MT5 to Discord Notification Hub
- Utilitys
- George Liviu Geambasu
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
MT5 to Discord Notification Hub ist ein benutzerfreundliches Tool, das MetaTrader 5 (MT5) mit Discord verbindet und eine nahtlose Übertragung von Handelswarnungen, Updates und benutzerdefinierten Nachrichten direkt von MT5 an Ihren Discord-Server ermöglicht. Sie können ganz einfach bestimmte Teile der Benachrichtigungen anpassen und aktivieren oder deaktivieren, was es ideal für Signalanbieter und Händler macht, die ihr Publikum mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden halten möchten
Anleitung zur Einrichtung
Eine Anleitung zur Einrichtung finden Sie hier https://www.mql5.com/en/blogs/post/759982
Hauptmerkmale:
- Sofortige Handelsbenachrichtigungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen über offene, geschlossene und schwebende Orders, mit oder ohne Screenshots, direkt auf Ihr Discord - bleiben Sie bei jeder Bewegung auf dem Laufenden!
- Benutzerdefinierte Berichte: Brauchen Sie Updates? Wählen Sie zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder sogar benutzerdefinierten Berichten, die auf der von Ihnen bevorzugten Anzahl von Tagen basieren.
- Intelligente verzögerte Alarme: Setzen Sie Ihren SL/TP ohne Hektik! Verzögern Sie Ihre Meldungen zu offenen Aufträgen, damit Sie diese wichtigen Details vor dem Versand abschließen können.
- Schwebende Auftragsaktivierungen: Verpassen Sie keine Gelegenheit - lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihre schwebenden Aufträge ausgelöst werden.
- Alarme bei teilweiser und vollständiger Schließung: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Sie Geschäfte schließen, egal ob es sich um einen teilweisen oder vollständigen Ausstieg handelt.
- Threaded Message Antworten: Sorgen Sie für Ordnung in Ihren Unterhaltungen! Wenn ein Handel geschlossen wird, antwortet die Benachrichtigung direkt auf die ursprüngliche Auftragsnachricht.
- Vollständig anpassbar: Passen Sie den Stil, den Inhalt und die Details Ihrer Nachricht an Ihre Handelsbedürfnisse an - jede Benachrichtigung ist auf Sie zugeschnitten.
