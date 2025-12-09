EANozomi

🚀 Die EANozomi Expert Advisor Software stellt sich vor: Ein Vermächtnis an Expertise! 🚀

Nozomi Infotech Tokyo ist ein registrierter Software-Anbieter für die Tokyo Stock Exchange,
Tokyo Commodity Exchange, Tokyo Financial Exchange, Osaka Stock Exchange

Nozomi Algorithmic Trading Software, Bitte buchen Sie eine kostenlose Demo über den folgenden Link

https://calendly.com/mahesh-25/meeting-with-mahesh

Bitte beachten Sie die Einrichtungshinweise am Ende dieser Nachricht.

Bitte schreiben Sie eine E-Mail an mahesh@nozomiinfotech.com, nachdem Sie eine kostenlose Demo heruntergeladen haben

oder eine kostenpflichtige Version heruntergeladen haben. Wir werden Ihnen eine detaillierte Anleitung zusenden und Ihre Fragen beantworten.

🧠 Entwickelt von 25 Jahren Programmierkenntnis:

EANozomi ist nicht einfach nur eine Software, sondern ein Zeugnis von zweieinhalb Jahrzehnten Programmierkunst.

Unser Team von erfahrenen Experten bringt ein unvergleichliches Wissen mit,

So können Sie sicher sein, dass Ihre Handelserfahrungen von einem Vermächtnis des Erfolgs unterstützt werden.



🏦 Zuverlässig durch ehemalige Tier-1-Investmentbank-Programmierer:

Entwickelt von Köpfen, die einst die Handelsmaschinen von Tier-1-Investmentbanken angetrieben haben,

EANozomi ist ein Spiegelbild der hohen Standards, die von Experten der Finanzindustrie gesetzt wurden.

Vertrauen Sie auf eine Software, die von den Architekten des Bankerfolges verfeinert wurde.



🌐 Beherrschen von über 20 Symbolen:

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mühelos mit den umfangreichen Möglichkeiten von EANozomi.

Dieser Expert Advisor ist nicht auf ein einziges Symbol beschränkt - er beherrscht mehr als 20 Symbole,

und verschafft Ihnen so einen Zugang zu globalen Märkten und ungenutzten Möglichkeiten.



📉 Außergewöhnlich geringer Draw Down, höhere Renditen:

Verabschieden Sie sich von schlaflosen Nächten und Marktangst.

EANozomi ist stolz auf einen außergewöhnlich niedrigen Drawdown,

Er bietet Ihnen die Sicherheit und das Vertrauen, sich in volatilen Märkten zurechtzufinden und gleichzeitig Ihre Rendite zu optimieren.



🔍 Präzision, Kraft und Leistung:

Jede Zeile des Codes in EANozomi ist eine Verpflichtung zu Präzision,

Kraft und Leistung. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit einer Software

die die Feinheiten des Marktes versteht und Ihnen den Vorsprung verschafft, den Sie verdienen.



Entfesseln Sie die Kraft von EANozomi noch heute:

Sind Sie bereit, Ihr Handelserlebnis zu verändern?

EANozomi ist mehr als ein Werkzeug; es ist ein Tor zur finanziellen Meisterschaft.

Besuchen Sie [mql5.com] und suchen Sie nach EANozomi, um die Zukunft des Handels zu entdecken

- wo Expertise auf Innovation trifft.



















Wir haben User Rollouts mit diesen Brokern in 4 Ländern

Japan: Rakuten, Oanda
USA: Forex.com, Oanda
Österreich: Pepperstone
UK: One Financial Markets


Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, Demos
Mahesh Deshpande CEO Nozomi Infotech Ltd Tokio Japan
E-Mail: mahesh@nozomiinfotech.com
Cell/Whatsapp:+81-80-3714-3663

(Google: Nozomi Infotech)

Tipps zur Einrichtung:

Verwenden Sie den 5-Minuten-Zeitrahmen

Verwenden Sie GBPJPY für den Anfang

Verwenden Sie folgende Parameter

<Gemeinsam>

Positionen=2

einlage=10000

währung=USD

fitnes=0

genetisch=1

</common>


<inputs>

BereichMin=350.0

BereichMax=1800.0

Lots=0.01

DayLightSaving=1.0

DailyProfit=10.0

Spanne=40.0

DailyLossP=200.0

DeleteGlobals=1

Sendemail=3

LimitAuftrag=0

HammerRatioMin=0,56

HammerRatioMax=1.0

HammerNear=5

SkalierungLots=0.01

SkalierungAmtP=10000.0

ScalingMaxAmtP=1000000.0

CloseTime=10

NachrichtenZeit=

GewinnZielAmt=0.0

MultiplikatorParameter=1.0

MultiWährung=0

LetzteMPParam=1.0

LotsRevision=1

Sleep1=10000

Sleep2=10000

Sleep3=10000

StoppNachGewinn=0

StopHammer=0

TrendKandeln=14

PQRCount=7

PQRGap=30

LCRatio=0,0

TUD=4

EntryHalfCandle=2

SkalierungMaxQty=41.0

EingabeTUDParam=8

BereichKerzen=16

STLevel=10.0

CloseTimeLoss=40.0

LossDivider=4.0

VerlustZahlParam=4.0

MinQtyParam=0.01

EingabeKörperHC=0

EingabeBodyRatioMin=0,2

EintragKörperVerhältnisMax=1.0

TUDCount=1

TradesPerDay=3

MaxOrd=1

TUDCandles=9

TUDRatioMin=0.0

TUDRatioMax=2

BKOutParam=1

LetzteBSParam=0

Halb=0

Rvrsal=0

USDRate=1.0

WartenNext=0

RNGRatioMin=0,5

RNGRatioMax=10.0

RNGParam=1

RNGFlag=1

VerlustBalAmt=0

SLInc=1.0

fatcount=5

fettmin=5

Fettflag=1

MarkGewinn=0

fatratiomin=0.0

fettratiomax=0,5

EintragBKOut=1

TOPTUD=0

VerlustXit=0

ReverseTRD=2

HighGain=1

STL=1

LossGap=0

</inputs>


<Grenzwerte>

balance_enable=0

Saldo=200,00

profit_enable=0

Gewinn=10000,00

marginlevel_enable=0

Nachschussgrenze=30.00

maxdrawdown_enable=0

maxdrawdown=70.00

consecloss_enable=0

consecloss=5000.00

conseclossdeals_enable=0

conseclossdeals=10.00

consecwin_aktivieren=0

consecwin=10000.00

consecwindeals_enable=0

consecwindeals=30.00

</limits>



