MT5 to Discord Notification Hub
- Utilidades
- George Liviu Geambasu
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
MT5 to Discord Notification Hub es una herramienta fácil de usar que conecta MetaTrader 5 (MT5) con Discord, permitiendo la transmisión perfecta de alertas comerciales, actualizaciones y mensajes personalizados directamente desde MT5 a su servidor Discord. Puede ajustar fácilmente y activar o desactivar partes específicas de las notificaciones, por lo que es ideal para los proveedores de señales y los comerciantes que quieren mantener a su público informado con actualizaciones en tiempo real
Guía de configuración
Una guía de configuración está disponible aquí https://www.mql5.com/en/blogs/post/759982
Características principales:
- Alertas comerciales instantáneas: Reciba notificaciones de apertura, cierre y órdenes pendientes, con o sin capturas de pantalla, directamente en su Discord: ¡manténgase al tanto de cada movimiento!
- Informes personalizados: ¿Necesita actualizaciones? Elija entre informes diarios, semanales, mensuales o incluso personalizados en función del número de días que prefiera.
- Alertas diferidas inteligentes: Establezca su SL/TP sin prisas. Retrasa tus mensajes de órdenes abiertas para que puedas ultimar esos detalles críticos antes de enviarlos.
- Activaciones de órdenes pendientes: No pierda nunca una oportunidad: reciba notificaciones cuando se activen sus órdenes pendientes.
- Alertas de cierre parcial y total: Reciba notificaciones instantáneas cuando cierre operaciones, ya sea una salida parcial o total.
- Respuestas a mensajes: Mantenga las conversaciones organizadas. Cuando se cierre una operación, su notificación responderá directamente al mensaje de la orden original.
- Totalmente personalizable: Personalice el estilo, el contenido y los detalles de sus mensajes para adaptarlos a sus necesidades de negociación: cada alerta está hecha a su medida.
Compruebe también: