CloseOrdersEa
- Utilidades
- Yusuf Watinani Umar
- Versión: 1.3
- Actualizado: 13 diciembre 2025
- Activaciones: 15
Visión general: Esta utilidad sirve como una herramienta para proporcionar una navegación fácil para el cierre de posiciones abiertas.
- Cierre todas las posiciones de compra abiertas a precio de mercado.
- Cierre todas las posiciones de venta abiertas a precio de mercado.
- Cierre todas las órdenes a precio de mercado basado en condiciones predefinidas para una gestión eficiente de las operaciones.
- Cierre las órdenes para el gráfico actual a precio de mercado, permitiendo un control centrado en instrumentos de negociación específicos.
