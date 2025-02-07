Swing Breakout EA
- Asesores Expertos
- George Kamwanga
- Versión: 1.3
- Actualizado: 28 marzo 2025
- Activaciones: 5
Cómo funciona la estrategia:
- Detecta el fuerte impulso de los precios identificandomáximos o mínimos consecutivos .
- Espera a que se produzcaun retroceso saludable, asegurándose de que el movimiento no sea excesivo.
- Confirma laruptura y entra enel momento adecuado para maximizar las ganancias potenciales.
Ventajas del Swing Breakout EA:
- Totalmente automatizado y libre de estrés - Deje que el EA haga el trabajo mientras usted se centra enotros aspectos del trading.
- Ahorre en gastos de VPS - Este EA sólo necesita sercargado/recargado en los gráficos para procesar órdenes de mercado.
- Preparado para Prop Firm - Puede superar cualquierreto de Swing Account.(Serecomiendan los programas FTMO Swing Account y 5ers Funded).
- Estrategia de Entrada Inteligente - Evita falsas rupturas confirmandoel impulso antes de la ejecución.
- Gestión de riesgo integrada - Utilizastop loss y take profit basados en ATR para un dimensionamiento dinámico de las operaciones.
¿Por qué elegir Swing Breakout EA?
- Sin Martingala ni Rejilla - Una sólida estrategia consciente del riesgosin técnicas peligrosas de gestión monetaria.
- Diseñado para los mercados que muestran fuertes oscilaciones de precios en elmarco de tiempo diario para minimizar el ruido del mercado.
- Opera con los principales pares de divisas y metales - Optimizado paraEUR/USD, GBP/JPY y XAUUSD.
- Sin sobreoptimización - Diseñado paraadaptarse al mercado real en lugar de ajustarse a las curvas.
Pruébelo hoy mismo:
- Cómo instalar demo / de pago: https: //www.mql5.com/en/articles/498
- Cómo probar: https: https://www.mql5.com/en/articles/586
Además, no dude en enviarme un DM, mirando hacia adelante a oír de usted.
