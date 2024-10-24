DominuTron

Wir stellen Ihnen DominuTron vor, den ultimativen Forex Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die dynamischen und sich ständig verändernden Devisenmärkte mit unvergleichlicher Präzision und Anpassungsfähigkeit zu navigieren. Mit seinem innovativen Ansatz kombiniert DominuTron Trendfolgestrategien mit intelligenten Grid-Recovery-Techniken, um das Gewinnpotenzial unter allen Marktbedingungen zu maximieren

  • Price will go up from $99 up to the final price of $1199.
  • Set files and backtest results can be downloaded from here. MT5 version is available from here.

Beim Handel mit dem Trend identifiziert und nutzt DominuTron nahtlos das Marktmomentum und hält Positionen für längere Zeiträume offen, um das volle Potenzial der Trendwellen zu nutzen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Trailing-Stop-Techniken wird sichergestellt, dass die Gewinne geschützt und maximiert werden, wenn der Trend fortschreitet, so dass der Händler mit minimalem Risiko erhebliche Gewinne erzielen kann.

In Fällen, in denen sich der Markt gegen den Trend bewegt, aktiviert DominuTron schnell seinen Grid Recovery Mechanismus. Diese ausgeklügelte Funktion ermöglicht es dem EA, strategisch zusätzliche Trades in vorher festgelegten Intervallen zu platzieren und ein Raster zu erstellen, das den durchschnittlichen Einstiegspreis effektiv senkt und eine schnellere Rückkehr zur Profitabilität ermöglicht.

Die dynamische Losgröße ist das Herzstück der DominuTron-Risikomanagementstrategie, die sicherstellt, dass sich die Positionsgrößen proportional zum Kontostand anpassen. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es Händlern, ihre Gewinne mit dem Wachstum ihres Kontos zu skalieren und so die Erträge zu maximieren, während das Risiko minimiert wird.

Darüber hinaus verwendet DominuTron einen dynamischen Take-Profit-Mechanismus, der sich intelligent an die Marktbedingungen anpasst und es ermöglicht, jedes Quäntchen Gewinn aus offenen Positionen herauszuholen. Diese adaptive Funktion stellt sicher, dass Händler günstige Marktbewegungen ausnutzen können, um ihre Gewinne zu optimieren.

DominuTron bietet eine umfassende Reihe von Anpassungsoptionen, die es dem Händler ermöglichen, jeden Aspekt der Positionseröffnung, des Trailing und der Schließung an seine individuellen Handelspräferenzen und Risikotoleranz anzupassen. Ob es sich um die Festlegung spezifischer Einstiegskriterien, die Feinabstimmung von Trailing-Stop-Parametern oder die Definition benutzerdefinierter Take-Profit-Levels handelt, DominuTron bietet den Händlern die Flexibilität und Kontrolle, die sie zum Erreichen ihrer Handelsziele benötigen.

Mit seiner unvergleichlichen Kombination von Trendfolgefähigkeiten, Rastererholungsfähigkeiten, dynamischem Risikomanagement und anpassbaren Funktionen ist DominuTron der ultimative Forex EA für Händler, die beständige Rentabilität und unübertroffene Anpassungsfähigkeit auf den Währungsmärkten suchen.

  • Currency Pair: EURUSD, default settings, no set file required (reduce 'Percentage' under"Money Management" for lower risk.
  • Timeframe: 15m
  • The EA does not trade very often as it waits for the right moment to get in. If you want more trades, you can play with the filters but please run your own backtest and run on a demo account first.
  • Other currency pairs are being back-tested. Set files will be provided soon.

  • Wir verkaufen EAs nur über den MQL5-Markt. Wenn Ihnen unsere Produkte anderswo angeboten werden, handelt es sich um einen SCAM.
  • Bitte testen Sie zuerst auf einem Demokonto.
  • DominuTron wurde über den längsten verfügbaren Zeitraum für EURUSD (seit Mai 2003) unter Verwendung mehrerer Preisfeeds für verschiedene Broker getestet, und nichts scheint ihn zum Scheitern bringen zu können.
  • Bitte sehen Sie die beigefügte Quant-Analyse. Diese zeigt, dass DominuTron seit 2003 jedes Jahr Gewinn macht, mit nur fünf Verlustmonaten in 21 Jahren!
  • Der Backtest in den Screenshots ist für 21 Jahre, die durch einige Finanzkrisen gingen, die den Drawdown erhöhten. Ich hätte auch einen Backtest für die letzten 3-5 Jahre mit einem viel geringeren Drawdown zeigen können, aber ich wollte zeigen, wie stabil der EA in schwierigen finanziellen Zeiten ist.
  • DominuTron wird Sie NICHT zum Millionär machen, und kein anderer EA wird es. Handeln Sie verantwortungsbewusst, machen Sie beständige Gewinne, und das wird Sie im Spiel halten.
  • DominuTron verwendet KEINE KI, ChatGPT, neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen, Quantencomputer, etc etc. DominuTron verwendet bewährte und geprüfte Strategien für die Entwicklung und die Live-Ausführung.
  • Mindestkontostand: $1000.
  • DominuTron kann mit Prop Firms verwendet werden, aber Sie müssen das Risiko anpassen. Bitte beachten Sie auch unseren kostenlosen PropFirm Consistency Analysist EA.
  • Wenn Ihnen unsere Produkte gefallen, würden wir uns sehr über einen positiven Kommentar und/oder eine Bewertung freuen.
