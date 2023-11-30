Get news
- Утилиты
- Aleksander Gladkov
- Версия: 1.7
- Обновлено: 7 января 2026
Утилита для считывания новостей с сайта investing.com
Для доступа к сайту в меню терминала Options на закладке Expert Advisors необходимо добавить WebRequest:
В случае успешного считывания выводится сообщение о записи файла
Файл INV_week_this.txt записывается в папку MQL4\Files терминала и поддерживается в актуальном состоянии, обновляя данные по своему таймеру
Присоединить утилиту можно к любому графику с любым таймфреймом, достаточно к одному чтобы поддерживать индикаторы на всех других графиках.
С сайта считывается полная информации по всем новостям.
Файл используют следующие программы:
-
индикатор Trends and News
-
советник GS smart
- советник GS grid
This developer is truly one of the best. Responds to any queries within an hour or so. Made a change to the product in that short time also