Professional Trading Analytics Suite
- Utilitaires
- Atanas Kolev
- Version: 5.22
- Mise à jour: 25 septembre 2025
- Activations: 5
The Ultimate MT5 Performance & Risk Management Dashboard
🚀 Key Features
📊 15+ Advanced Visualizations
- 7 Professional Profit Curves: Raw P&L, Net P&L, Balance, Drawdown, Risk-Adjusted, Rolling Performance, Multi-View
- Trade Timeline: Interactive chronological trade history
- Buy vs Sell Analysis: Direction-based performance comparison
- Duration Analytics: Profitability by holding time
- Time-Based Charts: Hour/Weekday/Month analysis
- Live Dashboard: Real-time account monitoring
📈 Institutional Risk Metrics
- Sharpe, Sortino & Calmar Ratios
- Value at Risk (95%)
- Maximum Drawdown Analysis
- Recovery Factor & Consistency Score
- Kelly Criterion for position sizing
🔍 Advanced Filtering System
- 5 Filter Modes (Magic Number, Symbol Lists, Comments, Combined)
- Time-of-Day & Weekday Filtering
- Multi-Symbol Support
- Custom Date Ranges
📁 Data Import/Export
- CSV Import: Analyze historical data from any source
- Complete Export: All metrics and analytics to CSV
- Trade Timeline Export: Full chronological history
⚡ Real-Time Monitoring
- Live updates every 10 seconds
- Smart drawdown & loss alerts
- Margin level monitoring
- Position exposure tracking
- Best/Worst hour identification
📊 Comprehensive Analytics
Performance Metrics:
- Win rate, profit factor, expectancy
- Net/gross profit & loss tracking
- Commission, swap & fee analysis
- Streak analysis (winning/losing)
Time Analysis:
- Performance by hour, day, month
- Market session profitability
- Optimal trading times
- Duration optimization
Risk Management:
- Proactive alert system
- Daily loss limits
- Margin call prevention
- Risk level classification
🎯 Perfect For:
✅ Professional traders & fund managers
✅ EA developers & strategy optimization
✅ Prop traders meeting evaluations
✅ Risk managers & educators
✅ Serious retail traders
📋 What's Included:
- All 15+ chart types and visualizations
- 7 advanced profit curve analyses
- Complete statistical calculations
- Real-time monitoring system
- CSV import/export functionality
- Smart alert system
- Time and weekday filtering
- Multi-symbol analysis
- Professional dashboard interface
🔧 Technical Details:
- Compatible: All MT5 builds & account types
- Supports: Forex, Stocks, Commodities, Crypto
- Platform: Windows/Mac/Linux
- Updates: Lifetime free updates
- Support: Professional documentation included
