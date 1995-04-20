Elliot Impulse Waves Scanner 5W

  • Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual del usuario.

Introducción alpatrón 5W

El patrón 5W se produce cuando el precio forma un ciclo alterno de 5 ondas con su volatilidad.
De hecho, el patrón 5W es una serie de precios de alternancia HH o LL (higher high o lower low), que es la característica principal de una tendencia.
El patrón de 5W debe tener la característica de ondas no superpuestas, también los puntos del patrón se forman generalmente en los niveles de Fibonacci.
El patrón completo de 5W en realidad señala una inminente reversión del precio.
Al final de este patrón, observando señales de reversión como la divergencia o la señal de un indicador de impulso, se puede tomar una posición.


El indicador 5W Pattern Scanner

Suele ser difícil para un operador reconocer patrones clásicos en un gráfico, además de que la búsqueda de docenas de gráficos y marcos temporales llevará tiempo, y también existe la posibilidad de que el operador se equivoque en los cálculos.
Este indicador puede buscar automáticamente en todos los gráficos y marcos de tiempo para encontrar posibles patrones en cuestión de segundos.
Además, este indicador tiene una opción útil para detectar la divergencia al final del patrón completado, que puede ser una fuerte señal de reversión de precios y aumentar la precisión y la tasa de éxito.
La búsqueda, los cálculos de Fibonacci y el reconocimiento de patrones son completamente responsabilidad del indicador; todo lo que tiene que hacer es "pulsar el botón de escaneo".


¿Cómo operar?

Se calculan todos los parámetros necesarios para entrar en la operación, como el punto de entrada, el stop-loss y el take-profit.
Al observar la señal y decidir operar, entramos en la operación con el método "set and forget".
Productos recomendados
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
RTSPattern
Tomas Belak
Indicadores
El indicador ofrece una alternativa superior al análisis de la acción de los precios. Permite identificar patrones normalizados, que luego se transforman en una representación gráfica para predecir futuros pasos dentro de una serie temporal. En la esquina superior izquierda, encontrará información sobre la precisión prevista de la predicción, determinada mediante un complejo cálculo MSQE. Dispone de flexibilidad para ajustar la ventana temporal, lo que facilita la validación del rendimiento del
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Candles Indicator
Mikhail Gudyrin
Indicadores
A machine translation from the English product description was used. We apologize for possible imprecisions. Se utilizó una traducción automática de la descripción del producto en inglés. Pedimos disculpas por posibles imprecisiones. Un sistema de visualización de patrones de acción de precios de velas japonesas favoritas. Una vez adjunto, el indicador marcará automáticamente los siguientes patrones en el gráfico: Barra de Pinocho (pinbar) - una barra de cuerpo pequeño con una 'nariz' larga, un
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indicadores
Indicador de comercio fácil: ¡tu camino hacia las operaciones rentables! ¡Trabaja en cualquier marco temporal! ¡Maximiza tus ganancias con operaciones precisas y asertivas! ️ Opere con comodidad - ¡el indicador hace el análisis y usted sólo abre la orden en la dirección en la que el indicador le muestra! ¡Panel exclusivo con contador de operaciones pasadas y seguimiento de precisión! ¡Simplifica tu análisis, aumenta tu rendimiento y opera con confianza!
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
Pattern Searching
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Búsqueda de patrones: ¡Inteligente, precisa y personalizable para MT4! ¿Está buscando una poderosa herramienta para identificar de forma rápida y precisa los patrones de negociación en Forex? ¡Este indicador avanzado para MetaTrader 4 (MT4) es exactamente lo que necesita! Características clave que le sorprenderán: Detección Automática de Patrones Clásicos: Este indicador encuentra automáticamente los patrones clásicos de Forex más cercanos para usted. Tanto si está buscando estrategias Smart M
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicadores
El indicador Point61 es el resultado de muchos años de seguimiento del comportamiento de los precios de los pares de divisas y los metales. No es ningún secreto que, en tiempos de incertidumbre, los operadores buscan posibles niveles de soporte y resistencia, el punto en el que el precio debería detener su movimiento. Existen 2 escenarios posibles en estos puntos: 1 . Retroceso (corrección) a la dirección opuesta; 2 . Avance para continuar el movimiento. Muy a menudo estos puntos se util
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicadores
La idea principal de este indicador es el análisis y la predicción de los tipos mediante la transformada de Fourier. El indicador descompone los tipos de cambio en armónicos principales y calcula su producto en el futuro. Usted puede utilizar el indicador como un producto independiente, pero para una mejor precisión de predicción hay otro indicador relacionado - FreqoMaster - que utiliza FreqoMeterForecast como motor backend y combina varias instancias de FreqoMeterForecast para diferentes banda
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Cosmic Diviner Reversal Zone Lite
Olena Kondratenko
3.6 (5)
Indicadores
Este indicador multidivisa es la versión Lite del indicador Cosmic Diviner Reversal Zone Pro. El indicador se basa en fórmulas originales para analizar la volatilidad y la fuerza del movimiento del precio. Esto permite determinar los estados de sobrecompra y sobreventa de los instrumentos con gran flexibilidad, así como establecer niveles personalizados para la apertura de órdenes de compra o venta cuando los valores de sobrecompra o sobreventa de los instrumentos alcanzan un porcentaje definido
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicadores
QuantumEdge Trader v1.0 Señales de precisión impulsadas por IA para operadores serios QuantumEdge Trader es un indicador inteligente y fiable que proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA utilizando el análisis avanzado del mercado y la detección de tendencias. Diseñado para M1 a M60 marcos de tiempo, es ideal para scalping y estrategias intradía. --- Características principales: No Repaint - Las señales nunca cambian después de aparecer. Filtros de tendencia inteligentes p
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indicadores
El término "tiburón " en el mundo de los negocios denota un inversor de gran volumen que acaba de hacer una buena inversión en un negocio de gran potencial.Así pues, los tiburones son los que hacen que el mercado se mueva. En nuestro caso, si un tiburón estadounidense compra una empresa japonesa, tiene que convertir dólares estadounidenses en yenes japoneses para realizar la operación. Por lo tanto, la demanda del yen japonés aumentará bruscamente. Por lo tanto, el USD/JPY se pondrá corto rápida
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicadores
Gann Box (o Gann Square) es un método de análisis de mercado basado en el artículo "Fórmula matemática para predicciones de mercado" de W.D. Gann. Este indicador puede trazar tres modelos de cuadrados: 90, 52 (104), 144. Hay seis variantes de cuadrículas y dos variantes de arcos. Puede trazar varios cuadrados en un gráfico simultáneamente. Parámetros Square — Selección de un modelo de cuadrado de Gann: 90 — cuadrado de 90 (o cuadrado de nueve); 52 (104) — cuadrado de 52 (o 104); 144 — cuadrad
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador vigila el mercado para detectar un estado plano y una posible ruptura. El estado plano se detecta como un número predefinido de barras consecutivas durante las cuales el precio fluctúa dentro de un pequeño rango. Si una de las siguientes barras cierra fuera del rango, se señala una ruptura. El indicador muestra 3 líneas: azul - límite superior de rangos planos Y áreas de ruptura consecutivas; rojo - límite inferior de rangos planos Y áreas de ruptura consecutivas; amarillo - centr
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Indicadores
El indicador de patrones de velas AW es una combinación de un indicador de tendencia avanzado combinado con un potente escáner de patrones de velas. Es una herramienta útil para reconocer y resaltar los treinta patrones de velas más fiables. Además, es un analizador de tendencias actual basado en barras de colores con un       panel de tendencias de múltiples marcos de tiempo que se puede cambiar de tamaño y posicionar. Una capacidad única para ajustar la visualización de patrones según el filtr
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicadores
El indicador muestra qué pares de operaciones, estrategias, robots y señales que utiliza son rentables y cuáles no. Las estadísticas de las operaciones y el gráfico de saldo se muestran en la divisa de la cuenta y en pips - para cambiar simplemente haga clic en el gráfico. botón "$"(arriba a la izquierda) - minimizar/expandir y mover el panel de indicadores botón ">"(abajo a la derecha) - ampliar y volver al tamaño original Estadísticas de las operaciones 1 línea - saldo de la cuenta, beneficio
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 80 DÓLARES POCAS COPIAS A ESTE PRECIO Del 5 de enero al 10 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta En esta oferta también se proporcionará el EA completo junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto SMC Blast Señal con FVG, BOS y Breakout tendencia El SMC Blast Signal es un sistem
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $). ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad. La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo: Deje que el mercado
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicadores
Versión MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo V.I.P: Envía el comprobante de pago de cualquiera de nuestros productos de pago a nuestro buzón Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Indicador potente para detección de reversión y rupturas en MT4 Sistema todo en uno y sin repintado para identificar cambios en la estructura del mercado, rupturas y r
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
¡¡ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO !! Este indicador es una super combinación de nuestros dos indicadores principales ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Muestra los valores de la Fuerza de la Divisa para TICK-UNIDADES y señales de alerta para 28 pares de divisas. Se pueden utilizar 11 Tick-Units diferentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 segundos. La barra de Tick-Unit en la sub-ventana se mostrará y se desplazará hacia la izquierda cuando haya
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Otros productos de este autor
Triangle Pattern Indicator MT4
Mihails Babuskins
4.67 (3)
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual del usuario. Patrón Triangular A veces el precio no puede hacer máximos más altos o mínimos más bajos y se mueve en un rango de precios convergentes y las ondas son más cortas que antes hasta que el movimiento crea una forma geométrica de un triángulo simétrico, lo que indica que es tal vez el final de la tendencia. El patrón de triángulo es muy conocido en forex y el plan de trading y la estrategia de muchos
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Asesores Expertos
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Señales de seguimiento real: Por favor, consulte los enlaces en mi perfil Greedy Red es un Asesor Experto está diseñado en base a Volume Profile FR . Volume Profile FR calcula el volumen en los niveles de precios (el indicador de volumen típico muestra sólo los volúmenes de las velas). Con el volumen de los niveles de precios, puede identificar áreas importantes que tienen el potencial de revertir. T
Hybrid Trading RSI Divergence MT4
Mihails Babuskins
5 (10)
Asesores Expertos
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario. Seguimiento del EA en tiempo real: Señal 1 Robot de trading totalmente automatizado, por primera vez en el mercado, se diseña un Asesor Experto basado en divergencias. El uso de divergencias es uno de los métodos de trading más comunes y prácticos. Debido a que vemos una divergencia en la mayoría de los lugares donde hay potencial de retorno de los precios. El diagnóstico y el trading basado en ella
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Advanced Divergence Scanner
Mihails Babuskins
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario. Descargue la versión MT4 aquí. Desbloqueando Perspectivas de Trading Sumérjase en el corazón de la dinámica del mercado con Advance Divergence Scanner, diseñado para operadores que buscan una ventaja competitiva. El Indicador de Divergencia es su clave para identificar divergencias cruciales en varios gráficos, permitiéndole tomar decisiones informadas en el dinámico mundo de los mercados financiero
Harmonic Patterns Scanner MT4
Mihails Babuskins
5 (1)
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual del usuario. Trading Armónico El secreto es el Fibonacci. Se ha demostrado en los mercados que el precio siempre reacciona a los niveles de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci son uno de los indicadores más importantes de los cambios de precios. A veces la secuencia de reacciones a estos niveles en el gráfico forman formas geométricas, que se llaman patrones armónicos. El precio crea patrones armónicos con su f
Advance 123 Pattern Scanner
Mihails Babuskins
4 (12)
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual del usuario. Cómo probar Usted puede probar el indicador por la versión gratuita, para obtener la versión gratuita por favor póngase en contacto conmigo ( la versión gratuita escanea gráficos en W1 y MN1 marcos de tiempo ) es gratis. 123 Patrón Breakout La tendencia es tu amiga, opera siguiendo la tendencia, pero ¿cómo identificamos las tendencias? A veces los métodos más sencillos dan los mejores resultados
Currency Strength Gauge
Mihails Babuskins
Indicadores
Indicador de la fuerza de las divisas El indicador de la fuerza de las divisas es un indicador para medir la fuerza o debilidad de las divisas en el mercado Forex. Comparando la fuerza de las divisas en una representación gráfica obtendrá una buena visión general del mercado y de sus tendencias futuras. Verá en un gráfico tanto la fuerza de las divisas como su correlación, y esto le ayudará en sus decisiones para conseguir mejores operaciones. -Para facilitar la detección de puntos de sobreco
Calculator of Lot Size
Mihails Babuskins
4.52 (23)
Indicadores
El cálculo del tamaño del lote para muchos operadores es un gran reto. Un caso que es muy importante en la gestión del dinero. Lo que muchos traders ignoran. La elección de un tamaño de lote adecuado en las operaciones puede mejorar los resultados y que en última instancia conducir al éxito. Este indicador calcula el tamaño de lote autorizado para sus operaciones. El indicador utiliza los siguientes valores para obtener el Tamaño de Lote apropiado para el posicionamiento: La distancia del
FREE
RSI Divergence Full
Mihails Babuskins
4.61 (28)
Indicadores
RSI Divergencia Completa +10 otros indicadores de divergencia Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF User-Manual. Descargue la versión MT5 aquí. También puede descargar el >>> Hybrid Trading EA <<<< que está diseñado e implementado basado en el Indicador de Divergencia RSI. RSI es un indicador bastante útil en sí mismo, pero es aún más eficaz cuando el comercio patrones de divergencia con eso. Porque la señal de divergencia del indicador RSI es una de las seña
MACD Divergence Full
Mihails Babuskins
5 (2)
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual del usuario. Indicador de detección de divergencias con un algoritmo especial. El uso de divergencias es muy común en las estrategias de trading. Pero encontrar oportunidades para operar con ellas es muy difícil y a veces perdemos esas oportunidades. El indicador encuentra todas las divergencias regulares y ocultas. (RD Y HD) Utiliza un método avanzado para especificar la divergencia. Este indicador es muy func
Double Top Double Bottom Pattern Scanner
Mihails Babuskins
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el Manual de Usuario PDF Archivo. Patrón doble superior/inferior Los patrones de doble techo y doble suelo son patrones gráficos que se producen cuando la inversión subyacente se mueve siguiendo un patrón similar al de la letra "W" (doble suelo) o "M" (doble techo). El análisis de dobles máximos y mínimos se utiliza en el análisis técnico para explicar los movimientos de un valor u otra inversión, y puede utilizarse como parte de una e
Candle Time indicator
Mihails Babuskins
5 (2)
Indicadores
A veces un trader necesita saber cuando se cerrará una vela y aparecerá una nueva para tomar las decisiones correctas, este indicador calcula y muestra el tiempo restante de la vela actual . Es fácil de usar, basta con arrastrarlo en el gráfico. Por favor, utilice y expresar su opinión, expresar sus opiniones promoverá los productos. Para ver otros productos gratuitos, por favor visite mi página .
FREE
MACD Signals Dashboard
Mihails Babuskins
4 (4)
Indicadores
Descargue directamente el archivo del indicador aquí (si no puede abrirlo en MT4) El indicador MACD es uno de los indicadores de momentum más populares entre los usuarios. Buscar y detectar señales MACD a ojo puede no ser fácil. Escanear gráficos completos Dashboard Indicator con una interfaz de usuario sencilla y panel de personalización de búsqueda ahorra tiempo y escanea todos los gráficos para la búsqueda de señales MACD y notifica al usuario con gran precisión. Después de encontrar la seña
FREE
One Click Trade Assistant
Mihails Babuskins
Utilidades
Vea mis otros productos aquí. Pedido en un clic Este producto le ayuda a enviar su pedido de la forma más rápida y sencilla posible. Envíe su orden lo más rápido posible: Simplemente establezca los valores de los parámetros de su posición (Precio, TP, SL, Fecha Ex) con unos simples arrastres del ratón. Por otra parte, el cálculo del valor de las pérdidas y ganancias antes de ordenar es siempre un gran reto para los operadores; Este experto es muy útil para tomar una posición y calcular el impor
FREE
RSI Signals Scanner
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Indicadores
Escáner de señales RSI La tendencia principal de la acción o activo es una herramienta importante para asegurarse de que las lecturas del indicador se entienden correctamente. Por ejemplo, algunos de los analistas técnicos, han promovido la idea de que una lectura de sobreventa en el RSI en una tendencia alcista es probablemente mucho mayor que el 30%, y una lectura de sobrecompra en el RSI durante una tendencia bajista es mucho menor que el nivel del 70%. Este indicador le notifica las rupturas
FREE
Trailing Stop Parabolic SAR
Mihails Babuskins
Utilidades
Esta utilidad gestiona el riesgo de su posición mediante el trailing stop con el valor del indicador "Parabolic SAR". Parámetros del indicador Paso del SAR(Valor del paso del SAR Parabólico) SAR máximo(Parabolic SAR valor máximo) Timeframes(Elija timeframes). Stop Place(poner SL en la vela actual(abierta) o en la última vela cerrada). ¿Se tiene en cuenta el spread?(Ponga el SL teniendo en cuenta el Spread o no, la elección es suya). Trabajar con esta utilidad es muy sencillo, sólo tienes que arr
FREE
Ichimoku Signal Scanner
Mihails Babuskins
4 (1)
Indicadores
Panel de Señales Ichimoku Para probar el indicador por favor descargue la versión demo aquí. Encuentre las señales de Ichimoku de la forma más fácil. Ichimoku es uno de los indicadores más potentes de reconocimiento de tendencias y tiene señales válidas para las operaciones. Este indicador escanea varios símbolos y marcos de tiempo por el Ichimoku para encontrar todas las señales que desee y mostrar en un tablero de instrumentos. Es fácil de usar, basta con arrastrarlo al gráfico. Es mejor añadi
Waves Follower
Mihails Babuskins
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual del usuario. Este indicador da una señal cuando la probabilidad de inicio de una tendencia es alta. Para calcular los puntos de entrada, utiliza una combinación de algunos indicadores como "Moving Average", "ADX", RSI con puntos de soporte y resistencia. Este indicador es un seguidor de tendencia y no determina que TP porque no es necesario, utiliza el sistema de arrastre de stop-loss (Por supuesto, el indicado
Quasimodo Pattern QM MT4
Mihails Babuskins
4.18 (33)
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el Manual de Usuario PDF Archivo. CONCEPTO AVANZADO DE COMERCIO DE ACCIÓN DE PRECIOS. Para probar el indicador, puede descargar la versión demo en mi lista de productos. es gratis (sólo muestra patrones que han ocurrido en el pasado del mercado). Quasimodo es un patrón de inversión que aparece al final de una tendencia alcista. Como formación de precios, el patrón Quasimodo está representado por tres picos y dos valles, donde: En primer
Volume Profile FR supply and demand
Mihails Babuskins
5 (2)
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el Manual de Usuario PDF Archivo. Indicador de perfil de volumen Una herramienta funcional y útil que puede mejorar su plan de trading. Este indicador calcula el volumen en los niveles de precios (el indicador de volumen típico sólo muestra los volúmenes de las velas). Con el volumen de los niveles de precios, puede identificar áreas importantes que tienen el potencial de revertir. También puede ver el volumen de los niveles de soporte
Harmonic Pattern Dashboard
Mihails Babuskins
4.2 (5)
Indicadores
patrones armónicos Los patrones armónicos pueden utilizarse para detectar nuevas oportunidades de negociación y tendencias de precios, pero sólo si sabe exactamente lo que está buscando. Las pautas armónicas se forman combinando formas geométricas y niveles de Fibonacci. Como resultado, los niveles de Fibonacci son el concepto clave de estos patrones. Identificar patrones armónicos requiere más práctica que otros patrones clásicos del mercado. Pero aprendiendo estos patrones, podrá reconocer la
Dynamic Moving Average DMA
Mihails Babuskins
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario. Introducción El indicador de media móvil es el más conocido y uno de los más populares entre los operadores. Es muy sencillo trabajar con él, pero una pregunta básica siempre se ha convertido en un gran reto entre los traders: ¿Cuál es la configuración óptima de la media móvil para cada gráfico? La respuesta a esta pregunta es muy difícil, usted tiene que probar diferentes configuraciones del indica
Wolfe Wave Pattern Scanner
Mihails Babuskins
5 (1)
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario. Introducción Presentamos el Indicador del Patrón de Wolfe, una poderosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar y capitalizar el elusivo Patrón de Wolfe en los mercados financieros. Este innovador indicador utiliza algoritmos avanzados para buscar el patrón de Wolfe en todos los símbolos y plazos, proporcionando a los operadores una ventaja única en el mercado. Cómo operar co
Volume Profile Fixed Range MT5
Mihails Babuskins
Indicadores
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario. Descargue la versión MT4 aquí. Indicador de Perfil de Volumen Una herramienta funcional y útil que puede mejorar su plan de trading. Este indicador calcula el volumen en los niveles de precios (el típico indicador de volumen sólo muestra los volúmenes de las velas). Con el volumen de los niveles de precios, puede identificar áreas importantes que tienen el potencial de revertir. También puede ver e
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario