Elliot Impulse Waves Scanner 5W

  Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann.

5W-Muster Einführung

Das 5W-Muster tritt auf, wenn der Preis einen alternierenden 5-Wellen-Zyklus mit seiner Volatilität bildet.
In der Tat ist das 5W-Muster eine Preisserie mit abwechselnden HH oder LL (höheres Hoch oder niedrigeres Tief), was das Hauptmerkmal eines Trends ist.
Das 5W-Muster sollte die Eigenschaft haben, dass sich die Wellen nicht überschneiden, außerdem werden die Punkte des Musters normalerweise auf Fibonacci-Ebenen gebildet.
Das abgeschlossene 5W-Muster signalisiert eigentlich eine bevorstehende Preisumkehr.
Am Ende dieses Musters kann durch die Beobachtung von Umkehrsignalen wie Divergenz oder dem Signal eines Momentum-Indikators eine Position eingegangen werden.


Der 5W-Muster-Scanner-Indikator

Für einen Händler ist es in der Regel schwierig, klassische Muster auf einem Diagramm zu erkennen, und die Suche in Dutzenden von Diagrammen und Zeitrahmen nimmt viel Zeit in Anspruch, und es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Händler bei den Berechnungen Fehler macht.
Dieser Indikator kann automatisch alle Charts und Zeitrahmen durchsuchen, um mögliche Muster in Sekundenschnelle zu finden.
Außerdem verfügt dieser Indikator über eine nützliche Option zur Erkennung von Divergenzen am Ende eines abgeschlossenen Musters, was ein deutliches Zeichen für eine Kursumkehr sein kann und die Genauigkeit und Erfolgsquote erhöht.
Die Suche, die Fibonacci-Berechnungen und die Mustererkennung liegen vollständig in der Verantwortung des Indikators; Sie müssen nur den Scan-Button" drücken.


Wie wird gehandelt?

Alle Parameter, die für den Einstieg in den Handel erforderlich sind, wie Einstiegspunkt, Stop-Loss und Take-Profit, werden berechnet.
Nach der Beobachtung des Signals und der Entscheidung, zu handeln, wird der Handel mit der "set and forget"-Methode eingeleitet.
Triangle Pattern Indicator MT4
Mihails Babuskins
4.67 (3)
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung , damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Dreiecks-Muster Manchmal kann der Preis weder höhere Höchst- noch niedrigere Tiefststände erreichen und bewegt sich in einer konvergierenden Preisspanne, wobei die Wellen kürzer sind als zuvor, bis die Bewegung die geometrische Form eines symmetrischen Dreiecks annimmt, was darauf hindeutet, dass der Trend möglicherweise zu Ende ist. Das Dreiecksmuster ist ein bekanntes Muster im Forex
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Experten
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Echte Überwachungssignale: Bitte sehen Sie die Links in meinem Profil Greedy Red ist ein Expert Advisor, der auf dem Volume Profile FR basiert. Volume Profile FR berechnet das Volumen in Preisniveaus (typische Volumenindikatoren zeigen nur Kerzenvolumen). Anhand des Volumens der Preisniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial für eine Umkehr haben. Sie können a
Hybrid Trading RSI Divergence MT4
Mihails Babuskins
5 (10)
Experten
Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann . Überwachung des EA in Echtzeit: Signal 1 Voll automatisierter Handelsroboter, zum ersten Mal auf dem Markt, ist ein Expert Advisor auf der Grundlage von Divergenzen entwickelt worden. Die Verwendung von Divergenzen ist eine der gängigsten und praktischsten Handelsmethoden. Denn wir sehen eine Divergenz an den meisten Stellen, an denen es ein Potenzial für eine Kursrückkehr gibt. Die Diagno
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Advanced Divergence Scanner
Mihails Babuskins
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann . Laden Sie die MT4-Version hier herunter . Trading-Einblicke freischalten Tauchen Sie ein in das Herz der Marktdynamik mit dem Advance Divergence Scanner, der für Trader entwickelt wurde, die einen Wettbewerbsvorteil suchen. Der Divergenz-Indikator ist Ihr Schlüssel, um entscheidende Divergenzen in verschiedenen Charts zu erkennen, damit Sie in der dynamischen Welt der Finanzmärkte fundie
Harmonic Patterns Scanner MT4
Mihails Babuskins
5 (1)
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung , damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Harmonischer Handel Das Geheimnis sind die Fibonacci. Es ist an den Märkten bewiesen, dass der Preis immer auf Fibonacci-Levels reagiert. Fibonacci-Levels sind einer der wichtigsten Indikatoren für Kursveränderungen. Manchmal bildet die Abfolge der Reaktionen auf diese Niveaus im Chart geometrische Formen, die als harmonische Muster bezeichnet werden. Der Preis erzeugt mit seinen Schwank
Advance 123 Pattern Scanner
Mihails Babuskins
4 (12)
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung , damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Wie Sie testen können Sie können den Indikator mit der kostenlosen Version testen. Um die kostenlose Version zu erhalten , kontaktieren Sie mich bitte ( die kostenlose Version scannt Charts in den Zeitrahmen W1 und MN1 ) , sie ist kostenlos. 123 Musterausbruch Trend ist Ihr Freund, handeln Sie entlang des Trends, aber wie erkennen wir Trends? Manchmal führen die einfachsten Methoden z
Currency Strength Gauge
Mihails Babuskins
Indikatoren
Indikator für die Währungsstärke Das Währungsstärkemessgerät ist ein Indikator zur Messung der Stärke oder Schwäche von Währungen auf dem Devisenmarkt. Der Vergleich der Stärke von Währungen in einer grafischen Darstellung führt zu einem guten Überblick über den Markt und seine zukünftigen Trends. Sie sehen in einem grafischen Diagramm sowohl die Stärke der Währungen als auch ihre Korrelation, und dies wird Ihnen bei Ihren Entscheidungen helfen, bessere Geschäfte zu machen. -Um die Erkennung
Calculator of Lot Size
Mihails Babuskins
4.52 (23)
Indikatoren
Die Berechnung der Losgröße ist für viele Trader eine große Herausforderung. Ein Fall, der für das Geldmanagement sehr wichtig ist. Was viele Trader ignorieren. Die Wahl einer angemessenen Lot Size bei Trades kann die Ergebnisse verbessern und wird letztendlich zum Erfolg führen. Dieser Indikator berechnet die zulässige Lotgröße für Ihre Trades. Der Indikator verwendet die folgenden Werte, um die angemessene Lotgröße für die Positionierung zu ermitteln: Die Entfernung des Stop Loss. Der P
FREE
RSI Divergence Full
Mihails Babuskins
4.61 (28)
Indikatoren
RSI Divergence Full +10 andere Divergenz-Indikatoren Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung , damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Die MT5 Version können Sie hier herunterladen. Sie können auch den >>> Hybrid Trading EA <<< herunterladen, der auf Basis des RSI Divergence Indikators entwickelt und implementiert wurde . Der RSI ist an sich schon ein sehr nützlicher Indikator, aber er ist noch effektiver, wenn man mit ihm Divergenzmuster handelt. Denn das Divergenzsi
MACD Divergence Full
Mihails Babuskins
5 (2)
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung , damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Indikator zur Erkennung von Divergenzen mit einem speziellen Algorithmus. Die Verwendung von Divergenzen ist in Handelsstrategien sehr verbreitet. Aber es ist sehr schwierig, Gelegenheiten für den Handel mit den Augen zu finden, und manchmal verlieren wir diese Gelegenheiten. Der Indikator findet alle regelmäßigen und versteckten Divergenzen. (RD & HD) Er verwendet eine fortschrittliche
Double Top Double Bottom Pattern Scanner
Mihails Babuskins
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung , damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch PDF Datei. Doppeltes Oben/Unten-Muster Double Top and Bottom Patterns sind Chartmuster, die auftreten, wenn sich die zugrunde liegende Investition in einem ähnlichen Muster wie der Buchstabe "W" (Double Bottom) oder "M" (Double Top) bewegt. Double Top- und Bottom-Analysen werden in der technischen Analyse verwendet, um die Bewegungen eines Wertpapiers oder einer anderen Anlage zu erklären, und können als Teil einer
Candle Time indicator
Mihails Babuskins
5 (2)
Indikatoren
Manchmal muss ein Händler wissen, wann eine Kerze geschlossen wird und eine neue erscheint, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dieser Indikator berechnet und zeigt die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze an. Er ist einfach zu bedienen, ziehen Sie ihn einfach auf das Diagramm. Bitte benutzen Sie ihn und äußern Sie Ihre Meinung, denn die Äußerung Ihrer Meinung wird die Produkte fördern. Um andere kostenlose Produkte zu sehen, besuchen Sie bitte meine Seite .
FREE
MACD Signals Dashboard
Mihails Babuskins
4 (4)
Indikatoren
Laden Sie die Indikator-Datei hier direkt herunter (wenn Sie sie nicht auf MT4 öffnen können) Der MACD-Indikator ist einer der beliebtesten Momentum-Indikatoren unter den Nutzern. Die Suche und Erkennung von MACD-Signalen mit dem bloßen Auge ist nicht immer einfach. Vollständige Charts scannen Der Dashboard-Indikator mit seiner einfachen Benutzeroberfläche und dem Panel zur Anpassung der Suche spart Zeit und scannt alle Charts für die Suche nach MACD-Signalen und benachrichtigt den Benutzer mit
FREE
One Click Trade Assistant
Mihails Babuskins
Utilitys
Sehen Sie meine anderen Produkte hier. Ein-Klick-Bestellung Dieses Produkt hilft Ihnen, Ihre Bestellung so schnell und einfach wie möglich zu versenden. Senden Sie Ihre Order so schnell wie möglich: Stellen Sie einfach Ihre Positionsparameter (Preis, TP, SL, Ex-Datum) mit ein paar einfachen Mausbewegungen ein. Andererseits ist die Berechnung von Verlusten und Gewinnen vor der Ordererteilung immer eine große Herausforderung für Händler. Dieser Experte ist sehr nützlich, um eine Position einzugeh
FREE
RSI Signals Scanner
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Indikatoren
RSI-Signal-Scanner Der primäre Trend der Aktie oder des Vermögenswerts ist ein wichtiges Instrument, um sicherzustellen, dass die Messwerte des Indikators richtig verstanden werden. Einige technische Analysten haben zum Beispiel die Idee propagiert, dass ein überverkaufter RSI-Wert in einem Aufwärtstrend wahrscheinlich viel höher als 30 % ist und ein überkaufter RSI-Wert in einem Abwärtstrend viel niedriger als 70 % ist. Dieser Indikator benachrichtigt Sie über wichtige RSI-Ausbrüche (30 % und 7
FREE
Trailing Stop Parabolic SAR
Mihails Babuskins
Utilitys
Dieses Dienstprogramm verwaltet Ihr Positionsrisiko durch Trailing-Stop mit dem Indikatorwert "Parabolic SAR". Parameter des Indikators SAR-Schritt (Parabolic SAR-Schrittwert) SAR Maximum(Parabolic SAR Maximalwert) Timeframes(Wählen Sie die Timeframes). Stop Place(SL in der aktuellen (offenen) Kerze oder der letzten Schlusskerze setzen). Wird der Spread berücksichtigt?(Setzen Sie SL unter Berücksichtigung des Spreads oder nicht, die Entscheidung liegt bei Ihnen). Die Arbeit mit diesem Tool ist s
FREE
Ichimoku Signal Scanner
Mihails Babuskins
4 (1)
Indikatoren
Ichimoku-Signale Dashboard Um den Indikator zu testen, laden Sie bitte die Demoversion hier herunter . Finden Sie Ichimoku-Signale so einfach wie Sie können. Ichimoku ist einer der leistungsstärksten Indikatoren für die Erkennung von Trends und hat gültige Signale für den Handel. Dieser Indikator scannt mehrere Symbole und Zeitrahmen durch den Ichimoku, um alle Signale, die Sie wollen, zu finden und in einem Dashboard anzuzeigen. Er ist einfach zu verwenden, ziehen Sie ihn einfach auf den Chart.
Waves Follower
Mihails Babuskins
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung , damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann. Dieser Indikator gibt ein Signal, wenn die Wahrscheinlichkeit des Beginns eines Trends hoch ist. Um Einstiegspunkte zu berechnen, verwendet er eine Kombination aus einigen Indikatoren wie "Moving Average", "ADX", RSI mit Unterstützungs- und Widerstandspunkten. Dieser Indikator ist ein Trendfolger und bestimmt den TP nicht, da er nicht notwendig ist, sondern verwendet das Stop-Loss-Traili
Quasimodo Pattern QM MT4
Mihails Babuskins
4.18 (33)
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung , damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch PDF Datei. ADVANCE PRICE ACTION TRADING CONCEPT. Um den Indikator zu testen, können Sie die Demoversion in meiner Produktliste herunterladen . Es ist kostenlos (zeigt nur Muster, die in der Vergangenheit des Marktes aufgetreten sind). Quasimodo ist ein Umkehrhandelsmuster , das am Ende eines Aufwärtstrends auftritt. Als Kursformation wird das Quasimodo-Muster durch drei Spitzen und zwei Täler dargestellt, wobei: Ers
Volume Profile FR supply and demand
Mihails Babuskins
5 (2)
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung , damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch PDF Datei. Volumen-Profil-Indikator Ein funktionelles und nützliches Werkzeug, das Ihren Handelsplan verbessern kann. Dieser Indikator berechnet das Volumen in den Kursniveaus (typische Volumenindikatoren zeigen nur das Kerzenvolumen an). Mit dem Volumen der Kursniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial haben, umzukehren. Sie können auch das Volumen von Unterstützungs- und Widerstandsni
Harmonic Pattern Dashboard
Mihails Babuskins
4.2 (5)
Indikatoren
Harmonische Muster Harmonische Muster können genutzt werden, um neue Handelsmöglichkeiten und Preistrends zu erkennen - allerdings nur, wenn Sie genau wissen, wonach Sie suchen. Harmonische Muster werden durch die Kombination von geometrischen Formen und Fibonacci-Levels gebildet. Folglich sind die Fibonacci-Levels das Schlüsselkonzept dieser Muster. Das Erkennen harmonischer Muster erfordert mehr Übung als andere klassische Marktmuster. Aber wenn Sie diese Muster lernen, können Sie den zukünfti
Dynamic Moving Average DMA
Mihails Babuskins
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann . Einführung Der Indikator des gleitenden Durchschnitts ist der bekannteste und einer der beliebtesten Indikatoren unter Tradern. Er ist sehr einfach zu handhaben, aber eine grundlegende Frage ist immer wieder eine große Herausforderung für die Trader: Welches ist die optimale Einstellung des gleitenden Durchschnitts für jeden Chart-Zeitrahmen? Die Antwort auf diese Frage ist sehr schwieri
Wolfe Wave Pattern Scanner
Mihails Babuskins
5 (1)
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann . Einführung Wir stellen Ihnen den Wolfe Pattern Indicator vor, ein leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, das schwer fassbare Wolfe Pattern in den Finanzmärkten zu erkennen und zu nutzen. Dieser innovative Indikator verwendet fortschrittliche Algorithmen, um nach dem Wolfe-Muster in allen Symbolen und Zeitrahmen zu suchen, was Händlern einen einzigartigen Vorteil auf dem Markt verscha
Volume Profile Fixed Range MT5
Mihails Babuskins
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich nach der Bezahlung, damit ich Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zusenden kann . Laden Sie die MT4-Version hier herunter . Volumen-Profil-Indikator Ein funktionelles und nützliches Werkzeug, das Ihren Handelsplan verbessern kann. Dieser Indikator berechnet das Volumen der Kursniveaus (der typische Volumenindikator zeigt nur das Kerzenvolumen an). Mit dem Volumen der Kursniveaus können Sie wichtige Bereiche identifizieren, die das Potenzial für eine Umkehr haben. Sie
