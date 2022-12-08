Bots Builder Pro MT4

5

Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung. Einzigartig in seiner Art.

Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Generieren Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, Strategietester und Cloud-Optimierung bereit sind.


Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihre Handelslösungen nicht in der MQL-Sprache erstellen können.

Jetzt, mit Bots Builder Pro, kann jeder Expert Advisors und andere Tools mit einer einfachen und intuitiven visuellen Schnittstelle erstellen.


Das Benutzerhandbuch finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751210

Version für MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/88939

Bots Builder is a visual panel and DOES NOT work in strategy tester.

DEMO VERSION für Live-Konten: kostenlose Demo anfordern

Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Zweifel haben, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen.

Meinem Kanal beitreten: AI Trading Lösungen


Um einen neuen Bot zu erstellen, müssen Sie nur seine Funktionen aus mehr als 50 verfügbaren Blöcken auswählen. Sie können auch Ihre eigenen Blöcke erstellen, wodurch die Anzahl der Kombinationen buchstäblich unbegrenzt ist.

Nachdem eine Quellcode-Datei erstellt wurde, können Sie sie wie jeden anderen EA ohne Einschränkungen verwenden: Live-Operationen, Strategietester, Cloud-Optimierung und so weiter.


Funktionsweise

50+ eingebaute Blöcke für den Anfang. Sie können mehrere Module aus jedem Bereich gleichzeitig verwenden.


Lot-Methoden: Fixed, Auto Lot, Martingale, Grid, Risiko pro Trade und mehr.


Einstiegssignale: Range Breakouts, Indikatoren Linienkreuzung, Levels Breakouts, Gleitende Durchschnitte, RSI, CCI, WPR, ZigZag, Fraktale, MACD, Stochastik und so weiter.


Filter: Spread-Filter, Max-Trade-Anzahl, Zeitbereich-Filter und mehr.


Stop Loss und Take Profit: SL&TP in Punkten oder Geld, Break-Even, Trailing Stop, MA TSL, Previous Bar High / Low TSL, Basket SL&TP, PSAR TSL.


Verwaltung der Trades: Schließung täglich oder freitags, Max Trade Holding Time, Schließung in Profit First Chance, Max PnL in Geld oder Account %.


Option zur Erstellung eigener Module, die später zusammen mit den eingebauten Blöcken verwendet werden können.


100+ Elemente zur Erstellung aller Arten von Handelsrobotern und Handelsmanagement-Tools zur Automatisierung Ihrer Routine.


Eingebaute Beispiele, die veranschaulichen, wie verschiedene Elemente für den Aufbau verschiedener Strategien verwendet werden können.


Snippets für die am häufigsten verwendeten Kombinationen von Elementen, die später in andere Strategien / Schemata kopiert werden können.


Exportieren/Importieren von Schemata in Dateien.


Englische, spanische und russische Lokalisierungen.


Eingebaute Beschreibungen für alle Module, Elemente und Parameter.


Kompatibel mit beiden Plattformen MetaTrader4 und MetaTrader5: Bots Builder ermöglicht die Erstellung von .mq4 und .mq5 Dateien von jeder der Plattformen. So können Sie Ihre Strategien mit der ganzen Leistungsfähigkeit des MetaTrader5-Testers und der Optimierungswolke testen und sie dann live auf Ihrem MetaTrader4-Konto ausführen.


Eingaben

Es gibt nur einen einzigen Eingabeparameter in Bots Builder: Profil ID #, der den Namen des aktuell verwendeten Profils angibt. Sie können verschiedene Profile für verschiedene Strategien, an denen Sie arbeiten, erstellen.


Beschränkungen

Nicht alle Strategien können mit Bots Builder Pro erstellt werden. Einige Strategien können nicht automatisch erstellt werden.


Zukünftige Entwicklung

Ich plane, dieses Projekt mit Hilfe meiner eigenen Ideen und der wertvollen Anregungen und Rückmeldungen der Benutzer weiterzuentwickeln.

Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie Kommentare oder Wünsche haben, die dazu beitragen können, Bots Builder noch besser zu machen. Ich bin ganz Ohr.


Über mich

Ich bin ein professioneller Entwickler mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der MQL-Programmierung und mehr als 1000 ausgeführten Aufträgen als Freiberufler.

Jetzt ist es meine Vollzeitbeschäftigung, professionelle Lösungen für Trader zu entwickeln.


Bewertungen 1
Kurren James Kidd
494
Kurren James Kidd 2023.06.22 19:31 
 

Freaken GOLD! I'm a very novice programmer(if I can even call myself that). This thing will save you hours and hours of learning and programming. No more reading articles you barely understand or copy and pasting code. If you're a complete novice like me I absolutely 100% recommend Bots Builder Pro!

Empfohlene Produkte
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Moving Autumn MT4
Mr Fares Mohammad Alabdali
Experten
Leicht und einfach, Moving Autumn MT4 . Du bist der Boss, schau zu, lächle. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD ,EURUSD ,XAUUSD. Währung verwenden: One . Zeitrahmen: H4 Minimum Lots: 0.15 Plattform: MetaTrader 4 Gewinn: 250 -200 Mindesteinlage : $1000 WICHTIG: Es ist sehr wichtig, LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden! VPS empfohlen Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung: Wir sind bestrebt, unser Produkt ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen die bestmö
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
Speedy Tiger
Che Jeib Che Said
Experten
SPEEDY TIGER https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products Speedy Tiger ist ein vollautomatischer EA, der unseren innovativen Algorithmus in Kombination mit unserem Money-Management-Konzept verwendet. Dieser EA ist so konzipiert, dass er mit einfachen Eingabeparametern leicht zu bedienen ist. INPUTS Trade Comment: Benutzerkommentar Magic No: einzigartige EA-Nummer Zeitrahmen: Standard ist H1 Min Lot: Der EA führt nicht weniger als die minimale Lotgröße für das Startlot aus, unter Berüc
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SWmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
Number One Capital EA
Cherman Bagatsolon
Experten
Es ist ein vollständig optimiertes und anpassungsfähiges neuronales Netzwerksystem. Die Strategie basiert auf RSI, MACD und gleitendem Durchschnitt, die komplett neu gestaltet, verfeinert und mit einem neuronalen Netzwerk kombiniert werden. Alle neuronalen Netzwerkeinstellungen sind in den Expert Advisor integriert. Um die Einzahlung zu schützen, setzt es immer auf einen sehr niedrigen Drawdown Empfehlungen Paar: XAUUSD Zeitrahmen: M15 Mindesteinzahlung: $500 getestetes echtes Live-Signal h
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Quantum Gold Bot MT4 ist ein Hochfrequenz-Handelsroboter (Advisor) für den Goldmarkt (XAUUSD), der nach dem Scalping-Prinzip arbeitet. Er wurde entwickelt, um Preisimpulse - starke Preisbewegungen in kurzen Zeiträumen - sofort zu erfassen und zu nutzen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Wir stellen Ihnen den Quantum Gold Bot vor, Ihren unentbehrlichen Assistenten in der komplexen Welt des XAUUSD-Handels. Quantum Gold Bot ist ein Forex-Robote
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Evil Dragon EA
Evgenii Filippov
Experten
Der Multi-Currency Expert Advisor ist für die meisten Paare geeignet. Um sicher zu handeln, muss das Konto mindestens $ 50 auf einem Cent-Konto oder mindestens $ 5000 auf einem klassischen Konto haben.Empfohlener Broker für ein klassisches Konto www.icmarkets.com oder Alpari für ein Cent-Konto.Der Expert Advisor sollte nur auf einem 1-Stunden-Zeitrahmen ( H1 ) installiert werden . Parameter: Distance - der Mindestabstand zwischen den Aufträgen (wenn der erste Auftrag unrentabel ist). LotStar
Lava Dragon EA
Evgenii Filippov
Experten
Der Multi-Currency Expert Advisor ist für die meisten Paare geeignet. Für einen sicheren Handel muss das Konto mindestens $ 50 auf einem Cent-Konto oder mindestens $ 5000 auf einem klassischen Konto haben.Empfohlener Broker für ein klassisches Konto www.icmarkets.com oder Alpari für ein Cent-Konto.Der Expert Advisor sollte nur auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15 ) installiert werden . Advisor Trades aggressiv, geeignet für die Übertaktung der Kaution. Parameter: Abstand - der Mindestabst
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT4 Aktualisiert 4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren, MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com/e
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experten
Einzahlung : ab 100 Einzahlungseinheiten Handelspaare : Ich empfehle Währungspaare: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Handelszeitraum : beliebig Konto: Sie sollten ECN-ECN.Pro-Konten mit fünfstelligen Kursen mit einer moderaten Größe (Spread) verwenden. Parameter: USING - Wahl, Handelsrisiko oder festes Lot RISK/LOT - Lot-Risiko-Wert RESTORING_THE_BALANCE - Wiederherstellung des Gleichgewichts* HOW_THE_RESET_WINDOW - Zurücksetzen der globalen Variablen TAKE_PROFIT - Gewinn
Mk R
Can Pei Pu
Experten
MK_R Es basiert auf gegenläufigen Mustern für EURUSD. Grundsätzlich wird er unter der Bedingung von 1 Kaufwelle und 6 Verkaufswellen des Granville'schen Gesetzes einsteigen. Der EA verwendet keine Indikatoren, Raster, Martingale, Arbitrage. Der EA hat sich in den sechs Monaten des Jahres 2020 als profitabel erwiesen und ist besonders für den aktuellen EURUSD-Markt seit Mitte Dezember 2020 geeignet. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Der Zeitrahmen ist M5. EA benötigt M1 Char
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor wird mit einer Super Scalping Technique Strategie verwendet. Kann mit begrenztem Kapital und Mindestkapital von 100 USD mit 1:500 Leverage verwendet werden, es wird empfohlen , mit 200 USD Kapital Leverage 1:500 , oder mehr. Verwendung bei Brokern mit Tickcharts und Daten auf einem M1 Time Frame auf dem Chart, es wird empfohlen , indem Sie das Paar GBPUSD/EURUSD auf M1/M5 Time Frame . Benutzen Sie Broker mit Spreads von weniger als 30 Punkten, am besten mit
Fibo Level Management Tools
Chen Yau Weng
Utilitys
Dieser Indikator ist ein großartiges Hilfsmittel für Fibonacci Trader, die ihr Chart manuell zeichnen. Dieser Indikator zeichnet kein Fibonacci Retracement oder Fibonacci Expansion. Er ist ein Hilfsmittel zum Ändern des Fibonacci-Levels für manuell gezeichnete Fibonacci-Objekte auf dem Chart. Zeichnen Sie einfach mit dem Fibonacci Retracement oder einem anderen Fibonacci Tool in MT4 wie gewohnt. Wählen Sie dann das soeben gezeichnete Fibonacci-Objekt aus. Stellen Sie sicher, dass Sie nur 1 Objek
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Durch den Einsatz von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf eine neue Ebene. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu t
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Experten
NSA Prop Firm Robot EA für MT4 ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der speziell für Trader optimiert ist, die Prop Firm Challenges wie FTMO, MyForexFunds oder FundedNext bestehen wollen. Ich habe diesen EA persönlich über mehrere Wochen hinweg getestet und war beeindruckt, wie effizient er Rentabilität und Risiko ausbalanciert - ein Schlüsselfaktor für jede Funded Account Strategie. Der EA arbeitet mit strenger Drawdown-Kontrolle und stetiger Gewinnakkumulation. Was den NSA Prop Firm
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
MACD Divergence Pro ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Forex-Handelsroboter, der entwickelt wurde, um MACD-Signale zu nutzen und Divergenzmuster zu erkennen, die häufig größeren Preisumkehrungen vorausgehen. Der EA platziert automatisch Kauf- und Verkaufstransaktionen , wenn: eine bärische Divergenz bei Markthochs erkannt wird Bullische Divergenz wird bei Markttiefs erkannt MACD-Crossover-Signale bestätigen potenzielle Einstiegspunkte Hauptmerkmale: Vollautomatischer Handel m
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert. Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale der Golden Suite: MARKTEINSTELLUNGEN Automatische Auswahl der Indikatoren Risiko in % der Einlage Trailing-Stop Nachrichtenfilter Mu
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive DC — Berater für Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC ist ein spezialisierter Algorithmus für den Handel mit Gold (XAUUSD), entwickelt ausschließlich für Trader, die Prop Firm Challenges absolvieren. Der Berater ist vollständig optimiert und sofort nach der Installation einsatzbereit. Die Hauptaufgabe des Nutzers ist das Risikomanagement – alle anderen Prozesse laufen automatisch. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Wicht
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilitys
Dies ist ein Expert Adviser, der für den manuellen Handel als Hintergrund-EA verwendet oder mit einem externen EA kombiniert wird, um Aufträge zu eröffnen. Loss Recovery Trading ist eine Ihrer Optionen, um mit verlorenen Positionen umzugehen, anstatt Stop Loss zu verwenden, indem Sie einen Bereich für die Wiederherstellung der Zone und ein Ziel für den Ausstieg aus der Turn-Round-Sequenz festlegen. Wie funktioniert das? Wenn sich der Markt entgegen der Richtung Ihrer ersten Position bei den spe
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitys
Das bedeutet, dass Sie jetzt auf mehreren MetaTrader 4-Konten gleichzeitig handeln können, die Trades eines beliebigen Handelsroboters auf die Konten Ihrer Freunde und Familie spiegeln können (auch wenn diese auf Ihre MT4-Kontonummer gesperrt sind), Investitionsportfolios von vielen MT4-Konten erstellen können, das Risiko von unregulierten Forex-Brokern beseitigen können, eine Verlust-Handelsstrategie in einen Gewinn umwandeln können und sofort ein unabhängiger Kontoverwalter werden können, ohne
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitys
Hallo zusammen, News Trapper EA ist ein Experte für den Handel mit Nachrichten sehr sicherer Experte für den automatisierten Handel mit den Nachrichten des Wirtschaftskalenders. Es zeigt stabilen Handel während der letzten 10 Jahre. EA verwendet keine gefährlichen Technologien wie Martingale, Grid. Der Experte ist sehr einfach zu bedienen. Der Verkauf wird nach 48 Stunden beendet . wie man ihn installiert und Dateien einstellt lesen Sie den Blog nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um Sie zum V
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitys
BEGRENZTES ANGEBOT - NUR FÜR 2 TAGE | 50% BLACK FRIDAY RABATT $640 -> $320 Ihr intelligenter Handelsassistent für den Devisenmarkt Wir stellen Ihnen ein leistungsstarkes MetaTrader-Tool vor, das die Art und Weise, wie Sie handeln, revolutionieren wird. Dieser intelligente Assistent geht über herkömmliche Indikatoren hinaus und bietet eine umfassende, KI-gesteuerte Marktanalyse - damit Sie mit Klarheit und Vertrauen handeln können. Was es tut Dieses fortschrittliche Tool überwacht und analysie
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale in den MT4 (in dem Sie Mitglied sind ), es kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT4. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrichte
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
Utilitys
Auto Stop Loss (MT4 Manager) ist ein robustes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Stress aus dem Handelsmanagement zu nehmen. Egal, ob Sie ein Scalper oder ein Swing Trader sind, dieser EA wendet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Ihre Trades an, sichert Gewinne mit Break-Even und maximiert Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop. Dieser Manager funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und ermöglicht es Ihnen, bestimmte Symbole oder mehrere Paare von einem einzig
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitys
OneClick Online Account Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen hilft, alle Ihre Konten von einem zentralen Panel aus zu verwalten. Es ist für alle Händler mit einem Konto und besonders für Händler mit mehreren Konten geeignet. Das Dienstprogramm hilft Ihnen bei : Überwachung des Status aller Konten auf einer privaten Webseite. Einige Informationen wie Kontoverbindungsstatus, Kontoprofit, DD, Saldo, Eigenkapital, Margin Level, Anzahl der Positionen und Aufträge, täglicher und
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilitys
50% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $375 Reward Multiplier ist ein halbautomatischer Handelsmanager, der auf dem Pyramidenhandel basiert und zusätzliche Orders mit dem laufenden Gewinn Ihrer Trades eröffnet, um den Ertrag exponentiell zu maximieren, ohne das Risiko zu erhöhen. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen EAs zeigt dieses Tool den potenziellen Gewinn/Verlust und das Verhältnis von Belohnung und Risiko an, bevor Sie den ersten Handel eingehen! Demo hier herunterladen (Startlot ist auf 0.01
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Das FFx Hidden Manager-Panel hilft Ihnen, Ihre Aufträge direkt im Chart zu verwalten. Darunter sind alle Funktionen beschrieben: TP, SL und TrailingStop sind ausgeblendet Jede Order hat ihre eigenen Linien im Chart Ziehen Sie eine beliebige Linie per Drag & Drop, um die TP/SL-Linie nach Ihrem Bedarf zu ändern Option zum automatischen Verschieben der SL-Linie bei Break-Even, wenn TP #1 erreicht wird Option zur Auswahl des TP/SL-Typs (nach Pips oder Preis) Option zur Auswahl des TrailingStop-Typs
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
FFx Risk Calculator hilft Ihnen, Ihre Handelsgröße, SL oder das Risiko direkt auf dem Chart zu berechnen. Alle Funktionen werden im Folgenden beschrieben: Option zur Auswahl des zu berechnenden Parameters: Risiko, Stop Loss oder Losgröße Das Panel zeigt an, ob die Lotgröße entsprechend der aktuellen freien Marge des Kontos erlaubt ist Schaltfläche zum Maximieren/Minimieren des Panels Ziehen und Ablegen des Panels an beliebiger Stelle auf dem Chart Wie wird es verwendet? Wählen Sie den Parameter,
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilitys
News Trader Pro ist ein einzigartiger Roboter, mit dem Sie die Nachrichten nach Ihrer vordefinierten Strategie handeln können. Er lädt jede Nachricht von mehreren beliebten Forex-Websites. Sie können eine beliebige Nachricht auswählen und die Strategie für den Handel mit dieser Nachricht voreinstellen, und dann wird News Trader Pro diese Nachricht mit der ausgewählten Strategie automatisch handeln, wenn die Nachricht kommt. Die Veröffentlichung von Nachrichten bietet die Möglichkeit, Pips zu gew
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 9 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: 1. Beobachter-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 9 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen 2. Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der B
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilitys
Laden Sie einen benutzerfreundlichen und benutzerdefinierten Deal-Kopierer herunter. Nichts überflüssiges, alles ist nur das Notwendigste. Kann vorwärts und rückwärts (rückwärts) kopieren. Beim direkten Kopieren übernimmt es die Kontrolle über Stop Loss und Take Profit jeder Bestellung. Wiederholt Änderungen von Markt- und Limitaufträgen auf dem Hauptkonto. Es ist möglich, in den Modi "Eins-zu-Viele" und "Viele-zu-Eins" zu kopieren. Achtung: Das Produkt ist nur zum Kopieren von Transaktionen inn
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
Utilitys
Das Produkt kombiniert ein manuelles Handels-Panel mit der Möglichkeit, Aktionen automatisch und in hohem Maße konfigurierbar durchzuführen. Zu den Aktionen gehören das Erfassen von Indikatorwerten und das Auslösen von Alarmen auf der Grundlage dieser Werte, das Eröffnen/Schließen oder teilweise Schließen von Geschäften, Scale-in, das Einrichten von Pending Orders, das Anpassen von Stop Loss und Take Profit und vieles mehr. Die Steuerelemente auf dem Chart können konfiguriert werden, z. B. Tickb
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Utilitys
Das Price Action Dashboard ist ein innovatives Tool, das dem Trader hilft, eine große Anzahl von Finanzinstrumenten zu kontrollieren. Dieses Tool wurde entwickelt, um automatisch Signale und Preisbedingungen vorzuschlagen. Das Dashboard analysiert alle wichtigen Zeitrahmen und schlägt mit Hilfe von grafischen Elementen Preisaktionsbedingungen vor. Das Dashboard kann Ihnen die Stärke des Trends vorschlagen, indem es Richtungsbewegungen identifiziert. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für diejen
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilitys
Elliott Wave Counter ist ein Panel zur schnellen und benutzerfreundlichen manuellen Markierung von Elliott-Wellen. Man kann eine Farbe und eine Markierungsstufe auswählen. Es gibt auch Funktionen zum Entfernen des letzten Markups und des gesamten vom Tool erstellten Markups. Die Markierung erfolgt mit einem Klick. Fünfmal klicken - fünf Wellen haben! Elliott Wave Counter ist ein großartiges Instrument sowohl für Anfänger als auch für professionelle Analysten von Elliott-Wellen. Installations- un
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilitys
Wenn Sie Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen möchten, sehen Sie sich Folgendes an: die tägliche Markteröffnung, die klassischen Pivot-Levels, die Fibonacci-Pivot-Levels, die Trendlinien, die Fibonacci-Levels, die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss und den aktuellen Spread. Wenn Sie Ihre Aufträge mit genau dem Lot platzieren möchten, das Ihrem gewünschten Stop-Loss-Risiko entspricht. Wenn Sie all dies und mehr mit nur einem Klick erledigen möchten, dann ist dies das perfekte Tool
Partial Close Expert
Omar Alkassar
5 (1)
Utilitys
Partial Close Expert   ist ein Tool, das viele Funktionen in einem automatisierten System vereint. Dieser EA kann Händlern helfen, ihre Positionen effektiver zu verwalten, indem er mehrere Optionen zum Risikomanagement und zur Maximierung potenzieller Gewinne bietet. Mit Partial Close Expert können Händler eine       teilweise geschlossen       Ebene, um Gewinne zu sichern, ein       Trailing-Stop       Ebene, um Gewinne zu schützen und Verluste zu begrenzen, ein       die Gewinnzone erreichen
Master Trend Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
Utilitys
Master Trend Dashboard ist ein Indikator der neuen Generation, kompakt, leicht und effizient. Jedes Element dieses Dashboards ist so konzipiert, dass es spezifische Signale liefert, wie: Price Action, Breakout, Net Change (Performance des Instruments), algorithmische Studien, Korrelationen und statistische Berechnungen. Dieses Tool wird Ihre Art zu handeln verändern, da es Ihnen ermöglicht, wichtige Informationen zu erhalten. Sehen Sie sich die Grafik Signale an, um jedes einzelne Signal zu vers
Weitere Produkte dieses Autors
FX Vision AI MT5
Andrey Barinov
5 (1)
Experten
FX Vision AI - Präzision, Klarheit und Intelligenz bei jedem Handel FX Vision AI stellt einen Durchbruch im intelligenten, automatisierten Handel dar und kombiniert professionell entwickelte Handelslogik mit echten KI-Prognosen und tiefgreifenden Marktanalysen. FX Vision AI wurde für Gold-, Forex- und CFD-Instrumente entwickelt, sieht über das Marktrauschen hinaus, passt sich an veränderte Bedingungen an und führt intelligente Entscheidungen mit chirurgischer Präzision aus. Dies ist nicht nur
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilitys
Wäre es nicht toll, wenn KI einen zweiten Blick auf Ihre Handelsdaten werfen würde - Grafiken, Indikatoren und mehr? Wir stellen Ihnen die AI Trading Station vor, ein revolutionäres Dienstprogramm, das nahtlos in die MetaTrader-Plattform integriert ist. Angetrieben von der fortschrittlichen Intelligenz von OpenAI's ChatGPT, deckt diese Komplettlösung jeden Schritt Ihrer Handelsreise ab, von der Datenerfassung bis zur Handelsausführung. Der komplette Handelsprozess. Neu erfunden Datenerfassung &
AI Trading Station MT4
Andrey Barinov
Utilitys
Wäre es nicht toll, wenn KI einen zweiten Blick auf Ihre Handelsdaten werfen würde - Grafiken, Indikatoren und mehr? Wir stellen Ihnen die AI Trading Station vor, ein revolutionäres Dienstprogramm, das nahtlos in die MetaTrader-Plattform integriert ist. Angetrieben von der fortschrittlichen Intelligenz von OpenAI's ChatGPT, deckt diese Komplettlösung jeden Schritt Ihrer Handelsreise ab, von der Datenerfassung bis zur Handelsausführung. Der komplette Handelsprozess. Neu erfunden Datenerfassung &
FX Vision AI MT4
Andrey Barinov
Experten
FX Vision AI - Präzision, Klarheit und Intelligenz bei jedem Handel FX Vision AI stellt einen Durchbruch im intelligenten, automatisierten Handel dar und kombiniert professionell entwickelte Handelslogik mit echten KI-Prognosen und tiefgreifenden Marktanalysen. FX Vision AI wurde für Gold-, Forex- und CFD-Instrumente entwickelt, sieht über das Marktrauschen hinaus, passt sich an veränderte Bedingungen an und führt intelligente Entscheidungen mit chirurgischer Präzision aus. Dies ist nicht nur
Auswahl:
Kurren James Kidd
494
Kurren James Kidd 2023.06.22 19:31 
 

Freaken GOLD! I'm a very novice programmer(if I can even call myself that). This thing will save you hours and hours of learning and programming. No more reading articles you barely understand or copy and pasting code. If you're a complete novice like me I absolutely 100% recommend Bots Builder Pro!

Antwort auf eine Rezension