1200 Abonnenten!!! - Seite 36
Aus diesem Grund ist es unmöglich, im gesamten Dienst nach Signalen zu suchen.
Es ist logisch, dass Sie zunächst geeignete Signale für Ihre Handelsleistung finden und dann einen geeigneten Broker für diese Signale auswählen.
Mit anderen Worten: Erst wird das Signal ausgewählt, dann der Broker. Nicht andersherum
Ihre Signale sind auf der Website unabhängig von Ihrem Broker verfügbar. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt?
Da es nicht möglich ist, die Suche nach dem richtigen Signal für die gewünschten Bedingungen zu automatisieren.
Die erste Sache, die ich durch Parsing implementiert habe, war die Verwendung aller statistischen Skripte von kodobase, die auf den Zustand des Signals angewendet werden. Dazu gehört auch das Hinzufügen des Signalhandelsverlaufs zum Chart durch verschiedene Skripte von Drittanbietern und die Analyse verschiedener Indizes des Signalhandels durch Skripte von Drittanbietern usw. D.h. das Signal wurde wie ein gewöhnlicher Handelsverlauf behandelt. Skripte von Drittanbietern (auch alte) funktionierten dank der neuen Funktionen von MQL mit dem Zusatz von einem Inluder. Es ist sehr bequem, alle Jahre von kodobase auf die Signale anzuwenden.
Aber der Zustand wurde geparst, als webrequest noch in der Lage war, sich bei MQL5.com anzumelden. Nun ist auch diese Möglichkeit weggefallen. Ich habe keine einfache Möglichkeit gefunden, CSV-Dateien über den Browser hochzuladen und dann zu parsen.
Aus diesem Grund ist es unmöglich, im gesamten Dienst nach Signalen zu suchen.
Es ist sinnvoll, zuerst die richtigen Signale für Ihre Handelsleistung zu finden und dann den richtigen Broker dafür zu finden.
Nein, wir haben ein anderes Verständnis - man sollte mit Signalen in der Umgebung arbeiten, die einem zur Verfügung steht.
Es gibt keine Aufgabe, die den Zugriff auf die gesamte Signalbasis vom Terminal aus ermöglicht.
Es gibt einen Abschnitt über die Verwaltung der Handelssignale von MQL5. Der Signalverlauf wird jedoch nicht angezeigt.
Eine Gruppe von Funktionen zur Verwaltung von Handelssignalen. Diese Funktionen ermöglichen:
Funktion
Aktion
SignalBaseGetDouble
Gibt den Wert einer Eigenschaft vom Typ Double für das ausgewählte Signal zurück
SignalBaseGetInteger
Gibt den Wert einer Eigenschaft vom Typ Integer für das ausgewählte Signal zurück
SignalBaseGetString
Gibt den Wert der Eigenschaft string-type für ein ausgewähltes Signal zurück
SignalBaseSelect
Wählt ein Signal für die Arbeit aus der Basis der im Terminal verfügbaren Handelssignale aus
SignalBaseTotal
Gibt die Gesamtmenge der im Terminal verfügbaren Signale zurück
SignalInfoGetDouble
Gibt den Wert der Double-Type-Eigenschaft aus den Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück
SignalInfoGetInteger
Gibt einen ganzzahligen Wert aus den Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen zurück
SignalInfoGetString
Gibt den Wert einer Stringeigenschaft aus den Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück
SignalInfoSetDouble
Legt den Wert einer doppelten Eigenschaft in den Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen fest
SignalInfoSetInteger
Legt den Wert einer Eigenschaft vom Typ Ganzzahl in den Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen fest
SignalAbonnement
Legt das Abonnement für das Kopieren von Handelssignalen fest
SignalAbbestellen
Abmeldung vom Kopieren von Handelssignalen
Im Terminal sind die Signale nach Kompatibilität mit dem aktuellen Handelskonto gefiltert.
Die letztgenannte Einschränkung schließt die Möglichkeit einer manuellen Analyse der Signale kategorisch aus. Ja, es muss für manuelle Benutzer des Terminals getan werden, aber der Programmierer muss auf MQL5.com Website für die Software-Analyse zu gehen, das ist genau das, was die meisten Händler tun. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung des Webservers und der Fahrräder in Form von ungenau geschriebenen Webparsern. Tatsächlich ist die berüchtigte "Kompatibilität" jedoch nur für zwei Funktionen aus der Liste erforderlich: SignalSubcribe SignalUnsubscribe.
Ich habe davon geträumt, wie cool es wäre, ein Programm in MQL5 zu schreiben, das Signale nach benutzerdefinierten Kriterien auswählt und eine kurze Liste dieser Signale direkt im MetaTrader 5 Chart erstellt. Und wie viele Möglichkeiten würden sich für professionelle Anleger eröffnen, die nach Handelssignalen mit den genannten Merkmalen suchen!
Sie haben eine einseitige Wahrnehmung.
Wenn Sie an andere denken, wird Ihr Bild von der Welt sofort in seinen Grundfesten erschüttert. Und wenn du tiefer in die Ebene der Wahrnehmung eindringst, wirst du erleuchtet werden.
Auch ich frage mich, wie es manche Signale auf demMT5 an die Spitze schaffen.
Ich frage mich, wie sie es geschafft haben, eine solche Rangfolgeformel aufzustellen, dass Signal "A" auf Seite 4 und "B" auf Seite 1 steht.
Können Sie das bitte erklären?
