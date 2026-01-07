Elliot Impulse Waves Scanner 5W

Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann.

5W-Muster Einführung

Das 5W-Muster tritt auf, wenn der Preis einen alternierenden 5-Wellen-Zyklus mit seiner Volatilität bildet.

In der Tat ist das 5W-Muster eine Preisserie mit abwechselnden HH oder LL (höheres Hoch oder niedrigeres Tief), was das Hauptmerkmal eines Trends ist.

Das 5W-Muster sollte die Eigenschaft haben, dass sich die Wellen nicht überschneiden, außerdem werden die Punkte des Musters normalerweise auf Fibonacci-Ebenen gebildet.

Das abgeschlossene 5W-Muster signalisiert eigentlich eine bevorstehende Preisumkehr.

Am Ende dieses Musters kann durch die Beobachtung von Umkehrsignalen wie Divergenz oder dem Signal eines Momentum-Indikators eine Position eingegangen werden.



Der 5W-Muster-Scanner-Indikator

Für einen Händler ist es in der Regel schwierig, klassische Muster auf einem Diagramm zu erkennen, und die Suche in Dutzenden von Diagrammen und Zeitrahmen nimmt viel Zeit in Anspruch, und es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Händler bei den Berechnungen Fehler macht.

Dieser Indikator kann automatisch alle Charts und Zeitrahmen durchsuchen, um mögliche Muster in Sekundenschnelle zu finden.

Außerdem verfügt dieser Indikator über eine nützliche Option zur Erkennung von Divergenzen am Ende eines abgeschlossenen Musters, was ein deutliches Zeichen für eine Kursumkehr sein kann und die Genauigkeit und Erfolgsquote erhöht.

Die Suche, die Fibonacci-Berechnungen und die Mustererkennung liegen vollständig in der Verantwortung des Indikators; Sie müssen nur den Scan-Button" drücken.



Wie wird gehandelt?



Alle Parameter, die für den Einstieg in den Handel erforderlich sind, wie Einstiegspunkt, Stop-Loss und Take-Profit, werden berechnet.

Nach der Beobachtung des Signals und der Entscheidung, zu handeln, wird der Handel mit der "set and forget"-Methode eingeleitet.