MT5 to Discord Notification Hub

ist ein benutzerfreundliches Tool, das MetaTrader 5 (MT5) mit Discord verbindet und eine nahtlose Übertragung von Handelswarnungen, Updates und benutzerdefinierten Nachrichten direkt von MT5 an Ihren Discord-Server ermöglicht. Sie können ganz einfach bestimmte Teile der Benachrichtigungen anpassen und aktivieren oder deaktivieren, was es ideal für Signalanbieter und Händler macht, die ihr Publikum mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden halten möchten





Anleitung zur Einrichtung

Eine Anleitung zur Einrichtung finden Sie hier https://www.mql5.com/en/blogs/post/759982

Hauptmerkmale:

Sofortige Handelsbenachrichtigungen : Erhalten Sie Benachrichtigungen über offene, geschlossene und schwebende Orders, mit oder ohne Screenshots, direkt auf Ihr Discord - bleiben Sie bei jeder Bewegung auf dem Laufenden!

: Erhalten Sie Benachrichtigungen über offene, geschlossene und schwebende Orders, mit oder ohne Screenshots, direkt auf Ihr Discord - bleiben Sie bei jeder Bewegung auf dem Laufenden! Benutzerdefinierte Berichte : Brauchen Sie Updates? Wählen Sie zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder sogar benutzerdefinierten Berichten, die auf der von Ihnen bevorzugten Anzahl von Tagen basieren.

: Brauchen Sie Updates? Wählen Sie zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder sogar benutzerdefinierten Berichten, die auf der von Ihnen bevorzugten Anzahl von Tagen basieren. Intelligente verzögerte Alarme : Setzen Sie Ihren SL/TP ohne Hektik! Verzögern Sie Ihre Meldungen zu offenen Aufträgen, damit Sie diese wichtigen Details vor dem Versand abschließen können.

: Setzen Sie Ihren SL/TP ohne Hektik! Verzögern Sie Ihre Meldungen zu offenen Aufträgen, damit Sie diese wichtigen Details vor dem Versand abschließen können. Schwebende Auftragsaktivierungen : Verpassen Sie keine Gelegenheit - lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihre schwebenden Aufträge ausgelöst werden.

: Verpassen Sie keine Gelegenheit - lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihre schwebenden Aufträge ausgelöst werden. Alarme bei teilweiser und vollständiger Schließung : Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Sie Geschäfte schließen, egal ob es sich um einen teilweisen oder vollständigen Ausstieg handelt.

: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Sie Geschäfte schließen, egal ob es sich um einen teilweisen oder vollständigen Ausstieg handelt. Threaded Message Antworten : Sorgen Sie für Ordnung in Ihren Unterhaltungen! Wenn ein Handel geschlossen wird, antwortet die Benachrichtigung direkt auf die ursprüngliche Auftragsnachricht.

: Sorgen Sie für Ordnung in Ihren Unterhaltungen! Wenn ein Handel geschlossen wird, antwortet die Benachrichtigung direkt auf die ursprüngliche Auftragsnachricht. Vollständig anpassbar: Passen Sie den Stil, den Inhalt und die Details Ihrer Nachricht an Ihre Handelsbedürfnisse an - jede Benachrichtigung ist auf Sie zugeschnitten.





Sehen Sie sich auch an:



