ECNture Piranha Bar

Ein Schwarm von Piranhas verschlingt die Handelsbalken auf dem Chart und sammelt Gewinne ein. Sie jagen, erhalten Signale zum Handeln und steigen in den Markt ein. Sie warten nicht lange auf weit entfernte Beute, sondern ruhen sich aus, bis sie in der Nähe ist, oder wechseln zu einem neuen Balken und verschlingen ihn, wenn er steigt oder fällt. Dies geschieht so schnell und unmerklich auf dem Chart, dass die Zahl der geschlossenen Aufträge im Statistikfenster steigt und die Gewinnlinie sich nach oben wölbt. Ihr Terminal mag einfrieren, aber darunter kämpfen die Piranhas aktiv darum, so viel Gewinn wie möglich zu machen. Das Terminal überwacht die Piranhas ständig und sammelt ihre Beute in den abgeschlossenen Aufträgen und in der Saldo-Spalte ein. Ihre Jagd ist nicht immer erfolgreich, und sie erleiden Verluste, aber das hält sie nicht davon ab, die Jagd fortzusetzen, und die Verluste werden schnell wieder ausgeglichen.

Willst du meine niedlichen Fische in dein MT4-Aquarium aufnehmen? Geben Sie ihnen etwas Futter und beobachten Sie sie bei der Jagd nach den Barren.

Dies ist eine Exklusivität, eine Kombination meiner Algorithmen und Filter. Es ist eine neue Version von ECNture, die mit künstlicher Intelligenz geschrieben wurde. Die Entwicklung ging von Version zu Version gut voran, mit tonnenweise Tests, aber an einem Punkt wurde klar, dass die Fehler der KI die Ursache für die Ergebnisse waren. Die kleinen Fische wurden immer aggressiver und griffen bei jeder Gelegenheit an. Für uns sind sie jedoch keine Bedrohung; sie bleiben auf der anderen Seite des Beckens, aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn das Wasser trüb ist, verlieren sie die Sicht und verlangen nach Futter, um zu überleben.

No matter how I describe an advisor, few people go into detail. The only thing that matters is whether it will make money.

This advisor can! It can. If you really want it and are willing to take the necessary steps to achieve it.

My advisors are successful, proven, and long-term. ECNture Piranha Bar and ECNture Raging Gold are also important. However, the trading environment is equally important, and yes, there are places where the conditions are right. However, you won't know until you launch it, and testing it with real money may require a larger deposit, but with a larger sum.

You can contact me before purchasing or renting. To discuss all the possibilities, visit my profile .

##$ --> Achtung!!! Wir werben für ein verwaltetes Gemeinschaftskonto. Ab einem beliebigen Betrag.



1+ Einzahlungen und Abhebungen erfolgen auf Ihrem Konto, in Ihrem Namen, und nur Sie haben das Recht, Ihre investierten Gelder und Ihren Anteil am Gewinn abzuheben.



2+ Sie zahlen nicht für das Handelssystem! Sie zahlen nichts, bis Sie anfangen, Gewinne zu machen.



3+ Sie brauchen keinen Remote-Server, Sie brauchen nicht einmal ein Handels-Terminal; Sie überwachen lediglich Ihre Geldmittel, während sie sich verändern.



4++ Sie brauchen keine große Einlage, um mit kleineren Spreads und Provisionen zu handeln. Das wirkt sich stark auf den Endgewinn aus.

Ich habe bereits dafür gesorgt, dass mein System sogar mit $100 verwendet werden kann, mit einem anfänglichen Risiko von $5 pro $1.000 zu verlieren. 50 $ > nächster Punkt.



5+ In der Anfangsphase werden die ECNture Handelssysteme getestet. Mit minimalen Trades. Bis ein stabiler Handel etabliert ist.

In der Anfangsphase beträgt Ihr Risiko nicht mehr als 5 % Ihres investierten Kapitals, was für Tests mit echtem Kapital ausreicht, und Ihr gemeinsames Handelskonto wird durch ein bewährtes Kapitalschutzsystem geschützt. Die Tests können bereits in den ersten zwei Wochen abgeschlossen werden. Die Einzahlungen werden beginnen



sobald die Details mit allen Beteiligten besprochen wurden und eine ausreichende Teilnehmerzahl sowie ein Mindestbetrag erreicht wurden. Sobald alle bereit sind, wird eine Vereinbarung zwischen Ihnen, mir und dem Makler unterzeichnet, und wir werden das Geld einzahlen. Einige Interessenten sind bereits dabei. Wenn Sie Geld verdienen wollen, schreiben Sie mir, um meine Vorschläge und Details zu erfahren.

Start und Konfiguration.

Im Prinzip ist alles fertig und kann ohne Änderungen auf einem neuen Chart mit einem Mindestlos von 0,01 gestartet werden.

Zum Testen und Ausführen müssen Sie UseMarginCheck deaktivieren !!! Lot Settings

Die Lot-Berechnung ist fest, basierend auf einem Prozentsatz des Eigenkapitals des Handelskontos, und meine Lieblingsfunktion ist, dass das Lot im Verhältnis zu den zugewiesenen Mitteln gehandelt und erhöht/verringert wird. Diese auf den zugewiesenen Mitteln basierende Losberechnung schützt das gesamte Handelskonto und kann die Gewinne bei erfolgreichem Handel erhöhen, ohne dass man sich um die Geschäfte anderer EAs sorgen muss. Wenn Sie diese Option für jeden Ihrer EAs wünschen, habe ich sie in EAs Holder.

1=Fixed, 2=Risk%, 3=AllocatedBalance - Wie Sie den Handel beginnen möchten. Geben Sie die Zahl ein.

Lot-Wert - Wenn das Lot fix ist, geben Sie es an. Wenn das Lot riskant ist, geben Sie den Prozentsatz an. Wenn das Lot risikoreich ist, geben Sie das Anfangslot an, und wenn das Lot risikoreich ist, geben Sie den Prozentsatz an. Wenn es sich um ein riskantes Los handelt, geben Sie das Anfangslos und die prozentuale Änderung auf der Grundlage des Gewinns oder Verlusts des Saldos an. * Sie sollten das Los im Strategietester testen.

Zugewiesener Saldo - Dies ist der Teil der Mittel, den Sie für den Handel zuweisen möchten. *Bitte beachten Sie, dass der zugewiesene Betrag immer für den Handel verfügbar sein muss.

NEUER AUFTRAG

Magische Zahl - Legen Sie eine magische Zahl für Ihre neuen Aufträge fest.

forUp 0=Aus,1=Markt,2=Stop,3=Limit - Für BUY-Aufträge müssen 2 ausstehende BUY-Aufträge vorhanden sein.

forDown 0=Off,1=Market,2=Stop,3=Limit - Für SELL-Aufträge müssen 2 SELL-Aufträge anstehen. *Anfänglich deaktiviert, da es nicht für das Hochladen auf den Markt getestet wurde. Setzen Sie diesen Wert auf 2 oder lassen Sie nur schwebende KAUF-Aufträge stehen. Die Ergebnisse werden nicht schlechter und die Anzahl der Trades wird geringer sein.

Pending Zone Filter

Zonen vor einer schwebenden Order. Wenn der Preis in die Zone eintritt, kann die Pending Order auf der Grundlage der angegebenen Filter storniert werden. Denn die Umwandlung in einen Marktauftrag könnte zu einem Verlust führen.

Abstand vor Pending Order (Zonenhöhe) - Abstand zur Pending Order. Unterhalb des STOP BUY und oberhalb des STOP SELL.

Maximaler Spread zur Deaktivierung der Order (in der Zone) - Legen Sie den maximalen Spread fest. Wenn der Spread in der Zone höher ist, wird die schwebende Order gelöscht.

Spread repeat times to disable order (in zone) - Wenn Sie mehr als einen Wert angeben, z.B. 3, muss der Spread dreimal über den erlaubten Wert steigen und jedes Mal wieder unter den erlaubten Wert fallen. Dann wird die schwebende Order gelöscht.

Price stay seconds in zone to disable order (in zone) - Beim Eintritt in die Zone muss der Preis die Linie der Pending Order innerhalb der angegebenen Anzahl von Sekunden erreichen. Andernfalls wird der schwebende Auftrag storniert. * Ideal, wenn Sie Aufträge nur dann ausführen möchten, wenn sich der Kurs schnell in Ihre Richtung bewegt.

Preisausstiegsdistanz aus der Zone (START in der Zone) - Die Distanz zum Ausstieg aus der Zone. Wenn der Preis von einem beliebigen Punkt in der Zone um diesen Abstand zurückgeht, wird der ausstehende Auftrag storniert.

Preisausstiegszeiten aus der Zone (START aus der Zone) - Die Anzahl der Male, die der Preis die Entfernung zurücklegen muss. * Wenn der Kurs also ständig vor der schwebenden Order zurückgeht, kann der Kurs bei Erreichen der schwebenden Order sofort zurückgehen, ohne Zeit zu haben, den vorgesehenen Gewinn zu erreichen.

Stop Loss & Take Profit

Echter Take Profit

Echter Stop-Loss

Virtueller Gewinnmitnahme

Virtueller Stop-Loss

Realer und virtueller Stop Loss und Take Profit. Der virtuelle hilft bei realem Slippage.

Breakeven

Realer SL zum Breakeven-Start

Realer SL bei Ignorieren der Kommission

Virtueller SL bis Break-even-Start

Virtueller SL bei Ignorieren der Kommission

Reale und virtuelle Übertragung der Order bis zum Breakeven, nachdem die START-Distanz erreicht wurde, beginnt der Stop Loss dem Preis zu folgen, bis er den Breakeven erreicht hat, und dann erfolgt die Schließung beim Take Profit oder Trailing.

Realer Trailing-Stop

Real Trailing Stop Start - Start des realen Trailing

Real Trailing Stop RollBack in (%) - Real Trailing Rollback, in Prozent.

Real Trailing Start minus Open Spread - Subtrahiert den Spread vom Trailing Start, also den Spread, zu dem die Order eröffnet wurde. * Bei einem breiten Spread hat der Kurs noch einen weiten Weg vor sich, um einen Gewinn zu erzielen, und es kann besser sein, mit weniger Gewinn zu schließen, als keinen Gewinn zu erzielen.

Virtueller Trailing-Stop

Virtueller Trailing-Stop Start

Virtueller RollBack in (%)

Virtuelle Pullbacks - Überspringt Trailing-Pullbacks und schließt mit dem angegebenen Pullback. Bei 3 Pullbacks wird Trailing zweimal ausgelöst, aber die Order wird nicht geschlossen, sondern erst beim dritten Pullback. * Schläft und wartet, bis kleinere Pullbacks vorüber sind, um eine breitere Kursbewegung zu erwischen.

Virtual Trailing Partial Close - Falls aktiviert und auf einen Wert größer als eins eingestellt, wird die Order bei jedem neuen Trailing-Pullback aufgeteilt und in Teilen geschlossen. * Testen wird empfohlen, um zu verstehen.

Virtual Trailing Start minus Open Spread - Subtrahiert den Spread vom Trailing Start

Wie das reale Trailing funktioniert das virtuelle Trailing immer, im Gegensatz zum realen Trailing, wenn das Terminal nicht überlastet ist, selbst bei minimaler Anfangslast.

Balance-Schutz



Gewinnschutz und Verlustschutz.

Stop Balance - Wenn das Konto den angegebenen Betrag erreicht, werden alle Bot-Orders geschlossen und es werden keine neuen mehr eröffnet. Wenn das Lot auf der Grundlage des angegebenen Saldos berechnet wird, berücksichtigt der Bot nur die ihm zugewiesenen Mittel. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, wird er nicht mehr als den zugewiesenen Saldo verlieren.

Total Profit Trailing Start - Startgewinn in bar. Sobald der eingestellte Gewinn für die gesamte Handelsperiode erreicht ist, wird ein Rollback aktiviert. Bis der Gewinn auf den berechneten Rollback fällt, handelt der Bot weiter, aber Ihr Gewinn ist nun geschützt.

Total Profit Trailing Rollback in (%) - Der Prozentsatz des Rollbacks vom festgelegten maximalen aufgezeichneten Gewinn.

Order-Limits

Maximum Market Orders - Die maximale Anzahl von Market Orders, weniger relevant, da der Handel mit Pending Orders durchgeführt wird.

Maximum Stop Orders - Maximale Anzahl von schwebenden Aufträgen.

Pending Expiration - Verfallszeit der Pending Orders in Stunden.

Sounds (im Ordner Sounds)

Diese Funktion ist sehr effektiv, wenn der Bot im Hintergrund läuft. Sie ermöglicht es Ihnen, das Schließen von gewinnbringenden oder verlustbringenden Aufträgen, das Öffnen von Aufträgen und sogar einzelne Töne zu hören, wenn ein Stop-Balance ausgelöst wird oder ein langfristiger Gewinnrückgang auftritt.

Sie können die Dateien leicht durch Ihre eigenen ersetzen und sie an Ihre Emotionen anpassen.

Auftrag öffnen

Auftrag Gewinn

Auftrag Verlust

Stop Saldo

Gesamtgewinn

Datei öffnen

Datei Gewinn

Datei Verlust

Datei Stop

Datei Nachlauf

Ton-Wiederholung

Sound-Intervall

Nachrichten

Eine Version für eine fremde Plattform und Börse wird gerade fertiggestellt. Beide Bots sind ECNture. Derzeit gibt es keine Spreads oder Kommissionen für beliebte Kryptowährungen. Niedrige Kommission auf Gold.

Bleiben Sie dran oder kontaktieren Sie uns, um über den Fortschritt informiert zu bleiben.