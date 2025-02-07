Swing Breakout EA
- Experten
- George Kamwanga
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 28 März 2025
- Aktivierungen: 5
So funktioniert die Strategie:
- Erkennt eine starke Kursdynamik, indem er aufeinanderfolgende Höchst- oder Tiefstständeidentifiziert.
- Wartet auf eingesundes Retracement, um sicherzustellen, dass die Bewegung nicht überzogen ist.
- Bestätigt denAusbruch und steigtzum richtigen Zeitpunktein, um die potenziellen Gewinne zu maximieren.
Vorteile des Swing Breakout EA:
- Vollständig automatisiert & stressfrei - Lassen Sie den EA die Arbeit machen, während Sie sich aufandere Aspekte des Handelskonzentrieren.
- Sparen Sie VPS-Gebühren - Dieser EA muss nur auf die Chartsgeladen/aufgefrischtwerden, um Marktaufträge zu verarbeiten.
- Prop Firm Ready - Kann jedeSwing Account Challengebestehen.(FTMO Swing Account und 5ers Funded Programme werdenempfohlen.)
- Intelligente Einstiegsstrategie - Vermeidet falsche Ausbrüche, indem dasMomentum vor der Ausführungbestätigt wird.
- Eingebautes Risikomanagement - VerwendetATR-basierten Stop-Loss und Take-Profit für dynamische Handelsgrößen.
Warum Swing Breakout EA wählen?
- Kein Martingale oder Grid - Eine solide risikobewusste Strategieohne gefährliche Money-Management-Techniken.
- Am besten für Trend-Trader geeignet - Entwickelt für Märkte, die starke Preisschwankungen auf demtäglichen Zeitrahmenaufweisen, um das Marktrauschen zu minimieren.
- Handelt die wichtigsten Devisenpaare und Metalle - Optimiert fürEUR/USD, GBP/JPY und XAUUSD.
- Keine Über-Optimierung - Entwickelt fürechte Marktanpassung statt Kurvenanpassung.
Probieren Sie es heute aus:
- So installieren Sie die Demo / bezahlt: https: //www.mql5.com/en/articles/498
- So testen Sie: https: https://www.mql5.com/en/articles/586
Sie können mir auch gerne eine DM schicken, ich freue mich von Ihnen zu hören.
