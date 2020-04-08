CrossPoint4

CrossPoint4 es un indicador que ayuda a los operadores principiantes.

Además de la función estándar "Crosshair" (Ctrl + F), CrossPoint4 le mostrará cómo fijar correctamente los niveles StopLoss y TakeProfit, teniendo en cuenta el nivel mínimo permitido, calcular el número de puntos entre dos puntos y convertirlo a la divisa de la cuenta, teniendo en cuenta el lote previsto de la operación.

A veces, al abrir una operación, un operador novato se olvida por completo del spread. Después de todo, la línea Ask está desactivada por defecto, y en los instrumentos, especialmente con un spread grande, la diferencia entre el nivel aparente del precio actual y la apertura real de una orden es sorprendente.

Utilizando el indicador CrossPoint4 , puede evaluar la situación en el gráfico en tiempo real, determinar los puntos para los niveles StopLoss y TakeProfit, y estimar los beneficios o pérdidas en función del lote seleccionado.

CrossPoint4 puede trabajar libremente en conjunción con otros indicadores, expertos y scripts. El botón de activación del indicador se instala en cualquiera de las cuatro esquinas de la pantalla del gráfico. Para mayor comodidad, el color de la línea, la retícula, el bloque de información y las etiquetas de precio pueden ajustarse cuando se activan o cambiarse durante su uso.

El indicador funciona en 2 modos:

1)"Congelado" - falso: Cada clic del botón izquierdo del ratón desplaza el punto de partida a las nuevas coordenadas. Este modo es necesario principalmente para una evaluación preliminar del horario.

2) "Congelar" - verdadero: Cuando se activa (pulsando el botón"ON" en la esquina del gráfico), el primer clic del botón izquierdo del ratón fija el punto de partida del cálculo. El segundo clic en el botón izquierdo del ratón establece el segundo punto y congela las etiquetas de precio y los marcadores de la compra (línea Ask), venta (línea Bid), así como los niveles StopLoss y TakeProfit.

En ambos modos, la información sobre el número de puntos, lote y beneficio se muestra en el borde izquierdo del gráfico a la altura del punto final de la línea de puntos.

La desactivación, así como la descongelación, se realiza pulsando el botón situado en la esquina del gráfico o pulsando el botón"Esc" del teclado.

Como se ha mencionado anteriormente, el indicador tiene en cuenta las distancias mínimas de"NIVEL_PARADA" para cada gráfico. Por lo tanto, si no hay etiquetas de precios"TP" y"SL" en el punto final de la línea de puntos, significa que en este nivel será imposible establecer el StopLoss o TakeProfit del precio de apertura de la operación correspondiente al punto inicial de la línea de puntos.
