores

Analice sin problemas los datos de TradeDataLogger con soporte completo de indicadores Exportación completa: Todas las métricas, análisis y datos de indicadores a CSV

Todas las métricas, análisis y datos de indicadores a CSV Exportación de cronología de operaciones: Historial cronológico completo con valores de indicadores

Historial cronológico completo con valores de indicadores Formato flexible: Soporte para formatos CSV personalizados con/sin cabeceras

⚡ Supervisión en tiempo real

Actualizaciones en directo cada 10 segundos

Alertas inteligentes de drawdown y pérdidas

Seguimiento del nivel de margen

Seguimiento de la exposición de la posición

Identificación de la mejor/peor hora

Análisis exhaustivos

Métricas de rendimiento:

Tasa de ganancias, factor de beneficio, expectativa

Seguimiento de pérdidas y ganancias netas/brutas

Análisis de comisiones, swaps y honorarios

Análisis de rachas (victorias/derrotas)

Análisis temporal:

Rendimiento por hora, día, mes

Comparación entre la hora de apertura y la hora de cierre

Rentabilidad de la sesión de mercado

Horarios óptimos de negociación

Optimización de la duración

Gestión del riesgo:

Sistema de alerta proactivo

Límites de pérdidas diarias

Prevención del ajuste de márgenes

Clasificación del nivel de riesgo

🎯 Perfecto para:

✅ Traders profesionales y gestores de fondos

✅ Desarrolladores de EA y optimización de estrategias

✅ Prop traders que se reúnen para evaluar

✅ Gestores de riesgo y educadores

✅ Traders algorítmicos que analizan la correlación de indicadores

✅ Traders minoristas serios

💎 ¿Por qué elegir esta suite?

Calidad institucional: Métricas y análisis de nivel profesional

Métricas y análisis de nivel profesional Inteligencia de indicadores: Correlacione el rendimiento con indicadores técnicos

Correlacione el rendimiento con indicadores técnicos Inteligencia en tiempo real: Supervisión en directo con alertas inteligentes

Supervisión en directo con alertas inteligentes Completo: más de 17 tipos de visualización para una visión completa

más de 17 tipos de visualización para una visión completa Datos flexibles: Importe CSV con datos de indicadores o analice el historial de la cuenta en directo

Importe CSV con datos de indicadores o analice el historial de la cuenta en directo Preparado para TradeDataLogger: Perfecta integración para una completa recopilación de datos

Perfecta integración para una completa recopilación de datos Protección contra riesgos: Evite pérdidas con alertas proactivas

Evite pérdidas con alertas proactivas Fácil instalación: Instalar en cualquier gráfico, configurar y empezar a analizar

Qué incluye:

Los más de 17 tipos de gráficos y visualizaciones

7 análisis avanzados de curvas de beneficios

5 análisis de indicadores técnicos (ADX, RSI, ATR, MA, Choppiness)

Análisis de tiempo de apertura y cierre

Cálculos estadísticos completos

Sistema de seguimiento en tiempo real

Importación/exportación CSV mejorada con soporte de indicadores

Sistema de alerta inteligente

Filtrado de hora y día de la semana

Filtrado de la duración de las operaciones

Análisis multisímbolo

Interfaz profesional

🔧 Detalles técnicos:

Versión: 6.00

6.00 Compatible: Todos los builds y tipos de cuenta de MT5

Todos los builds y tipos de cuenta de MT5 Soporta: Divisas, Acciones, Materias Primas, Criptomonedas

Divisas, Acciones, Materias Primas, Criptomonedas Plataforma: Windows/Mac/Linux Windows/Mac/Linux

Windows/Mac/Linux Indicadores: ADX, RSI, ATR, Media Móvil, Índice de Choppiness

ADX, RSI, ATR, Media Móvil, Índice de Choppiness Fuentes de datos: Historial de la cuenta en tiempo real o importación CSV

Historial de la cuenta en tiempo real o importación CSV Actualizaciones: Actualizaciones gratuitas de por vida

Actualizaciones gratuitas de por vida Soporte: Documentación profesional incluida

🆕 Novedades en v6.00:

Visualización de Análisis de Indicadores - ver cómo los indicadores técnicos se correlacionan con su rendimiento.

Análisis de tiempo de apertura - análisis separado de los tiempos de entrada de operaciones

Importación CSV mejorada que admite datos de indicadores

Integración total con TradeDataLogger

Motor de visualización mejorado

Mejores opciones de filtrado

💰 Compra única - ¡Sin suscripciones!

Transforme su análisis comercial hoy con la suite de análisis más completa disponible para MetaTrader 5.