Elliot Impulse Waves Scanner 5W

Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual del usuario.

Introducción alpatrón 5W

El patrón 5W se produce cuando el precio forma un ciclo alterno de 5 ondas con su volatilidad.

De hecho, el patrón 5W es una serie de precios de alternancia HH o LL (higher high o lower low), que es la característica principal de una tendencia.

El patrón de 5W debe tener la característica de ondas no superpuestas, también los puntos del patrón se forman generalmente en los niveles de Fibonacci.

El patrón completo de 5W en realidad señala una inminente reversión del precio.

Al final de este patrón, observando señales de reversión como la divergencia o la señal de un indicador de impulso, se puede tomar una posición.



El indicador 5W Pattern Scanner

Suele ser difícil para un operador reconocer patrones clásicos en un gráfico, además de que la búsqueda de docenas de gráficos y marcos temporales llevará tiempo, y también existe la posibilidad de que el operador se equivoque en los cálculos.

Este indicador puede buscar automáticamente en todos los gráficos y marcos de tiempo para encontrar posibles patrones en cuestión de segundos.

Además, este indicador tiene una opción útil para detectar la divergencia al final del patrón completado, que puede ser una fuerte señal de reversión de precios y aumentar la precisión y la tasa de éxito.

La búsqueda, los cálculos de Fibonacci y el reconocimiento de patrones son completamente responsabilidad del indicador; todo lo que tiene que hacer es "pulsar el botón de escaneo".



¿Cómo operar?



Se calculan todos los parámetros necesarios para entrar en la operación, como el punto de entrada, el stop-loss y el take-profit.

Al observar la señal y decidir operar, entramos en la operación con el método "set and forget".