Yerlan Imangeldinov:

Taras ist wirklich gut, aber dies ist eine Diskussion über die Situation, nicht über Taras' Signal.

Es macht zum Beispiel keinen Sinn, solche Geschäfte zu tätigen, wenn der Signalanbieter gleichzeitig eine Reihe von Geschäften eröffnet, die das Management verschlechtern. Normale Händler schaffen es einfach nicht in die Ranglisten.

Scheint ein schmerzlich vertrauter Roboter zu sein)

Bitte senden Sie mir den Link in Ihrem Posteingang.

 

Ich denke, wenn das Signal an der Spitze steht, bedeutet das, dass es aufgrund der Merkmale, die zur Analyse des Signals selbst verwendet werden, würdig ist.

Um den Dienst im Hinblick auf eine angemessene Bewertung der Signale durch die Abonnenten zu verbessern, können Sie eine Zeile für die Anzahl der Abonnenten einrichten, zum Beispiel 100+.

 
Sergej Golubew:
Wahrscheinlich Demo-Konten für ein bezahltes Signal angemeldet (Sie können das tun).
Ein Demokonto kann zum Beispiel 6 Mio. oder 10 Mio. betragen.
Es muss nicht unbedingt ein Demokonto sein! Wenn ein Abonnent 100 $ (10 000 $) auf seinem Cent-Konto hat, wird in der Zeile der Abonnentengelder 10 000 $ und nicht 100 $ angezeigt.
 
Eine Sache verstehe ich nicht! Wenn ich dieses Signal seit Anfang Januar 2017 beobachte, war der Anstieg 2501% und jetzt 2756%, woher kommt der Anstieg von 255%, wenn der Gewinn für den aktuellen Monat nur 10,02% beträgt?
 
Ramil Sungatow:
Haben Sie schon einmal versucht, eine Zahl durch eine andere zu dividieren? )
 
Ich will damit sagen, dass ich das nicht für richtig halte... wir brauchen einen echten Schub...
 
Ramil Sungatow:
Sie müssen nur die Terminologie in den Griff bekommen.

Das Problem ist, dass die große Mehrheit, die das Wort "Wachstum" liest, "Rendite" versteht [z. B. hierhttp://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto]- und so interpretieren sie den Indikator, der in der Vitrine hervorgehoben und als "Wachstum" bezeichnet wird - und es ist die Fehlinterpretation des Indikators, die für Verwirrung beim Verständnis sorgt.

Was mit "Inkrement" gemeint ist, wird in der offiziellen "Hilfe zum Signalservice" auf der ersten Seite beschrieben und von mir hierhttps://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979 genau erläutert.

 

Übrigens sind in einer bekannten Quelle beide Zahlen angegeben, so dass es hier keine Verwirrung gibt:

 
Andrey F. Zelinsky:

Ich stimme Ihnen absolut zuhttps://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593. Nämlich: Das "Herausstechen" in der Signalstatistik a) führt die Abonnenten in die Irre oder b) veranlasst sie, in "Erwartung eines Wunders" ungerechtfertigte Risiken einzugehen.

Um der Klarheit willen sollte auch das absolute Wachstum vorhanden sein!

Ramil Sungatow:
Eine Sache verstehe ich nicht! Wenn ich mir dieses Signal von Anfang Januar 2017 an ansehe, betrug das Wachstum 2501%, und jetzt sind es 2756%. Woher kommt das 255%ige Wachstum, wenn der Gewinn des laufenden Monats nur 10,02% beträgt?

2501*1,1002=2751

fast übereinstimmend

