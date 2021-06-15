1200 Abonnenten!!! - Seite 38
Und je mehr man ein billiges Signal abonniert (meist 20-40 $), desto mehr dumme und blöde Fragen stellt man. All dies wird Sie aus dem Gleichgewicht bringen, insbesondere wenn Sie als Programmierer tätig sind.
Petros, du bist sehr unruhig. Wenn 100 Abonnenten zu 20 Dollar pro Signal und 1.600 Dollar pro Monat Sie aus dem Gleichgewicht bringen, dann vielleicht, wie der Dichter sagte:
Wenn Sie gebrechlich sind - direkt in den Sarg.
Das Beantworten von Fragen ist nicht wie das Schreiben eines Programms. Die Leute schreiben mir und stellen mir Fragen, und ich weiß, wie viel Zeit das kostet.
Es ist nicht das erste Mal, dass Sie darauf hinweisen, dassmich die Fragen der Abonnenten aus dem Gleichgewicht bringenwürden, also machen Sie sich bitte nicht noch einmal Gedanken darüber.
Woran die Abonnenten interessiert sind, wissen wir nicht.
Außerdem - und das hat dieses Signal gezeigt - sind sie nur an der "Anzahl der Abonnenten" interessiert - oder an gar nichts - sie wurden nur auf dieses Signal hingewiesen, also haben sie sich angemeldet.
reißen Sie sich nicht das Herz aus dem Leib.
Sie haben sich im Forum angemeldet, nur um etwas in diesem Thread zu schreiben https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all- 7 Beiträge und alle hier - Ihr erster Beitrag in diesem Thread war ein paar Minuten nach Ihrer Anmeldung.
meiner Meinung nach - Taras Gonchar und Sie - entweder ein und dasselbe - oder ein Treffen.
p.s. Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt und ich wiederhole es noch einmal - niemand ist an Taras' Signal interessiert - niemand ist an einer Frage interessiert: "wie man sein Signal an der Spitze positioniert" - niemand interessiert sich für irgendetwas anderes - wenn jemand ein Beispiel für das Signal gibt, ist es nur zur Show.
Du schmeichelst mir, indem du mich Taras nennst.
Ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis: Sie sind mir egal, und Taras und sein Signal auch.
Du sagst einfach immer etwas als Antwort auf meine Beiträge - ich bekomme einen Anstoß durch deinen Beitrag, ich werde abgelenkt
Ich lese Ihre Beiträge nicht vollständig oder gar nicht, weil sie (im Moment) keinen konstruktiven Inhalt zum Thema haben.
Deshalb habe ich mich entschlossen, Ihnen zu antworten, weil ich die leise Hoffnung habe, dass Sie aufhören werden, mit mir zu kommunizieren und auf meine Beiträge zu reagieren.
jemand sein Weltbild durch den Gedanken an uns erschüttern würde)
Klappe halten
Oder was hat es mit dem Badehaus in Izhevsk auf sich? :-)
Hallo. Ich selbst sage nichts. Von Herzen. Roman. Gesundheit für Ihre Frau und Ihr Kind.
jemand sein Weltbild durch den Gedanken an uns erschüttern würde)
die Klappe halten