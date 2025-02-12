Candle Countdown Timer MT4

Kerzen-Countdown-Timer - Bleiben Sie dem Markt einen Schritt voraus!

Fragen Sie sich manchmal, wie viel Zeit noch bleibt, bis die aktuelle Kerze schließt? Timing ist alles beim Handel! Candle Countdown Timer ist die ultimative Lösung für Trader, die ein präzises Timing benötigen, um ihre Strategien effektiv auszuführen. Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool stellt sicher, dass Sie nie einen kritischen Moment verpassen.

Was ist der Candle Countdown Timer? Der Candle Countdown Timer ist ein fortschrittliches und dennoch leichtgewichtiges MT4-Hilfsprogramm, das die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze anzeigt und es Händlern ermöglicht, ihre Ein- und Ausstiege präzise zu planen. Er wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, so dass Sie immer die neuesten Informationen auf einen Blick haben.

Wie es funktioniert:

  1. Countdown in Echtzeit:
  • Das Tool verfolgt kontinuierlich die Startzeit der aktuellen Kerze und berechnet, wie viele Sekunden bis zu ihrer Schließung verbleiben.
  • Der Countdown wird automatisch zurückgesetzt, wenn sich eine neue Kerze bildet.
  1. Farbcodierte Warnungen für Dringlichkeit:
  • Wenn die Kerze kurz vor der Schließung steht, ändert die Beschriftung ihre Farbe, um Ihre Aufmerksamkeit zu wecken:
    • Grün - Sichere Zeit übrig.
    • Gelb - Warnung: Die Kerze steht kurz vor der Schließung.
    • Rot - Kritisch: Die Kerze schließt sich sehr bald!
  1. Präzise Fortschrittsverfolgung:
  • Zeigt die verstrichene Zeit seit Eröffnung der Kerze an.
  • Zeigt den Prozentsatz der abgeschlossenen Kerze an, um Händlern zu helfen, das Momentum zu beurteilen.
  1. Anpassbar an Ihren Handelsstil:
  • Einstellbares Aktualisierungsintervall (Standard 1 Sekunde).
  • Wählen Sie Ihre bevorzugte Schriftgröße, Farben und Positionierung.
  • Platzieren Sie die Anzeige bequem in einer beliebigen Ecke des Charts.

Warum brauchen Sie den Candle Countdown Timer?

  • Perfekt für Scalper und Intraday-Händler - Wenn Sie auf niedrigeren Zeitskalen handeln, zählt jede Sekunde! Dieses Tool stellt sicher, dass Sie nicht überrumpelt werden.
  • Hilft bei der Candlestick-Analyse - Zu wissen, wie viel Zeit noch verbleibt, bevor eine Kerze schließt, kann bei der Analyse von Preisaktionen entscheidend sein.
  • Erhöht die Präzision bei Ein- und Ausstiegen - Händler, die Strategien anwenden, die sich auf Kerzenschlüsse verlassen (z. B. Ausbrüche, Umkehrungen), werden dieses Tool von unschätzbarem Wert finden.
  • Verbessert die Handelsdisziplin - Treffen Sie keine impulsiven Entscheidungen mehr! Warten Sie auf die Bestätigung und handeln Sie im richtigen Moment.

Funktionen auf einen Blick:

  • Präziser Countdown-Timer für die aktuelle Kerze
  • Verfolgung der verstrichenen Zeit für eine bessere Analyse
  • Fortschrittsanzeige in Prozent zur Visualisierung des Kerzenabschlusses
  • Anpassbare Farben und Schriftarten zur Anpassung an Ihre Chart-Ästhetik
  • Leichtgewichtig und nicht aufdringlich - bremst Ihre Plattform nicht aus
  • Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Symbolen in MT4
  • Einfach zu bedienen - Keine komplexe Einrichtung erforderlich

Holen Sie es sich jetzt für nur $30!

Überlassen Sie Ihre Trades nicht dem Rätselraten - übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Timing!

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie mich per Direktnachricht! Ich bin hier, um Sie zu unterstützen.


