CrossPoint4

CrossPoint4 ist ein Indikator, der unerfahrenen Händlern hilft.

Neben der Standardfunktion "Fadenkreuz" (Strg + F) zeigt Ihnen CrossPoint4 , wie Sie das StopLoss- und TakeProfit-Niveau unter Berücksichtigung des zulässigen Mindestniveaus richtig einstellen, die Anzahl der Punkte zwischen zwei Punkten berechnen und diese in die Währung des Kontos umrechnen, wobei das erwartete Lot der Transaktion berücksichtigt wird.

Manchmal vergisst ein unerfahrener Händler bei der Eröffnung eines Geschäfts den Spread völlig. Schließlich ist die Ask-Linie standardmäßig deaktiviert, und bei Instrumenten, insbesondere bei einem großen Spread, ist der Unterschied zwischen dem scheinbaren Niveau des aktuellen Kurses und der tatsächlichen Eröffnung eines Auftrags überraschend.

Mit dem CrossPoint4-Indikator können Sie die Situation auf dem Chart in Echtzeit beurteilen, die Punkte für die StopLoss- und TakeProfit-Niveaus bestimmen und Gewinne oder Verluste auf der Grundlage des gewählten Lots abschätzen.

CrossPoint4 kann beliebig mit anderen Indikatoren, Experten und Skripten zusammenarbeiten. Die Schaltfläche zur Aktivierung des Indikators befindet sich in einer der vier Ecken des Chart-Bildschirms. Die Farbe der Linie, des Fadenkreuzes, des Informationsblocks und der Preisschilder kann beim Einschalten angepasst oder während der Verwendung geändert werden.

Der Indikator arbeitet in 2 Modi:

1)"Einfrieren" - falsch: Jeder Klick mit der linken Maustaste verschiebt den Startpunkt zu den neuen Koordinaten. Dieser Modus wird hauptsächlich für eine vorläufige Bewertung des Zeitplans benötigt.

2)"Einfrieren" - wahr: Wenn aktiviert (durch Drücken der Schaltfläche"EIN" in der Ecke des Diagramms), setzt der erste Klick mit der linken Maustaste den Startpunkt für die Berechnung. Der zweite Klick auf die linke Maustaste setzt den zweiten Punkt und friert die Preisschilder und Markierungen der Kauf- (Ask-Linie), Verkaufs- (Bid-Linie) sowie StopLoss- und TakeProfit-Ebenen ein.

In beiden Modi werden Informationen über die Anzahl der Punkte, das Lot und den Gewinn am linken Rand des Charts auf der Höhe des Endpunkts der gepunkteten Linie angezeigt.

Die Deaktivierung sowie das Auftauen erfolgt durch Drücken der Schaltfläche in der Ecke des Diagramms oder durch Drücken der Taste"Esc" auf der Tastatur.

Wie bereits erwähnt, berücksichtigt der Indikator die Mindestabstände"STOPS_LEVEL" für jeden Chart. Wenn also am Endpunkt der gepunkteten Linie keine"TP"- und"SL"-Preisschilder vorhanden sind, bedeutet dies, dass es auf diesem Niveau nicht möglich ist, den StopLoss oder TakeProfit des Eröffnungskurses des Geschäfts zu setzen, der dem Startpunkt der gepunkteten Linie entspricht.
Empfohlene Produkte
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie mit Gann an Ihrer Seite!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, ursprünglich von Gann erstellt, der zugab, dass dies "Die Mutter aller Charts" ist. Es ist eine der letzten Studien, die dieser große Trader uns hinterlassen hat. Die Zahlentabelle ist, wie alle Tabellen, offensichtlich recht einfach und basiert auf quadratischen Zahlen, der QUADRATSZAHL VON 12 und ist durch die Evolution eine der wichtigsten quadratischen Zahlen. Hier finden wir ZYKLUS, PREIS und ZEIT dank der Winkel und Gra
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
TradeStatistics
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Der Indikator für die Handelsstatistik informiert den Händler über das Gesamteinkommen des Handelskontos für verschiedene Zeitintervalle. Der Indikator verfügt über eine breite Palette von Anzeigeeinstellungen für das Diagramm. Sie können eine der beiden Anzeigesprachen auf dem Diagramm wählen - Englisch oder Russisch. Einstellungen Sprache des Indikators (ENG, RUS) - Wählen Sie die Sprache, die auf dem Diagramm angezeigt werden soll; Zur Steuerung der Magie (-1: jede Magie) - Eingabe der Magie
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indikatoren
Der Point61-Indikator ist das Ergebnis langjähriger Beobachtung des Preisverhaltens von Währungspaaren und Metallen. Es ist kein Geheimnis, dass Händler in Zeiten der Unsicherheit nach möglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus suchen - dem Punkt, an dem der Preis seine Bewegung stoppen sollte. An diesen Punkten gibt es 2 mögliche Szenarien: 1 . Umkehr (Korrektur) in die entgegengesetzte Richtung; 2 . Durchbruch zur Fortsetzung der Bewegung. Sehr oft werden diese Punkte genutzt, um
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie ermittelt gleichzeitig die Stärke von Trends und Markteinstiegspunkten und visualisiert diese mit Hilfe von Histogrammen auf dem Chart. Der Indikator ist optimal für den Handel in den Zeitrahmen М5, М15, М30, Н1 geeignet. Zur Erleichterung der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Levels (TP1, TP2 mit Textbeschriftung) und das empfohlene Stop-Loss-Level an. Die Take-Profit-Levels (TP1, TP2) w
Price manipulation risk mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Indikator für Kursmanipulationsrisiko Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen Der Kursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt. Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen. Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden , falsche Signale herauszufiltern und das Timing
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator "RSI SPEED" für MT4 – Hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. RSI SPEED ist die erste Ableitung des RSI. – RSI SPEED eignet sich gut zum Scalping von Einstiegen in Richtung des Haupttrends. – Verwenden Sie ihn in Kombination mit einem geeigneten Trendindikator, z. B. HTF MA (siehe Abbildungen). – Der RSI SPEED zeigt an, wie schnell der RSI seine Richtung ändert – er ist sehr sen
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indikatoren
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach links und nach rechts zur ein
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator PINBAR-Muster für MT4, ohne Neuzeichnung, ohne Verzögerung. - Der Indikator „PINBAR-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. - Der Indikator erkennt PinBars im Chart: - Bullish PinBar – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder). - Bearish PinBar – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder). - Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. - Der Indikator „PINBAR-Muster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren. Kl
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indikatoren
Commodity Channel Index Message ist ein Indikator für die Handelsplattform MetaTrader 4. Im Gegensatz zum Originalindikator verfügt diese Version über ein System von Warnungen, die über Veränderungen der Marktsituation informieren. Es besteht aus den folgenden Signalen: wenn die Hauptlinie die Niveaus der Extremzonen und das 50%-Niveau kreuzt; wenn die Hauptlinie die Trendlinie im Indikatorfenster kreuzt; Divergenz auf dem letzten Balken. Die Werte der mittleren und extremen Niveaus und der Dive
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indikatoren
Der Stratos Pali-Indikator ist ein revolutionäres Instrument zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch die genaue Erkennung von Markttrends. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um ein vollständiges Histogramm zu erstellen, das aufzeichnet, wann der Trend Long oder Short ist. Bei einer Trendumkehr erscheint ein Pfeil, der die neue Richtung des Trends anzeigt. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich p
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indikatoren
Der Indikator "MR BEAST LIQUIDITY ALERTS" ist ein fortschrittliches Tool, das auf der Grundlage einer Reihe von technischen Indikatoren und Trendanalysen Signale und Warnungen zur Marktliquidität liefert. Dieser Indikator ist ideal für Händler, die auf der Suche nach Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Preisdynamik und Volatilitätsniveaus sind. Er bietet eine klare und detaillierte Anzeige im MetaTrader-Chartfenster. Hauptmerkmale: Adaptiver ATR-Kanal: Berechnet einen dynamischen Kanal au
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
MT4 high accuracy indicators4
Xue Hang Pan
Indikatoren
Funktion des Indikators Dieser Index kauft und verkauft entsprechend der Farbe, die Nutzungszeit beträgt eine Stunde. Bitte führen Sie den Test in einem 30-Minuten-Zyklus durch. Es ist am besten, 1H für den Test zu verwenden Fragen zur Aktualisierung Um besser auf Marktschwankungen reagieren zu können, aktualisiert das Unternehmen regelmäßig die Indikatoren. Produktzyklus und Handelszeit für die Indikatoren Anwendbares Mainstream-Währungspaar EUR/USD GBP/USD NZD/USD AUD/USD USD/JPY USD/CAD USD/
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator überwacht das Chart kontinuierlich auf eine sich festigende Marktbewegung in eine Richtung und gibt ein präzises Signal unmittelbar vor dem eigentlichen Impuls.  Multisymbol- und Multitimeframe-Scanner hier verfügbar – Scanner für ACB Breakout Arrows MT4 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator automatisch bereitgestellt. Mitge
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Trend Pulse vor, einen einzigartigen und robusten Indikator, der Aufwärts-, Abwärts- und sogar Schwankungstrends erkennen kann! Trend Pulse verwendet einen speziellen Algorithmus, um das Marktrauschen mit echter Präzision herauszufiltern. Wenn sich das aktuelle Symbol seitwärts bewegt, sendet Ihnen Trend Pulse ein Signal, das Sie darauf hinweist, dass es kein guter Zeitpunkt für einen Handel ist. Dieses ausgezeichnete System macht Trend Pulse zu einem der besten Tools für Trade
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
Royal Wave ist ein Trend-Power-Oszillator, der so programmiert wurde, dass er risikoarme Ein- und Ausstiegszonen findet und signalisiert. Sein Kernalgorithmus analysiert den Markt statistisch und erzeugt Handelssignale für überkaufte, überverkaufte und wenig volatile Bereiche. Durch den Einsatz eines gut durchdachten Warnsystems erleichtert dieser Indikator die Entscheidung, wo man einsteigen und wo man aussteigen sollte. Merkmale Trend-Power-Algorithmus Einstiegs- und Ausstiegszonen mit geringe
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indikatoren
MT4-Erkennungsanzeige für Auftragsblöcke mit mehreren Zeitrahmen. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Erkennen Sie OBs in mehreren Zeiträumen. - Wählen Sie die anzuzeigende OB-Menge aus. - Verschiedene OBs Benutzeroberfläche. - Verschiedene Filter an OBs. - OB-Näherungsalarm. - ADR High- und Low-Leitungen. - Benachrichtigungsdienst (Bildschirmwarnungen | P
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indikatoren
Das Indikatoranalysesystem ZhiBiJuJi verwendet eine leistungsfähige interne Schleife, um seine eigenen externen Indikatoren aufzurufen, und ruft die Analyse dann vor und nach dem Zyklus auf. Die Datenberechnung dieses Indikatoranalysesystems ist sehr kompliziert (Aufruf vor und nach dem Zyklus), so dass die Hysterese des Signals reduziert wird und die Genauigkeit der Vorausschätzung erreicht wird. Dieser Indikator kann in allen Zyklen des MT4 verwendet werden und eignet sich am besten für 15 Min
Weitere Produkte dieses Autors
CrossPoint5
Denis Trubachev
Indikatoren
CrossPoint5 ist ein Indikator, der unerfahrenen Händlern hilft. Neben der Standardfunktion "Fadenkreuz" (Strg + F) zeigt Ihnen CrossPoint5 , wie Sie die StopLoss- und TakeProfit-Levels unter Berücksichtigung des zulässigen Mindestniveaus richtig einstellen, die Anzahl der Punkte zwischen zwei Punkten berechnen und diese in die Währung des Kontos umrechnen, wobei das erwartete Lot der Transaktion berücksichtigt wird. Manchmal vergisst ein unerfahrener Händler bei der Eröffnung eines Geschäfts
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension