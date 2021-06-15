1200 Abonnenten!!! - Seite 37
Signal B gewann zumindest aufgrund der geringen Anzahl von Trades, wie wir wiederholt in der MT4-Ranking gesehen haben, die auch ein bisschen falsch ist, weil die mehr Trades der Händler gemacht und im Gewinn zeigt eine gewisse Stabilität, während die weniger und im Gewinn, zeigt Zufälligkeit oder sogar eine gezeichnete Geschichte als ein Beispiel aus einem Signal, das zwischen 11 und 20 Plätze in der MT4 Top ist.
Das ist nicht wahr.
Ich kann Ihnen viele Signale des gleichen Niveaus zeigen, ein Signal hat 10 Mal mehr Trades als ein anderes. Sie sollten auch die Anzahl der Wochen berücksichtigen.
Ohne die Formel zu kennen, kann man über die Bewertung reden, "bis man blau anläuft" - vor allem, wenn es Gewichtungskoeffizienten gibt.
Warum sollten Sie die gesamte Bewertung studieren, wenn Sie benachbarte Signale aus dem MT5-Schaufenster nehmen können:
Nun, die ersten sind vom Preis her wirklich besser, meinen Sie nicht auch? Vielleicht ist das für die Bewertung einer der entscheidenden Faktoren.
Ich habe mein Beispiel nur angeführt, um zu zeigen, dass es sinnlos ist, ohne die Formel zu kennen, über die Bewertung zu sprechen.
Darüber hinaus mischt das Rating objektive (Handels-)Signalqualitäten mit subjektiven (Anzahl der Abonnenten, Preis) Qualitäten.
Wenn die subjektiven Qualitäten die objektiven überwiegen, dann ist es noch sinnloser, von Bewertung zu sprechen.
Tatsache ist, dass die Abonnenten nicht an Formeln interessiert sind. 90% interessieren sich für 1. die Rentabilität, 2. den maximalen Drawdown und 3. die Anzahl der Wochen.
Wenn Signale, die keinen Teilnehmer haben, ganz oben erscheinen, bedeutet dies, dass die Formel falsch ist. Es scheint, dass die Funktion rand() in der Formel verwendet wird.
Wir wissen nicht, woran die Abonnenten interessiert sind.
Außerdem sind sie - wie das hier diskutierte Signal zeigt - nur an der "Anzahl der Abonnenten" interessiert - oder an gar nichts - sie wurden gerade auf dieses Signal aufmerksam gemacht, also haben sie sich angemeldet.
Aber die Tatsache, dass das Signal anhand einer komplexen Multifaktor-Formel bewertet wird - das ist absolut richtig - und hier haben die MCs eine hervorragende Arbeit geleistet, das ist unbestreitbar.
Dass die MCs qualitative und Marketing-Metriken kombiniert haben - es ist nicht alles so einfach und es gibt Unterschiede.
Ohne die Bewertungsformel zu kennen, ist eine sachliche Diskussion ohnehin nicht möglich.
Was die Abonnenten interessiert, wissen Sie vielleicht nicht, aber wir wissen es. Wenn sie sich nicht für Signale entscheiden, dann ist die Formel falsch.
Sie können 10 oder sogar Hunderte von Abonnenten kaufen, ohne dass es eine Formel gibt.
Wenn Sie wissen, woran die Abonnenten interessiert sind, warum stehen Sie dann nicht ganz oben?
meine Schlussfolgerung - ohne Marketing kann man nicht an die Spitze gelangen - solange die Spitze subjektive Indikatoren berücksichtigt (Anzahl der Abonnenten, Preis usw.) - gibt es im Dienst nichts zu tun, um der Abonnenten willen.
Ich war einmal ganz oben, und nach 4 Monaten hatte ich mehr als 20 Abonnenten. Ihre Zahl nahm dramatisch zu.
Und je mehr sie sich für ein billiges Signal (meist 20-40 $) anmeldeten, desto mehr dumme und blöde Fragen stellten sie. All das wird Sie aus dem Gleichgewicht bringen, vor allem, wenn Sie ein funktionierender Programmierer sind.
Und wenn Sie glauben, dass jemand 1200 Abonnenten hat und das sehr gut ist, dann glaube ich das nicht.
Für einen solchen Preis ist es nicht lohnenswert, sich den ganzen Tag mit Abonnenten herumzuschlagen und diese Art von Verantwortung zu tragen. Sie sind nur von der Seite gut.
Sie haben eine einseitige Wahrnehmung.
Denken Sie an andere, und schon ist Ihr Bild von der Welt in seinen Grundfesten erschüttert. Und wenn du tiefer in die Ebene der Wahrnehmung eindringst, wirst du erleuchtet werden.
Jemand würde sein Bild von der Welt zerstören, wenn er an uns denkt.)
