Bots Builder Pro MT4

Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung. Einzigartig in seiner Art.

Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Generieren Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, Strategietester und Cloud-Optimierung bereit sind.



Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihre Handelslösungen nicht in der MQL-Sprache erstellen können.

Jetzt, mit Bots Builder Pro, kann jeder Expert Advisors und andere Tools mit einer einfachen und intuitiven visuellen Schnittstelle erstellen.





Um einen neuen Bot zu erstellen, müssen Sie nur seine Funktionen aus mehr als 50 verfügbaren Blöcken auswählen. Sie können auch Ihre eigenen Blöcke erstellen, wodurch die Anzahl der Kombinationen buchstäblich unbegrenzt ist.

Nachdem eine Quellcode-Datei erstellt wurde, können Sie sie wie jeden anderen EA ohne Einschränkungen verwenden: Live-Operationen, Strategietester, Cloud-Optimierung und so weiter.





Funktionsweise

50+ eingebaute Blöcke für den Anfang. Sie können mehrere Module aus jedem Bereich gleichzeitig verwenden.



Lot-Methoden: Fixed, Auto Lot, Martingale, Grid, Risiko pro Trade und mehr.



Einstiegssignale: Range Breakouts, Indikatoren Linienkreuzung, Levels Breakouts, Gleitende Durchschnitte, RSI, CCI, WPR, ZigZag, Fraktale, MACD, Stochastik und so weiter.



Filter: Spread-Filter, Max-Trade-Anzahl, Zeitbereich-Filter und mehr.



Stop Loss und Take Profit: SL&TP in Punkten oder Geld, Break-Even, Trailing Stop, MA TSL, Previous Bar High / Low TSL, Basket SL&TP, PSAR TSL.



Verwaltung der Trades: Schließung täglich oder freitags, Max Trade Holding Time, Schließung in Profit First Chance, Max PnL in Geld oder Account %.







Option zur Erstellung eigener Module, die später zusammen mit den eingebauten Blöcken verwendet werden können.





100+ Elemente zur Erstellung aller Arten von Handelsrobotern und Handelsmanagement-Tools zur Automatisierung Ihrer Routine.





Eingebaute Beispiele, die veranschaulichen, wie verschiedene Elemente für den Aufbau verschiedener Strategien verwendet werden können.





Snippets für die am häufigsten verwendeten Kombinationen von Elementen, die später in andere Strategien / Schemata kopiert werden können.





Exportieren/Importieren von Schemata in Dateien.





Englische, spanische und russische Lokalisierungen.





Eingebaute Beschreibungen für alle Module, Elemente und Parameter.





Kompatibel mit beiden Plattformen MetaTrader4 und MetaTrader5: Bots Builder ermöglicht die Erstellung von .mq4 und .mq5 Dateien von jeder der Plattformen. So können Sie Ihre Strategien mit der ganzen Leistungsfähigkeit des MetaTrader5-Testers und der Optimierungswolke testen und sie dann live auf Ihrem MetaTrader4-Konto ausführen.





Eingaben

Es gibt nur einen einzigen Eingabeparameter in Bots Builder: Profil ID #, der den Namen des aktuell verwendeten Profils angibt. Sie können verschiedene Profile für verschiedene Strategien, an denen Sie arbeiten, erstellen.





Beschränkungen

Nicht alle Strategien können mit Bots Builder Pro erstellt werden. Einige Strategien können nicht automatisch erstellt werden.





Zukünftige Entwicklung

Ich plane, dieses Projekt mit Hilfe meiner eigenen Ideen und der wertvollen Anregungen und Rückmeldungen der Benutzer weiterzuentwickeln.

Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie Kommentare oder Wünsche haben, die dazu beitragen können, Bots Builder noch besser zu machen. Ich bin ganz Ohr.





Über mich

Ich bin ein professioneller Entwickler mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der MQL-Programmierung und mehr als 1000 ausgeführten Aufträgen als Freiberufler.

Jetzt ist es meine Vollzeitbeschäftigung, professionelle Lösungen für Trader zu entwickeln.



