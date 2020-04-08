CrossPoint4 ist ein Indikator, der unerfahrenen Händlern hilft.





Neben der Standardfunktion "Fadenkreuz" (Strg + F) zeigt Ihnen CrossPoint4 , wie Sie das StopLoss- und TakeProfit-Niveau unter Berücksichtigung des zulässigen Mindestniveaus richtig einstellen, die Anzahl der Punkte zwischen zwei Punkten berechnen und diese in die Währung des Kontos umrechnen, wobei das erwartete Lot der Transaktion berücksichtigt wird.





Manchmal vergisst ein unerfahrener Händler bei der Eröffnung eines Geschäfts den Spread völlig. Schließlich ist die Ask-Linie standardmäßig deaktiviert, und bei Instrumenten, insbesondere bei einem großen Spread, ist der Unterschied zwischen dem scheinbaren Niveau des aktuellen Kurses und der tatsächlichen Eröffnung eines Auftrags überraschend.





Mit dem CrossPoint4-Indikator können Sie die Situation auf dem Chart in Echtzeit beurteilen, die Punkte für die StopLoss- und TakeProfit-Niveaus bestimmen und Gewinne oder Verluste auf der Grundlage des gewählten Lots abschätzen.





CrossPoint4 kann beliebig mit anderen Indikatoren, Experten und Skripten zusammenarbeiten. Die Schaltfläche zur Aktivierung des Indikators befindet sich in einer der vier Ecken des Chart-Bildschirms. Die Farbe der Linie, des Fadenkreuzes, des Informationsblocks und der Preisschilder kann beim Einschalten angepasst oder während der Verwendung geändert werden.





Der Indikator arbeitet in 2 Modi:





1)"Einfrieren" - falsch: Jeder Klick mit der linken Maustaste verschiebt den Startpunkt zu den neuen Koordinaten. Dieser Modus wird hauptsächlich für eine vorläufige Bewertung des Zeitplans benötigt.





2)"Einfrieren" - wahr: Wenn aktiviert (durch Drücken der Schaltfläche"EIN" in der Ecke des Diagramms), setzt der erste Klick mit der linken Maustaste den Startpunkt für die Berechnung. Der zweite Klick auf die linke Maustaste setzt den zweiten Punkt und friert die Preisschilder und Markierungen der Kauf- (Ask-Linie), Verkaufs- (Bid-Linie) sowie StopLoss- und TakeProfit-Ebenen ein.





In beiden Modi werden Informationen über die Anzahl der Punkte, das Lot und den Gewinn am linken Rand des Charts auf der Höhe des Endpunkts der gepunkteten Linie angezeigt.





Die Deaktivierung sowie das Auftauen erfolgt durch Drücken der Schaltfläche in der Ecke des Diagramms oder durch Drücken der Taste"Esc" auf der Tastatur.





Wie bereits erwähnt, berücksichtigt der Indikator die Mindestabstände"STOPS_LEVEL" für jeden Chart. Wenn also am Endpunkt der gepunkteten Linie keine"TP"- und"SL"-Preisschilder vorhanden sind, bedeutet dies, dass es auf diesem Niveau nicht möglich ist, den StopLoss oder TakeProfit des Eröffnungskurses des Geschäfts zu setzen, der dem Startpunkt der gepunkteten Linie entspricht.