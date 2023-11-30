Get news

Утилита для считывания новостей с сайта investing.com

Для доступа к сайту в меню терминала Options на закладке Expert Advisors необходимо добавить WebRequest:

https://sslecal2.investing.com

В случае успешного считывания выводится сообщение о записи файла

Файл INV_week_this.txt записывается в папку MQL4\Files терминала и поддерживается в актуальном состоянии, обновляя данные по своему таймеру

Присоединить утилиту можно к любому графику с любым таймфреймом, достаточно к одному чтобы поддерживать индикаторы на всех других графиках.

С сайта считывается полная информации по всем новостям.

Файл используют следующие программы:

raypiscopo 2026.01.07 09:53 
 

This developer is truly one of the best. Responds to any queries within an hour or so. Made a change to the product in that short time also

raypiscopo 2026.01.07 09:53 
 

This developer is truly one of the best. Responds to any queries within an hour or so. Made a change to the product in that short time also

RobotGrail 2024.04.03 16:05 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв