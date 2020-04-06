EANozomi

🚀 Presentación de EANozomi Expert Advisor Software: ¡Un legado de experiencia! 🚀

Nozomi Infotech Tokio es un proveedor de software registrado para la Bolsa de Tokio,
Tokyo Commodity Exchange, Tokyo Financial Exchange, Osaka Stock Exchange

Nozomi Algorithmic Trading Software, Por favor reserve una demostración gratuita con el siguiente enlace

https://calendly.com/mahesh-25/meeting-with-mahesh

Consulte los consejos de configuración al final de este mensaje.

Por favor, escriba un correo electrónico a mahesh@nozomiinfotech.com después de haber descargado una demo gratuita

o una versión de pago. Le enviaremos instrucciones detalladas y responderemos a cualquier pregunta que pueda tener.

🧠 Creado por 25 años de maestría en programación:

EANozomi no es sólo un software; es un testimonio de dos décadas y media de excelencia en programación.

Nuestro equipo de expertos aporta un conocimiento sin precedentes,

asegurando que su experiencia de trading esté respaldada por un legado de éxito.



🏦 Con la confianza de antiguos programadores de bancos de inversión de primer nivel:

Diseñado por mentes que una vez alimentaron los motores de trading de Tier-1 Investment Banks,

EANozomi es un reflejo de los altos estándares establecidos por expertos de la industria financiera.

Confíe en un software que ha sido perfeccionado por los mismos arquitectos del éxito bancario.



🌐 Dominio de más de 20 símbolos:

Diversifica tu cartera sin esfuerzo con las amplias capacidades de EANozomi.

Este Asesor Experto no se limita a un solo símbolo - conquista más de 20 símbolos,

proporcionándole un pasaporte a los mercados globales y oportunidades sin explotar.



📉 Excepcionalmente bajo Draw Down, eleva tus retornos:

Diga adiós a las noches sin dormir y a la ansiedad del mercado.

EANozomi se enorgullece de un drawdown excepcionalmente bajo,

ofreciéndole la seguridad y confianza para navegar en mercados volátiles mientras optimiza sus retornos.



Precisión, potencia y rendimiento:

Cada línea de código en EANozomi es un compromiso con la precisión,

potencia y rendimiento. Eleve su estrategia de trading con un software

que entiende los matices del mercado, dándote la ventaja que te mereces.



Desata el poder de EANozomi hoy:

Listo para transformar su experiencia de trading?

EANozomi es más que una herramienta; es una puerta de entrada a la maestría financiera.

Visite [mql5.com] y busque EANozomi para explorar el futuro del trading

- donde la experiencia se une a la innovación.



















Tenemos Rollouts de Usuarios con estos Brokers en 4 Países

Japón: Rakuten, Oanda
EE.UU: Forex.com, Oanda
Australia: Pepperstone
REINO UNIDO: One Financial Markets


Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y demostraciones
Mahesh Deshpande CEO Nozomi Infotech Ltd Tokio Japón
Correo electrónico: mahesh@nozomiinfotech.com
Cell/Whatsapp:+81-80-3714-3663

(google: Nozomi Infotech)

Consejos de configuración:

Utilice 5 minutos Timeframe

Utilice GBPJPY para empezar

Utilice los siguientes parámetros

<común>

posiciones=2

depósito=10000

divisa=USD

fitnes=0

genético=1

</common>


<inputs>

RangoMin=350.0

RangoMáx=1800.0

Lotes=0,01

DayLightSaving=1.0

DailyProfit=10.0

Diferencial=40,0

Pérdida diariaP=200,0

BorrarGlobales=1

EnviarCorreo=3

LimitOrder=0

HammerRatioMin=0.56

HammerRatioMax=1,0

HammerNear=5

ScalingLots=0,01

EscalaAmtP=10000,0

ScalingMaxAmtP=1000000.0

CloseTime=10

NewsTime=

ProfitTargetAmt=0.0

MultiplierParam=1.0

MultiMoneda=0

LastMPParam=1.0

RevisiónLotes=1

Reposo1=10000

Reposo2=10000

Sleep3=10000

StopAfterProfit=0

StopHammer=0

TendenciaVelas=14

PQRCount=7

PQRGap=30

LCRatio=0.0

TUD=4

EntryHalfCandle=2

ScalingMaxQty=41,0

EntryTUDParam=8

RangeCandles=16

STLevel=10,0

CloseTimeLoss=40,0

DivisorPérdida=4.0

LossCountParam=4.0

MinQtyParam=0.01

EntryBodyHC=0

EntryBodyRatioMin=0,2

EntryBodyRatioMax=1,0

TUDCount=1

OperacionesPorDía=3

MaxOrd=1

TUDCandles=9

TUDRatioMin=0,0

TUDRatioMax=2

BKOutParam=1

LastBSParam=0

Half=0

Rvrsal=0

USDRate=1.0

WaitNxt=0

RNGRatioMin=0,5

RNGRatioMax=10,0

RNGParam=1

RNGFlag=1

LossBalAmt=0

SLInc=1.0

fatcount=5

fatmin=5

fatflag=1

MarkProfit=0

fatratiomin=0,0

fatratiomax=0,5

EntryBKOut=1

TOPTUD=0

LossXit=0

ReverseTRD=2

AltaGanancia=1

STL=1

LossGap=0

</entradas>


<límites>

balance_enable=0

balance=200.00

profit_enable=0

profit=10000.00

marginlevel_enable=0

marginlevel=30.00

maxdrawdown_enable=0

maxdrawdown=70.00

consecloss_enable=0

consecloss=5000.00

conseclossdeals_enable=0

conseclossdeals=10,00

consecwin_enable=0

consecwin=10000.00

consecwindeals_enable=0

consecwindeals=30.00

</limits>



